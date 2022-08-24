Сьогодні Україна отримає від США $3 млрд у формі безповоротного гранту

Україна в День незалежності отримає від США 3 млрд доларів фінансової допомоги. Вони надійдуть через механізм Світового банку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка у Facebook.

Кошти до бюджету України будуть передані у формі безповоротного гранту.

"Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День незалежності України", - зазначив міністр.

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