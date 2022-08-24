Арахамія про перемовини з російською делегацією в Білорусі: Вони намагались емоційно нас вивести з рівноваги й отримати перевагу
Очільник української делегації розповів, що наразі перемовини з РФ залишаються "на паузі".
Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, що очолив українську делегацію з мирного врегулювання на переговорах з Росією, під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, з боку росіян був емоційний та психологічний тиск на українську делегацію, розвідка, створення психологічних портретів представників України.
"Нас було там п’ять чи шість людей, які сиділи за столом, в них теж було п’ять чи шість людей. А позаду від них було десь 30 людей, хтось із них робив наші психологічні портрети, хтось наглядав, якась розвідка була. А ми приїхали, просто сіли і позаду нас нікого немає", - наголосив Арахамія.
Він наголосив, що було важко стримати емоції, тому українці декілька разів вставали з-за столу в різні раунди перемовин та брали перерву. З боку росіян були провокації задля того, щоб вивести з рівноваги українську делегацію та отримати перевагу.
"Вони намагались таким чином емоційно нас вивести з рівноваги і отримати перевагу. Для нас якраз важко було підтримувати рівний емоційний стан і в цьому було велике навантаження", - додав він.
Наразі ж, за його словами, перший етап перемовин Україна вже виграла, триває пауза. Успіх перемовин на користь України залежатиме від успіхів ЗСУ на фронті.
"Перший етап ми точно перемогли, вони це визнають, зараз у нас іде другий етап. Ми зараз на паузі. Чому ми на паузі? Тому що це залежить від успіхів Збройних Сил, як тільки будуть успіхи, я думаю, що переможемо і в другому етапі", - сказав Арахамія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А я сподівався, що воно десь на італійському узбережжі потонуло...
Марно сподівався, воно ж не тоне.
Ну, тут правильно отобрали !
Арахамия, кроссовки, обезьянка....
краще скажіть як там справи у руSSкого Злодія абрамовича...та у Ігарь Валєрічя...??
що то за лютий кабздець, морально придушений??
Такое распределение ролей могло быть только в квартале 95.
Чувствуется интеллект и рука Зеленского.
Лайнюка знаю - керівник ОП
а це хто такий?
Давид народився 23 травня 1979 року в Сочі, РСФСР. Деякий час жив у Грузії в Гаграх. 1992 року, тікаючи від війни в Абхазії, переїхав з батьками до Миколаєва, де виріс і закінчив
Кстати, арахамия по знаку Зодиака - Близнец, т.е. и нашим и вашим.