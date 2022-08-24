В Києві одна за одною лунають тривоги. Чутно звуки роботи ППО з Черкащини
Вибухи, які чутно в Київські області - робота ППО в Черкаській області.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"За підтвердженими даними, в Черкаській області під час попереднього сигналу тривоги збито ворожу ракету. Роботу ППО було чутно в деяких прилеглих районах Київської області", - написав він у телеграмі.
Кулеба підкреслив, що панікувати не варто, а треба зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.
"Ще раз закликаю не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатися в укриття", - зазначив Кулеба.
В Києві при цьому, як повідомляють у КМДА, від полудня вже двічі оголошували повітряну тривогу. При цьому вдруге пообіді сигнал тривоги пролунав, коли ще не був скасований перший.
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хіба що ППО не чув сьогодні
згадайте хресну ходц на Великдень де він намагався примирити українку і...хабалку-парашку
В Харькове это тревога выла с утра уже наверное разов 50.
Не знаю, может им вказивку дали сёдня втыкать её по поводу и без повода для перестраховки. Но ,пля, на неё и раньше не особо обращали внимание а после сегодняшнего дня так вобще забъют.