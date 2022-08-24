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Новини Війна
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Ворожа ракета влучила у приватний будинок на Дніпропетровщині. З-під завалів врятовано двоє дітей, - ОП

ракета,обстріл

Сьогодні, 24 серпня, близько 15:00 на Дніпропетровщині в Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 15:00 на Дніпропетровщині в Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок. Під завалами опинилися 2 дітей. Їх евакуювали, діти живі! Дякуємо рятувальникам та військовим, які бережуть наші життя!" - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти накрили вогнем Дніпровський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Били ракетами, "Градами" та "Ураганами", - Резніченко. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28196) ракети (4000) Тимошенко Кирило (558) Дніпропетровська область (3628)


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Топ коментарі
+12
Целый день у нас обстрелы....
Ну, мы хоть на вечер, увидим праздничный салют в Белгороде, Ростове, Джанкое, Саках, Севастополе... ???
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24.08.2022 15:45
+9
Слава Богу , що діти живі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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24.08.2022 15:53
+4
Знов тривога.Задрали вже кацапи
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24.08.2022 15:47
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Целый день у нас обстрелы....
Ну, мы хоть на вечер, увидим праздничный салют в Белгороде, Ростове, Джанкое, Саках, Севастополе... ???
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24.08.2022 15:45 Відповісти
Чекаєм анонсовану "потужну відповідь"...
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24.08.2022 15:53 Відповісти
Потерпілий тільки вміє обіцяти і відосики зачитувати з чужими текстами 😕
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24.08.2022 15:55 Відповісти
Знов тривога.Задрали вже кацапи
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24.08.2022 15:47 Відповісти
Так нас "вітають" сучі виродки.
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24.08.2022 15:52 Відповісти
Слава Богу , що діти живі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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24.08.2022 15:53 Відповісти
Вибухи в Чернігівській і Вінницькій обл.
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24.08.2022 16:03 Відповісти
в сутінках бавовна видовищніша.Так що чекаємо фаєр-шоу від ЗСУ.
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24.08.2022 16:04 Відповісти
Та срали ми на їхні обстріли.З такою точністю, ідуть вони кобилі на КАПСУЛЬ.
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24.08.2022 17:12 Відповісти
Вам смішно?

Це був перший з двох корегуючих ракетних ударів ворога перед ударом по станції Чаплине.

Ось повідомленя 19:08 24/08/2022 про другий удар: https://t.me/kt20220224/1654

А це повідомлення 21:06 24/08/2022 з відео президента Зеленського про удар по Чаплине: https://t.me/censor_net/15878
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27.08.2022 14:15 Відповісти
 
 