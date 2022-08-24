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Привітання з Днем Незалежності на фоні 7 взятих у полон російських солдатів записав народний депутат Роман Костенко. ВIДЕО

Народний депутат Роман Костенко, що зі зброєю в руках боронить країну, записав вітальне відеозвернення на фоні щойно захоплених у полон росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Костенко опублікував звернення на своїй сторінці в соцмережі.

"Шановні українці, ці люди прийшли на нашу землю, щоб ми ніколи не святкували Дня Незалежності і розраховували на те, що переможуть нас за три дні, але зараз вони тут стоять перед вами на колінах, а ми з вами святкуємо цей день. Ми сильна нація, яка готова вмерти за свою незалежність...", - каже Костенко на відеозаписі.

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Автор: 

армія рф (17185) полонені (2250) Костенко Роман (204)


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Топ коментарі
+45
Это одно "постановочное" поздравление стоит больше сотни видосиков от Боневтика. Пока это одно из лучших поздравлений.
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24.08.2022 12:17
+41
Супер! Тепер відзначити свято знищенням великої кількості баз орків на окупованих територіях, а ввечері святковий салют на військових складах в Криму !
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24.08.2022 11:43
+38
Да при чем тут "лично, не лично"? Он же не говорит, что он их лчно в плен взял! Сам факт - взяли отродье в плен! Єто гуд! Это вариант для обмена этого рашистского мусора на наших защитников и защитниц!
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24.08.2022 11:59
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24.08.2022 13:57 Відповісти
Гарний натюрморт вийшов 😁😁😁
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24.08.2022 14:02 Відповісти
Таки так,гарна балка первоздана.жаль ще ковиль її не окупував.
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24.08.2022 14:21 Відповісти
Натюрмо́рт - різновид малярства, що зображає зірвані плоди, квіти, спійману рибу та здобич мисливців, пізніше додались предмети, з часом букети квітів, композиції овочів, фруктів, посуд тощо.
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24.08.2022 14:57 Відповісти
ПАааЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ВЕРИТЬ ???

ты, лапоть, кАнечно же, ничего не должен, можешь не верить, всем пофиг.

можешь даже обосраться от возмущения, и тоже всем пофиг.))

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24.08.2022 15:02 Відповісти
Вітаємо! Героям Слава!💙💛💙💛✌️✌️✌️💪💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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24.08.2022 14:24 Відповісти
КОСТЕНКО ВОИН УКРАИНЫ . а де ота вся ******** --- сукиси . ярославськи . коломойськи . фирташи . де симейка софы ротару .. край мий ридный край .. шоб у тебе язик видсох --- де отой батальйон ..монако .. гандонов --- дристали з УКРАИНИ хто перший ---- ДЕ ДОПОМОГА ДЛЯ ЗСУ ВИД ТИХ ПАЦЮКИВ . ЩО ПРИ КУЧМИ ПРИБРАЛИ ЗАВОДИ . ФАБРИКИ . ПАРОХОДИ . А МОЖЕ КУЧМА ТА ПИНЧУК КУПИЛИ ПАРУ БАЙРАКТАРИВ . нихуя вони з баблом та яхтами за 65 млн баксов сидять в МОНАКО . там тепло и ракети ***** не падають поки що
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24.08.2022 14:43 Відповісти
Не шановні рашисти, Ви потрапили у полон до ЗСУ , тепер з вами будуть поводитись КРАЩЕ ніж ваші командири.... бо Українці не мерзотні варвари!
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24.08.2022 14:43 Відповісти
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24.08.2022 15:34 Відповісти
Повезло, пощастило. Тепер вони знищені не будуть(( А шкода...
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24.08.2022 17:52 Відповісти
Ви справжній воїн, Романе і не ховаєтесь за мандат. І Вас, дозвольте привітати зі святом, бережіть себе!
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24.08.2022 14:43 Відповісти
Слава ЗСУ!!! Слава Україні!!!
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24.08.2022 14:45 Відповісти
"По культурному развитию французы и русские стоят не на одном уровне. Россия одна из самых отсталых стран в свете: из 180 миллионов жителей 150 миллионов неграмотных. Сравните с этой невежественной и бессознательной массой нашу армию: все наши солдаты с образованием; в первых рядах бьются молодые силы, проявившие себя в искусстве, в науке, люди талантливые и утонченные - это сливки и цвет человечества. С этой точки зрения наши потери чувствительнее русских потерь."

(из дневника французского посла в Российской Империи Мориса Палеолога, апрель 1916 года)
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24.08.2022 14:51 Відповісти
В кінці відео чутно кулеметну чергу?
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24.08.2022 15:38 Відповісти
Бульбафюрер лукашка привітав українців з днем Незалежності. Вот пітор кончений
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24.08.2022 16:46 Відповісти
Треба дохлими кацапами викласти "Україно, з Днем Незалежності!"
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24.08.2022 16:54 Відповісти
год нужно указать. 2022. тока штуками
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24.08.2022 19:58 Відповісти
прикопати щоб не смерділи...
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24.08.2022 16:57 Відповісти
Костенко справжній кіборг та приклад депутата, один з авторів закону про тероборону, якщо хто не знає, а все тому що військовий. А скільки військових в партії "Слуга Народу"? Нуль!!!
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24.08.2022 21:10 Відповісти
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