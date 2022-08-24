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Новини Війна
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На Чернігівщині під час повітряної тривоги українська ППО збила безпілотник, - ОК "Північ"

безпілотник

На півночі силами протиповітряної оборони збито російський безпілотник.

Про це повідомили на сторінці Оперативного командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Чернігівському районі працювала система протиповітряної оборони. Близько 15.30 силами та засобами ППО збито ворожий безпілотний літальний апарат. Подробиці буде повідомлено пізніше, наголосили у повідомленні. В області триває повітряна тривога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 23 серпня знищено 5 тактичних безпілотників та вертоліт Ка-52 російських окупантів, - Повітряні Сили ЗСУ

Раніше повідомлялося, що на Черкащині під час сигналу тривоги збито ворожу ракету. Роботу ППО було чутно в деяких прилеглих районах Київської області.

армія рф (17185) безпілотник (4087) ППО (3142) Чернігівщина (1584) знищення (7135) втрати (4381) Повітряні сили (2585)


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Створений, щоб бути збитим, літать не може!
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24.08.2022 16:34 Відповісти
Війна перейшла в іншу фазу- безпілотну. Є надія , що Україна
беде мати успіх. Наші люди більш освідчені і кмітливі, тільки
щоб їм не заважали.
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24.08.2022 16:45 Відповісти
Мо-лод-ці! Набиваємо руку!
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24.08.2022 16:46 Відповісти
Мабуть ********* везли листівки с поздравлєніями. Ще обідяться серденшні.
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24.08.2022 16:56 Відповісти
Уже п"ята тривога з самого ранку (перший раз "завило" у 6:30) А "Орлан" далеко залетів - збили аж над Чернігівським районом! Звідки запустили - поки не відомо Бо у нас аж два "сусіди" придуркуваті Один - "п"яний алкаш", а другий - "тихий паскудник"
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24.08.2022 17:01 Відповісти
От і шоста тривога! Наші передали - ППО збила другий "Орлан"!
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24.08.2022 18:42 Відповісти
 
 