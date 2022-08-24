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Новини Війна
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Воллес висловив сумнів щодо необхідності повної заборони на видачу віз для росіян, але заявив, що "можуть посилити умови"

воллес

Міністр оборони Британії висловився щодо посилення візового режиму з РФ

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Воллес заявив, що Велика Британія може "посилити" візові умови для росіян, але висловив сумнів, що повна заборона є рішенням.

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"Я, звичайно, думаю, що ми можемо посилити умови наших віз. Я не впевнений, чи пряма заборона є правильним шляхом. Я думаю, що це питання до міністра внутрішніх справ. Але впевнений, що нікому не подобається, спостерігати, як дружини російських олігархів чи високопосадовців розважаються в Греції чи на півдні Франції, або на супер-яхтах по всьому світу, поки їхня армія вчиняє військові злочини в Україні", - заявив міністр.

Велика Британія (5541) росія (64911) візовий режим (361) Воллес (217)


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Топ коментарі
+3
На співбесіді на візу під запис питайте чий Крим!
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24.08.2022 14:47
+3
a naher nam toi kacap sdes nuzhon ? ne ne ne - prustj zaplatit , kak vi predlagaite - no vizu vse ravno nedadim
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24.08.2022 15:30
+2
Хай падли кацапи сидять у себе дома і думають чому їх винторогих не хочуть бачити у всьому світі.
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24.08.2022 15:32
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odnovo Solsbery bilo malo ?
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24.08.2022 14:47 Відповісти
На співбесіді на візу під запис питайте чий Крим!
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24.08.2022 14:47 Відповісти
і іспит по вокалу - пісеньку про пуйла виконати))
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24.08.2022 14:52 Відповісти
Просто в анкету добавити три запитання, "ваше ставлення до батальйону азов, чий крим? Путін *****?"
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24.08.2022 15:36 Відповісти
а на каком основании недограждане Украины с гражданством рефии могут свободно по Европе перемещаться без виз? Это потому что они предали Украину?
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24.08.2022 14:55 Відповісти
Я би зробив по іншому , ніяких заборон , навпаки нехай ідуть , але заплатять збір в фонд відновлення України двома плітижами , одни для ЗСУ другий для відродження економіки ! По 500€ кожний , наприклад !
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24.08.2022 15:26 Відповісти
a naher nam toi kacap sdes nuzhon ? ne ne ne - prustj zaplatit , kak vi predlagaite - no vizu vse ravno nedadim
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24.08.2022 15:30 Відповісти
да вы неонацистсткий русофоб, батенька !
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24.08.2022 22:14 Відповісти
djakuju
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24.08.2022 23:02 Відповісти
Хай падли кацапи сидять у себе дома і думають чому їх винторогих не хочуть бачити у всьому світі.
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24.08.2022 15:32 Відповісти
Воллес бандерівець і мама з України, але не як у оманського зєлі.
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24.08.2022 15:37 Відповісти
дурак ты воллес
Правильно тебя жена бросила.
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24.08.2022 22:13 Відповісти
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24.08.2022 23:03 Відповісти
 
 