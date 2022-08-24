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Новини Війна
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Неповнолітнього юнака з Бахмута затримано за підозрою у співпраці з ворогом, суд обрав йому запобіжний захід

сбу

На Донеччині затримано юнака, що передавав дані про ЗСУ ворогу.

Про це повідомили на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Неповнолітньому мешканцю Бахмуту повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

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За даними слідства, у червні-серпні 2022 року 16-річний юнак, маючи стійкі проросійські переконання, співпрацював з представниками держави-агресора. Він передавав ворогу через месенджер графічні координати місць дислокації та бойових позицій артилерійських підрозділів Збройних Сил України у Бахмуті та Бахмутському районі.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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затримання (4336) зливання інформації (70) Донецька область (8308) Бахмут (1559) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+37
От ********.Батьки там думаєте патріоти?
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24.08.2022 16:47
+37
*****-дурко.Може із за цієї мразоти загинули українські воїни?Що ж тепер-панять і прастіть?
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24.08.2022 16:50
+29
Гандон-початківець.
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24.08.2022 16:45
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Гандон-початківець.
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24.08.2022 16:45 Відповісти
Поки будуть застави, їх буде сотні, тисячі. Ми воюємо чи як?
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24.08.2022 16:52 Відповісти
Заставу за нього "рублями" внесуть. Він же їх заробив...
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24.08.2022 18:16 Відповісти
А что росиянам стоит внести за эту сволочь "заставу"? Внесут, он и дальше будет передавать координаты. Ребята, это же не детский сад? В Житомирский изолятор, как минимум.
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24.08.2022 19:29 Відповісти
а он считает себя юнармейцем. Ну, если не олегом кошевым, так хоть женей кошевым.
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24.08.2022 17:08 Відповісти
ну та дійсно чим оце виховане не ст.95кв?
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24.08.2022 17:38 Відповісти
шоб вы не сомневались ...
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24.08.2022 17:40 Відповісти
Дурне малолітнє дурко...
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24.08.2022 16:47 Відповісти
*****-дурко.Може із за цієї мразоти загинули українські воїни?Що ж тепер-панять і прастіть?
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24.08.2022 16:50 Відповісти
зеленькою лоб намазать , і із марголі зробить маленьку дірочку
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24.08.2022 17:04 Відповісти
От ********.Батьки там думаєте патріоти?
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24.08.2022 16:47 Відповісти
За даними слідства, у червні-серпні 2022 року 16-річний юнак, маючи стійкі проросійські переконання, - к 18-ти годом не давать гражданства Украины и депортировать в Московию , а то будет депутатом
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24.08.2022 16:48 Відповісти
Хай **** відсидить років 10 за те,що скоїв,а вже потім на так кохану ним Московію.
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24.08.2022 16:56 Відповісти
запакувати разом з батьками!
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24.08.2022 16:49 Відповісти
Вгадайте хто знову приїхав до Києва!!!Так вірно це Борис Джонсон!!!
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24.08.2022 16:50 Відповісти
Бідний Борис.У нього вже мабуть нога болить давати підсрачники цій гидотній зевладі.
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24.08.2022 16:58 Відповісти
Больше уважения своему государству. Каким бы не был Зеленский, никто в мире не волен давать ему подсрачники, пока он Президент Украины. Вот как только перестанет, можете его хоть в говне утопить.
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24.08.2022 19:08 Відповісти
Уважение надо заслужить.И Украина-это не Зеленский с Ермаком и его квартальная шайка.
Сегодня зарегался и сразу жопу Зелупе лизать?
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24.08.2022 23:25 Відповісти
мозгов проверить когда зареган конечно же не хватает? еще раз по слогам: зеленского выбрал украинский народ, не марсиане, не турки, не кацапы. Не уважаешь институт президенства - не уважаешь Украину - валишь нахрен. Собирай все свои претензии в кулак и предъявишь их зе после его каденции, а не сейчас.
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24.08.2022 23:30 Відповісти


