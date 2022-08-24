Політики вітають українців з Днем Незалежності: Наша незламність здобула нам повагу і підтримку всього вільного світу
Сьогодні, 24 серпня, українські політики вітають народ країни з Днем Незалежності України.
Зокрема, привітав українців із Днем Незалежності Петро Порошенко. Він наголосив, що незламність українців здобула повагу всього світу.
"24 серпня - 31 рік від відновлення Незалежності і рівно шість місяців від початку повномасштабної агресії росії у війні, яка почалася вісім років тому, але триває вже не одне століття. За ці 180 драматичних днів увесь світ побачив, що Україна - це велика країна. А народ наш - неймовірної сили духу з найсильнішою армією, яку ми всі разом спільно творили з 2014 року", - написав п’ятий Президент у Facebook.
Порошенко наголошує: вісім років тому всі усвідомили, що свобода і незалежність нам не гарантовані, і що ми стали ще одним поколінням, якому випало захищати їх у багатовіковій війні з російською імперією.
"Так, Незалежність треба утверджувати зі зброєю в руках. Українці до цього готові. Нас не зламали ні лють ворога, ні чисельність його зброї. Наша незламність здобула нам повагу і підтримку всього вільного світу. Незалежна Україна сьогодні - це сподівання народів на перемогу справедливості і права, покарання агресора, міцний і тривалий мир", - вважає Порошенко.
"А наша опора і надія - Збройні Сили України. Кожен день приносить нам звістки про героїзм воїнів. Ми віримо в них. Ми знаємо, що самої лише віри мало, армії потрібна підтримка. Наша команда - поруч з воїнами з перших днів. Ми горді тим, що привозимо на лінію фронту потужну і дуже потрібну техніку. Ми, українці, стали нацією воїнів і волонтерів. Саме цього року ми довели: Україна для нас - понад усе! Що батько наш Бандера, і Україна - мати!", - пише Порошенко.
"Ми перемогли вже в тому, що не дали путіну здійснити його план буквально за тиждень стерти Україну з політичної карти світу. Всупереч кремлівським планам Україна вистояла, захистила і зберегла свою незалежність, стала кандидаткою в члени Європейського Союзу", - констатує Порошенко.
"З цим відчуттям любові й єдності, прагненні перемоги зустрічаємо головне свято нашої держави. У наших серцях відлунюють великі слова "Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею". З Днем Незалежності тебе, Україно! А побажання цього року у всіх нас теж одне-єдине. Бажаємо нашій державі, усьому нашому народу і кожному з нас перемоги і миру!" - пише Порошенко.
Привітала українців також лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
"31 рік Незалежності! 6 місяців Незламності! Ми є! Ми вистояли! Ми переможемо! Ми повернемо кожен клаптик своєї землі! Зі Святом, Велика Націє! Слава Україні", - написала вона у фейсбуці.
Вітає рідну країну і ексспікер ВР Дмитро Разумков.
"З Днем Незалежності! Вистоїмо та обов'язково переможемо. Слава Україні!"- пише він у фейсбуці.
Вітальні слова розмістив у фейсбуці також прем‘єр-міністр України 2014-2016 років, голова КБФ Арсеній Яценюк.
"З Днем Незалежності, відважна країно! Наша боротьба за свою державу має вікову історію, а тому ген волі від народження тече жилами українця. Ми вдихаємо нашу свободу з повітрям, вона проростає на наших чорноземах, вона - у синьому небі і в пшеничних полях, - на нашому стягові, і в серці кожного українця. Наша Незалежність - це все, завдяки чому ми є як народ і нація. Це тисячолітня історія, відважні герої, українська мова, неповторна культура, безмежні степи і зелені гори", - зазначає він.
За його словами, наша Незалежність - форпост боротьби світла проти темряви, яка прагне поглинути вільні народи. Саме тому вона викликає сказ у Росії, де немає гену свободи, де потрібно красти чужу історію, де потрібно йти кривавими війнами заради того, щоб відчути себе імперією.
"Сьогодні, відзначаючи головне державне свято, ми молимося за кожного воїна і дякуємо за захист України. Низький уклін і вічна шана! Хай живе Незалежна Українська Держава!", - додає Яценюк.
"В Україні, яка 31 рік тому виборола свою незалежність, яка всі ці роки відстоювала європейські демократичні цінності, тепер вирішується доля світової демократії. Сьогодні в центрі української столиці російські танки в єдино можливому вигляді - розбиті українською армією. Україна залишається вільною і незалежною. Завдяки нашим героїчним військовим. І з допомогою демократичного світу.З Днем Незалежності України!", - зазначає у своєму привітанні експрем'єр Володимир Гройсман.
"Неймовірно горжуся бути частиною великої Української нації, яка бореться за свою Незалежність", - зазначив у фейсбуці лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.
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31 рік незалежності України. 8 років та 182 день війни за свободу і незалежність. Хоча насправді війна проти нашої держави почалася одразу ж 24 серпня 1991 року.
Ганебний розподіл Чорноморського флоту, коли Україна віддала майже весь флот РФ, дозволивши облаштувати потужну російську військову базу в Криму. Позбавлення країни третього в світі ядерного потенціалу в обмін на пустопорожні папірці Будапештського меморандуму. Більше того, наші ядерні боєголовки, балістичні та крилаті ракети разом зі стратегічними бомбардувальниками передали до росії, яка ніколи не приховувала своїх намірів щодо України.
Спроба захоплення Тузли, економічна експансія, енергетичний та фінансовий зашморги, маріонеточні режими та агентура на всіх щаблях влади, - все це передувало лютому 2014 року, коли почалася вже неприхована війна. З 24 лютого 2022 війна стала тотальною.
Це війна світоглядів вільних людей і аморальних бездушних рабів, війна цивілізацій, війна, яка визначить на багато років парадигму розвитку всього світу.
Наш День незалежності ми зустрічаємо з впевненістю в незламність нашої нації і велич нашої країни!
Зі святом незалежності, вільні люди! З нами Бог, за нами Україна, з нами буде перемога!
В житті у кожного є СВОЄ особисте найдорожче. Але є цінність, спільна для усіх нас, НАШЕ найдорожче. Найважливіше, найцінніше і єдине для мільйонів українців. Це - наша вільна і єдина країна. Незалежна держава. Одна для всіх. Сильна, неподільна і неймовірно прекрасна Україна.
Зараз ми всі за Незалежність України боремося. З тим самим одвічним ворогом. Як минулі покоління боролися, щоби Незалежність здобути. Сьогодні наші воїни б'ють окупантів на всіх фронтах. Тил допомагає фронту. Вся Нація працює для Перемоги.
Бо Незалежна Україна - це Життя. Гідне і щасливе. Наше, наших батьків і дітей. Це щасливе майбутнє всіх наступних поколінь українців. Це - наша спільна мрія, спільна відповідальність і спільна боротьба. І, безумовно, спільна Перемога. І День Незалежності - наше найбільше спільне свято. Свято кожного українця на Землі. Моє, моїх рідних і друзів, усіх нас, українців.
Тож, зі Святом, українці! З Днем Незалежності!
Здобули Незалежність - здобудемо Перемогу!
Вдячність за щирі вітання і міцне плече всім друзям України!
Переможемо!
Слава Україні!
Адміни, ви би ще Ткаченка, Литвина та Рибака згадали би!