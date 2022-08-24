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Шойгу 26 лютого висунув Резнікову ультиматум. Той у відповідь запропонував РФ капітулювати, - WP

шойгу,резніков

Міністр оборони Олексій Резніков 26 лютого отримував від голови міноборони РФ Сергія Шойгу ультиматум з пропозицією капітулювати.

Про це йдеться в матеріалі американської газети The Washington Post про початок повномасштабного вторгнення Росії до України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Ультиматум Резнікову передав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

Резніков говорив телефоном з міністром оборони Білорусі 22 лютого - тоді Хренін пообіцяв йому, що російські війська не вторгатимуться в Україну з території Білорусі.

"Він дав слово офіцера і він виявився брехуном", - сказав Резніков.

Читайте: Шойгу твердить, що росіяни нібито спеціально гальмують наступ

Через два дні після початку повномасштабної війни Резніков знову поговорив із Хреніним. Зазначається, що український міністр "почув на іншому кінці нервовий та незграбний голос" білоруського візаві, який сказав, що передає послання Сергія Шойгу, яке полягало в тому, що якщо Україна підпише капітуляцію, то вторгнення припиниться.

У відповідь на ультиматум Резніков сказав, що готовий прийняти капітуляцію з російської сторони.

Також читайте: Найгірший сценарій війни вже позаду, - Резніков

Автор: 

Шойгу (626) ультиматум (25) Резніков (1445)


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Топ коментарі
+51
Надо было ещё ***** послать открытым текстом
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24.08.2022 14:05
+22
Україна і весь світ просто повинен зарубати собі на носі просту істину - брехня один із видів зброї росії. Жодному російському слову, жодним обіцянкам і договорам не можна вірити! росія це взагалі не країна, в них немає ніякої нації, це збіговисько бандитів і пригноблених народів!
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24.08.2022 14:09
+17
У кужугєтовіча на фото здається щока розпухла. Взяв.
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24.08.2022 14:08
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Надо было ещё ***** послать открытым текстом
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24.08.2022 14:05 Відповісти
нееее , туда только российский военный корабль
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24.08.2022 14:13 Відповісти
Да и белорусского аленя тоже))
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24.08.2022 14:19 Відповісти
Нічого. Всі помістяться.
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24.08.2022 14:19 Відповісти
Зачем ,Украина Цывилизованная Страна, просто -
Иди поси Оленей оленевод!
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24.08.2022 14:15 Відповісти
Хто з них 3.14*дить ? Шойбу, Хернін чи Рєзніков ?
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24.08.2022 14:16 Відповісти
Звісно що рашисти!
Ти ще не розібрався хто пи#дуни? Кацап чи просто гальмо?
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24.08.2022 14:28 Відповісти
Він *****.
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24.08.2022 14:32 Відповісти
Вспомнилось...

Вчера познакомился с испанцем по имени Хулио Надо... Так толком и не поговорили...
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24.08.2022 16:45 Відповісти
Про подвиги Рэзнiкова можемо дiзнаватися виключно з його слiв..."I тут як поперла менi карта.."))
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24.08.2022 22:07 Відповісти
Якшо це дійсно так, то Рєзнікову респект.
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24.08.2022 14:27 Відповісти
и по воздуху
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24.08.2022 15:06 Відповісти
***** послать никогда не поздно
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24.08.2022 15:10 Відповісти
22 лютого міністр оборони Резніков розмовляв по телефону зі своїм колегою в Білорусі Віктором Хреніним, який пообіцяв, що російські війська на територію Білорусі не вторгнуться, - давши слово офіцера.

«І він був брехуном», - сказав Резніков.

Через два дні, після початку вторгнення, двоє чоловіків знову поговорили. Резніков почув нервовий голос на іншому кінці лінії. Білоруський міністр казав, що передає послання російського колеги Сергія Шойгу: якщо Україна підпише акт про капітуляцію, то російське вторгнення припиниться.

