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Новини Війна
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Французьку нафтову компанію TotalEnergies звинувачують у поставках палива для літаків РФ, які обстрілюють Україну, - Le Monde

рф,авіація

TotalEnergies заявила, що не має ніякої російської інфраструктури, яка могла б постачати російських військових, але визнала свою частку в "Тернефтегазі" і заявила, що весь газовий конденсат, вироблений компанією, поставлявся "Новатеку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на французьку газету Le Monde.

"Французька нафтова група єдина серед аналогів продовжує свою діяльність у Росії. Вона отримує дохід від продажу газового конденсату, який після перетворення на гас заправляється у російські літаки. У Росії TotalEnergies разом зі своїм місцевим партнером "Новатек" керує родовищем, з якого видобувають газовий конденсат, рідкий вуглеводень, який після перетворення на гас використовується для заправки російських бойових літаків, які беруть участь у війні в Україні. "Тернефтегаз", який розробляє це родовище, на 49% належить TotalEnergies і 51% - "Новатек", - йдеться у статті.

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Французьке видання відстежило ланцюг поставок, який веде від газового родовища Термокарстове в Сибіру до двох військових авіабаз (Морозовська та Мальчево), на кожній з яких розташована ескадрилья багатоцільових бойових літаків. Згідно зі звітами Global Witness та Amnesty International, російські літаки, які, швидше за все, здійснювали атаки на Маріуполь, - це бойові літаки СУ-25, СУ-30 або СУ-34, що базувалися на Морозівській авіабазі, розташованій за 350 кілометрів від Маріуполя, у Ростовській області.

Як наголошується, TotalEnergies заявила, що не має ніякої російської інфраструктури, яка могла б постачати російських військових, але визнала свою частку в "Тернефтегазі" і заявила, що весь газовий конденсат, вироблений компанією, поставлявся "Новатеку". TotalEnergies зіткнулася з критикою на Заході за те, що вона не послідувала за іншими великими західними енергетичними компаніями та не продала свої російські активи.

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"Газовий конденсат, що видобувається "Тернефтегазом", повністю продається "Новатек. TotalEnergies підтверджує своє рішуче засудження військової агресії Росії проти України", - йдеться в заяві французької компанії.

авіація (4113) армія рф (17185) росія (64911) Франція (3041) паливо (890)


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Топ коментарі
+11
лягушатники в своём репертуаре
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24.08.2022 15:41
+9
Як написати до ФСБ РФ на опонента путлєра Навального скаргу (за якою його ув'язнили за грати), французська "Ів Роше" змогла.
А от написати скаргу на того, хто є співучасником масових вбивств жителів України - щось не працює бюрократія Франції?
Надання ракет або пального (через формальні "прокладки") армії РФ - це співучасть.
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24.08.2022 15:56
+8
Вам, скоти, все ж повернеться сторицею.
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24.08.2022 15:51
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лягушатники в своём репертуаре
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24.08.2022 15:41 Відповісти
"піддали критиці" - як м'яко, майже садо-мазо, суцільний оргазм
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24.08.2022 15:41 Відповісти
був би Порох, був би судовий позов до цієї тоталь за співучасть у війні проти України

а зараз - какая разніца, "я за шторой с гранатомьотом в засаде".....
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24.08.2022 16:18 Відповісти
А куди він подівся?
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24.08.2022 17:49 Відповісти
Значить хранцузи замість гасу заправляють кацапів газом і кацапські прославлені пєлоти падають як мухи. Кацапи, ось головний ваш ворог в нєпріятностях на війні.
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24.08.2022 15:49 Відповісти
Вам, скоти, все ж повернеться сторицею.
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24.08.2022 15:51 Відповісти
Жабоедам ша жабу сьесть, что кацапу что топродать-все одно.
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24.08.2022 15:51 Відповісти
Навіть не здивували
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24.08.2022 15:52 Відповісти
Як написати до ФСБ РФ на опонента путлєра Навального скаргу (за якою його ув'язнили за грати), французська "Ів Роше" змогла.
А от написати скаргу на того, хто є співучасником масових вбивств жителів України - щось не працює бюрократія Франції?
Надання ракет або пального (через формальні "прокладки") армії РФ - це співучасть.
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24.08.2022 15:56 Відповісти
підараси не переставали постачати військове обладнання рашистам
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24.08.2022 16:01 Відповісти
Пособники и даже союзники гитлеровской национал-социалистической Германии верны сами себе и помогают путинской фашистской России.
Французский дух вишизма породнился с фашизмом и рашизмом.
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24.08.2022 16:03 Відповісти
Як буде "повія" французькою?
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24.08.2022 16:08 Відповісти
merd putan salop !
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24.08.2022 16:20 Відповісти
Prostituten
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24.08.2022 16:58 Відповісти
Пуйло їхнього минулого босса вбив, доречі. В аеропорту в того літак вʼїхав.
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24.08.2022 16:10 Відповісти
Потрібно читати "Makron TotalEnergies". Французьска шарага в якій французьский пес ,по кличці "макрон" має свою рашистську кістку,або корм для собак, на зразок "nord strim" , для німецької вівчарки по кличці "меркель
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24.08.2022 17:07 Відповісти
Жабоїди, як завжди, у своєму стилі.🤮
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24.08.2022 17:59 Відповісти
Не тільки в нас гниди. Багато хтоз лягушатників готові дупу рвати, щоб відновити економічні зв'язки з сссрашкой.
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24.08.2022 19:53 Відповісти
 
 