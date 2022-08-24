Ворог "мобілізував" уже приблизно 55% чоловіків на окупованій Луганщині, залучають навіть 16-річних дітей, - Верещук

На окупованій території Луганської області вже приблизно 55% чоловіків примусово мобілізовано у ворожі збройні формування.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Лише на Луганщині 55% таких насильно мобілізованих стали, як кажуть, у нас в народі, гарматним м’ясом. Уже 55% чоловічого населення квазіутворення "лнр" стали гарматним м’ясом. Про це говорять у них усередині, ми це знаємо з донесення нашої розвідки. Це мінімум 55%, і цей процес триває", - сказала Верещук.

За її словами, ворог усіляко намагається насильно записати чоловіків до лав своїх бандутворень. Вона радить мешканцям евакуюватися з тих небезпечних нині територій, аби уникнути "мобілізації", врятувати своє життя.

Верещук переконана, що відсидітися вдома там нікому не вдасться. "Це вже очевидно. Навіть 16-річних дітей теж залучають: ті будуть підносити снаряди, ті будуть "кухарчуками на столових" - я зараз цитую їхні перехоплення, бо знаю, володію інформацією. Навіть 65-річних насильно заганяють, знаючи, що вони багато років не тримали зброю і не вміють користуватися і точно під час перших зіткнень загинуть", - додала представниця уряду.

Віцепрем'єр-міністр наголосила, якщо вже сталося так, що людина не по своїй волі потрапила у так звані війська "лнр", то варто здатися українським захисникам, скласти зброю, не воювати проти української армії, не стріляти у людей, бо потім, якщо залишаться живі, доведеться відповідати за ці злочини за законом.

Вона переконана в тому, що відбувається процес свідомого знищення українського народу, в тому числі й тих, хто колись повірив Росії та думав, що вона може стати "асвабадітєлєм".

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