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Новини Війна
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На Донеччині морські піхотинці ліквідували 30 окупантів та підбили ворожий танк, - ВМС ЗСУ

На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили до 30 чоловік живої сили ворога та підбили один російський танк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС України.

"23 серпня військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту. На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили до 30 чоловік живої сили ворога та підбили один танк", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Також читайте: На Донеччині морські піхотинці ліквідували 11 окупантів, - ВМС ЗСУ

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ВМС (1375) ліквідація (3847) знищення (7123) Донбас (22354) втрати (4381)


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Честь і хвала Морським піхотинцям 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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24.08.2022 13:26 Відповісти
Привітали окупантів з Днем Незалежності - подарували батькам кожному білі Жигулі.
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24.08.2022 13:38 Відповісти
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24.08.2022 13:42 Відповісти
а в донецке после хлопка продолжается детонация "магазина "галактика""
https://t.me/rbc_news/56691?single
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24.08.2022 13:53 Відповісти
Ну, если Галактика горит - вызывайте ВыКыСы РеФе, спасайте Галактику! !
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24.08.2022 17:36 Відповісти
і поділом.

Зі Святом брати та сестри!
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24.08.2022 13:53 Відповісти
Зі Святом Україна Слава ЗСУ Переможемо
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24.08.2022 15:06 Відповісти
503 молодці!!!
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24.08.2022 15:22 Відповісти
 
 