Українські захисники за 6 місяців знищили російської техніки на 16,6 млрд доларів, - Forbes
В Україні Збройними силами України знищено тисячі одиниць ворожої техніки на мільярди доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.
За підрахунками Forbes, за шість місяців в Україні росіяни втратили 12 142 одиниці техніки вартістю 16,56 млрд доларів США без урахування ракет. Лише під час звільнення Зміїного знищено ворожої техніки на 165 млн доларів. Потоплений флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер "Москва" коштував 750 млн доларів.
Оцінку втрат Росії у війні здійснювали з розрахунків, що один літак Іл-76 коштує 86 млн доларів, Іл-22ПП – 30 млн доларів,
літак Су-30СМ – 50 млн доларів; літак Су-34 – 40 млн; літак Су-35 – 32 млн; ЗРК "Тор-М2" – 25 млн доларів, ОТРК "Іскандер" – 21 млн доларів, танк Т-72 – 0,5 млн та танк Т-90 – 4 млн доларів.
Враховано також потоплені та пошкоджені судна, катери російського флоту. Так, ЗСУ потопили 15 російських суден загальною вартістю 82 млрд доларів.
Вибухи на військовому аеродромі Саки в Криму 9 серпня одномоментно знищили дев’ять військових літаків РФ - Су-30СМ й Су-24МР орієнтовно на суму у 230 млн доларів. Загалом українці знищили 234 російських літаки на 5,3 млрд доларів, що складає понад 32% від загальної суми втрат. Вартість ракет, які РФ запускала по Україні не підраховували.
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Може трохи менше 82 млрд долларів?
Все ж таки, не десяток авіаносних груп у повному складі потопили...
та тільки людішек на москвє не рахують, а залізо...
В российских глубинках достаточно серьезно растет общественная напряженность из-за войны. Несмотря на большое количество добровольцев, готовых за деньги отправиться воевать в Украину, жители Сибири и Дальнего Востока с каждым днем начинают понимать последствия полномасштабного вторжения.
В начале боевых действий погибших оккупантов, которых все же вывезли с поля боя, хоронили за средства региональных бюджетов, но деньги очень быстро закончились. Поэтому за похороны якутов и бурят начали платить родственники погибших. Которые, конечно, очень рассчитывали на то, что получат несколько миллионов рублей компенсации за умершего сына, мужа или отца. Но всероссийская акция по обмену сына на новую «Ладу» проходит с задержками выплат, а для проведения захоронений большинству семей приходится брать кредиты. При этом стоимость захоронений погибших солдат в России почти неподъемна для семей оккупантов, поскольку ритуальные службы значительно повысили стоимость захоронений из-за большого спроса, приобрести дешевые гробы жители глубинки не могут из-за нехватки товара, а за места на кладбищах приходится отдавать круглые суммы.
https://a4f938-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/a4f938.c97.org/ru/news/2022/8/24/512588/
НИОЧЕМ
170 млрд. долл.
82млрд уе это даже все кацапские ******** столько в сумме не стоят)
Чисто бізнесовий та російський підхід ...
А 200-ті + 300-ті - нічого не коштують ?