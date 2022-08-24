Привітання з Днем Незалежності на фоні 7 взятих у полон російських солдатів записав народний депутат Роман Костенко. ВIДЕО
Народний депутат Роман Костенко, що зі зброєю в руках боронить країну, записав вітальне відеозвернення на фоні щойно захоплених у полон росіян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Костенко опублікував звернення на своїй сторінці в соцмережі.
"Шановні українці, ці люди прийшли на нашу землю, щоб ми ніколи не святкували Дня Незалежності і розраховували на те, що переможуть нас за три дні, але зараз вони тут стоять перед вами на колінах, а ми з вами святкуємо цей день. Ми сильна нація, яка готова вмерти за свою незалежність...", - каже Костенко на відеозаписі.
Топ коментарі
+45 18c49ed2
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+41 Ryadovyi Dyvan
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+38 Павел Гусев #446764
показати весь коментар24.08.2022 11:59
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ты, лапоть, кАнечно же, ничего не должен, можешь не верить, всем пофиг.
можешь даже обосраться от возмущения, и тоже всем пофиг.))
(из дневника французского посла в Российской Империи Мориса Палеолога, апрель 1916 года)