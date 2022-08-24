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Папа Римський Франциск закликав до "конкретних кроків" для припинення війни в Україні

папа,франциск,римський

Під час загальної аудієнції, що збіглася із Днем Незалежності України і в якій взяли участь представники української громади, Папа Римський Франциск звернувся із закликом, присвяченим півріччю широкомасштабної війни в Україні, закликавши запобігти ядерній катастрофі та звільнити полонених.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

"Знову заохочую випрошувати у Господа миру для дорогого українського народу, який вже шість місяців страждає від жахіття війни. Складаю побажання, аби чинилися конкретні кроки, щоби покласти край війні та запобігти загрозі ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Ношу в серці полонених, насамперед, тих, яку перебувають в умовах уразливості, та прошу відповідну владу докласти зусилля для їх звільнення, і маю на думці також дітей, багатьох загиблих, а також багатьох біженців, чимало з яких присутні тут", - цими словами, сказаними наприкінці загальної аудієнції, що в середу, 24 серпня 2022 р., відбувалася в залі Павла VI у Ватикані, Папа Франциск знову скерував думку до України, що вже пів року страждає від жорстокої збройної агресії з боку Російської Федерації.

Думаю "про численних поранених, про численних українських і російських дітей, які стали сиротами, бо сирітство не має національності, вони втратили тата або маму, чи це росіяни, чи українці, – вів далі понтифік. – Думаю про велику жорстокість, про багатьох невинних, які платять за божевілля, божевілля, божевілля усіх сторін, бо війна – це божевілля, і ніхто на війні не може сказати: "Ні, я не божевільний". Божевілля війни… Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля. За війну платять невинні, невинні! Задумаймося над цією дійсністю та скажімо одні одним: війна – це божевілля. А ті, хто заробляє на війні і через торгівлю зброєю – це злочинці, що вбивають людство".

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Папа також скерував думку до інших країн, які вже віддавна у стані війни, до Сирії, де війна вже триває понад десять років, до Ємену, де "багато дітей страждають від голоду", до народу рохінджа, прогнаного зі своєї землі. "Але сьогодні особливим чином, у контексті шести місяців від початку війни, згадаймо про Україну та Росію, ці обидві країни я посвятив Непорочному Серцю Марії. Нехай же Вона, як Мати, зверне Свій погляд на ці дві країни, які Вона любить, нехай спогляне на Україну, нехай спогляне на Росію та принесе нам мир! Ми потребуємо миру!" – наголосив понтифік.

У загальній аудієнції взяли участь представники української громади Риму, зокрема, Апостольський Екзарх для українців візантійського обряду в Італії владика Діонісій Ляхович, ЧСВВ, разом з працівниками Курії Екзархату, душпастирі римських громад УГКЦ, представники спільнот богопосвяченого життя та численні миряни. Завдяки сприянню Карітасу Італії, в зустріч також взяли участь підлітки та діти, що прибули до Італії, щоб тут провести період літніх канікул. Йдеться про проект, здійснений у співпраці з Карітасом України та дієцезіями італійських регіонів Ломбардії та Тоскани.

Загалом, станом на 31 липня італійські католицькі дієцезії опікувалися майже 14 тисячами біженців з України.

Також читайте: Зеленський обговорив телефоном із Папою Римським злочини Росії в Україні

Автор: 

Папа Римський (311) Франциск (177)


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Топ коментарі
+22
Знову "всі сторони"?. Знову "всіх цілую,обнімаю"?. Хто напав на Україну ,старий пеньок? Хто чинить геноцид українського народу?
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24.08.2022 15:40
+18
Це точно Папа? Це Рим?
Не Гундяєв? Не мацква?
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24.08.2022 15:42
+18
Нам не потрібне припинення війни. Нам потрібна Перемога.
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24.08.2022 15:47
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Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби

