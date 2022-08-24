Папа Римський Франциск закликав до "конкретних кроків" для припинення війни в Україні

Під час загальної аудієнції, що збіглася із Днем Незалежності України і в якій взяли участь представники української громади, Папа Римський Франциск звернувся із закликом, присвяченим півріччю широкомасштабної війни в Україні, закликавши запобігти ядерній катастрофі та звільнити полонених.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

"Знову заохочую випрошувати у Господа миру для дорогого українського народу, який вже шість місяців страждає від жахіття війни. Складаю побажання, аби чинилися конкретні кроки, щоби покласти край війні та запобігти загрозі ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Ношу в серці полонених, насамперед, тих, яку перебувають в умовах уразливості, та прошу відповідну владу докласти зусилля для їх звільнення, і маю на думці також дітей, багатьох загиблих, а також багатьох біженців, чимало з яких присутні тут", - цими словами, сказаними наприкінці загальної аудієнції, що в середу, 24 серпня 2022 р., відбувалася в залі Павла VI у Ватикані, Папа Франциск знову скерував думку до України, що вже пів року страждає від жорстокої збройної агресії з боку Російської Федерації.

Думаю "про численних поранених, про численних українських і російських дітей, які стали сиротами, бо сирітство не має національності, вони втратили тата або маму, чи це росіяни, чи українці, – вів далі понтифік. – Думаю про велику жорстокість, про багатьох невинних, які платять за божевілля, божевілля, божевілля усіх сторін, бо війна – це божевілля, і ніхто на війні не може сказати: "Ні, я не божевільний". Божевілля війни… Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля. За війну платять невинні, невинні! Задумаймося над цією дійсністю та скажімо одні одним: війна – це божевілля. А ті, хто заробляє на війні і через торгівлю зброєю – це злочинці, що вбивають людство".

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Папа також скерував думку до інших країн, які вже віддавна у стані війни, до Сирії, де війна вже триває понад десять років, до Ємену, де "багато дітей страждають від голоду", до народу рохінджа, прогнаного зі своєї землі. "Але сьогодні особливим чином, у контексті шести місяців від початку війни, згадаймо про Україну та Росію, ці обидві країни я посвятив Непорочному Серцю Марії. Нехай же Вона, як Мати, зверне Свій погляд на ці дві країни, які Вона любить, нехай спогляне на Україну, нехай спогляне на Росію та принесе нам мир! Ми потребуємо миру!" – наголосив понтифік.

У загальній аудієнції взяли участь представники української громади Риму, зокрема, Апостольський Екзарх для українців візантійського обряду в Італії владика Діонісій Ляхович, ЧСВВ, разом з працівниками Курії Екзархату, душпастирі римських громад УГКЦ, представники спільнот богопосвяченого життя та численні миряни. Завдяки сприянню Карітасу Італії, в зустріч також взяли участь підлітки та діти, що прибули до Італії, щоб тут провести період літніх канікул. Йдеться про проект, здійснений у співпраці з Карітасом України та дієцезіями італійських регіонів Ломбардії та Тоскани.

Загалом, станом на 31 липня італійські католицькі дієцезії опікувалися майже 14 тисячами біженців з України.

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