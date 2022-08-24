Ворожа ракета влучила у приватний будинок на Дніпропетровщині. З-під завалів врятовано двоє дітей, - ОП

Сьогодні, 24 серпня, близько 15:00 на Дніпропетровщині в Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 15:00 на Дніпропетровщині в Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок. Під завалами опинилися 2 дітей. Їх евакуювали, діти живі! Дякуємо рятувальникам та військовим, які бережуть наші життя!" - йдеться у повідомленні.

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