УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4788 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 866 194

Данілов: Влада готувалася до війни ще з 2019 року, але не очікувала, що росіяни атакуватимуть одночасно з усіх сторін

олексій,данілов

Українська влада готувалася до повномасштабної війни ще з грудня 2019 року. Якби це було не так, то російські танки були б уже у Варшаві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю польській газеті Wyborcza.

"Для нас це (повномасштабне вторгнення - ред.) не було несподіванкою. Ми знали, що рано чи пізно це станеться. Ми просто не очікували, що росіяни атакуватимуть одночасно з усіх сторін. Атака Білорусі була для нас великим викликом, хоча ми теж готувалися до такого сценарію", - зазначає Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що Росія сподівалася на втечу Володимира Зеленського з Києва, але цього не сталося.

Також читайте: Данілов про здатність ЗСУ відбити новий напад з території Білорусі: Тільки бій може показати

"На це тиснули і наші західні партнери. Президент Володимир Зеленський, однак, вирішив залишитися в Києві. Це стало можливим, тому що для нього заздалегідь були створені безпечні умови для роботи в такій ситуації...Ми фактично готувалися до війни з грудня 2019 року, і всі твердження про те, що ми цим не займалися, абсолютно не відповідають дійсності. Якби ми не готувалися до війни, сьогодні російські танки були б у Варшаві, Празі, Таллінні та Вільнюсі", - пояснює Данілов.

Він також висловив думку, що не говорити українському суспільству про наближення війни було правильним рішенням, але судити про це можна буде за результатами через деякий час.

"Сьогодні, коли минуло пів року війни, ми бачимо, що обрано правильний сценарій. Ми не допустили внутрішньої дестабілізації, на яку розраховував Путін. Важко уявити наслідки, якби ми сказали суспільству: "завтра вас уб'ють". Так ми втратили б державу. І тоді плани Путіна реалізувалися б", - підсумував Данілов.

Також читайте: Шойгу 26 лютого висунув Резнікову ультиматум. Той у відповідь запропонував РФ капітулювати, - WP

Автор: 

Данілов (1259) напад (1117) росія (64911)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+70
Їхня брехня вже в печінках сидить !
показати весь коментар
24.08.2022 15:25
+67
Очередная брехня. Очередное "отмазывание" играющего хреном на рояле....

