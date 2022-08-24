УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10559 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 667 73

Арахамія про перемовини з російською делегацією в Білорусі: Вони намагались емоційно нас вивести з рівноваги й отримати перевагу

арахамія

Очільник української делегації розповів, що наразі перемовини з РФ залишаються "на паузі".

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, що очолив українську делегацію з мирного врегулювання на переговорах з Росією, під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з боку росіян був емоційний та психологічний тиск на українську делегацію, розвідка, створення психологічних портретів представників України.

"Нас було там п’ять чи шість людей, які сиділи за столом, в них теж було п’ять чи шість людей. А позаду від них було десь 30 людей, хтось із них робив наші психологічні портрети, хтось наглядав, якась розвідка була. А ми приїхали, просто сіли і позаду нас нікого немає", - наголосив Арахамія.

Читайте також: При підготовці до зими треба викупити весь газ, що видобувається в Україні, - Арахамія

Він наголосив, що було важко стримати емоції, тому українці декілька разів вставали з-за столу в різні раунди перемовин та брали перерву. З боку росіян були провокації задля того, щоб вивести з рівноваги українську делегацію та отримати перевагу.

"Вони намагались таким чином емоційно нас вивести з рівноваги і отримати перевагу. Для нас якраз важко було підтримувати рівний емоційний стан і в цьому було велике навантаження", - додав він.

Наразі ж, за його словами, перший етап перемовин Україна вже виграла, триває пауза. Успіх перемовин на користь України залежатиме від успіхів ЗСУ на фронті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав з Днем Незалежності: "Ворог чекав квітів і овацій, а чує "хлопки" і отримує вінки". ВIДЕО

"Перший етап ми точно перемогли, вони це визнають, зараз у нас іде другий етап. Ми зараз на паузі. Чому ми на паузі? Тому що це залежить від успіхів Збройних Сил, як тільки будуть успіхи, я думаю, що переможемо і в другому етапі", - сказав Арахамія.

перемовини (2848) росія (64871) Арахамія Давид (1103)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+50
Цирк поїхав … мавпу забули..
показати весь коментар
24.08.2022 11:21
+49
А як в Омані було ? Все порішали ?
показати весь коментар
24.08.2022 11:20
+40
До сраки ці хламідійні мемуари, тебе - тупорилого ідіота взагалі там не повинно було бути.
показати весь коментар
24.08.2022 11:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як в Омані було ? Все порішали ?
показати весь коментар
24.08.2022 11:20 Відповісти
Арахамия, тебя вывести из равновесия может, только плохой заработок на договорняках. Украина тебе до сраки патриот липовый.
показати весь коментар
24.08.2022 11:48 Відповісти
50 млн від абрамовча вже отримав, чи ще на цю суму паскудити будеш?
показати весь коментар
24.08.2022 12:32 Відповісти
Перемовини на паузі? Чинили психологічний тиск? Переговорник куєв.
показати весь коментар
24.08.2022 12:57 Відповісти
navernoe abaramovich vse takai vyvel hlamidiju s ravnovesija - ras uzh tot dazhe v UK sude za kacapa vstupilsa
показати весь коментар
24.08.2022 11:20 Відповісти
Цирк поїхав … мавпу забули..
показати весь коментар
24.08.2022 11:21 Відповісти
ще пара клоунів залишилась
показати весь коментар
24.08.2022 12:44 Відповісти
Бо в неї віспа
показати весь коментар
24.08.2022 15:58 Відповісти
О, хламідія появилась, давно чути не було
показати весь коментар
24.08.2022 11:21 Відповісти
Из какой помойной ямы вылезла обезьянка Арахамия Чи- Чи? Где она пряталась последние месяцы?
показати весь коментар
24.08.2022 11:22 Відповісти
Бабло від Абрамовича рахував
показати весь коментар
24.08.2022 11:31 Відповісти
Обезъянка Чи-Чи_Чи собирала кирпичи.
показати весь коментар
24.08.2022 12:59 Відповісти
До сраки ці хламідійні мемуари, тебе - тупорилого ідіота взагалі там не повинно було бути.
показати весь коментар
24.08.2022 11:22 Відповісти
О, ще один, на "колчаковских фронтах раненный"...
показати весь коментар
24.08.2022 11:22 Відповісти
коли його Зеля брав на роботу,він теж зауважив про схожість агрохімії з перонажнм з собачого серця.
показати весь коментар
24.08.2022 12:47 Відповісти
Вау, воно вилізло!
А я сподівався, що воно десь на італійському узбережжі потонуло...
Марно сподівався, воно ж не тоне.
показати весь коментар
24.08.2022 11:23 Відповісти
Виповзло. А я думав що на гілкі "сушиться".
показати весь коментар
24.08.2022 11:23 Відповісти
Слідство ще розбереться, чому, на якій підставі, хламідія представляла інтереси України на перемовинах зі своїми соотечестВеніками, кацапами.
показати весь коментар
24.08.2022 11:24 Відповісти
Зеля уповноважив і на тому слідство завершиться.
показати весь коментар
24.08.2022 11:33 Відповісти
Слідство над "Зелями"....ще розбереться....
показати весь коментар
24.08.2022 11:39 Відповісти
І я про це.
показати весь коментар
24.08.2022 13:04 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2022 11:24 Відповісти
Правильно будет хламидия
показати весь коментар
24.08.2022 11:33 Відповісти
Мудре рішення пслати на перемрвини цю мавпочку. Він натільки тупий,що росіяни психологічний портрет скласти не змогли.
показати весь коментар
24.08.2022 11:25 Відповісти
Українці, які слухали чи читали "шедеври" Хламідії вже давно склали не тільки його психологічний портрет, а і решти зелених покидьків починаючи з президента. От що виявилось складнішим, так це скласти психологічний портрет виборців Зелі і решти слуг Бені, бо надто вимальовується песимістичним картина стосовно інтелектуального рівня нашого суспільства.
показати весь коментар
24.08.2022 11:38 Відповісти
Я представляю ету картину. Называется, заец на званом ужине у волка, лисы и медведя. Жалко тебя там не сожрали.
показати весь коментар
24.08.2022 11:26 Відповісти
Приберіть сухумську мавпу з ефіру.Спірохета емоційно виводить укаїнців з рівноваги вже лише своєю мордою
показати весь коментар
24.08.2022 11:26 Відповісти
Шариков на службе у себе подобных
показати весь коментар
24.08.2022 11:28 Відповісти
Доки триватиме "пауза" , до тих пір ви і житиме .
показати весь коментар
24.08.2022 11:31 Відповісти
Дайте йому Хероя !!!
показати весь коментар
24.08.2022 11:34 Відповісти
Теперь понятны критерии отбора нашей делегации - делегат должен быть полным тормозом!
Ну, тут правильно отобрали !
Арахамия, кроссовки, обезьянка....
показати весь коментар
24.08.2022 11:36 Відповісти
арахамії....залиште "перемовини" з раZZією...! ЦЕ за вас зроблять ЗСУ!

краще скажіть як там справи у руSSкого Злодія абрамовича...та у Ігарь Валєрічя...??
показати весь коментар
24.08.2022 11:37 Відповісти
Знову це "чучіло" вилізло.
показати весь коментар
24.08.2022 11:37 Відповісти
от нафига спускать с дерева ару хамию в праздник? его появление в медиа вообще тревожный знак, а этот его высер о прошлом вообще не несёт никакой полезной инфы, кроме как о прославлении своего мужества, геройства и стойкости в деле сдачи интересов Украины.
показати весь коментар
24.08.2022 11:38 Відповісти
Арахамія перед самою війною заявляв, що Америка дезінформує і ніякої війни не буде. Тепер цей Арахамія намагається вести якість перемовини з кацапами. Які можуть бути перемовини з ворогами, тільки може буде капітуляція Росії. Хто йому доручив вести якість перемовини. Що це робиться.
показати весь коментар
24.08.2022 11:38 Відповісти
Арахамия в Беларуси пытался подписать капитуляцию. Теперь оправдывается. Ему светит "Державна зрада"
показати весь коментар
24.08.2022 11:38 Відповісти
Напевне тому в Туреччині АраХамія і Начальник ЖЕКу пішли в атаку, і щось там таке покрите держтаємницею підписали, що коли Ердоган приїхав у Львів, то закликав виконувати те, що було підписане, щоб зупинити війну в Україні.
показати весь коментар
24.08.2022 11:39 Відповісти
цей дебіл слабкодухий всереться навіть коли над вухом чихнути