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Регистрация:15.03.2021
Алешенька,что это меняет?Валиш на раисю и там хвалиш *****.Тут президент-просто менеджер,нанятий на 5 лет.Не бог.И если это говно нарушает законы-ему об этом надо говорить.
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24.08.2022 23:40 Відповісти
щас бы чел с фамилией иванов отправлял бы меня на росию, чел ты у тя сразу двое лишних хромосом что ли? я тебе не о личности президента говорю, а об институте президентства, ты вообще эти вещи различаешь или как, или у тебя такое же примитивное мышление как фантазия у придумавших твою фамилию. Если кто-от законы нарушает не говорить надо, а в суд подавать, говорить без толку. Так вот если у тебя есть факты нарушения зеленским, василевским да хоть папой римским законов Украины, то собираешь эти факты в папочку, нанимаешь юристов и идешь доказывать свою правоту в суде. Вот только в военное время не советую этим заниматься. Поэтому потерпи до победы, а там можешь с зеленским что тебе вздумается делать, всем будет пох. И да, тебе будет очень удивительно, но за пределами Украины Зеленского очень уважают и считают тру отцом нации, как бы смешно это не звучало. И как бы это смешно не звучало многие помогают по этой причине. Позиция в точности как у Бориса Джонсона (внутри страны не любят, за пределами любят) Верить мне не надо просто гугли и будет тебе счастье.
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24.08.2022 23:53 Відповісти
Двое хромосом.....
Институт президенства это по твоему индульгенция на преступления?Януковича этот институт не спас.И таки да,суд еще даст оценку его действиям и по "вагнеровцам" и по Чонгару.И по непотизму во власти.Там длинный список того,за что такие как ты его уважают.
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25.08.2022 00:14 Відповісти
На полиграф ,а потом согласно выводам машины. Отсидку в зоне в
Западной Украине, например в районе Самбора , с промывкой мозгов,
но не минеральной водой, а......
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24.08.2022 16:51 Відповісти
Поліграф не є істиною, там 50/50. Якби все було так просто з поліграфом, то й суди не були б тоді потрібні.
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24.08.2022 17:06 Відповісти
Дурниці. Це просто інструмент. Умілому у поміч.
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24.08.2022 20:48 Відповісти
...таке мале - а вже свіносабака Всю родину лишити громадянства - й на расєйські *****...
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24.08.2022 16:51 Відповісти
За 8 років там уже "нє наши люді", а зрадники і колаборанти, українці вже давно виїхали звідти.
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24.08.2022 16:51 Відповісти
Бахмут був і є українським містом. А те що наші суди дають колаборантам максимальне покарання у вигляді заборони займати державні посади, то це вже питання до наших депутатів, які вигадали такий закон.
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24.08.2022 19:23 Відповісти
Там "Гнат" був... Земля йому пухом
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24.08.2022 19:47 Відповісти
Какой может быть залог для этого ПЕТУШАРЫ! В любом СИЗО Украины его примут с любовью!
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24.08.2022 16:51 Відповісти
Так.Ще й дадуть гарне жіноче ім'я.
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24.08.2022 17:01 Відповісти
Мені подобається законодавство США.
Там шпигуна, можуть відправити в газову камеру.
І не треба казати що це дитина: діти, яким ледь виповнилося 18 років, захищають Україну на фронті!
А це просто біосміття.
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24.08.2022 16:54 Відповісти
я с вами согласен, но в США практически идеальная судебная независимая власть, а у нас - институт взяточесничества (твою мать что за слово, чуть язык не сломал), поэтому тут очень опасно иметь радикальную судебную систему. Завтра тебе конкуренты или просто завистники подкинут компромат и никто разбираться, насколько это правда не будет.
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24.08.2022 23:58 Відповісти
Нажаль ви праві: у нас в газову камеру вітправлять не злочинця, а цапа-відбувайла.
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25.08.2022 12:56 Відповісти
завдяки ерефмасмедії та мобільному з"вязку в нас з малолеток роблять кацапів, може якось можливо припинити ту кацапську пропоганду на теріторії України? але нєт зелені мавпи в свойому репертуарі
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24.08.2022 16:54 Відповісти
он и есть кацап
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24.08.2022 17:45 Відповісти
Разом з батьками.... Ліквідувати. Крапка.
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24.08.2022 17:01 Відповісти
гадёныш...
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24.08.2022 17:02 Відповісти
це чмо пройшло невеликий життєвий шлях від сперматозоїда до зрадника
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24.08.2022 17:06 Відповісти
Надавати паспорт громадянина України! Це сміття на московію вигнати!
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24.08.2022 17:26 Відповісти
паспорт не давайте ему ни загран, никакой. Выпишите бумажку.
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24.08.2022 17:40 Відповісти
Хату спалити, весь вивідок розстріляти, з усіх баз даних видалити
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24.08.2022 17:41 Відповісти
вы еще их эвакуируете по всей Украине. а потом прилеты, и удивления, почему так точно попадает.
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24.08.2022 17:42 Відповісти
на нары - вместе с родителями.
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24.08.2022 17:43 Відповісти
Якщо невистачає сміливості розстрілювати тих гадів ..то хочь відправляйте їх на розмінування..на виявлення ворожих засідок...так штук 10 таких гандонів угандошити..інші побоятся співпрацювати з ворогом!
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24.08.2022 17:49 Відповісти
Ми так і досі нерозуміли в повній мірі що це війна на виживання.Замість того щоб звільнити країну від колаборантів і всього такого лайна фізично ми створуємо собі нові проблеми в майбутньому.Десятки тисяч вбитих наших людей сотні тисяч руйнувань .А ми статті їм лупимо.Що з нами не так?Ось тому нас і нищать !
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24.08.2022 18:10 Відповісти
Батькам - посвідку негромадян (введіть, врешті решт!), а синулю - в Кременчук, на "малолітку"
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24.08.2022 18:22 Відповісти
Це Мальчиш-Плохиш-русиш. "За банку варенья и корзину печенья".
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24.08.2022 18:31 Відповісти
Пашка Морозов.Срочно наградить Орденом Сутулова 1 степени и выслать на Сахалин,к пращурам
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24.08.2022 18:48 Відповісти
Убейте сразу, пока не вырос!
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24.08.2022 19:12 Відповісти
****** ватный. Минимум 5 лет тюрьмы прочистят остатки мозга. Да и девственнику на зоне будут рады.
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24.08.2022 21:01 Відповісти
Досить блюрити зрадникам обличчя - країна повинна знати своїх "хероїв"!!!
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24.08.2022 22:35 Відповісти
 
 