Если бы готовились, то не было бы Мариуполя, Херсона, Бучи.
показати весь коментар
24.08.2022 15:23
+55
Не пинди
показати весь коментар
24.08.2022 15:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
https://news.liga.net/politics/news/vlast-gotovilas-k-voyne-s-noyabrya-no-ne-mogla-skazat-obschestvu-danilovhttps://news.liga.net/politics/news/vlast-gotovilas-k-voyne-s-noyabrya-no-ne-mogla-skazat-obschestvu-danilov
показати весь коментар
24.08.2022 16:00 Відповісти
Готувались з листопада 2021 р.
Зебіли, ви ще вірите вашій владі?
показати весь коментар
24.08.2022 16:02 Відповісти
зебілів на гілці бачу - але виключно тих які "хочунового"; не бачу тих, які в будьяких умовах топлять за Зедєрмака, та прочу їхню братію включно з цим ветеринаром.
Тому запитувати про сором тут нікого.
показати весь коментар
24.08.2022 17:12 Відповісти
Хвали мене губонько та дивись не трісьни.
показати весь коментар
24.08.2022 15:48 Відповісти
Наводять інформаційний шум брехнею. Нічого не нагадує, як москалі збили малайзійський Боїнг точнісінько таке саме було.
показати весь коментар
24.08.2022 15:49 Відповісти
Мерзотні брехуни!
показати весь коментар
24.08.2022 15:49 Відповісти
Кожен тиждень нові версії. Зельоние в активних пошуках версії, яка викличе аплодисменти.
показати весь коментар
24.08.2022 15:49 Відповісти
Це наче - я усрався, тому що хотів серти
показати весь коментар
24.08.2022 15:49 Відповісти
Да,готувулась,конечно...Ложила асфальт,разминировала Чонгар и мосты,отводила войска и отдавала сепарам серые зоны на Луганщине и Донеччине.Подготовка шла полным ходом.Мы в курсе.
показати весь коментар
24.08.2022 15:49 Відповісти
Самое плохое что они никуда не делись
показати весь коментар
24.08.2022 15:56 Відповісти
Перший тиждень вони всі були за кордоном. Останнім з'явився Баканов через 2 місяця.
показати весь коментар
24.08.2022 16:07 Відповісти
и не только не делись но и продолжают управлять страной
показати весь коментар
24.08.2022 17:14 Відповісти
"Ми готувались!" - новий сезон
показати весь коментар
24.08.2022 15:52 Відповісти
До речі американська розвідка попереджала звідки будуть наступи але президент не хотів цього чути ,Було чітко сказано що один з наступів буде з білорусі через чорнобильську зону і буде ворогом висадка десанту в Гостомелі ,але ніхто нічого не робив і ось маємо трагедії в Бучі ,Ірпені ,Бородянці .Говорилось що буде наступ з Криму ,але вийшло все навпаки розмінували кримський перешийок і ніхто не підірвав чонгарський міст і ще чотири включаючи антонівський і як наслідок трагедія в Маріуполі ,захоплення Херсону і щоденні обстріли Миколаєва і виних немає.
показати весь коментар
24.08.2022 15:52 Відповісти
Не *****,курво.
показати весь коментар
24.08.2022 15:53 Відповісти
Тобто він публічно визнав, що зевлада повні дебіли.
Для нас це не новина.
показати весь коментар
24.08.2022 15:55 Відповісти
Всі вумні . Всі експерти і журналюги які як на мене ганяюця не за правдою а за сенсацією -- кричали в Сєвєродонецьку нам гаплик -- Лисичанськ зовсім друге діло а тоді заревіли -- а вони вдарили з півдня
показати весь коментар
24.08.2022 15:56 Відповісти
да.... вы подло втихаря подготовили к сдаче ЮГ , пукин подаст воду в крым и на этом удовлетвориться ... большой войны не будет , и мы протрубим на ввесь МИР шо мы не побежденные , ********** херой , дайте нам еще бабла , это то шо вы готовили !!!
показати весь коментар
24.08.2022 15:57 Відповісти
Почему враг должен атаковать по стрелкам, нарисованным Даниловым? А все потому, что Данилову и прочим зеленым сказали, как будут наступать. Но обманули.
показати весь коментар
24.08.2022 15:59 Відповісти
Они и готовились - на стороне Московии:

- строили дороги для руzких танков
- отвели войска Украины,
- сократили армию в два раза,
- конфисковали из ПВО клистроны,
- все три года не закупали даже бронежилеты,
....
- пригнали на уничтожение, под личным контролем Зе, в Гостомель самый большой в мире самолёт "Мрія".
показати весь коментар
24.08.2022 19:47 Відповісти
Ого в" коллегии адвокатов" по защите Зели и Ко идет пополнение с удивительной скоростью!
показати весь коментар
24.08.2022 16:00 Відповісти
Судячи з усього пiдтягнулися адвокати й з ветеринарного фронту...
показати весь коментар
24.08.2022 17:15 Відповісти
Ми просто не очікували, що росіяни атакуватимуть одночасно з усіх сторін Джерело:

