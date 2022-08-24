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Арештовано приміщення готелів у Львові та Києві, які належать російському підприємству, - Офіс Генпрокурора

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Арештовано приміщення двох готелів у Львові та Києві вартістю майже 1 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

"За клопотанням Галицької окружної прокуратури м. Львова суд арештував приміщення двох готелів - у центрі Львова та Києва. Загальна площа арештованого майна - 30 тис. м кв. Вартість - майже 1 млрд грн. Мережа готелів належить підприємству, бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ", - ідеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, також арештовано корпоративні права підприємства на загальну суму понад 100 млн грн.

Наразі, як наголошується у повідомленні, правоохоронці вирішують питання про передання арештованого майна в управління АРМА.

"За даними слідства, службові особи підприємства, яке займається управлінням готелями, підробило офіційні документи, таким чином отримавши контрольний пакет акцій мережі готелів", - ідеться у повідомленні.

Також читайте: В АРМА передали корпоративні права підприємств Львівщини з російськими засновниками на понад 35 млн грн, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

Київ (19408) Львів (3066) готель (210) арешт майна (349) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+10
"Блискавично"...!
Усього-то пів року воюєм...
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24.08.2022 14:11
+6
Зараз "наш" печерський суд швидко відмінить це рішення.
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24.08.2022 14:12
+6
9й рік!
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24.08.2022 14:30
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"Блискавично"...!
Усього-то пів року воюєм...
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24.08.2022 14:11 Відповісти
9й рік!
показати весь коментар
24.08.2022 14:30 Відповісти
Зараз "наш" печерський суд швидко відмінить це рішення.
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24.08.2022 14:12 Відповісти
Откатіки - дєло святоє
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24.08.2022 14:12 Відповісти
велика рі3ниця 3аарештовано і конфісковано
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24.08.2022 14:14 Відповісти
Як же оперативно, не пройшло і пів-року... вміють наші органи працювати...для свого блага.
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24.08.2022 14:28 Відповісти
Найліпший готель - власна хатина. Звісно, як така є.
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24.08.2022 14:37 Відповісти
Багато говорять передали права кудись заарештували За шість місяців не конфіскували НІЧОГО і щось у когось вимагають забирати та гроші давати І не конфіскують бо то для них хороші та корисні руські
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24.08.2022 14:55 Відповісти
Та ім покерувати чужими мільярдами хочеться, це значно вигідніше та простіше!
З часом замінять в готелях меблі та інше обладнання на списане, щось продадуть частинами…
Непочатий край роботи!
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24.08.2022 15:10 Відповісти
"Плахой рускій - жадний рускій", тому і отримав арешт майна, видно з досвідом Абрамовича "як вийти з під санкцій і зберегти бізнес" не знайомився і тому Хламідія не напише про нього слізливого лиса, а Зеля не поклопоче в Вашингтоні.
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24.08.2022 15:07 Відповісти
Бізнес Садового ********! ))))
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24.08.2022 16:17 Відповісти
 
 