Політики вітають українців з Днем Незалежності: Наша незламність здобула нам повагу і підтримку всього вільного світу

Сьогодні, 24 серпня, українські політики вітають народ країни з Днем Незалежності України.

Зокрема, привітав українців із Днем Незалежності Петро Порошенко. Він наголосив, що незламність українців здобула повагу всього світу.

"24 серпня - 31 рік від відновлення Незалежності і рівно шість місяців від початку повномасштабної агресії росії у війні, яка почалася вісім років тому, але триває вже не одне століття. За ці 180 драматичних днів увесь світ побачив, що Україна - це велика країна. А народ наш - неймовірної сили духу з найсильнішою армією, яку ми всі разом спільно творили з 2014 року", - написав п’ятий Президент у Facebook.

Порошенко наголошує: вісім років тому всі усвідомили, що свобода і незалежність нам не гарантовані, і що ми стали ще одним поколінням, якому випало захищати їх у багатовіковій війні з російською імперією.

"Так, Незалежність треба утверджувати зі зброєю в руках. Українці до цього готові. Нас не зламали ні лють ворога, ні чисельність його зброї. Наша незламність здобула нам повагу і підтримку всього вільного світу. Незалежна Україна сьогодні - це сподівання народів на перемогу справедливості і права, покарання агресора, міцний і тривалий мир", - вважає Порошенко.

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"А наша опора і надія - Збройні Сили України. Кожен день приносить нам звістки про героїзм воїнів. Ми віримо в них. Ми знаємо, що самої лише віри мало, армії потрібна підтримка. Наша команда - поруч з воїнами з перших днів. Ми горді тим, що привозимо на лінію фронту потужну і дуже потрібну техніку. Ми, українці, стали нацією воїнів і волонтерів. Саме цього року ми довели: Україна для нас - понад усе! Що батько наш Бандера, і Україна - мати!", - пише Порошенко.

"Ми перемогли вже в тому, що не дали путіну здійснити його план буквально за тиждень стерти Україну з політичної карти світу. Всупереч кремлівським планам Україна вистояла, захистила і зберегла свою незалежність, стала кандидаткою в члени Європейського Союзу", - констатує Порошенко.

"З цим відчуттям любові й єдності, прагненні перемоги зустрічаємо головне свято нашої держави. У наших серцях відлунюють великі слова "Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею". З Днем Незалежності тебе, Україно! А побажання цього року у всіх нас теж одне-єдине. Бажаємо нашій державі, усьому нашому народу і кожному з нас перемоги і миру!" - пише Порошенко.

Привітала українців також лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

"31 рік Незалежності! 6 місяців Незламності! Ми є! Ми вистояли! Ми переможемо! Ми повернемо кожен клаптик своєї землі! Зі Святом, Велика Націє! Слава Україні", - написала вона у фейсбуці.

Вітає рідну країну і ексспікер ВР Дмитро Разумков.

"З Днем Незалежності! Вистоїмо та обов'язково переможемо. Слава Україні!"- пише він у фейсбуці.

Вітальні слова розмістив у фейсбуці також прем‘єр-міністр України 2014-2016 років, голова КБФ Арсеній Яценюк.

"З Днем Незалежності, відважна країно! Наша боротьба за свою державу має вікову історію, а тому ген волі від народження тече жилами українця. Ми вдихаємо нашу свободу з повітрям, вона проростає на наших чорноземах, вона - у синьому небі і в пшеничних полях, - на нашому стягові, і в серці кожного українця. Наша Незалежність - це все, завдяки чому ми є як народ і нація. Це тисячолітня історія, відважні герої, українська мова, неповторна культура, безмежні степи і зелені гори", - зазначає він.

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За його словами, наша Незалежність - форпост боротьби світла проти темряви, яка прагне поглинути вільні народи. Саме тому вона викликає сказ у Росії, де немає гену свободи, де потрібно красти чужу історію, де потрібно йти кривавими війнами заради того, щоб відчути себе імперією.

"Сьогодні, відзначаючи головне державне свято, ми молимося за кожного воїна і дякуємо за захист України. Низький уклін і вічна шана! Хай живе Незалежна Українська Держава!", - додає Яценюк.

"В Україні, яка 31 рік тому виборола свою незалежність, яка всі ці роки відстоювала європейські демократичні цінності, тепер вирішується доля світової демократії. Сьогодні в центрі української столиці російські танки в єдино можливому вигляді - розбиті українською армією. Україна залишається вільною і незалежною. Завдяки нашим героїчним військовим. І з допомогою демократичного світу.З Днем Незалежності України!", - зазначає у своєму привітанні експрем'єр Володимир Гройсман.

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"Неймовірно горжуся бути частиною великої Української нації, яка бореться за свою Незалежність", - зазначив у фейсбуці лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.