Для цього існує розвідка, щоб надати інформацію і приймати необхідні рішення для забезпечення обороноздатності держави. А ви в результаті не думали, не вірили, не очікували, але "готувалися" ще з 2019 року до війни, тобто про*бати південь, пустити ворога в північні райони України, не підготувати ТРО, зменшити фінансування армії. Маячню про "правильний сценарій" адекватно коментувати не можливо, бо його писали зрадники шапіто-95.
показати весь коментар
24.08.2022 16:03 Відповісти
«Вони не очикували»
а хтось готувався - Чонгар еле встигли розмінувати
МРІЮ не вивезли І НІХТО ДОСІ НЕ СИДІТЬ У СІЗО ( наприклад Верещук )
показати весь коментар
24.08.2022 16:14 Відповісти
Готувалися до війни з 2019 року: урізали бюджет на армію, скоротили військо, ліквідували аеророзвідку, познімали клістрони, похєрили бронежелети, побудували дороги від кацапстанських кордонів, переконували що війни не буде.
Ви в одній команді з Пу..ним готувалися до війни проти України?
показати весь коментар
24.08.2022 16:03 Відповісти
Институт разведки закрыли
показати весь коментар
24.08.2022 16:11 Відповісти
Влада зраджувала на кожному кроку, а говорить що готувалася.
показати весь коментар
24.08.2022 16:04 Відповісти
А в чому власне його брехня? Він визнав, що готувалися не достатньо. Аферистович сказав те саме, але більш зрозуміло: про@бали
показати весь коментар
24.08.2022 16:05 Відповісти
Арестович просто перевірив реакцію суспільства, всі підконтрольні ЗМІ підхопили і нарід заковтнув.
показати весь коментар
24.08.2022 16:18 Відповісти
Ну кхм... вы же не дети, что ожидать или не ожидать... Есть группировки войск противниками, причём выявленные настолько, что про них писали все СМИ... В Беларуси есть, на Севере есть, возле Харькова есть, на Донбассе и были, в Крыму есть... Раз вражеские войска там есть, то надо как бы ожидать, что они могут оттуда напасть... Боже, ну что за дебилы... Чем думали, когда в 19 году за них голосовали... а ну понятно, тут в принципе совпало, тоже не ожидали.
показати весь коментар
24.08.2022 16:06 Відповісти
Байкарі, такі байкарі.
показати весь коментар
24.08.2022 16:06 Відповісти
Ветеринар, ты обосрался. И не пытайся отмыться сам и отмыть своего боса. Ответите вы все за всё. за Бучу, Марик, Херсон, Чернигов, Харьков и т.д.
показати весь коментар
24.08.2022 16:06 Відповісти
Ага, воно і видно було ту "підготовку".
Невже це тріпло думає, що подібні заяви дозволять уникнути відповідальності?
Шашлики чи "свято" єдності (а насправді, **#нутості) не забудуться!
показати весь коментар
24.08.2022 16:10 Відповісти
Буриданов осёл,паскудство !
показати весь коментар
24.08.2022 16:10 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2022 16:11 Відповісти
очередной зененый *******
показати весь коментар
24.08.2022 16:13 Відповісти
Дитячий садочок якийсь, а не керівники держави. Один повірив "чесному піонерському слову", що не нападуть з Бєларусії, другі не вірили на напад по всьому кордону, хоча кацапи там вже півроку гарцювали і навіть кров завезли у шпиталі...
І цей тупий інфантилізм коштував тисячі життів, як цивільних, так і військових. Трибунал плаче по цім інфантилам.
показати весь коментар
24.08.2022 16:13 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2022 16:15 Відповісти
Якщо в краiнi живут украiнцi,то чому при владi маланець на маланцi? Звiдки такий лютий дисбаланс?? Вони що ,самi розумнi? Чи професiйнi?
показати весь коментар
24.08.2022 17:30 Відповісти
В жодній країні світу, крім Ізраїлю, немає юдеїв президентів. В жодній цивілізованій країні юдеї не грабують країну в якій живуть. Місцева влада і закони не дозволяють. А що роблять наші юдеї, котрі захопили владу?
показати весь коментар
24.08.2022 18:14 Відповісти
боже, какой сказочный долб----б!!! И 73 процента повелись на эту туфту!!!!
показати весь коментар
24.08.2022 18:45 Відповісти
"Сьогодні, коли минуло пів року війни, ми бачимо, що обрано правильний сценарій. Ми не допустили внутрішньої дестабілізації, на яку розраховував Путін. Джерело:

Виходить зданий південь, північно-кримський канал, ЗАЕС, знищений Маріуполь, оточення азовців, замордовані і зґвалтовані громадяни в Бучі, Бородянці, Ірпіні...- це був такий запланований сценарій.... Для цих сук навіть в брехні дно бездонне...
показати весь коментар
24.08.2022 16:16 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2022 16:16 Відповісти
вместо тысячи слов
показати весь коментар
24.08.2022 16:20 Відповісти
У зелених версій, як зернят у маковій головці. Тут справді не зіскучишся. 😁 А ще в мене враження, що або вони між собою не спілкуються, або спілкуються лише про баб/мужиків, бабло, машини і відпочинок.
показати весь коментар
24.08.2022 16:18 Відповісти
Готувались здати Україну ху@лу.

