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Сьогодні Україна отримає від США $3 млрд у формі безповоротного гранту

сша

Україна в День незалежності отримає від США 3 млрд доларів фінансової допомоги. Вони надійдуть через механізм Світового банку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка у Facebook.

Кошти до бюджету України будуть передані у формі безповоротного гранту.

"Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День незалежності України", - зазначив міністр.

Читайте: США виділять Україні пакет допомоги на $3 млрд, - західні ЗМІ

Автор: 

допомога (8280) США (22417) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+19
Головне щоб США слідкували щоб Козирь та Буратіно не вкрали ні центу
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24.08.2022 13:16
+11
Чудовий подарунок для клоуна і його гоп-компашки.
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24.08.2022 13:13
+10
Ого , який чудовий подарунок, велика подяка U.S.A.
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24.08.2022 13:19
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Чудовий подарунок для клоуна і його гоп-компашки.
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24.08.2022 13:13 Відповісти
Буде що розпілювати
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24.08.2022 13:14 Відповісти
Зелень готує пилораму.
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24.08.2022 13:19 Відповісти
Зате хоч посміємось.😏
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24.08.2022 13:36 Відповісти
Тільки проконтролюйте рух грошей, бо зелені 90% вкрадуть
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24.08.2022 13:41 Відповісти
Головне щоб США слідкували щоб Козирь та Буратіно не вкрали ні центу
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24.08.2022 13:16 Відповісти
Зєля з дʼЄрмаком прибарахляться... мама Рима буде задоволена.
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24.08.2022 13:16 Відповісти
А оружием нельзя выделить эти деньги,чтоб зеленые клептоманы их снова с асфальт не закатали
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24.08.2022 13:17 Відповісти
Причём, лучше тяжёлым, потому что лёгкое на чёрный рынок уходит.
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24.08.2022 13:40 Відповісти
только под жесткий контроль каждый доллар...
лучше бы блин оружием дали, чтобы точно не спёрли )
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24.08.2022 13:17 Відповісти
Ого , який чудовий подарунок, велика подяка U.S.A.
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24.08.2022 13:19 Відповісти
Краще б десяток хаймарсів надали з ракетами ніж от цю грантову допомогу,це ж піде під розпил зелбуїнами((
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24.08.2022 13:24 Відповісти
Дякуємо. Щиро. І пані Спартц, для контролю, будь ласка.
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24.08.2022 13:26 Відповісти
хто там з Наших поряд, тримайте безродних засланців Бєню-дермака-гидьманцева.. за руки
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24.08.2022 13:27 Відповісти
Дякуємо США за підтримку і допомогу нашій краіні 👍🏼🙏🏼❤️
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24.08.2022 13:28 Відповісти
Зеленський, Єрмак та інші злодії! Геть грязні руки від допомоги США. Це гроші для обездолених (багато в чому і вами) українців, а не для вас і дідуся Бені...
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24.08.2022 13:43 Відповісти
Я об этом знал ещё вчера вечером... но по приколу час назад нацарапал..30 ярдов..
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24.08.2022 13:53 Відповісти
опаньки. А я думав 3 млрд військової допомоги буде
а оказивається дали 3млрд на розкрадання
ну й ну
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24.08.2022 14:05 Відповісти
Я надеялся что будет оружие на 3 млрд
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24.08.2022 14:06 Відповісти
Велика подяка амеріканцям- братюням!
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24.08.2022 15:32 Відповісти
 
 