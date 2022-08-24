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Новини
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У Києві зафіксовано стрімке зростання кількості хворих на COVID-19, у КМДА закликають згадати про епідбезпеку

маска

У Києві за останній тиждень втричі зросла кількість хворих на COVID-19. Якщо з 8 до 14 серпня було зафіксовано 316 випадків, то з 15 до 21 серпня 956.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційний портал Києва, такий зріст захворюваності директорка Департаменту Валентина Гінзбург охарактеризувала як досить стрімкий і закликала киян згадати про заходи епідбезпеки.

"Насправді ситуація доволі тривожна. Я б рекомендувала повернутися до носіння масок та знову покласти у сумки та кишені дезінфектанти для рук.

Крім того, обов’язково дотримуватися правила: захворів – сиди вдома, звертатися до лікаря у разі найменших проявів недуги", – зазначила Гінзбург.

При цьому зросла і кількість киян із важкими формами COVID-19, зокрема тих, хто потребує кисню та опиняється в палатах інтенсивної терапії.

У КМДА наголошують, що, окрім масок, врятувати Київ від чергового спалаху коронавірусу може вакцинація.

Наразі усі українці можуть зробити два щеплення та третю бустерну дозу вакцини.

Також в Україні нещодавно дозволили робити другу бустерну дозу окремим категоріям населення, зокрема людям віком від 60 років та тим, хто має хронічні хвороби.

"Варто згадати, як у 2020-му, у 2021-му, тяжко страждаючи, помирали десятки людей на добу – чиїхось батьків, дідусів, бабусь, братів та сестер. Це жахіття не має повторитися.

Особливо з огляду на те, що є досить ефективний засіб – зробити щеплення, убезпечивши себе від хвороби або її тяжких наслідків", – наголосила Гінзбург.

Також читайте: Смертність від COVID-19 у світі збільшилася на 35% за останній місяць, - ВООЗ

Автор: 

Київ (19401) епідемія (218) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+13
Коли вже будуть биті мордяки за цю бреханину? Сучня зелена!
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24.08.2022 11:59
+10
медикам сумно?
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24.08.2022 11:52
+9
Не кололся, ни разу не чихнул за последние 10 лет. Из всей кучи знакомых только один болел, лежал на ИВЛ. Но он вакцинировался до того как заболел. В больнице ему сказали, что если бы не вакцинировался, то наверное бы умер) или не умер. Или вообще бы не заболел. Но точно неизвестно, ибо ковид штука новая и малоизученная)
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24.08.2022 12:03
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Це ти єпонутий. Що це за застуда, яка забрала життя у 100 тис осіб за один рік?
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24.08.2022 12:01 Відповісти
" Для порівняння, за оцінками ВООЗ, щорічно від сезонного грипу помирає від 250 до 500 тис. осіб." (С)
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24.08.2022 12:13 Відповісти
Як ти дурню заїб@в ! Як не за клоуна голосуєш , то тут верещиш (( Щоб ти , падло , на своїй рідні дію того "грипу" відчув так як я , то може хоч тоді б заткнувся , баран недогойданий !
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24.08.2022 15:00 Відповісти
Уяви як класно було без недолугих коментарів , схожих на твій !
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24.08.2022 15:01 Відповісти
Скільки платять за підтримку ковідобісся?
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27.08.2022 16:39 Відповісти
Нормально , за відповіді таким як ти дурням маю чистими 5 тис у.о. на місяць плюс премії
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27.08.2022 18:05 Відповісти
Відразу видно що кацап. Бреше аж гай шумить.
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28.08.2022 12:02 Відповісти
Скажи жаба задавила ? А тепер вишенька на тортик - за кожну відповідь на мій комент такого як ти дурня мені 5 у.о. преміальних іще додають , так що давай далі шкрябай , думаю що на тобі зароблю на тиждень у Туреччині , ти ж невгамовний украінец ))
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28.08.2022 21:23 Відповісти
До речі - вивчи , дурню , правопис - слово "українець" пишеться вірно саме так , а не так як ти зкацаплений написав ; тоді вже за статистику берися ((
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24.08.2022 15:04 Відповісти
Це щоб схиблених на величності трішечки подратувати.
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27.08.2022 16:41 Відповісти
Ти поц ?
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27.08.2022 18:03 Відповісти
Ага в Італії трупів аж військовими машинами вивозили. Все фейк, побрехеньки щоб перестрашити людей, вколоти шмурдяк і заробити гроші. Хворі мають лікуватися, а коли лікарі заробляють-коли лікують. Питання: мають лікувати, чи вилікувати? Вимальовується саме друге. Тому так поки до людей не дійде і не почнуть приймати ефективні міри. Думаймо.
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24.08.2022 14:04 Відповісти
Це хімічне отруєння, а не вірус
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24.08.2022 14:22 Відповісти
Яка проблема - тебе хтось вакцинуватися закликає ? Іншим свою заразу не рознось , бо нині не до лікування ковідних (( Тобі видно поталанило , до зарази зараза не чіпляється тому і верещиш як свиня недорізана і не задумуєшся що все пораненими заповнено , тільки ковідних нам не вистачає нині , а вони у важкому стані як дрова ((
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24.08.2022 15:09 Відповісти
медикам сумно?
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24.08.2022 11:52 Відповісти
Не тільки продажним медикам, а й малій авіації яка розпиляє по ночам отруту і порушує заборону воєнного стану на польоти при мовчазній бездіяльності СБУ
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24.08.2022 14:18 Відповісти
хто і що над вами вночі розпиляє?
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24.08.2022 14:41 Відповісти
такі як ти своїми коментами про сум медиків (( Ти на місці медика що в ковідному госпіталі працює хоч тиждень був ?
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24.08.2022 15:12 Відповісти
я будівельник, а не медик. в ковідному госпіталі не був, а у відділенні до лікують поранених був.
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24.08.2022 17:24 Відповісти
відділення де поранених лікують госпіталем називається (( а в ковідний теж сходи , корисно буде побачити як без поранень бугаї у розквіті сил за добу гаснуть ((
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24.08.2022 17:38 Відповісти
Мала авіація діоксид азоту розпиляє.
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25.08.2022 12:37 Відповісти
Не кололся, ни разу не чихнул за последние 10 лет. Из всей кучи знакомых только один болел, лежал на ИВЛ. Но он вакцинировался до того как заболел. В больнице ему сказали, что если бы не вакцинировался, то наверное бы умер) или не умер. Или вообще бы не заболел. Но точно неизвестно, ибо ковид штука новая и малоизученная)
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24.08.2022 12:03 Відповісти
Уяви собі що проститутка яка гонорею всім наліво і направо роздає теж від неї не страждає (( ти чимось на таку шльондру схожий , ну або нею і є ))
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24.08.2022 15:14 Відповісти
Чому ти такий агресивний до людей які висловлюють своє негативне ставлення до сумнівних медичних, соціальних і правових заходів які запроваджують у суспільстві!?
Страх, нездатність до критичного мислення та відсутність здорового глузду перетворює людей на скот.

