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На Миколаївщині чоловік шукав і фіксував місця розташування та пересування систем залпового вогню HIMARS, - Офіс Генпрокурора

миколаївщина

Ворожого інформатора викрито, йому повідомлено про підозру.

Про це повідомили на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, викрито і повідомлено про підозру мешканцю Миколаївського району у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (ч.3 ст.114-2 КК України).

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За даними слідства, підозрюваний за завданням представника спецслужби РФ збирав і передавав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ, озброєння і боєприпасів на території Миколаєва та області. У подальшому армія РФ планувала завдавати ракетних та артилерійських ударів по них. Також він шукав і фіксував місця знаходження та пересування систем залпового вогню HIMARS.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучено мобільний телефон з листуванням і розмовами з представником спецслужби РФ. Їх зміст підтверджує збір та передачу зазначених даних. Наразі корегувальника затримано. За клопотанням прокурора судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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Миколаївська область (2255) зливання інформації (70) підозра (756) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+25
Упал на пузо при задержании, надеюсь никто не пострадал от ударной волны.
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24.08.2022 16:18
+24
На гіляку підара!
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24.08.2022 16:20
+23
Вот именно, что наша чёкнутая Рада во время войны даже не удосужилась усилить уголовное законодательство и наводчик ракет и информатор Рашки, из-за которого могут быть разрушены ценные объекты инфраструктуры, пострадать дорогостоящее оружие и погибнуть десятки людей, оказывается имеет право выйти под залог... Абсурд и длб-зм в одном флаконе, сори
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24.08.2022 16:25
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На бутьілку єво...
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24.08.2022 16:16 Відповісти
На гіляку підара!
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24.08.2022 16:20 Відповісти
гіляка не витримає
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24.08.2022 16:28 Відповісти
Тільки не в полон!!! Хто цього хряка прокормить, самим скрутно...
Щодо розмінування... ай.. тоті статути оон...
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24.08.2022 19:51 Відповісти
Не. Пацанам на хату. Мож пригодится?)
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24.08.2022 16:32 Відповісти
Для после военного разминирования пригодится...
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24.08.2022 17:26 Відповісти
Ви бачили фотографію цього підара жирного? Треба дуже міцна гілляка шоб витримала
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24.08.2022 16:54 Відповісти
Зробити харакірі. Пузо дозволяє.
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24.08.2022 16:37 Відповісти
краще на HIMARS дупою насадити, нехай летить додому в рашку, до речі, на цьому покидьку футболка NASA, йому сподобається
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24.08.2022 16:42 Відповісти
Так тикал,что аж вспотел...
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24.08.2022 17:25 Відповісти
С под арсенала ?
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24.08.2022 18:55 Відповісти
тяжко же ему будет...
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24.08.2022 16:17 Відповісти
Ага. з можливістю внесення застави
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24.08.2022 16:19 Відповісти
уже вроде бы нет. пару дней назад зеленский подписал закон об отмене заставы в таких случаях. но у нас все бывает Как бы там ни было, всех с праздником несмотря на сирены. Пробьемся.
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24.08.2022 16:23 Відповісти
Вот именно, что наша чёкнутая Рада во время войны даже не удосужилась усилить уголовное законодательство и наводчик ракет и информатор Рашки, из-за которого могут быть разрушены ценные объекты инфраструктуры, пострадать дорогостоящее оружие и погибнуть десятки людей, оказывается имеет право выйти под залог... Абсурд и длб-зм в одном флаконе, сори
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24.08.2022 16:25 Відповісти
Расслабься, у таких людей просто нет такого залога, чтобы выйти
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24.08.2022 19:32 Відповісти
А если бы был залог?
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25.08.2022 00:40 Відповісти
надеюсь...
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24.08.2022 16:34 Відповісти
поваром біть на паханате
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24.08.2022 16:42 Відповісти
будет кем угодно, только не поваром
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24.08.2022 16:44 Відповісти
по фигоре он будет на кухне на радаче масла и хлеба..кибальчишь
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24.08.2022 18:02 Відповісти
Упал на пузо при задержании, надеюсь никто не пострадал от ударной волны.
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24.08.2022 16:18 Відповісти
Окружающим повезло, что ничего не взорвалось, не то было бы нечто похуже ударной волны.
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24.08.2022 16:32 Відповісти
лол хотел про пузо пошутить и тут понял, что тебя не переплюнуть
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24.08.2022 18:51 Відповісти
Гнида жирна ! Завалити !
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24.08.2022 16:19 Відповісти
З можливістю внесення застави. Це п#здець.
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24.08.2022 16:19 Відповісти
в каждом городе и области ДРГ и информаторы и не мало.
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24.08.2022 16:20 Відповісти
Пустить на собачьи консервы. Второго сорта.
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24.08.2022 16:20 Відповісти
Юзік ?
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24.08.2022 16:20 Відповісти
хорошо что область не сказали, это я так понимаю чтоб никто не узнал
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24.08.2022 16:20 Відповісти