О ком это он?.......
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24.08.2022 15:39 Відповісти
Це він по-молодості залетів.
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24.08.2022 15:41 Відповісти
Це точно Папа? Це Рим?
Не Гундяєв? Не мацква?
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24.08.2022 15:42 Відповісти
О собственной деменции.
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24.08.2022 15:42 Відповісти
ха! так у нас все тут почти христоеды?
вот и надо - прощать врагов и т.д.
так шо Дугина надо обнять и похвалить за смешную инсценировочку, а путина - пожурить и попросить стать очень добрым. что не так то? ведь если быть честным, то да, попа, подонок в наших глазах, но если придерживаться сектантства, главарем которого он есть - то все правильно. может ***** раскаялась, или просто ее сотона искусала искушением? и не подкопаешься ведь. - такугоднобоху и все тут
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24.08.2022 16:13 Відповісти
Про "невинну дівчину" яка злетіла в повітря від бомби в Москві ,- *** проорав.
Папи кукухен від'їхав...
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24.08.2022 15:39 Відповісти
Це він про Дугіну . Ій мабуть 12 років було ?
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24.08.2022 16:29 Відповісти
Конченый
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24.08.2022 15:40 Відповісти
Інтірєсно чий ти папа.
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24.08.2022 15:40 Відповісти
Гундяевский
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24.08.2022 16:13 Відповісти
Знову "всі сторони"?. Знову "всіх цілую,обнімаю"?. Хто напав на Україну ,старий пеньок? Хто чинить геноцид українського народу?
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24.08.2022 15:40 Відповісти
сотона, а кто?
а голодоморы = маловерили.
все просто. дай мне столько миллиардов как попам, евро то, я и не то придумаю
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24.08.2022 16:09 Відповісти
Що ви хочете почути від старезного діда який ніколи навіть голої дівки не бачив, спермотоксікоз і ось наслідки.
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24.08.2022 15:41 Відповісти
Прости мене Господи,але той папік Римський геть вже в маразмі."Расєйська дівчинка"кобилиця Дугіна,расєйські сіротки,чиї папашки пішли вбивати українських дітей...Складається враження,що він сам не розуміє,що белькоче.
Пора,ой пора запускати дим над Сикстинською капелою,поки той "папа" зовсім не зганьбив Святий престол
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24.08.2022 15:42 Відповісти
Цікаво звідки він взагалі взяв що та нацистка Дугіна ліквідована Україною?
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24.08.2022 15:46 Відповісти
Напевно солов'їний помет і Скабєєву слухає
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24.08.2022 15:48 Відповісти
не прощу. меня нет. ну, либо планете 7000 лет, а ты еретик шо веришь в динозавров, кости которых - сотона подкидывает.
как же вы достали, верозавры то
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24.08.2022 16:08 Відповісти
Дайте йому оселедця.
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24.08.2022 15:42 Відповісти
папу можна зразу за корабльом відправляти...
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24.08.2022 15:46 Відповісти
доречі, швейцарський гвардієць на фото - у колорадських кольорах
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24.08.2022 15:46 Відповісти
Нам не потрібне припинення війни. Нам потрібна Перемога.
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24.08.2022 15:47 Відповісти
А от якби не закликав - шо було б, га?
Навіть уявити моторошно...
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24.08.2022 15:50 Відповісти
Головне що про "вину України", говорили лише цапи, в світі більш ніхто. Якби дає зрозуміти з чиїх рук у Папи інформація...

.
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24.08.2022 15:51 Відповісти
Навіщо його цитувати, з ним давно все ясно, продав душу дияволу за криваві гроші, ціна цьому папі 30 срібняків, не більше не меньше.
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24.08.2022 15:51 Відповісти
х..яволу! че, планете 7000 лет, да? так полезай.те как на дерево. ка
какой нахер доявол то? а, тот шо с тверди небесной сброшен? Ну так думаю из-за того шо маск ракету запустил прямо в твердь, а выше сразу сидел Зевс, или что там у вас модно, Корова? или как там Смердетели Борова, вроде так - Борова подпрыгнул а доявол скатился в океан прямо на черепаху шо держит блин земной.
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24.08.2022 16:07 Відповісти
"Кто на ком стоял?.."🤣
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24.08.2022 19:54 Відповісти
кит на динозавре, или как там, череп на черепахе? б*же, вам это реально интересно? писанина эта? тогда Невзорова можно послушать - едко и желчно окунает попов в говно
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01.09.2022 21:43 Відповісти
kakaja cerkov - takoi i papa. grjaznie , lzhivije nichtozhestva a esho sebja predstavnikami kakova ta boga nazivajut. tfu 🤬
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24.08.2022 15:52 Відповісти
Таке враження, що він звертається тільки до українців
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24.08.2022 15:52 Відповісти
Про яких російських дітей він пише і де вони страждають, що аж стали сиротами та й звинувачення йде з усіх сторін, це що винні українці, самі почали війну на своїй території. - не хочеться сквернословити, но ця людина десь не в адекваті, м'яко кажучи.
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24.08.2022 15:57 Відповісти
Эх , папа ,папа , ти хочеш чикатiло i його жертву помирити... Нас просто хочуть вбити, тупо вбити. Ти подивись на вiдосики тiеi дiвчинки ,що вiдлетiла в повiтря в москвi- "убивать , убивать, убивать украинцев"- це вона про нас...
,
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24.08.2022 15:58 Відповісти
Так ти папа мав би вже давно поїхати до бункерного вбивці та закликати шоб оте лайно припинило вбивати людей.А ти сидиш та лише теревениш язиком...
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24.08.2022 15:59 Відповісти
Чим більше цей папа відкриває рот,тим більше викликає ненависть.
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24.08.2022 16:00 Відповісти
Папа Римский заявил, что Дарья стала "одной из невинных жертв, убитых из-за войны"
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24.08.2022 16:03 Відповісти
У него в голове, что война где-то сама взялась, а дарья, пуйло и др. козломорды среди жертв.
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24.08.2022 16:15 Відповісти
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24.08.2022 17:04 Відповісти
А чи не клоуна поставили на пост папи римського?
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24.08.2022 16:04 Відповісти
"Знову заохочую випрошувати у Господа миру для дорогого українського народу, який вже шість місяців страждає від жахіття війни. Складаю побажання, аби чинилися конкретні кроки, щоби покласти край війні та запобігти загрозі ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Джерело: \\\\\\\\\\\\\\\\\\

Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля. Джерело: \\\\\\\\\\\\\

Кусок говна даже если его выложить на брильянтовую тарелку..... не станет тортиком.
Можно еще поцеловать ноги пусину, как Попа это нигерам делал, а че, отсповедать хорошенько и все - пусин станет таким как и любой орк после заноса денег толстому попу, правда с пусина денег слегка побольше требуется)
Особенно смешны наши которые: "дайбоше" "словобобу" "плостихоспоти" "бошесцохрани" "хоспатиспоси" и т.д. - вот ваше боше. Наместник Боба сказал что разжигалка войны = невинная *****, ой, овечка, а жертвы ее призывов.... ну, подаяние уже не дадут, так что - бобпростит всех, даже Кадырку. и его овец.
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24.08.2022 16:04 Відповісти
Це не слуга божий це антихрист тому ,що він не сповідує заповіді божі ,а протеречить їм,в Ватикані був один боголюбець це ІВАН ПАВЛО 2 це дійсно посланець божий,якого кацапи намагалися знищити руками свого агента з Болгарії.
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24.08.2022 16:04 Відповісти
А у нас був кардинал Любомир Гузар,якого поважали люди різних віросповідань.От таким повинен бути Папа
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24.08.2022 16:15 Відповісти
та хоть слон уважал бы, но человек же пропагандировал сказки про девствениц с золотым дождем, или кто там в этот раз был, голубой вроде залетел к рожалке, а так же про всяких авраамов и ноев, что бред похлеще если бы кто то уверял шо единороги существуют.
гузар блин - разводить стадо дешевыми баснями это типо уважать надо таких кидал?
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24.08.2022 16:20 Відповісти
''Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля

Вона в труні лежала,як жива.Може взагалі це постановка.Як цей папа вже набрид.Попридумували якусь фігню і грають роль ці церковники,як актори.В Біблії немає ніяких пап,і сам Ісус би цих збоченців копняками повиганяв з храмів.
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24.08.2022 16:05 Відповісти
ага, а 7000 лет назад ничего не было, даже звезд, только дедок сидящий.... пусть будет в вакууме
какой Ыысус то, ты о чем? тогда и существуют летающие мужики с крылышками?(Пениса Душилина взорвали шоле?) Писус, ага, ааа, это тот что украл осла у бедняка? хорош божок, Яхве(это одно целое же, по канону - Яхве-монстр и писус-бомж+св. Дуп)
и кстати, я то ведь не лгу и не вру(!)
просто веруны дальше "сливобоху" и "хоспотиспоси" - ничего не хотят знать.
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24.08.2022 16:17 Відповісти
Бідна дівчина - це фашистка дугіна?
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24.08.2022 16:06 Відповісти
Саме вона.
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24.08.2022 19:56 Відповісти
Старый беззубый ПИТЕРАСТ работает на стороне ********. Уже нет сомнения. Даже папуаса в колорадских лахмотьях возле себя поставил
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24.08.2022 16:06 Відповісти
Греко-католики України! Вам не здається, що пора обирати собі нового очільника?
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24.08.2022 16:07 Відповісти
А до чого тут греко-католики?
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24.08.2022 16:23 Відповісти
Говорили-балакали...

Хто є очільником греко-католицької церкви України?
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24.08.2022 16:30 Відповісти
А яке відношення має очільник греко-католицької церкви України до римо-католицької церкви та римського папи взагалі?
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24.08.2022 19:14 Відповісти
"...просячи, щоб - як найвищий пастир вселенської католицької Церкви - прийняв нас під свій послух та визво­лив від зверхности царгородських патріярхів і розрішив нас, зберігаючи за нами обряди і звичаї східних Церков, грецьких і руських, не роблячи жодних змін у наших церквах; але щоб залишив їх за переданням святих грецьких отців навіки. Що він і вчинив і дав на це свої письма і привілеї, розказуючи, щоб ми, з'їхавшись на синод, вчинили ісповідь святої віри і віддали послух Римському Престолові св. Петра, Климентові восьмому та його наступникам...."

