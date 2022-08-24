Арахамія про перемовини з російською делегацією в Білорусі: Вони намагались емоційно нас вивести з рівноваги й отримати перевагу

Очільник української делегації розповів, що наразі перемовини з РФ залишаються "на паузі".

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, що очолив українську делегацію з мирного врегулювання на переговорах з Росією, під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з боку росіян був емоційний та психологічний тиск на українську делегацію, розвідка, створення психологічних портретів представників України.

"Нас було там п’ять чи шість людей, які сиділи за столом, в них теж було п’ять чи шість людей. А позаду від них було десь 30 людей, хтось із них робив наші психологічні портрети, хтось наглядав, якась розвідка була. А ми приїхали, просто сіли і позаду нас нікого немає", - наголосив Арахамія.

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Він наголосив, що було важко стримати емоції, тому українці декілька разів вставали з-за столу в різні раунди перемовин та брали перерву. З боку росіян були провокації задля того, щоб вивести з рівноваги українську делегацію та отримати перевагу.

"Вони намагались таким чином емоційно нас вивести з рівноваги і отримати перевагу. Для нас якраз важко було підтримувати рівний емоційний стан і в цьому було велике навантаження", - додав він.

Наразі ж, за його словами, перший етап перемовин Україна вже виграла, триває пауза. Успіх перемовин на користь України залежатиме від успіхів ЗСУ на фронті.

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"Перший етап ми точно перемогли, вони це визнають, зараз у нас іде другий етап. Ми зараз на паузі. Чому ми на паузі? Тому що це залежить від успіхів Збройних Сил, як тільки будуть успіхи, я думаю, що переможемо і в другому етапі", - сказав Арахамія.