Арештовано приміщення готелів у Львові та Києві, які належать російському підприємству, - Офіс Генпрокурора

Арештовано приміщення двох готелів у Львові та Києві вартістю майже 1 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

"За клопотанням Галицької окружної прокуратури м. Львова суд арештував приміщення двох готелів - у центрі Львова та Києва. Загальна площа арештованого майна - 30 тис. м кв. Вартість - майже 1 млрд грн. Мережа готелів належить підприємству, бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ", - ідеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, також арештовано корпоративні права підприємства на загальну суму понад 100 млн грн.

Наразі, як наголошується у повідомленні, правоохоронці вирішують питання про передання арештованого майна в управління АРМА.

"За даними слідства, службові особи підприємства, яке займається управлінням готелями, підробило офіційні документи, таким чином отримавши контрольний пакет акцій мережі готелів", - ідеться у повідомленні.

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