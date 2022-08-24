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Новини Війна
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Українські захисники за 6 місяців знищили російської техніки на 16,6 млрд доларів, - Forbes

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В Україні Збройними силами України знищено тисячі одиниць ворожої техніки на мільярди доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.

За підрахунками Forbes, за шість місяців в Україні росіяни втратили 12 142 одиниці техніки вартістю 16,56 млрд доларів США без урахування ракет. Лише під час звільнення Зміїного знищено ворожої техніки на 165 млн доларів. Потоплений флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер "Москва" коштував 750 млн доларів.

Читайте також: Українські військові знищили російський міномет та ліквідували 10 окупантів, - ОК "Південь"

Оцінку втрат Росії у війні здійснювали з розрахунків, що один літак Іл-76 коштує 86 млн доларів, Іл-22ПП – 30 млн доларів,
літак Су-30СМ – 50 млн доларів; літак Су-34 – 40 млн; літак Су-35 – 32 млн; ЗРК "Тор-М2" – 25 млн доларів, ОТРК "Іскандер" – 21 млн доларів, танк Т-72 – 0,5 млн та танк Т-90 – 4 млн доларів.

Враховано також потоплені та пошкоджені судна, катери російського флоту. Так, ЗСУ потопили 15 російських суден загальною вартістю 82 млрд доларів.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 45,7 тис. осіб, 234 літаки, 199 гелікоптерів, 1 924 танки та 4 243 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Вибухи на військовому аеродромі Саки в Криму 9 серпня одномоментно знищили дев’ять військових літаків РФ - Су-30СМ й Су-24МР орієнтовно на суму у 230 млн доларів. Загалом українці знищили 234 російських літаки на 5,3 млрд доларів, що складає понад 32% від загальної суми втрат. Вартість ракет, які РФ запускала по Україні не підраховували.

армія рф (17185) знищення (7135) втрати (4381)


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Топ коментарі
+4
Европа столько за газ раиссе за 3 недели заплатит
НИОЧЕМ
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24.08.2022 16:17
+3
США задерживаются с молотильными машинами!Если зелёный дрыщ-уклонист не уберет змеинное кодло вокруг себя ,то еще долго будет проливаться кровь.Да и грехов у него как блох на бродячей собаке.Учет ведется!
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24.08.2022 16:42
+3
ВСУ потопило 15 российских судов общей стоимостью 82 млрд долларов. Источник:
82млрд уе это даже все кацапские ******** столько в сумме не стоят)
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24.08.2022 16:51
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Враховано також потоплені та пошкоджені судна, катери російського флоту. Так, ЗСУ потопили 15 російських суден загальною вартістю 82 млрд доларів. Джерело:
Може трохи менше 82 млрд долларів?
Все ж таки, не десяток авіаносних груп у повному складі потопили...
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24.08.2022 16:06 Відповісти
А техніки на 16,6. Це окремо рахують?
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24.08.2022 16:28 Відповісти
Всьо в долярах міряєте. І не соромно ?
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24.08.2022 16:07 Відповісти
в твоїх ру-блях, просто дуже непристойна цифра виходить! до того ж не факт, що такого розміру цифри взагалі існують
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24.08.2022 18:12 Відповісти
В мене гривні. Нє всьо дєньгамі міряється.
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24.08.2022 18:17 Відповісти
Демілітаризація русні іде по плану
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24.08.2022 16:10 Відповісти
...больше, поді, тєрялі - больше людєй, чєм дєнєг (с)
та тільки людішек на москвє не рахують, а залізо...

В российских глубинках достаточно серьезно растет общественная напряженность из-за войны. Несмотря на большое количество добровольцев, готовых за деньги отправиться воевать в Украину, жители Сибири и Дальнего Востока с каждым днем начинают понимать последствия полномасштабного вторжения.

В начале боевых действий погибших оккупантов, которых все же вывезли с поля боя, хоронили за средства региональных бюджетов, но деньги очень быстро закончились. Поэтому за похороны якутов и бурят начали платить родственники погибших. Которые, конечно, очень рассчитывали на то, что получат несколько миллионов рублей компенсации за умершего сына, мужа или отца. Но всероссийская акция по обмену сына на новую «Ладу» проходит с задержками выплат, а для проведения захоронений большинству семей приходится брать кредиты. При этом стоимость захоронений погибших солдат в России почти неподъемна для семей оккупантов, поскольку ритуальные службы значительно повысили стоимость захоронений из-за большого спроса, приобрести дешевые гробы жители глубинки не могут из-за нехватки товара, а за места на кладбищах приходится отдавать круглые суммы.
https://a4f938-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/a4f938.c97.org/ru/news/2022/8/24/512588/
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24.08.2022 16:10 Відповісти
Европа столько за газ раиссе за 3 недели заплатит
НИОЧЕМ
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24.08.2022 16:17 Відповісти
За 6 місяців при таких санкціях росія за газ, нафту та інш. отримала
170 млрд. долл.
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24.08.2022 16:38 Відповісти
вот только деньги это не техника, технику надо еще построить, и иметь из чего. Да и сам организм страны тоже хочет кушать.
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24.08.2022 16:54 Відповісти
США задерживаются с молотильными машинами!Если зелёный дрыщ-уклонист не уберет змеинное кодло вокруг себя ,то еще долго будет проливаться кровь.Да и грехов у него как блох на бродячей собаке.Учет ведется!
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24.08.2022 16:42 Відповісти
ВСУ потопило 15 российских судов общей стоимостью 82 млрд долларов. Источник:
82млрд уе это даже все кацапские ******** столько в сумме не стоят)
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24.08.2022 16:51 Відповісти
может 8.2
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24.08.2022 18:16 Відповісти
может, варианты с 82млн и 820млн слишком мало.
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24.08.2022 18:18 Відповісти
А если 45 тыщ Ванек умножить на Калину, скока будет. Счастье то какое и богатство.
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24.08.2022 17:31 Відповісти
факт!
Чисто бізнесовий та російський підхід ...
А 200-ті + 300-ті - нічого не коштують ?
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24.08.2022 20:43 Відповісти
 
 