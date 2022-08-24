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Новини Війна
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Піхотні частини РФ керівництво намагається доукомплектувати за рахунок спеціалістів ракетних військ та моряків, - ГУР

рф,орки,окупанти,рашисти

У Росії триває доукомплектація підрозділів піхоти, добровільно погодилися йти на фронт лише 1% військових з ракетних військ стратегічного призначення.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

З метою доукомплектування підрозділів, які залучаються до збройної агресії щодо України, у підрозділах ракетних військ стратегічного призначення проводиться набір особового складу, який добровільно виявить бажання взяти участь у війні проти України. Станом на 22 серпня таке бажання висловив лише 1% військовослужбовців від загальної кількості необхідного особового складу.

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Командири з’єднань та частин морської піхоти збройних сил Росії скаржаться, що використання їхніх військових не за призначенням призводить до втрати ними спроможностей, необхідних для виконання завдань під час морських десантних операцій. Внаслідок бойового застосування в якості мотострілецьких підрозділів, вони зазнають значних втрат в особовому складі.

Серед них – великий відсоток тих, хто має досвід висадки та ведення бойових дій на необладнаному узбережжі. А доукомплектування здійснюється за рахунок військовослужбовців екіпажів кораблів флотів (флотилій), які перед відправкою до зони бойових дій проходять лише базову підготовку протягом двох тижнів. Це додатково знижує боєздатність підрозділів.

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армія рф (17185) розвідка (3854) росія (64911) мобілізація (3020)


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Ну что ж, хаймарс в помощь и да святится имя tow во все времена, вместе c m777, аминь
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24.08.2022 15:24 Відповісти
О, это дело. Ракетчики и моряки думали что их не коснется.
А тут говно летает от оторванной миной жопы соседа.
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24.08.2022 15:25 Відповісти
Рокеты канчаюца, безработица.
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24.08.2022 15:28 Відповісти
нам від того легче?
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24.08.2022 15:31 Відповісти
Нічого особливого. Просто ракети закінчуються, і кораблі також.
А м'ясо кудись дівати треба.
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24.08.2022 15:39 Відповісти
за пол года разгромлены элитные части с лучшей техникой.
а сейчас - тюремная пехота, ракетная пехота и сухопутный флот.
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24.08.2022 15:42 Відповісти
Ну, водолаза, заблудившегося во время погружения в Белом море и вынырнувшего в Харьковском, задержали уже больше месяца как. Так что шутка про то, как "подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою", перестаёт быть такой уж смешной.
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24.08.2022 16:38 Відповісти
Кацапи беруть приклад з армії гітлера зразка 1944-45 років. У гітлерівців теж моряки і солдати люфтваффе формувалися у піхотні дивізії. Скоро з молодіжного крила партії путіна створять дивізію СС "Гітлерюгенд росії". Ібо "дєдиваівалі".
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24.08.2022 16:05 Відповісти
Гітлер брав приклад зі Сталіна! В 1941-му з льотчиків (сержантів), що залишилися без літаків, піхотні частини формувалися ще в червні-липні А потім дійшла черга моряків (Одеса та Севастополь)
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24.08.2022 17:24 Відповісти
 
 