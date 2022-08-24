Ворог обстріляв касетними боєприпасами Малу Данилівку і б’є із артилерії по Дергачах на Харківщині, - Синєгубов

В День незалежності України ворог посилює терор мирного населення Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні окупанти обстріляли касетними боєприпасами смт Мала Данилівка в Харківському районі. Пошкоджені приватні будинки, та інфраструктура. На жаль, 2 цивільних зазнали поранення. Зараз їм надають допомогу медики. Інформація уточнюється", - зазначає він.

Також Синєгубов повідомляє, що просто зараз ворог обстрілює із артилерії м. Дергачі.

"Нагадую, що сьогодні протягом дня на території Харківської області триває комендантська година. Ризик обстрілів є дуже високим. По можливості, перебувайте в укриттях", - резюмує очільник регіону.

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