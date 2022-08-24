Воллес висловив сумнів щодо необхідності повної заборони на видачу віз для росіян, але заявив, що "можуть посилити умови"

Міністр оборони Британії висловився щодо посилення візового режиму з РФ

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Воллес заявив, що Велика Британія може "посилити" візові умови для росіян, але висловив сумнів, що повна заборона є рішенням.

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"Я, звичайно, думаю, що ми можемо посилити умови наших віз. Я не впевнений, чи пряма заборона є правильним шляхом. Я думаю, що це питання до міністра внутрішніх справ. Але впевнений, що нікому не подобається, спостерігати, як дружини російських олігархів чи високопосадовців розважаються в Греції чи на півдні Франції, або на супер-яхтах по всьому світу, поки їхня армія вчиняє військові злочини в Україні", - заявив міністр.