Україна швидко прогресує у боротьбі з корупцією, рекомендація щодо САП виконана, - посол ЄС Маасікас

В Європейському Союзі вважають, що Україна швидко просувається в реформі судової системи та боротьбі з корупцією.

Про це посол ЄС в Україні Матті Маасікас сказав в інтерв’ю Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У сфері боротьби з корупцією та втіленні судової реформи українська влада просувається якнайшвидше. Ви нарешті призначили голову антикорупційної прокуратури. Ця рекомендація виконана", - сказав Маасікас.

Посол відзначив, що процес відбору нового глави НАБУ також готовий до запуску і є позитивний розвиток у пошуку нового очільника агенції з повернення активів.

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"До Вищої ради правосуддя призначені Маселко та Мороз - високошановні юристи, яких поважає дуже активна і прискіплива українська антикорупційна спільнота. Це дуже позитивна подія. Ви знаєте, що корупційний імідж був однією з проблем, з якими Україна мала боротися. І я дуже радий, що у цій сфері прогрес є швидким", - сказав Маасікас.