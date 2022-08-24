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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ворог "мобілізував" уже приблизно 55% чоловіків на окупованій Луганщині, залучають навіть 16-річних дітей, - Верещук

мобілізація,примусова

На окупованій території Луганської області вже приблизно 55% чоловіків примусово мобілізовано у ворожі збройні формування.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Лише на Луганщині 55% таких насильно мобілізованих стали, як кажуть, у нас в народі, гарматним м’ясом. Уже 55% чоловічого населення квазіутворення "лнр" стали гарматним м’ясом. Про це говорять у них усередині, ми це знаємо з донесення нашої розвідки. Це мінімум 55%, і цей процес триває", - сказала Верещук.

За її словами, ворог усіляко намагається насильно записати чоловіків до лав своїх бандутворень. Вона радить мешканцям евакуюватися з тих небезпечних нині територій, аби уникнути "мобілізації", врятувати своє життя.

Верещук переконана, що відсидітися вдома там нікому не вдасться. "Це вже очевидно. Навіть 16-річних дітей теж залучають: ті будуть підносити снаряди, ті будуть "кухарчуками на столових" - я зараз цитую їхні перехоплення, бо знаю, володію інформацією. Навіть 65-річних насильно заганяють, знаючи, що вони багато років не тримали зброю і не вміють користуватися і точно під час перших зіткнень загинуть", - додала представниця уряду.

Віцепрем'єр-міністр наголосила, якщо вже сталося так, що людина не по своїй волі потрапила у так звані війська "лнр", то варто здатися українським захисникам, скласти зброю, не воювати проти української армії, не стріляти у людей, бо потім, якщо залишаться живі, доведеться відповідати за ці злочини за законом.

Вона переконана в тому, що відбувається процес свідомого знищення українського народу, в тому числі й тих, хто колись повірив Росії та думав, що вона може стати "асвабадітєлєм".

Також читайте: В окупованому Довжанську під час примусової мобілізації росіяни рвуть документи та паспорти українців, - Гайдай

Автор: 

армія рф (17160) мобілізація (3017) Верещук Ірина (683) Луганська область (4869)


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Топ коментарі
+11
Где сивоха?
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24.08.2022 11:26
+10
Що хотіли, те і мають.
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24.08.2022 11:32
+9
Медленно, но уверенно "лнр" превращается в "женскую народную республику"....
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24.08.2022 11:39
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Где сивоха?
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24.08.2022 11:26 Відповісти
, то Ви що не знаєте ? Десь так поближче до коханої пляшки... А що телепня чекає -??? Окрім - нічого.
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24.08.2022 11:36 Відповісти
Чергове спiднЭ обсцикаЭ...
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24.08.2022 13:17 Відповісти
Сподіваюсь що всі нормальні або здадуться в полон або втечуть через кацапію в Європу або Україну
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24.08.2022 11:29 Відповісти
нормальні давно виїхали
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24.08.2022 11:36 Відповісти
Важко здатись, наші лугандонів в полон вже майже не беруть, москалі це лайно не міняють.
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24.08.2022 11:36 Відповісти
Родину не любишь?! (с)

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24.08.2022 11:29 Відповісти
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24.08.2022 11:30 Відповісти
так все нормально шановна колоборантка Верещук! "Там же наші люди.." - як ви казали про рішення ОП розмінувати по лінії зіткнення з ОРДЛО та з окупованим Кримом
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24.08.2022 11:32 Відповісти
У мене враження,що ця вересклива бабця у лугандонi ще й ********* пiдробляЭ...
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24.08.2022 13:20 Відповісти
Що хотіли, те і мають.
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24.08.2022 11:32 Відповісти
Мда, яка іронія долі!
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24.08.2022 11:38 Відповісти
, це ще тілько початок. Вихоркувати будуть і онуки, й онуки їхніх онуків. НАХЕР ПОТОЛОЧ - і з Луганщени, і з Донеччини! ЦЕ НАША ЗЕМЛЯ ! УКРАЇНСЬКА ! Споконвіку і довіку !
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24.08.2022 11:44 Відповісти
Редкие придурки 🤣🤣🤣
сами себе жизнь перес🤣гаділи
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24.08.2022 12:10 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.08.2022 11:33 Відповісти
Медленно, но уверенно "лнр" превращается в "женскую народную республику"....
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24.08.2022 11:39 Відповісти
Кто нибудь этой Верещук верит?Она хоть одно дело до ума довела?Или решила попиариться хоть на чём?
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24.08.2022 11:46 Відповісти
Наскільки я розумію приймала участь у розмінуванні Чонгару. Так що так довела. Там все вийшло як вони хотіли.
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24.08.2022 12:35 Відповісти
Адна на фсєх, ми за ценой нє пастаім! Тьху...
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24.08.2022 11:47 Відповісти
А де Сивохо?
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24.08.2022 11:49 Відповісти
Потвора
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24.08.2022 11:52 Відповісти
гаразд, 55%. а скільки це в штуках?
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24.08.2022 11:58 Відповісти
А хіба вони не знали що таке "русский мир" ? це зомбоване домбасовське бидло це гарматне м'ясо для рашиської федерації ,тут і владі можна дорікнути і самій верещук які так вихвалялися як вони виплачують пенсії в окупованих лднр тим самим підтримуючи терористів і скільки студентів набрали в наші ВУЗ з тих територій лише за те що з лднр ,а тепер той зброд закликають вбивати українців.
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24.08.2022 12:24 Відповісти
"*****"(с) зовсім
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24.08.2022 12:29 Відповісти
получается Украинцы из лднр/Крыма убивают Украинцев из других областей и на оборот . зачем нам этот Крым/донецк/Луганск если там зомби предатели. если бы меня мобилизировали русские сразу после получения бк я бы всех положил. а они берут оружие и идут против Украинцев . я уверен что большинство жителей Крыма за паРашку. Интересно сколько в % погибло Украинцев на стороне РФ.
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24.08.2022 12:46 Відповісти
"Жители Крима" вмiють дуже спритно перевдягати портки в повiтрi ...Iуди...
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24.08.2022 13:34 Відповісти
Они думали с российским паспортом путешествовать по всему миру, а оказалось что путевки есть только на войну. Причем обратный билет не нужен.
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24.08.2022 12:49 Відповісти
Овцы думали что их будут кормить рос.пенсиями и зарплатами, но пришло время драть с них по семь шкур.
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24.08.2022 13:52 Відповісти
Скільки це в рабах? В % це ні про що.
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24.08.2022 13:45 Відповісти
Брехлива, кончена зегеніталія...
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24.08.2022 14:33 Відповісти
Не переживай так Верещук. Пусть россияки это"пушечное мясо" хоть на все сто мобилизируют.По-барабану!Больше простора будет для украинцев на этой освобожденной земле
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24.08.2022 14:43 Відповісти
 
 