показати весь коментар
24.08.2022 16:18 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2022 16:19 Відповісти
3.14ти не мішки носити.
У той час керували в армії алкаш та криска-хомчак.... друзі Бені, які вчинили іловайську трагедію.
До речі досі не сидять...
показати весь коментар
24.08.2022 16:19 Відповісти
Харе Леха там заливать что все было класс.А как Херсон ********?Хотя перед войной пели что все ****** и мины повсюду как грибов............................Небудь сказочником!........................................
показати весь коментар
24.08.2022 16:19 Відповісти
ай ну хорош демагонию разводить. Никто всерьез не готовился, потому что упорно отказывались принимать тот факт, что россияне конченные *вырезано цензурой*
Меня удивляет не это, а что даже сейчас есть люди которые не верят что кацапы взорвут АЭС.
показати весь коментар
24.08.2022 16:22 Відповісти
Ой, не каркай...
показати весь коментар
24.08.2022 18:14 Відповісти
ну вот и вы упорно отказываетесь воспринимать реальность, где-то в голове держа спасительную соломинку, что у кацапов есть мозги.
Однако реальность показала миллион раз что их там нет. И что, вы реально оценили ситуацию исходя из этого? Нет.
Я не каркаю, я говорю самый реалистичный сценарий на данный момент.
показати весь коментар
24.08.2022 18:17 Відповісти
Вас треба всіх судити...
показати весь коментар
24.08.2022 16:24 Відповісти
Скоріш за все річ іде про підготовку сімей влади для міграціі за кордон про підготовку для них гарного житла і гарних умов проживання, про захист себе любимих і свого майна а не про народ України . Коли показували інтервью дермака журнашлюхе коломойского мосійчук з банкової то там всі стіни і вікна були завалені мішками з песком які туди зносили мабуть не один день
показати весь коментар
24.08.2022 16:25 Відповісти
Данілов ну досить вже брехати!! Осточортіло!! Знаємо як ви там готувались!! Як зупиняли ракетну програму як скорочували армію!! Як виконували оборонне замовлення як переслідували військових і волонтерів!! Ми все пам"ятаємо і не забудемо!!
показати весь коментар
24.08.2022 16:26 Відповісти
Саме тому не армію будувала, а дороги!
показати весь коментар
24.08.2022 16:35 Відповісти
https://ibb.co/g41LfgJ
показати весь коментар
24.08.2022 16:38 Відповісти
Во заліваєт...Ви окрім як брехати, шо неть вмієте робити?!.
показати весь коментар
24.08.2022 16:48 Відповісти
І язика ж йому не поприще!
показати весь коментар
24.08.2022 16:52 Відповісти
То покажіть той напрямок, на якому готувалися. Бо проїбали ви на всіх напрямках.

Підвдень буквально здали, приготувавши все для безперешкодного проходження військ РФ. Приівт вам від Херсона, Мелітополя, Бердянська, Гиніченська, Маріуполя.
На Півночі тупо нічого не робили. Кацапи без особих перешкод до передмісць Києва за пару днів дійшли.
На Сході відводили війська, а в іншому все залишилося так, як було до 2019 року (доречі там, де оборона готувалася при Порошенку, вона тримається і зараз).