Ви читали текст Берестейської унії? Вона, між іншим, є основоположним документом створення Греко-католицької церкви України.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F#%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%97 Текст
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24.08.2022 20:14 Відповісти
Це все формальності. На практиці УГКЦ до римокатоликів має дуже опосередковане відношення.
Чи варто нагадувати, що там свої незалежні очільники?
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24.08.2022 20:44 Відповісти
Ви переплутали, звертатися треба до римо-католиків.🙂
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24.08.2022 19:57 Відповісти
"мы теряем его"... походу Папа употребляет всё, что ему преподносят засланцы Кремля и просто полезные идиоты
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24.08.2022 16:08 Відповісти
Ватикан , вместе с папой , последнее время используется , как офис Сатана . И папа во всем способствует сыну Сатана ***** . Как они говорят в Риме деньги не пахнут
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24.08.2022 16:14 Відповісти
Одначе ж, "пара у Васі сільон в матєматікє", але чомусь поліз у політику! Хоча, чи дивина це для аморальної особи?
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24.08.2022 16:15 Відповісти
Папа нехай іде за руцкім кораблем!
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24.08.2022 16:15 Відповісти
Старый ****** педофил назвал дугину невинной жертвой?)) ***** ******
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24.08.2022 16:17 Відповісти
Такого наколотив... Бред якийсь.
Пора йому замовкнути. Бо одне й теж белькоче тільки що іншими словами.
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24.08.2022 16:22 Відповісти
Після таких заяв понтифіка УГКЦ може піти від Папи. Дуже він схожий на Гундяєва.
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24.08.2022 16:32 Відповісти
Знов цей антихрист й#баний відпрацьовує куйловські рублі які залиті кров'ю українців. Щоб ти падло скумбрія по 8 гривень три рази в день їв , і цілодобово сидів з розчепіриними ногами на "сквозняках" думаючи тебе знімають для ТІМЕ.
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24.08.2022 16:33 Відповісти
Папа, сделай конкретный шаг - конкретно заткни своё хлебало!
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24.08.2022 16:34 Відповісти
Войтила з Полщі то був папа а це недолуга людина, чи в неї брак розуму , чи брак грошей яких багато не буває) , Україна зараз спокутуває усі гріхи людства . Росія уся тримається на обмані і злі де усе пронизано цим , Стара Європа тільки на словах за "Європейські цінності) , а самі такіж продажні як і цей так званий папа) . Захищати свою землю то Є Святий обовьязок ) , старий маразматик) , їдь до Путіна і там кланяйся йому в ноги, а не говориш зі свого м,якого трону)
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24.08.2022 16:39 Відповісти
Старий горбатий 3,14дар. Вчергове переконавсь, що церква-опіум для народу. Бізнес, бізнес і ще раз бізнес.
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24.08.2022 16:42 Відповісти
Таке враження, що стану атеїстом. Розчарування повне. Тут- Гундяй, з іншого боку Папа співають в одну сопілку. Курва, гризеться за Дугіну "безневинну". Як мінімум та курва заслужила за свої виступи проти України. Чогось він не гризеться за безневинних дітей і молодих дівчат, закатованих, вбитих, підірваних . А ну чи хоч одне ім'я назве?
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24.08.2022 16:55 Відповісти
Заткніть йому пельку кадилом
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24.08.2022 17:02 Відповісти
Супер!👍
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24.08.2022 19:58 Відповісти
папа інколи таке несе, що на здорову голову не зрозуміло, що він хоче сказати. останній його вислів про доньку дугіна - жертва війни, ганьба
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24.08.2022 17:13 Відповісти
Цікаво це ж які російські діті стали сиротами внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну?😠
І які "конкретні кроки для припинення війни в Україні" воно має на увазі?.. Капітуляцію України?!..Немає цензурних слів!🤮
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24.08.2022 17:58 Відповісти
Папу схопило за фаберже кремлівське кгб.......значить нарило на дідо компромат....це ж так... саме так,.оманськийкнур бєня ?
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24.08.2022 18:57 Відповісти
Римський ІМПОТЕНТ Франциск!
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24.08.2022 23:20 Відповісти
Католиками править не Папа, а *******?
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24.08.2022 23:22 Відповісти
 
 