Не потрібно тероризувати суспільство, нав'язуючи всім деструктивну модель поведінки.
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24.08.2022 17:03 Відповісти
Питаєш чому я агресивний - мені вистачило того що такі як ти "безстрашні , з критичним мисленням та здоровим глуздом " у 2019 клоуна обрали державою керувати (( мало вам ? Тепер якби іще крім фронту тисячами від болячок українці мерли ? Ти сам скількох своїх рідних чи знайомих у ковідній реанімації вилікував або за це кошти власні сплатив щоб тут мені мізки виносити ? Думаю що жодного , бо якби витягнув хоч раз із своєї кишені сотню другу тисяч на ліки та ще й не собі , то не лялякав би ; а я платив і не раз , і не два (( ..... тому мені гидко таких як ти слухати , бо ви поки грім не грюкне кукурікаєте , а потім починаєте цвірінчати : " порятуйте , скиньтеся на лікування бо для родини непідйомна сума "(( .
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24.08.2022 17:32 Відповісти
Не пытайся меня оскорбить, это не удавалось лучшим ковид-истерикам)
Так вакцина помогает или нет?) Как там с обещанным коллективным иммунитетом в странах, об'явививших о поголовной вакцинации?
Ты хоть на миллион слов изойди, но факт остаётся фактом. Кто-то болеет, кто-то умирает от ковида, пневмоний и гриппов. Болеют и умирают и привитые и не привитые
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24.08.2022 18:36 Відповісти
Навіщо мені тебе , лайно , " оскорбляти " ? Я тебе просто так - ***** пошлю та й вистачить ! Бувай , какцап ))
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24.08.2022 18:56 Відповісти
О! Завилял Славочка задом как дешёвая проститутка)) Так вакцина помогает или нет?)
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25.08.2022 11:53 Відповісти
Звичайно що допомагає , але не таким як ти , ти ж не чхаєш , помреш здоровим
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25.08.2022 13:21 Відповісти
Коли вже будуть биті мордяки за цю бреханину? Сучня зелена!
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24.08.2022 11:59 Відповісти
за яку брехню, чучєло? на дворі +31, а кожен другий ходить кашляє!
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24.08.2022 15:58 Відповісти
Чот сперва аж растерялся... Потом вспомнил, что главвакцинист по рэфии не Гинзбург, а Гинцбург)
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24.08.2022 11:59 Відповісти
У этой гинзбург,гроши закончились? Может скинутся
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24.08.2022 12:02 Відповісти
Ще написали директорка! Та щоб у вас в горлі встала та директорка! Скільки ви недоучки будете глумитися над мовою?
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24.08.2022 12:10 Відповісти
Схаменіться, цовідники!
Ваша копійчина в Україні давно помахала вам рукою. Працювати йдіть!
Схаменіться, бо на вас Хаймерси не ************, голих рук вистачить!
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24.08.2022 12:15 Відповісти
Самий роботящий ? (( На кого тут горбишся із своїми нікчемними коментами , ботику травневий , невже іншим чином на хавчик заробити не можеш ? ((
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24.08.2022 17:36 Відповісти
Запхнувсь, гнидо!
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24.08.2022 18:10 Відповісти
Відсмокчи , недороблений !
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24.08.2022 18:54 Відповісти
(з насолодою):
Як же мені файно від того, що тобі ******!
(регоче над бідолахою)
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24.08.2022 18:56 Відповісти
=>
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24.08.2022 19:08 Відповісти
Суки кончені. Уряд під час війни взяв кредит 150 млн негривень на ковід, тепер треба списувати.
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24.08.2022 14:10 Відповісти
Дійсно кількість хворих зросла.
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25.08.2022 12:59 Відповісти
Для кого ви це пишете ? Для отих ідіотів що вірять у всесвітню змову і на зеспасителя моляться ? ((
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27.08.2022 18:09 Відповісти
 
 