То може ЗЕлені мавпи готувалися до нападу з Заходу з Польщі?
показати весь коментар
24.08.2022 16:58 Відповісти
такої брехливої влади Україна ще не знала. Навіть овощ і його камарілья не були такими брехливо-недолугими, як оця зелена шобла прислуги уродів з головкою ЄрЗе в *ОПі.
показати весь коментар
24.08.2022 16:59 Відповісти
І не гріх брехати у День Незалежності? Слава Україні!
показати весь коментар
24.08.2022 17:06 Відповісти
"Підготували",гниди,...особливо південь!
показати весь коментар
24.08.2022 17:09 Відповісти
Так готувались чи не готувались? Вже пора визначитись,один одне меле,інший друге.
показати весь коментар
24.08.2022 17:14 Відповісти
пане Данілов, Ви в якісь мірі один з "промінів світла в темному царстві", яким є оточення Зеленського, кероване дЄрмаком і Татаровим.
Навіщо Вам повторювати цю відверту брехню?..
показати весь коментар
24.08.2022 17:14 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2022 17:19 Відповісти
Набільше обурює, що цей шмазєл робить з нас дурнів і думає, що ця ідіотська лабуда проканає.
показати весь коментар
24.08.2022 17:23 Відповісти
чем больше эта Зеленая шайка оправдывается, тем больше я убеждаюсь, что они виновны и должны понести справедливое и суровое наказание за все совершенные ими преступления.
показати весь коментар
24.08.2022 17:26 Відповісти
« Дівчино, це ваші лижі?,- Так.,- Обидві???» ( Із кінофільму « Тупий, ще тупіший»)
« Цей красівий літачок тепер повністю наш???, - Так.,- З крилами???» ( З засідання НРБО)
показати весь коментар
24.08.2022 17:27 Відповісти
Більше схоже на те, що вони там на Банковій букети та шашлики організовували.
показати весь коментар
24.08.2022 17:38 Відповісти
Для ЗЕБыдла сойдет, цемаха и вагнеровцев не было, Елдак не агент фсб, Чангар разминировала баба Зина, Порох развалил Армию, беня не ворует на велыком Крадивныцтве и т.д за какое стадо держит этот поц со свое кодлой народ Украины...
показати весь коментар
24.08.2022 17:38 Відповісти
просто Говорящий Рот..
показати весь коментар
24.08.2022 17:39 Відповісти
Іноді краще жувати ніж піздіти...
показати весь коментар
24.08.2022 18:06 Відповісти
не очікували, що росіяни атакуватимуть одночасно з усіх сторін Джерело:

Це зізнання в тупизні?? Всім же було видно й зрозуміло. Це ж стандартна тактика, тим більше що було накопичення військ орди з усіх сторін.
показати весь коментар
24.08.2022 18:09 Відповісти
На *** потрібна така влада, яка все знала, але ні *** не очікувала?
показати весь коментар
24.08.2022 18:15 Відповісти
скажу больше-рашисты ошибаются. Украину не ленин создал! По новейшей истории из ОП, Украина вообще появилась только сейчас -21 мая 2019 года, с инаугурацией Зеленского!!!!
показати весь коментар
24.08.2022 18:38 Відповісти
Ни хрена вы не готовились ,у вас одно было на уме ,дороги ,мосты ....Порошенко -враг ,если бы вы хоть чуть готовились ,то посторили завод по производству снарядов ,которые теперь ходите клянчите по всему миру ,сделали хотя бы половину того ,что успели сделать за эти 6 месяцев ,была бы совсем другая ситуация.Ах да забыл еще Зеля должен был выгнать своего дружбана с СБУ , чтобы они не не кошмарили бизнес ,а занимались БЕЗПЕКОЙ УКРАИНЫ
показати весь коментар
24.08.2022 18:40 Відповісти
Авжеж ж ви готувались до війни:закрили ракетну програму,не закупили жодної одиниці зброї,бронежилетів,шоломів,***********,не підготували жодного бомбосховища,на додачу розмінували південь і "забули" замінувати північ України.Вчора - кулеба,сьогодні - цей дєятєль, відмазують найвеличнішого боневтіка.На їхніх руках кров десятків тисяч українців,але прийде час і вони відповідатимуть за вчинені злочини.
показати весь коментар
24.08.2022 18:43 Відповісти
То яка вже з колеї версія брехні, хтось рахує?
показати весь коментар
24.08.2022 18:43 Відповісти
Пане Данілов, перестаньте брехати якщо не вмієте це робити. Ви могли не говорити людям про початок війни, але чому тоді не організували хоча б виробництво зброї та мобілізацію першого резерву і тероборони на напрямках, які були небезпечні? Я вам відповім, бо ви їздили по курортах і танцювали в Трускавці і понадіялися, що вам дістанеться тепле місце при новій адміністрації. Но наші Збройні Сили та народ вирішили інакше і відкинули ворога від столиці... Кара за вашу бездіяльність та брехню вас все одно настигне чи на землі чи на небі, але вона буде не сумнівайтесь в цьому...
показати весь коментар
24.08.2022 18:50 Відповісти
Ну звісно заморожування всіх воєнних проєктів фактично це підготовка...Не робіть з людей дебілів прикриваючись своїми провалами
показати весь коментар
24.08.2022 19:01 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXnzDzWzVBjphD_1KUCUKKPEdMqQwYhs9Pgn758rc09-kvQwdGvVAgMPvMOu3Nr-eSkMpE4dPNqtEFQ4-GIqNDmH0gWjJr_zGY2nKWbyys6_Kia2TCXB4RR0yG2XF22ofnMQ2IFtcx1c8K-HWDusJdU&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXnzDzWzVBjphD_1KUCUKKPEdMqQwYhs9Pgn758rc09-kvQwdGvVAgMPvMOu3Nr-eSkMpE4dPNqtEFQ4-GIqNDmH0gWjJr_zGY2nKWbyys6_Kia2TCXB4RR0yG2XF22ofnMQ2IFtcx1c8K-HWDusJdU&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid027yxEhdsQAmgRv5nhuWB897H8TTdvHTxffH7ykFLRKfUCEqRYpPtPjQAWooySP5zMl?__cft__[0]=AZXnzDzWzVBjphD_1KUCUKKPEdMqQwYhs9Pgn758rc09-kvQwdGvVAgMPvMOu3Nr-eSkMpE4dPNqtEFQ4-GIqNDmH0gWjJr_zGY2nKWbyys6_Kia2TCXB4RR0yG2XF22ofnMQ2IFtcx1c8K-HWDusJdU&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Секретарь Совбеза Данилов заявил: команда Зеленского готовилась к войне с декабря 2019 года.