що то за лютий кабздець, морально придушений??
показати весь коментар
24.08.2022 11:41 Відповісти
Блііін! Знову потік свідомості і якась розірвана мова. Без змісту, без мети, якимись незрозумілими обірваними фразами. Тут не треба бути суперпсихологом, щоб намалювати портрет цього "державного діяча" з когорти креативщиків над державним гербом.
показати весь коментар
24.08.2022 11:44 Відповісти
не вірю не вірю і невірю і геть бо бреxун та й інтелектуально повний о
показати весь коментар
24.08.2022 11:49 Відповісти
А что,такой здоровый бычара имеет бронь? Ну наверное справку от психиатра,которая не возволяет воевать,а вот переговорщиком самое то!
показати весь коментар
24.08.2022 11:52 Відповісти
Г@ндон штопаний. ..
показати весь коментар
24.08.2022 11:55 Відповісти
Ще трохи і всі зелені будуть носити бороди, навіть Безугла з Н.Мосійчук.
показати весь коментар
24.08.2022 11:56 Відповісти
Нас было пять или шесть...))))
показати весь коментар
24.08.2022 11:57 Відповісти
Одного розстріляли після приїзду до України. Як його пак прізвище?
показати весь коментар
24.08.2022 12:04 Відповісти
Прошу спеців фотомонтажу зробити фото арачмонії на фоні крейсера мацква з написом "брати навіки". Наперед дякую.
показати весь коментар
24.08.2022 11:58 Відповісти
є така сама ідея, але просто фото "ара хамія з гранатою", можна парне "ара хамія з гранатою та обдристович з гранатометом" ))
показати весь коментар
24.08.2022 12:03 Відповісти
О, пашу роззявило, щоб не забули!
показати весь коментар
24.08.2022 11:58 Відповісти
В Україні при влвді інородці,вони тут для заробляння грошей.Історія,мова,культура для них нецікаве.Українці ,що ж ви робите вибираєте для себе тупих україноненависників
показати весь коментар
24.08.2022 12:00 Відповісти
що цей дибіл несе?!
показати весь коментар
24.08.2022 12:00 Відповісти
Що вас зрадників було виводити з рівноваги Ви вже зі спущеними штанами туди приїхали! Ви ж брехали, що ви їдете не до Білорусі, а тільки до кордону.
показати весь коментар
24.08.2022 12:01 Відповісти
Вчерашний базарный продавец лавашей сегодня возлавляет комиссию от Украины на переговорах, на которых рещается судьба всей Украины, к коротой арахамия не имеет никакого отношения.
Такое распределение ролей могло быть только в квартале 95.
Чувствуется интеллект и рука Зеленского.
показати весь коментар
24.08.2022 12:03 Відповісти
Спасіба, што жівой.
показати весь коментар
24.08.2022 12:07 Відповісти
якось стрьомно-мутна обізяна, яку практично видворили з сша за афери, очолює переговорну делегацію від України.
показати весь коментар
24.08.2022 12:07 Відповісти
ну чому б не домовитися всередині України? Просто відмовтеся від альтернативи.
показати весь коментар
24.08.2022 12:17 Відповісти
Арахамия не знает с чем бы в СМИ выступить, решил поразмышлять о прошлом,только кому это интересно? Лучше бы вспомнил как слуги на кануне войны гудеш в Трускавце устроили. Гнать этих гастробайтеров из Украины, их только деньги интересуют а на Украину им чихать
показати весь коментар
24.08.2022 12:31 Відповісти
Доллары в карманах не жмут? Письмецо об снятии санкций с Абрамовича чай не забесплатно?
показати весь коментар
24.08.2022 12:31 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2022 12:32 Відповісти
А как у Арахамии дела по спасению кошелька Путлера ?? Санкции против Абрамовича отменили?За это как все знают ( Таймс не врет) Арахамии ломится хорошая денежка - до 1 млд долларов. Так был Абрамович??
показати весь коментар
24.08.2022 12:33 Відповісти
Ждём Абрамовича, да? А то всё на паузе видите ли
показати весь коментар
24.08.2022 12:39 Відповісти
А потом появился Абрамович на белом коне и молвил-"Братья мои,перестаньте убивать Украинцев,вы не правы" И я уверовал,даже на библии могу поклясться в суде,что так и было(Арахамия)
показати весь коментар
24.08.2022 12:42 Відповісти
Арахнофобія значуще надуває щічки...
показати весь коментар
24.08.2022 12:45 Відповісти
І якого хэра воно поїхало?
показати весь коментар
24.08.2022 13:32 Відповісти
Гарно до цього типа прилипло прізвисько,жду коли вгодований в ВР видасть,слово надається Хламідії.
показати весь коментар
24.08.2022 13:56 Відповісти
Ми то думали, що Арахнохамія лайно, а він, виявляється, страдалець. Тьфу.
показати весь коментар
24.08.2022 14:04 Відповісти
який вони проявили героїзм. нашив воїнам такий поступок і не насниться. нагороди в студію.
показати весь коментар
24.08.2022 14:05 Відповісти
Арестовича знаю - радник
Лайнюка знаю - керівник ОП
а це хто такий?
показати весь коментар
24.08.2022 14:09 Відповісти
все, прочитала

Давид народився 23 травня 1979 року в Сочі, РСФСР. Деякий час жив у Грузії в Гаграх. 1992 року, тікаючи від війни в Абхазії, переїхав з батьками до Миколаєва, де виріс і закінчив
показати весь коментар
24.08.2022 14:11 Відповісти
Погано закінчив.
Кстати, арахамия по знаку Зодиака - Близнец, т.е. и нашим и вашим.
показати весь коментар
24.08.2022 14:58 Відповісти
Кто обезьяну выпустил?
показати весь коментар
24.08.2022 14:28 Відповісти
Виводили з рівноваги, розклавши на столі банани
показати весь коментар
24.08.2022 14:48 Відповісти
В отставку, гнида обезьянья!!!!
показати весь коментар
24.08.2022 14:49 Відповісти
Зеленский, а ты с Берега Слоновой Кости никого еще не подобрал для ведения переговоров о независимости Украины?
показати весь коментар
24.08.2022 14:56 Відповісти
 
 