На Миколаївщині! Це область така - Миколаївська...
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24.08.2022 17:42 Відповісти
пока на такое будут застави, то толку не будет
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24.08.2022 16:22 Відповісти
Цім покідькам платять на карти українських банків - треба спецслужбам аналізувати кацапські схеми
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24.08.2022 16:23 Відповісти
Маскувався під працівника NASA, падлюка...
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24.08.2022 16:23 Відповісти
за законами війскового часу --- розстріл. Навіщо цю свинюку ще годувати.
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24.08.2022 16:23 Відповісти
Посадити на ракету Хімарса і відправити на екскурсію, бажано до моста керченського
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24.08.2022 16:26 Відповісти
Після прильоту такого набою - мосту точно кінець. Розірве навпіл.
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24.08.2022 18:07 Відповісти
Й**нулись?! Якої застави?!
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24.08.2022 16:26 Відповісти
Привязать к HIMARS и отправить в россию, какой смысл дело заводить , бумагу портить да и кормить таку свиняку дорого. Здесь жалость лишняя.
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24.08.2022 16:34 Відповісти
дерьмак на личные по руки его возмёт. ещё один его верный служка.
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24.08.2022 16:35 Відповісти
вот этого поймали, а сколько таких, которые за свое зло получают деньги и едут в Европу с украинским паспортом поддерживают оккупанта.
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24.08.2022 16:37 Відповісти
Кастрировать жирную свинью и на кол, Яйца выслать наложенным платежом в ФСБ!
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24.08.2022 16:50 Відповісти
Що ж ви рюззкагаварящіє так схильні до звірства?
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24.08.2022 18:20 Відповісти
Какой залог для предателя?
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24.08.2022 16:54 Відповісти
Зійде для залпу замість Атакмс, калібр підходящий
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24.08.2022 16:56 Відповісти
"чоловік шукав і фіксував місця розташування та пересування систем залпового вогню HIMARS" помилка вийшла на цензорі, хіба свиноZубака може бути людиною?
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24.08.2022 17:01 Відповісти
На шашлик і песикам....
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24.08.2022 17:08 Відповісти
"з можливістю внесення застави" ? лучше сразу отпустить
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24.08.2022 17:09 Відповісти
Яка застава нахрін?!!! Подох при затримані і ніякої інформації не давати ніде, просто цю погань ліквідовувати мовчки
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24.08.2022 17:17 Відповісти
Надо маскировать HIMARS бутафорией.
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24.08.2022 17:26 Відповісти
Кто ни будь знает новые матерные слова потому что старые уже не актуальны.
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24.08.2022 17:27 Відповісти
Яка нах¥й "застава"???!!!!!!!!
Що це за Закони???!!!!
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24.08.2022 18:19 Відповісти
Нельзя ли этого хряка отдать в бессрочное пользование бойцам на передовую. Пусть роет для них окопы, таскает грузы, выполняет прочие тяжелые физические работы. Бронежилет не выдавать, кормить 300 гр в день, сдохнет - туда ему и дорога.
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24.08.2022 18:37 Відповісти
На харчи зарабатывал, видно же.
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24.08.2022 18:40 Відповісти
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24.08.2022 18:43 Відповісти
Расстрелять п*дараса
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24.08.2022 18:44 Відповісти
хватит нянчиться с предателями! Есть доказательства? - на пожизненное и с конфискацией. И погромче процесс суда. Два десятка посадят, желающих рисковать своей жопой резко уменьшится. Все эти многочисленные случае предательства из за безнаказанности!
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24.08.2022 18:53 Відповісти
Важко йому буде на зоні з таким пузом.
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24.08.2022 19:05 Відповісти
Может он с голодухи предал. Недоедал при Украине . Сиротка.
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24.08.2022 19:11 Відповісти
Утопить жиробаса.
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24.08.2022 19:17 Відповісти
Тоесть этому военному преступнику дали возможность внести залог. Тоесть он сможет уити на четыре стороны? Кто придумал такие преступные законы? ...
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24.08.2022 19:17 Відповісти
И после такой подлОты его ещё называют мужчиной.
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24.08.2022 19:26 Відповісти
Цікаво, а він з м'ясом чи з картоплею?
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24.08.2022 19:26 Відповісти
Може вийти під заставу й далі збирати й передавати дані ворогу. Це подарунок до Дня незалежності від "зелених"?
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24.08.2022 20:47 Відповісти
Якщо вірити СБУ, прокуратурі й ДБР то вони вже переловили усіх запроданців, але скільки засуджено, а так показали картинку лохам ті ура кричать всі задоволені, медальки отримали лохи радіють, артист це.
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24.08.2022 21:05 Відповісти
примотати до HIMARSa, і найближчим рейсом відправити до кураторів
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24.08.2022 21:11 Відповісти
В опросе пользователей привязка к HIMARS с целью отправки на великоскрепную родину, с убедительным отрывом побеждает другие варианты наказания ублюдка.

Цены на продовольственные продукты в мире и так поднялись, куда ещё такую свиноматку кормить.
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24.08.2022 21:49 Відповісти
Судді і прокурори - кончені колаборанти. Всіх цих навідників ттреба судити по статті вбивство двох і більше осіб. По суті вони є співучасниками таких злочинів. Про яку заставу може іти мова?
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24.08.2022 22:39 Відповісти
 
 