Это когда Зеленский на встрече с Путлером во Франции согласовывал выполнение Минских соглашений и пятилетний контракт на транзит российского газа?

Пора нашей власти просто молчать…
показати весь коментар
24.08.2022 19:06 Відповісти
Зелена брехня вже поперек горла стала! Досить звіздіти, бо факти кажуть зворотнє! Розформування частин на півночі, відводи підрозділів на сході та півдні, трирічне невиконання обронного замовлення, недофінансування ЗСУ і т д
показати весь коментар
24.08.2022 19:07 Відповісти
ПІДТВЕРДЖУЮ, ВОНИ ГОТУВАЛИСЯ:
Клістрони - конфіскували.
Бронежилети - конфіскували.
Закупки озброєння - заморозили.
Ракетні програми - відмінили.
Оборонні Замовлення 20-22 - провалили.
Танкову дівізію - розформували.
Війська - відвели.
Мінні смуги - розмінували.
показати весь коментар
24.08.2022 19:24 Відповісти
+и в Гостомель так много пво навезли что кацапы аж от границы на 30 вертолетах спокойно залетели
показати весь коментар
24.08.2022 19:49 Відповісти
Видимо, уже имеют на руках "закрытую" социологию, что так часто стали отбрехиваться на счёт подготовки к войне.
Скорее всего народ уже осознал что шапито если не помогало врагу, то не готовилось ни к чему точно, за что пришлось заплатить жизнями десятков тысяч.
показати весь коментар
24.08.2022 20:03 Відповісти
???
показати весь коментар
24.08.2022 20:09 Відповісти
Ветеринар -самообпіарювач
показати весь коментар
24.08.2022 20:26 Відповісти
В суді будете розповідати як ви зелені ушльопки готувались.
показати весь коментар
24.08.2022 20:53 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2022 22:48 Відповісти
Брехло конч-е....
Поэтому бубочка строил дороги, университет, мосты, садил деревья... Не очищал сбу, разминировал Чонгар, сдал Херсон.....
На каких дибилов это рассчитано?
показати весь коментар
25.08.2022 03:11 Відповісти
На 73%, на жаль...
показати весь коментар
25.08.2022 07:55 Відповісти
Найвеличніший, найхоробріший, найнезламніший Бубочка Боневтік Півшостий!
Разом з посіпаками у найдорожчому в історії шоу "Слуга Народу"!
Тільки сьогодні!
Тільки в Україні!

За підтримки студії "95 квартал".
Спонсор проекту - І.В.Коломойський.
показати весь коментар
25.08.2022 08:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 