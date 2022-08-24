Литва надала Україні військової допомоги на понад 120 млн євро, - міністр оборони Анушаускас

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що надана військова допомога Україні оцінюється у понад 120 мільйонів євро, а загальна сума підтримки перевищить 500 млн євро.

Про це Анушаускас розповів у інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми надаємо те, що можемо дати: що маємо чи можемо замовити у наших виробників. Якщо йдеться про фінансові показники, то військова підтримка Литви – понад 120 мільйонів євро. Якщо ж казати про загальну суму допомоги, не тільки військової, а й економічної, фінансової, гуманітарної, включаючи допомогу біженцям, – цього року вона перетне рубіж у пів мільярда євро.", - повідомив Анушаускас.

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Також він наголосив, що Литва приймає українських поранених. Із травня і до кінця серпня реабілітацію в Литві отримали вже понад сто українських військових, яких доставляли по програмі від міністерства оборони. Литовські лікарі допомагають лікуватися хворим в Україні.

У квітні-травні литовський уряд запропонував Україні два десятки курсів, які ЗСУ могли б використати для підготовки фахівців. Наразі п'ять із них уже активовано і українські військові проходять підготовку. До жовтня включно Литва підготує близько 150 фахівців різних військових професій. При цьому деякі військові спеціальності дуже вузького профілю. 15 литовських інструкторів поїдуть до Британії для того, щоб там навчати українських військових.

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