На Чернігівщині під час повітряної тривоги українська ППО збила безпілотник, - ОК "Північ"

На півночі силами протиповітряної оборони збито російський безпілотник.

Про це повідомили на сторінці Оперативного командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Чернігівському районі працювала система протиповітряної оборони. Близько 15.30 силами та засобами ППО збито ворожий безпілотний літальний апарат. Подробиці буде повідомлено пізніше, наголосили у повідомленні. В області триває повітряна тривога.

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Раніше повідомлялося, що на Черкащині під час сигналу тривоги збито ворожу ракету. Роботу ППО було чутно в деяких прилеглих районах Київської області.