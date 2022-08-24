На Донеччині морські піхотинці ліквідували 30 окупантів та підбили ворожий танк, - ВМС ЗСУ

На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили до 30 чоловік живої сили ворога та підбили один російський танк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС України.

"23 серпня військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту. На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили до 30 чоловік живої сили ворога та підбили один танк", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів. Остаточні втрати ворога уточнюються.

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