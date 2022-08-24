Данілов: Влада готувалася до війни ще з 2019 року, але не очікувала, що росіяни атакуватимуть одночасно з усіх сторін
Українська влада готувалася до повномасштабної війни ще з грудня 2019 року. Якби це було не так, то російські танки були б уже у Варшаві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю польській газеті Wyborcza.
"Для нас це (повномасштабне вторгнення - ред.) не було несподіванкою. Ми знали, що рано чи пізно це станеться. Ми просто не очікували, що росіяни атакуватимуть одночасно з усіх сторін. Атака Білорусі була для нас великим викликом, хоча ми теж готувалися до такого сценарію", - зазначає Данілов.
Секретар РНБО зауважив, що Росія сподівалася на втечу Володимира Зеленського з Києва, але цього не сталося.
"На це тиснули і наші західні партнери. Президент Володимир Зеленський, однак, вирішив залишитися в Києві. Це стало можливим, тому що для нього заздалегідь були створені безпечні умови для роботи в такій ситуації...Ми фактично готувалися до війни з грудня 2019 року, і всі твердження про те, що ми цим не займалися, абсолютно не відповідають дійсності. Якби ми не готувалися до війни, сьогодні російські танки були б у Варшаві, Празі, Таллінні та Вільнюсі", - пояснює Данілов.
Він також висловив думку, що не говорити українському суспільству про наближення війни було правильним рішенням, але судити про це можна буде за результатами через деякий час.
"Сьогодні, коли минуло пів року війни, ми бачимо, що обрано правильний сценарій. Ми не допустили внутрішньої дестабілізації, на яку розраховував Путін. Важко уявити наслідки, якби ми сказали суспільству: "завтра вас уб'ють". Так ми втратили б державу. І тоді плани Путіна реалізувалися б", - підсумував Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
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Зебіли, ви ще вірите вашій владі?
Тому запитувати про сором тут нікого.
Для нас це не новина.
- строили дороги для руzких танков
- отвели войска Украины,
- сократили армию в два раза,
- конфисковали из ПВО клистроны,
- все три года не закупали даже бронежилеты,
....
- пригнали на уничтожение, под личным контролем Зе, в Гостомель самый большой в мире самолёт "Мрія".
Для цього існує розвідка, щоб надати інформацію і приймати необхідні рішення для забезпечення обороноздатності держави. А ви в результаті не думали, не вірили, не очікували, але "готувалися" ще з 2019 року до війни, тобто про*бати південь, пустити ворога в північні райони України, не підготувати ТРО, зменшити фінансування армії. Маячню про "правильний сценарій" адекватно коментувати не можливо, бо його писали зрадники шапіто-95.
а хтось готувався - Чонгар еле встигли розмінувати
МРІЮ не вивезли І НІХТО ДОСІ НЕ СИДІТЬ У СІЗО ( наприклад Верещук )
Ви в одній команді з Пу..ним готувалися до війни проти України?
Невже це тріпло думає, що подібні заяви дозволять уникнути відповідальності?
Шашлики чи "свято" єдності (а насправді, **#нутості) не забудуться!
І цей тупий інфантилізм коштував тисячі життів, як цивільних, так і військових. Трибунал плаче по цім інфантилам.
Виходить зданий південь, північно-кримський канал, ЗАЕС, знищений Маріуполь, оточення азовців, замордовані і зґвалтовані громадяни в Бучі, Бородянці, Ірпіні...- це був такий запланований сценарій.... Для цих сук навіть в брехні дно бездонне...
У той час керували в армії алкаш та криска-хомчак.... друзі Бені, які вчинили іловайську трагедію.
До речі досі не сидять...
Меня удивляет не это, а что даже сейчас есть люди которые не верят что кацапы взорвут АЭС.
Однако реальность показала миллион раз что их там нет. И что, вы реально оценили ситуацию исходя из этого? Нет.
Я не каркаю, я говорю самый реалистичный сценарий на данный момент.
Підвдень буквально здали, приготувавши все для безперешкодного проходження військ РФ. Приівт вам від Херсона, Мелітополя, Бердянська, Гиніченська, Маріуполя.
На Півночі тупо нічого не робили. Кацапи без особих перешкод до передмісць Києва за пару днів дійшли.
На Сході відводили війська, а в іншому все залишилося так, як було до 2019 року (доречі там, де оборона готувалася при Порошенку, вона тримається і зараз).
То може ЗЕлені мавпи готувалися до нападу з Заходу з Польщі?
Навіщо Вам повторювати цю відверту брехню?..
« Цей красівий літачок тепер повністю наш???, - Так.,- З крилами???» ( З засідання НРБО)
Це зізнання в тупизні?? Всім же було видно й зрозуміло. Це ж стандартна тактика, тим більше що було накопичення військ орди з усіх сторін.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid027yxEhdsQAmgRv5nhuWB897H8TTdvHTxffH7ykFLRKfUCEqRYpPtPjQAWooySP5zMl?__cft__[0]=AZXnzDzWzVBjphD_1KUCUKKPEdMqQwYhs9Pgn758rc09-kvQwdGvVAgMPvMOu3Nr-eSkMpE4dPNqtEFQ4-GIqNDmH0gWjJr_zGY2nKWbyys6_Kia2TCXB4RR0yG2XF22ofnMQ2IFtcx1c8K-HWDusJdU&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Секретарь Совбеза Данилов заявил: команда Зеленского готовилась к войне с декабря 2019 года.
Это когда Зеленский на встрече с Путлером во Франции согласовывал выполнение Минских соглашений и пятилетний контракт на транзит российского газа?
Пора нашей власти просто молчать…
Клістрони - конфіскували.
Бронежилети - конфіскували.
Закупки озброєння - заморозили.
Ракетні програми - відмінили.
Оборонні Замовлення 20-22 - провалили.
Танкову дівізію - розформували.
Війська - відвели.
Мінні смуги - розмінували.
Скорее всего народ уже осознал что шапито если не помогало врагу, то не готовилось ни к чему точно, за что пришлось заплатить жизнями десятков тысяч.
Поэтому бубочка строил дороги, университет, мосты, садил деревья... Не очищал сбу, разминировал Чонгар, сдал Херсон.....
На каких дибилов это рассчитано?
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