Резніков каже, що Хрєнін відповів: «Я готовий прийняти капітуляцію з боку Росії».
https://www.washingtonpost.com/national-security/interactive/2022/kyiv-battle-ukraine-survival/?itid=hp-top-table-main-t-2
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24.08.2022 17:12 Відповісти
Эх жаль меня не было на месте Резникова, я бы уж в выражениях не сдерживался.
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24.08.2022 14:05 Відповісти
Резніков взагалі не має відношення до керування ЗСУ і не може, ні капітулювати, ні навіть приймати капітуляцію у кацапів.
Це прерогатива генштабу! В функції міністра (і міністерства в цілому), входить лише матеріальне забезпечення армії!!!!!!!
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24.08.2022 14:18 Відповісти
і ми наочно побачили тамте "матеріальне забезпечення"
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24.08.2022 14:59 Відповісти
Это понятно, но по регламенту министр обороны может общаться с министром обороны, поэтому через Резникова передавалось это сообщение, решение, ясен пень не он принимает.
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24.08.2022 15:05 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3557179-ukraina-otrimae-vid-britanii-ta-norvegii-mikrodronirozvidniki-black-hornet.html Україна отримає від Британії та Норвегії мікродрони-розвідники Black Hornet


Характеристики "джмеля" вражають! Фантастика збувається
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24.08.2022 14:05 Відповісти
Характеристики:
Розмах ротора 120 мм;
Маса 16 г. включаючи камери;
Максимальна швидкість 10 м/с;
Тривалість польоту до 25 хвилин;
Цифрова лінія передачі даних більше, ніж 1000 м прямої видимості;
GPS навігація або візуальна навігація по відео;
Автопілот з автономними і керованим режимами;
Слідування заздалегідь розробленим маршрутам;
Керовані електрооптичні камери;
Онлайн відео і фото знімки
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24.08.2022 14:09 Відповісти
РЛС х** побачить.
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24.08.2022 14:18 Відповісти
він теж
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24.08.2022 15:01 Відповісти
Все у него прекрасно со зрением для тех задач под которые он создавался
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24.08.2022 15:06 Відповісти
Візмуть Київ за 3 дні?
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24.08.2022 14:06 Відповісти
У кужугєтовіча на фото здається щока розпухла. Взяв.
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24.08.2022 14:08 Відповісти
Походу да))))
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24.08.2022 14:10 Відповісти
Это не наших гхм...рук дело. Это благодарность Путина за счастливую ночь
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24.08.2022 15:08 Відповісти
Шот пошло не так... Ток шо? Риторический вопрос...))))
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24.08.2022 14:09 Відповісти
думали взяти Україну за 3 дні.
В реальності кіт сере на роздовбану кацапську бмп в центрі Киева
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24.08.2022 14:25 Відповісти
В рота. Три днi будуть брати и все мало буде
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24.08.2022 15:07 Відповісти
Сьогодні вразив виступ ********** на її програмі - ДОСЛІВНО!!! З ПОВНИМИ ЦИТАТАМИ !!! нехай й єхидною поропогандонською мовою викладені повні тексти підтримки Україні, засудження рашизму, й перспектив рашистам у світі туризму були вражаючи . Вислови усіх лідерів на он-лайн Кримській платформі повні й вбивчі - це щось та означає , Путіна готують прибрати , а от хто наступний???!
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24.08.2022 14:07 Відповісти
Шойгу 26 лютого висунув Резнікову ультиматум

Висунув, ге ж...
А ультиматум той такий маленький, як у пацана, зморщений, висить...
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24.08.2022 14:07 Відповісти
Все що потрібно знати про Резнікова це те що він за три дні до наступу з Білорусі привіз білоруських колаборантів на полігон в Рівненський Області де розповідав що Україна та тараканорусь ніколи не будуть воювати.
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24.08.2022 14:08 Відповісти
Більше того, Рєзніков переконував, що і рашисти не нападуть з території Бєлораши.
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24.08.2022 14:11 Відповісти
"Не сформированы ударные группировки". Так нам некоторые вещали.
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24.08.2022 16:01 Відповісти
Так.
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24.08.2022 16:14 Відповісти
Україна і весь світ просто повинен зарубати собі на носі просту істину - брехня один із видів зброї росії. Жодному російському слову, жодним обіцянкам і договорам не можна вірити! росія це взагалі не країна, в них немає ніякої нації, це збіговисько бандитів і пригноблених народів!
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24.08.2022 14:09 Відповісти
100500%
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24.08.2022 14:16 Відповісти
Білоруси теж. Не забувайте про тих недоросіян. Вони теж всі наші вороги.
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24.08.2022 14:23 Відповісти
Позвонив "хренін", передав якусь хрень від шойги...
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24.08.2022 14:09 Відповісти
Та хрен з тим брехуном хренiним..Скiльки рокiв ваша зелена шобла брехала й бреше народу Украiни?!
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24.08.2022 22:21 Відповісти
"Він дав слово офіцера і він виявився брехуном", - сказав Резніков. Джерело: Перш за все він мокшаньска "простітЬютька" в кофуфляжі, бульбяного приготування, а потім вже - брехун.
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24.08.2022 14:12 Відповісти
Якийсь смердючий тувінець шойгу , пропонував Украіні капітулювати ?
Кацапи , ви кончені потвори і тупе бидло , так як ви ніколи не зможете
перемогти мудрих украінців 😠

