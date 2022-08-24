Шойгу 26 лютого висунув Резнікову ультиматум. Той у відповідь запропонував РФ капітулювати, - WP

Міністр оборони Олексій Резніков 26 лютого отримував від голови міноборони РФ Сергія Шойгу ультиматум з пропозицією капітулювати.

Про це йдеться в матеріалі американської газети The Washington Post про початок повномасштабного вторгнення Росії до України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Ультиматум Резнікову передав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

Резніков говорив телефоном з міністром оборони Білорусі 22 лютого - тоді Хренін пообіцяв йому, що російські війська не вторгатимуться в Україну з території Білорусі.

"Він дав слово офіцера і він виявився брехуном", - сказав Резніков.

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Через два дні після початку повномасштабної війни Резніков знову поговорив із Хреніним. Зазначається, що український міністр "почув на іншому кінці нервовий та незграбний голос" білоруського візаві, який сказав, що передає послання Сергія Шойгу, яке полягало в тому, що якщо Україна підпише капітуляцію, то вторгнення припиниться.

У відповідь на ультиматум Резніков сказав, що готовий прийняти капітуляцію з російської сторони.

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