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Україна швидко прогресує у боротьбі з корупцією, рекомендація щодо САП виконана, - посол ЄС Маасікас

маасікас

В Європейському Союзі вважають, що Україна швидко просувається в реформі судової системи та боротьбі з корупцією.

Про це посол ЄС в Україні Матті Маасікас сказав в інтерв’ю Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У сфері боротьби з корупцією та втіленні судової реформи українська влада просувається якнайшвидше. Ви нарешті призначили голову антикорупційної прокуратури. Ця рекомендація виконана", - сказав Маасікас.

Посол відзначив, що процес відбору нового глави НАБУ також готовий до запуску і є позитивний розвиток у пошуку нового очільника агенції з повернення активів.

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"До Вищої ради правосуддя призначені Маселко та Мороз - високошановні юристи, яких поважає дуже активна і прискіплива українська антикорупційна спільнота. Це дуже позитивна подія. Ви знаєте, що корупційний імідж був однією з проблем, з якими Україна мала боротися. І я дуже радий, що у цій сфері прогрес є швидким", - сказав Маасікас.

Автор: 

НАБУ (5057) корупція (4671) реформи (3206) САП (2205) Вища рада правосуддя (582) Матті Маасікас (134)


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Топ коментарі
+7
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24.08.2022 13:10
+5
...швидко прогресує... Майже два роки на призначення голови САП.
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24.08.2022 13:02
+5
Не знає він Україну і поців з кварталу
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24.08.2022 13:11
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Але хід ЖЕКу був більш корупційним. З незалежного органу САП перейшов під керування Генерального Прокурора. БІНГО!
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24.08.2022 12:55 Відповісти
законодавство передбачає підпис генпрокурора для призначення голови САП
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24.08.2022 12:58 Відповісти
САП перейшов у підпорядкування Генпрокурора.
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24.08.2022 13:06 Відповісти
Не знає він Україну і поців з кварталу
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24.08.2022 13:11 Відповісти
голова НАБУ незалежний
повне перезавантаження судів
всіх корупціонерів до буцигарні
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24.08.2022 12:57 Відповісти
В борьбе с коррупцией мы уже на второй круг заходим. Сначала Петрусь 5 лет горло драл, боролся, наклепал больше антикоррупционных органов. чем во всей Европе, теперь Зеля взялся.
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24.08.2022 13:00 Відповісти
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24.08.2022 13:10 Відповісти
Москалику, рамси не плутай. За Порошенка створення незалежних антикорупційних органів було вимогою ЄС, для безвізу, та руху до кандидатства у члени ЄС. А з приходом Зе-бланя всі ці органи були дискредитовані, бо стали залежними від влади.
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24.08.2022 13:18 Відповісти
Вас, порохососов, как-то генетически отбирают? Это разводняк был с Петиной стороны, потому что безвиз ему дали, а борьба с коррупцией осталась на бумаге. Расскажи быстренько, кого при нём посадили? Он так же с коррупцией боролся, как и медицину налаживал. И не надо гундеть, что времени не хватило? Он тут 5 лет царём был.
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24.08.2022 13:41 Відповісти
1. Порох був проти Ситника, але не мішався. Ситник нічого не робив тільки як міг вставляв палки в колеса Пороху . Тим не менш Порох його не чіпав. Так вибрали тому і результату не було.
2. Супрун запросив Гройсман .Порох до цього не мав відношення . Супрун почала вводити британську систему охорони здоров'я. Всі хто годувався з медицини почали вити : доктор смерть , відьма , барига як Порох. А людина все робила для того щоб підняти медицину. Розумний нарід , надивившись телевізора почав її теж цькувати. В результаті медицини нема і розвалила її не Супрун , але попробуй вам докажи. В нашій державі не можна нічого нікому робити доброго - бо будеш потім винен. Я думаю що навряд чи хтось нормальний захоче тепер бути президенто чи прем'єром .
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24.08.2022 16:18 Відповісти
слухай шарік -- іди вже в сраку!
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24.08.2022 17:26 Відповісти
Кто о чём, а /идар о сраке.
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24.08.2022 17:27 Відповісти
згоден з вами, зрозуміло кому усюди пі*ари та сраки мерещаться...
А по суті, коли нема аргументів та ваші ботоляки завжди переходять на образи...
А я щодо вас використав типовий западенський вислів! Поніме?..
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24.08.2022 17:33 Відповісти
Я вот переживал - неужели кто-то при имени Зє тут же не вставит "Петруся"?
И чуда не произошло. Вот оно. Долго ждать не пришлось.