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24.08.2022 14:14 Відповісти
А шо казав Беня, шото його не чутно. Как бизнес, Приват ешо ему нужен али нет? Он грамадянин ешо или Беня все, кто знает?
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24.08.2022 14:16 Відповісти
Норм все у Бєні. Минулого тижня віджав у держави собі готель Мір. А шо?
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24.08.2022 14:24 Відповісти
Еще Пановэ хорошая новость!!!,Балтика закрыта
Для плавающих свино-корыт!,С праздником Пановэ!
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24.08.2022 14:18 Відповісти
Фишка в том..что быдло путлера штурмует поселок Пески и Авдеевку под Донецком больше 8 лет....
Чечню брали 2 раза...
Крысы путлера...возьмите Чечню в третий раз

Стадо баранов...
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24.08.2022 14:20 Відповісти
Будь-які рубежі ЗСУ тримає тільки до тих пір, поки може тримати. Спроби "тримати до останнього" закінчуються рано чи пізно оточенням та великими жертвами. Таке теж бувало. І не раз. Наразі, ці селища ЗСУ тримає тому, що може з "прийнятним рівнем своїх втрат і просто відмінним рівнем втрат ворога". Як би цинічно це не виглядало. Хлопці під Пісками та Авдіївкою перемелюють ті штурмові підрозділи, які рашка могла би застосувати на інших ділянках фронту, проти менш підготовлених та менш стійких підрозділів ЗСУ. Тож - СЛАВА ЗАХИСНИКАМ ПІСКІВ ТА АВДІЇВКИ.

Зрозумійте - це не кацапи на тому напрямку ідіоти. Ні, вони однакові скрізь. Це хлопці під Пісками - профі з профі і герої з героїв.
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24.08.2022 15:57 Відповісти
Маршал - ассенизатор может ставить ультиматумы только оленям в Туве.
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24.08.2022 14:20 Відповісти
Да пусть не смешит никого, он министром обороны сейчас оказался только потому что поддерживал подачу воды в Крым. Просто нужно как-то прикрыть переговоры 26 февраля с врагом.
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24.08.2022 14:21 Відповісти
Резніков говорив телефоном з міністром оборони Білорусі 22 лютого - тоді Хренін пообіцяв йому, що російські війська не вторгатимуться в Україну з території Білорусі.

"Він дав слово офіцера і він виявився брехуном", - сказав Резніков. Джерело: \\\\\\\\\

то есть обосрался, не поверил Западу, но Хренину, а потом мужественно пожурил Шойгу что - А давайте вы капитулируй.те
- нет, вы,
- нет вы
- Да я щас путину скажу
- ........
- аллооо.......? резников, где там Ермак то? Ах да, вот звонит на личный номер..
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24.08.2022 14:21 Відповісти
А вот так было на самом деле. Видимо из-за невозможности выполнить ультиматум, Шойгу был послан на..й.

