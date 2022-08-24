На Миколаївщині чоловік шукав і фіксував місця розташування та пересування систем залпового вогню HIMARS, - Офіс Генпрокурора

Ворожого інформатора викрито, йому повідомлено про підозру.

Про це повідомили на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, викрито і повідомлено про підозру мешканцю Миколаївського району у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (ч.3 ст.114-2 КК України).

Читайте також: СБУ викрила прибічників кремлівських наративів на Дніпропетровщині та Полтавщині. ФОТОрепортаж

За даними слідства, підозрюваний за завданням представника спецслужби РФ збирав і передавав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ, озброєння і боєприпасів на території Миколаєва та області. У подальшому армія РФ планувала завдавати ракетних та артилерійських ударів по них. Також він шукав і фіксував місця знаходження та пересування систем залпового вогню HIMARS.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучено мобільний телефон з листуванням і розмовами з представником спецслужби РФ. Їх зміст підтверджує збір та передачу зазначених даних. Наразі корегувальника затримано. За клопотанням прокурора судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформатора ФСБ судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора