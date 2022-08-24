Імпорт сировини та обладнання треба звільнити від податків та зборів, а не обкласти новими, - економіст

Новий податок на імпорт, введення якого ініціює уряд, погана ідея, адже промисловості доведеться витрачати додаткові кошти на придбання сировини та обладнання.

Про це заявив економіст, президент Української асоціації Римського клубу Віктор Галасюк, передає Цензор.НЕТ.

"Десятивідсотковий податок на купівлю валюти для будь-якого імпорту - погана ідея. Взагалі, імпорт сировини та обладнання (особливо яке не виробляється в Україні) треба розвантажувати від усіх податків і зборів, щоб стимулювати внутрішнє виробництво, а не навпаки", - підкреслив експерт.

Натомість, на його думку, потрібно було б тимчасово оподаткувати некритичну імпортну продукцію кінцевого споживання – це б дало і позитивний фіскальний ефект, і стимул для переробної промисловості в Україні.

"Але перелік такої продукції треба формувати дуже обережно. Ніяких однакових умов для всіх товарів і послуг тут не може бути. Звісно ж, тут мова вже йти про тимчасові мита на окремі товарні позиції, а не про загальне оподаткування купівлі валюти. І це вже зовсім інший механізм", - зауважив економіст.

Нагадаємо, раніше проти введення імпортного податку виступило Міністерство економіки: там заявили, що він призведе до зростання цін на товари і послуги в Україні.

Своєю чергою у Європейській бізнес асоціації нагадали, що Європа та країни-світові лідери пішли назустріч Україні і скасували імпортні мита для нашої продукції, тож ініціатива уряду видається дискримінаційною.

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