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24.08.2022 14:23 Відповісти
І ще кажуть що Білорусія не участвує в війні.
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24.08.2022 14:24 Відповісти
Він дав слово офіцера і він виявився брехуном И вы еще верите в честь белорузкого или рузкого офицера? Все они отбросы, лжецы, педофилы и убийцы. Они о чести не имеют ни малейшего представления.
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24.08.2022 14:27 Відповісти
Ловлю себе на думці, що більшу недооцінку суперника, ніж у 2022, в історії важко найти. Ну хіба у перського царя Дарія, коли він на скіфів попер, а потім тікав звідти...
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24.08.2022 14:28 Відповісти
Это не недооценка. Это саботаж. Разминирование Чонгара авральным порядком за 2 недели до войны закончившееся - это самый яркий пример.
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24.08.2022 14:31 Відповісти
Ви не зрозуміли - москалі недооцінили українців...
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24.08.2022 14:41 Відповісти
Наши тоже недооценили кацапов.
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24.08.2022 15:12 Відповісти
Це ж які хтонічні довбойоби керують паРашею, наскільки вони відірвані від реальності і наскільки їб*нулися в своїй же тупій пропаганді про "тупих хахлов, ги-ги-ги". Премію Дарвіна цій недоїмперії.
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24.08.2022 14:34 Відповісти
Не Дарій, а Кір (Куруш), і не тікав - а там і залишився. Мертвий.
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24.08.2022 16:10 Відповісти
Нашел в Ютьюбе...
Оборону Украины держат офицеры,которых воспитали Порошенко и Турчинов,в очень тяжёлые 2014-15гг...
Если бы не помощь Дали Грибаускайте и президентов Болгарии и Чехии со Словакией...вряд ли бы Украина выстояла
Отака реальність Панове...
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24.08.2022 14:29 Відповісти
щось сьогодні дуже забагато цієї шойгу в тайгу з кінофільму "Планета мавп"
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24.08.2022 14:30 Відповісти
Ну, Резніков, у всяк випадку - не Таран. Свої мухи (і навіть скелети в шафі) в нього є; але, принаймі - державник. Не те що пан пошол, не будь він на свята зайвий раз згаданий, за розвал озброєння ЗСУ і невиконання ДОЗів.
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24.08.2022 14:33 Відповісти
курва не "у всяк випадок" - а в кожному разі

що ж до рєзьнікова-державника, то тут уже дами ридали, коли дам грали ))
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24.08.2022 15:11 Відповісти
ну бодай принаймні )))
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24.08.2022 15:14 Відповісти
іпать який героїчний герой!
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24.08.2022 14:34 Відповісти
Російські танки вже на Хрещатику, як мріяв Путін. Шойгу мабуть був сильно п'яний, як що таке пропонує. Проти Росії вже воює весь світ і нема ніяких шансів виграти цю війну. Росії пора вже капітулювати, поки Росія не розвалилась. І Путіна посадіть на ланцюг і приведіть до нас в Україну.
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24.08.2022 14:36 Відповісти
Тля, это умные и компетентные люди, государственные мужи ? То есть они пол года не верили данным ЦРУ, а министру обороны белоруссии поверили на слово? Seriously ? Уровень Ермака и Ко.!
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24.08.2022 14:56 Відповісти
до кінця війни ще далеко - а хитрозроблені захлинаються слиною, розповідаючи байки
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24.08.2022 14:56 Відповісти
https://ibb.co/ftFhhy0
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24.08.2022 15:03 Відповісти
Бачили ці його тремтячі руки і ноги на переговорній групі у Білорусі! Так квапився потиснути руки рашистам!
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24.08.2022 15:08 Відповісти
Бред
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24.08.2022 15:13 Відповісти
Šoiga fuck
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24.08.2022 15:36 Відповісти
Резников адвокат. Оленевод ему на один зуб.
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24.08.2022 15:43 Відповісти
@Ультиматум Резнікову передав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін" Вопрос первый - сами не могут заглянут в.. Вопрос второй что еще за ху.. этот херенин??? Эта падла еще откуда взялась?? А в целом хорошая новость!!
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24.08.2022 15:52 Відповісти
Походу, даже когда ВСУ будут под Севастополем кремль с идиотским выражением лица будет предлагать капитулировать Украине.
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24.08.2022 16:03 Відповісти
бугага, как в анекдоте про жену и речку
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24.08.2022 18:49 Відповісти
Чим більше вбити російських окупантів тим швидше настане мир та деокупація України... Мочіть кацабню!!!
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24.08.2022 16:28 Відповісти
Ще одна байка від зебілів запущена для покращення рейтингу серед тупих фанатів 95-го кварталу.
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24.08.2022 16:30 Відповісти
А зеленський часом не телефонував ху#йлу з пропозицією капітуляції рашистів? Може для рейтингу така "інформація" дала б більше?
Херої, блін!
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24.08.2022 16:47 Відповісти
У этой особи сама фамилия определяет направление посыла ее при любой попытке открыть ротовое отверстие. ⤴️
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24.08.2022 17:51 Відповісти
А мені здається що він *******, що вони домовились по середині, бо дєрмак повернувся в Україну чероез тижні і кацапи відступили з під Києва.
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24.08.2022 19:44 Відповісти
 
 