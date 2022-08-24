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Імпорт сировини та обладнання треба звільнити від податків та зборів, а не обкласти новими, - економіст

експорт,імпорт

Новий податок на імпорт, введення якого ініціює уряд, погана ідея, адже промисловості доведеться витрачати додаткові кошти на придбання сировини та обладнання.

Про це заявив економіст, президент Української асоціації Римського клубу Віктор Галасюк, передає Цензор.НЕТ.

"Десятивідсотковий податок на купівлю валюти для будь-якого імпорту - погана ідея. Взагалі, імпорт сировини та обладнання (особливо яке не виробляється в Україні) треба розвантажувати від усіх податків і зборів, щоб стимулювати внутрішнє виробництво, а не навпаки", - підкреслив експерт.

Натомість, на його думку, потрібно було б тимчасово оподаткувати некритичну імпортну продукцію кінцевого споживання – це б дало і позитивний фіскальний ефект, і стимул для переробної промисловості в Україні.

"Але перелік такої продукції треба формувати дуже обережно. Ніяких однакових умов для всіх товарів і послуг тут не може бути. Звісно ж, тут мова вже йти про тимчасові мита на окремі товарні позиції, а не про загальне оподаткування купівлі валюти. І це вже зовсім інший механізм", - зауважив економіст.

Нагадаємо, раніше проти введення імпортного податку виступило Міністерство економіки: там заявили, що він призведе до зростання цін на товари і послуги в Україні.

Своєю чергою у Європейській бізнес асоціації нагадали, що Європа та країни-світові лідери пішли назустріч Україні і скасували імпортні мита для нашої продукції, тож ініціатива уряду видається дискримінаційною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністерство економіки виступило проти податку на імпорт: він прискорить інфляцію

Автор: 

імпорт (2583) податки (3806) Галасюк (60) обладнання (154) сировина (10)


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Топ коментарі
+5
Чтобы это понимать нужно нормально учиться, а не заканчивать "папин" институт, играя в КВН, и курсы в Трускавце. И радеть сейчас за интересы страны, а не своего кармана.
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24.08.2022 12:43
+1
Ідіоти в уряді! А в Верховній Раді сидить ще один такий "геній"! Гетьманцевим називають...
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24.08.2022 13:47
+1
Це не ідіоти, це шобла прокремлівських саботажників. Вони використовують всі можливості для знищення економіки України і зниження рівня життя народу.
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24.08.2022 13:56
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Чтобы это понимать нужно нормально учиться, а не заканчивать "папин" институт, играя в КВН, и курсы в Трускавце. И радеть сейчас за интересы страны, а не своего кармана.
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24.08.2022 12:43 Відповісти
Вопрос надо ставить к гражданам Украины : чем вы думали когда голосовали 21:04:2019 года ?
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24.08.2022 12:52 Відповісти
Панська кишеня - то святе!
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24.08.2022 13:01 Відповісти
Не панська. То менше треба красти. Кпзнокради як крали так і крадуть. Війна їм на руку. Посилити відповідальність треба за крадіжки з казни.
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24.08.2022 14:55 Відповісти
Відмінна точка зору викликає болісні відчуття?
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24.08.2022 15:11 Відповісти
Ідіоти в уряді! А в Верховній Раді сидить ще один такий "геній"! Гетьманцевим називають...
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24.08.2022 13:47 Відповісти
Це не ідіоти, це шобла прокремлівських саботажників. Вони використовують всі можливості для знищення економіки України і зниження рівня життя народу.
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24.08.2022 13:56 Відповісти
Цьому "економісту" потрібно цвях у голову забити.
Сировину, звільнити від оподаткування?? Ми і так сировинний придаток, металу хоть кацапсини натягли, а от лісів уже не залишились. На Волині повз білокордон рубають як останній раз! Карпати стогнуть та топляться, теж під час війни рубають як перед смерттю. І цих ворогів України ще якийсь "економіст" теж ворог України хоче від податків звільнити?
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24.08.2022 14:02 Відповісти
В статті йдеться про імпорт сировини.
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24.08.2022 15:21 Відповісти
О! Вылез лоббист для построения очередной схемы-воровайки по "пільгам на окремі позиції". Очередные грабли в профиль. Все 30-ть лет, при всех правительствах и парламентах творилось одно и тоже-за взятки принимали "пільги на окремі товари" и все-понеслась!!! Под видом " очень нужных товаров" тут же начинали ввозить бытовую технику, легковые автомобили, шмотье от всех на свете и прочая и прочая! Это уже проходили СОТНИ РАЗ! Ну давайте, пройдем сто первый, доворуем то, что за 30 лет можновладці еще не доворовали.
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24.08.2022 19:49 Відповісти
 
 