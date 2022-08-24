Привітання з Днем Незалежності на фоні 7 взятих у полон російських солдатів записав народний депутат Роман Костенко. ВIДЕО

Народний депутат Роман Костенко, що зі зброєю в руках боронить країну, записав вітальне відеозвернення на фоні щойно захоплених у полон росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Костенко опублікував звернення на своїй сторінці в соцмережі.

"Шановні українці, ці люди прийшли на нашу землю, щоб ми ніколи не святкували Дня Незалежності і розраховували на те, що переможуть нас за три дні, але зараз вони тут стоять перед вами на колінах, а ми з вами святкуємо цей день. Ми сильна нація, яка готова вмерти за свою незалежність...", - каже Костенко на відеозаписі.

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