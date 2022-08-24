Україна швидко прогресує у боротьбі з корупцією, рекомендація щодо САП виконана, - посол ЄС Маасікас
В Європейському Союзі вважають, що Україна швидко просувається в реформі судової системи та боротьбі з корупцією.
Про це посол ЄС в Україні Матті Маасікас сказав в інтерв’ю Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У сфері боротьби з корупцією та втіленні судової реформи українська влада просувається якнайшвидше. Ви нарешті призначили голову антикорупційної прокуратури. Ця рекомендація виконана", - сказав Маасікас.
Посол відзначив, що процес відбору нового глави НАБУ також готовий до запуску і є позитивний розвиток у пошуку нового очільника агенції з повернення активів.
"До Вищої ради правосуддя призначені Маселко та Мороз - високошановні юристи, яких поважає дуже активна і прискіплива українська антикорупційна спільнота. Це дуже позитивна подія. Ви знаєте, що корупційний імідж був однією з проблем, з якими Україна мала боротися. І я дуже радий, що у цій сфері прогрес є швидким", - сказав Маасікас.
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повне перезавантаження судів
всіх корупціонерів до буцигарні
2. Супрун запросив Гройсман .Порох до цього не мав відношення . Супрун почала вводити британську систему охорони здоров'я. Всі хто годувався з медицини почали вити : доктор смерть , відьма , барига як Порох. А людина все робила для того щоб підняти медицину. Розумний нарід , надивившись телевізора почав її теж цькувати. В результаті медицини нема і розвалила її не Супрун , але попробуй вам докажи. В нашій державі не можна нічого нікому робити доброго - бо будеш потім винен. Я думаю що навряд чи хтось нормальний захоче тепер бути президенто чи прем'єром .
А по суті, коли нема аргументів та ваші ботоляки завжди переходять на образи...
А я щодо вас використав типовий западенський вислів! Поніме?..
И чуда не произошло. Вот оно. Долго ждать не пришлось.
Да, корупция была и при Порохе, еще больше ее стало при ЗЄ.
Но при Порохе и экономика потихоньку подростала и были сдвиги на внешнеполитическом фронте.
А ЗЄ абсолютно все подмял под себя, а толку никакого
Сможет ли простой человек (такой как я например) прочувствовать победу над коррупцией?
Сейчас народ очень страдает от коррупции и Зе как тот былинный богатырь победит дракона. Я в этом не сомневаюсь. Но как это будет выглядеть?
ДУЖЕ ПРОСТО!
Ви перестанете чути про корупцію з медіа)
Достатньо всі канали націоналізувати і поставити правильних журналістів і корупція буде подолана.