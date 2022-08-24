Французьку нафтову компанію TotalEnergies звинувачують у поставках палива для літаків РФ, які обстрілюють Україну, - Le Monde

TotalEnergies заявила, що не має ніякої російської інфраструктури, яка могла б постачати російських військових, але визнала свою частку в "Тернефтегазі" і заявила, що весь газовий конденсат, вироблений компанією, поставлявся "Новатеку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на французьку газету Le Monde.

"Французька нафтова група єдина серед аналогів продовжує свою діяльність у Росії. Вона отримує дохід від продажу газового конденсату, який після перетворення на гас заправляється у російські літаки. У Росії TotalEnergies разом зі своїм місцевим партнером "Новатек" керує родовищем, з якого видобувають газовий конденсат, рідкий вуглеводень, який після перетворення на гас використовується для заправки російських бойових літаків, які беруть участь у війні в Україні. "Тернефтегаз", який розробляє це родовище, на 49% належить TotalEnergies і 51% - "Новатек", - йдеться у статті.

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Французьке видання відстежило ланцюг поставок, який веде від газового родовища Термокарстове в Сибіру до двох військових авіабаз (Морозовська та Мальчево), на кожній з яких розташована ескадрилья багатоцільових бойових літаків. Згідно зі звітами Global Witness та Amnesty International, російські літаки, які, швидше за все, здійснювали атаки на Маріуполь, - це бойові літаки СУ-25, СУ-30 або СУ-34, що базувалися на Морозівській авіабазі, розташованій за 350 кілометрів від Маріуполя, у Ростовській області.

Як наголошується, TotalEnergies заявила, що не має ніякої російської інфраструктури, яка могла б постачати російських військових, але визнала свою частку в "Тернефтегазі" і заявила, що весь газовий конденсат, вироблений компанією, поставлявся "Новатеку". TotalEnergies зіткнулася з критикою на Заході за те, що вона не послідувала за іншими великими західними енергетичними компаніями та не продала свої російські активи.

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"Газовий конденсат, що видобувається "Тернефтегазом", повністю продається "Новатек. TotalEnergies підтверджує своє рішуче засудження військової агресії Росії проти України", - йдеться в заяві французької компанії.