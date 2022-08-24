На Чернігівщині під час повітряної тривоги українська ППО збила безпілотник, - ОК "Північ"
На півночі силами протиповітряної оборони збито російський безпілотник.
Про це повідомили на сторінці Оперативного командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у Чернігівському районі працювала система протиповітряної оборони. Близько 15.30 силами та засобами ППО збито ворожий безпілотний літальний апарат. Подробиці буде повідомлено пізніше, наголосили у повідомленні. В області триває повітряна тривога.
Раніше повідомлялося, що на Черкащині під час сигналу тривоги збито ворожу ракету. Роботу ППО було чутно в деяких прилеглих районах Київської області.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
беде мати успіх. Наші люди більш освідчені і кмітливі, тільки
щоб їм не заважали.