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Новини Війна
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В Києві одна за одною лунають тривоги. Чутно звуки роботи ППО з Черкащини

київ

Вибухи, які чутно в Київські області - робота ППО в Черкаській області.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"За підтвердженими даними, в Черкаській області під час попереднього сигналу тривоги збито ворожу ракету. Роботу ППО було чутно в деяких прилеглих районах Київської області", - написав він у телеграмі.

Кулеба підкреслив, що панікувати не варто, а треба зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.

"Ще раз закликаю не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатися в укриття", - зазначив Кулеба.

Також читайте: Над Черкащиною збито ворожу ракету, - ОВА

В Києві при цьому, як повідомляють у КМДА, від полудня вже двічі оголошували повітряну тривогу. При цьому вдруге пообіді сигнал тривоги пролунав, коли ще не був скасований перший.

Автор: 

КМДА (2365) Київ (19408) Кулеба Олексій (178)


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Топ коментарі
+30
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24.08.2022 14:51
+15
Він просто старий маразматик
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24.08.2022 15:01
+14
Рімський Батько/вибачте/ про Дугіну сказав: гінуть невинні... Бу-го-гааа
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24.08.2022 14:53
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у Дніпрі така сама фігня...
хіба що ППО не чув сьогодні
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24.08.2022 14:49 Відповісти
зато вже Нікополю і Синельніковському р-ну дісталось (останньому вже два рази)
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24.08.2022 15:04 Відповісти
нажаль...
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24.08.2022 15:25 Відповісти
в цілому за добу 8...
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24.08.2022 15:35 Відповісти
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24.08.2022 14:51 Відповісти
Рімський Батько/вибачте/ про Дугіну сказав: гінуть невинні... Бу-го-гааа
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24.08.2022 14:53 Відповісти
він нічого про неї не знає...
згадайте хресну ходц на Великдень де він намагався примирити українку і...хабалку-парашку
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24.08.2022 14:59 Відповісти
Він просто старий маразматик
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24.08.2022 15:01 Відповісти
ІДІОТ
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24.08.2022 15:32 Відповісти
Путлер победил брата Гитлера ...рюZZkих баранов типа братьев не мочил в сортире с 22 июня.... братский Договор Молотов-Рибентроп помешал братству... двух Негодяев...
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24.08.2022 14:57 Відповісти
Агову Кулєба,а якже там "потужна відповідь" на сьогоднішні прильоти, яку так бравурно обіцяв "найвеличніший"?!
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24.08.2022 15:14 Відповісти
"Найвеличніший" вже потужно перднув після шашлика.
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24.08.2022 15:16 Відповісти
Сьогодні масовано ракетами рашисти наврядчи вдарять бо усі чекають. Вдарити можуть потім , коли чекати меньш буде Україна й почнуть нехтувати сигналами тривоги.
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24.08.2022 15:21 Відповісти
Й**нули по Миргороду.
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24.08.2022 15:23 Відповісти
Та!
В Харькове это тревога выла с утра уже наверное разов 50.
Не знаю, может им вказивку дали сёдня втыкать её по поводу и без повода для перестраховки. Но ,пля, на неё и раньше не особо обращали внимание а после сегодняшнего дня так вобще забъют.
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24.08.2022 15:35 Відповісти
Внимание всем: воздушная тревога!!! Немедленно в укрытие Если звучит длинный сигнал сирены продолжительностью до 1 минуты, это означает "Воздушная тревога". Если раздается короткий сигнал сирены до 5-10 секунд, значит отбой воздушной тревоги.
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24.08.2022 19:24 Відповісти
 
 