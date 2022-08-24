Українські захисники за 6 місяців знищили російської техніки на 16,6 млрд доларів, - Forbes

В Україні Збройними силами України знищено тисячі одиниць ворожої техніки на мільярди доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.

За підрахунками Forbes, за шість місяців в Україні росіяни втратили 12 142 одиниці техніки вартістю 16,56 млрд доларів США без урахування ракет. Лише під час звільнення Зміїного знищено ворожої техніки на 165 млн доларів. Потоплений флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер "Москва" коштував 750 млн доларів.

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Оцінку втрат Росії у війні здійснювали з розрахунків, що один літак Іл-76 коштує 86 млн доларів, Іл-22ПП – 30 млн доларів,

літак Су-30СМ – 50 млн доларів; літак Су-34 – 40 млн; літак Су-35 – 32 млн; ЗРК "Тор-М2" – 25 млн доларів, ОТРК "Іскандер" – 21 млн доларів, танк Т-72 – 0,5 млн та танк Т-90 – 4 млн доларів.

Враховано також потоплені та пошкоджені судна, катери російського флоту. Так, ЗСУ потопили 15 російських суден загальною вартістю 82 млрд доларів.

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Вибухи на військовому аеродромі Саки в Криму 9 серпня одномоментно знищили дев’ять військових літаків РФ - Су-30СМ й Су-24МР орієнтовно на суму у 230 млн доларів. Загалом українці знищили 234 російських літаки на 5,3 млрд доларів, що складає понад 32% від загальної суми втрат. Вартість ракет, які РФ запускала по Україні не підраховували.