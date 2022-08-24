У Києві зафіксовано стрімке зростання кількості хворих на COVID-19, у КМДА закликають згадати про епідбезпеку

У Києві за останній тиждень втричі зросла кількість хворих на COVID-19. Якщо з 8 до 14 серпня було зафіксовано 316 випадків, то з 15 до 21 серпня 956.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційний портал Києва, такий зріст захворюваності директорка Департаменту Валентина Гінзбург охарактеризувала як досить стрімкий і закликала киян згадати про заходи епідбезпеки.

"Насправді ситуація доволі тривожна. Я б рекомендувала повернутися до носіння масок та знову покласти у сумки та кишені дезінфектанти для рук.

Крім того, обов’язково дотримуватися правила: захворів – сиди вдома, звертатися до лікаря у разі найменших проявів недуги", – зазначила Гінзбург.

При цьому зросла і кількість киян із важкими формами COVID-19, зокрема тих, хто потребує кисню та опиняється в палатах інтенсивної терапії.

У КМДА наголошують, що, окрім масок, врятувати Київ від чергового спалаху коронавірусу може вакцинація.

Наразі усі українці можуть зробити два щеплення та третю бустерну дозу вакцини.

Також в Україні нещодавно дозволили робити другу бустерну дозу окремим категоріям населення, зокрема людям віком від 60 років та тим, хто має хронічні хвороби.

"Варто згадати, як у 2020-му, у 2021-му, тяжко страждаючи, помирали десятки людей на добу – чиїхось батьків, дідусів, бабусь, братів та сестер. Це жахіття не має повторитися.

Особливо з огляду на те, що є досить ефективний засіб – зробити щеплення, убезпечивши себе від хвороби або її тяжких наслідків", – наголосила Гінзбург.

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