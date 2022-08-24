Шойгу 26 лютого висунув Резнікову ультиматум. Той у відповідь запропонував РФ капітулювати, - WP
Міністр оборони Олексій Резніков 26 лютого отримував від голови міноборони РФ Сергія Шойгу ультиматум з пропозицією капітулювати.
Про це йдеться в матеріалі американської газети The Washington Post про початок повномасштабного вторгнення Росії до України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Ультиматум Резнікову передав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.
Резніков говорив телефоном з міністром оборони Білорусі 22 лютого - тоді Хренін пообіцяв йому, що російські війська не вторгатимуться в Україну з території Білорусі.
"Він дав слово офіцера і він виявився брехуном", - сказав Резніков.
Через два дні після початку повномасштабної війни Резніков знову поговорив із Хреніним. Зазначається, що український міністр "почув на іншому кінці нервовий та незграбний голос" білоруського візаві, який сказав, що передає послання Сергія Шойгу, яке полягало в тому, що якщо Україна підпише капітуляцію, то вторгнення припиниться.
У відповідь на ультиматум Резніков сказав, що готовий прийняти капітуляцію з російської сторони.
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Иди поси Оленей оленевод!
Ти ще не розібрався хто пи#дуни? Кацап чи просто гальмо?
Вчера познакомился с испанцем по имени Хулио Надо... Так толком и не поговорили...
«І він був брехуном», - сказав Резніков.
Через два дні, після початку вторгнення, двоє чоловіків знову поговорили. Резніков почув нервовий голос на іншому кінці лінії. Білоруський міністр казав, що передає послання російського колеги Сергія Шойгу: якщо Україна підпише акт про капітуляцію, то російське вторгнення припиниться.
Резніков каже, що Хрєнін відповів: «Я готовий прийняти капітуляцію з боку Росії».
https://www.washingtonpost.com/national-security/interactive/2022/kyiv-battle-ukraine-survival/?itid=hp-top-table-main-t-2
Це прерогатива генштабу! В функції міністра (і міністерства в цілому), входить лише матеріальне забезпечення армії!!!!!!!
Характеристики "джмеля" вражають! Фантастика збувається
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В реальності кіт сере на роздовбану кацапську бмп в центрі Киева
Висунув, ге ж...
А ультиматум той такий маленький, як у пацана, зморщений, висить...
Кацапи , ви кончені потвори і тупе бидло , так як ви ніколи не зможете
перемогти мудрих украінців 😠
Для плавающих свино-корыт!,С праздником Пановэ!
Чечню брали 2 раза...
Крысы путлера...возьмите Чечню в третий раз
Стадо баранов...
Зрозумійте - це не кацапи на тому напрямку ідіоти. Ні, вони однакові скрізь. Це хлопці під Пісками - профі з профі і герої з героїв.
"Він дав слово офіцера і він виявився брехуном", - сказав Резніков. Джерело: \\\\\\\\\
то есть обосрался, не поверил Западу, но Хренину, а потом мужественно пожурил Шойгу что - А давайте вы капитулируй.те
- нет, вы,
- нет вы
- Да я щас путину скажу
- ........
- аллооо.......? резников, где там Ермак то? Ах да, вот звонит на личный номер..
Оборону Украины держат офицеры,которых воспитали Порошенко и Турчинов,в очень тяжёлые 2014-15гг...
Если бы не помощь Дали Грибаускайте и президентов Болгарии и Чехии со Словакией...вряд ли бы Украина выстояла
Отака реальність Панове...
що ж до рєзьнікова-державника, то тут уже дами ридали, коли дам грали ))
Херої, блін!