Да, корупция была и при Порохе, еще больше ее стало при ЗЄ.
Но при Порохе и экономика потихоньку подростала и были сдвиги на внешнеполитическом фронте.
А ЗЄ абсолютно все подмял под себя, а толку никакого
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24.08.2022 13:37 Відповісти
В следующий раз не переживай. Для меня Петя и Зеля только цветом отличаются.
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24.08.2022 13:46 Відповісти
і яку альтернативу можеш порадити/запропонувати?
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24.08.2022 13:54 Відповісти
та ти й кольори не відрізняєш,"какая разніца",дальтонік політичний
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24.08.2022 14:50 Відповісти
Зато ты. я вижу, внюхался.
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24.08.2022 15:32 Відповісти
Ефект Даннінга- Крюгера.
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24.08.2022 16:20 Відповісти
...швидко прогресує... Майже два роки на призначення голови САП.
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24.08.2022 13:02 Відповісти
От сміху то буде, коли Україну в ЄС приймуть. Ото наші бовдури завиють. Бенза буде така дорога, що всі не будуть раді цьому факту.
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24.08.2022 13:05 Відповісти
переходной період у всех стран принятіх в ЕС біл сложен, что с того? Рожать тоже сложно и больно и? теперь вымереть?
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24.08.2022 13:10 Відповісти
Вступ до ЄС це не питання стандартів та перехідних періодів. Це питання до купки людей зверху. Велика перестройка в русні відбулася завдяки інженерам сша. Не більше. Той, в кого щось є чи було, не вимре. Вимруть бідні слої, а середина збідніє. Та загалом для системи нічого не зміниться
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24.08.2022 13:34 Відповісти
Ну так. Ми з Україною в ЄС будемо переживати за високі ціни на заправках, а вас на болотах то хвилювати не буде, будете користуватися відновлювальними джерелами енергії - хмизом, і переживати, щоб ***** не підняло ціну на дозвіл його збирати.
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24.08.2022 13:12 Відповісти
А зеледент ему в ответ: https://youtu.be/vHk2wl3VM4I https://youtu.be/vHk2wl3VM4I
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24.08.2022 13:06 Відповісти
Подивимось скільки судових рішень доведених до виконання буде винесено завдяки цьому САПу.
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24.08.2022 13:08 Відповісти
Шо за бред !!!
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24.08.2022 13:15 Відповісти
не прошло и трех лет? или прошло? впрочем, это же еще ничего не означает.
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24.08.2022 13:16 Відповісти
Прям семимильными шагами дело по части корупции прибить оную. Недавно случайно наблюдал как участковый на местном базарчике корупцию уничтожал. даже понравилось. С таким суровым лицом был. А был бы у нас закон о коротком огнестреле и конечно же с правом ношения, мы давно бы покончили с ней---с корупцией в смысле. Я прикинул растояние с места посмотреть---метров 12, та запросто с первого выстрела! Любил в молодости ПМ я. Каптерщиком был, патрончики лишние всегда были. В парке Победы что в Дарнице зайцев зимой на фару бахкал, пару раз попадал. Ох и сильно вверх прыгали гады. Этот бы не успел.
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24.08.2022 13:16 Відповісти
КАК МЫ УЗНАЕМ, ЧТО ЗЕ ПОБЕДИЛ КОРРУПЦИЮ?

Сможет ли простой человек (такой как я например) прочувствовать победу над коррупцией?
Сейчас народ очень страдает от коррупции и Зе как тот былинный богатырь победит дракона. Я в этом не сомневаюсь. Но как это будет выглядеть?

ДУЖЕ ПРОСТО!
Ви перестанете чути про корупцію з медіа)
Достатньо всі канали націоналізувати і поставити правильних журналістів і корупція буде подолана.
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24.08.2022 13:29 Відповісти
Плюс відосик.
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24.08.2022 16:23 Відповісти
Скільки САП обирали? Це мабуть стеб такий від Маасікаса...
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24.08.2022 13:35 Відповісти
При живому йєрьмаку і недобитому татарову? При ручному у зєлєні, хєнпракурору? При нереформованих портновських судах?
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24.08.2022 14:00 Відповісти
І очільник САПа вже був, і війни з ***** (пам'ятаєте таке?) були, і навіть ВАС створили. І що,який кпд від їх діяльності?
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24.08.2022 14:04 Відповісти
НАБУ - БАБУ --САП _- ХРАП АРМА -- НАЗЕКа . Шабуніни на грантах і т. д . КПД -- 0 -- гризня між собою -- для чого іх стільки .
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24.08.2022 14:19 Відповісти
Можно список высших должностных лиц, сидящих за коррупцию?
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24.08.2022 14:42 Відповісти
 
 