Неповнолітнього юнака з Бахмута затримано за підозрою у співпраці з ворогом, суд обрав йому запобіжний захід

На Донеччині затримано юнака, що передавав дані про ЗСУ ворогу.

Про це повідомили на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Неповнолітньому мешканцю Бахмуту повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

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За даними слідства, у червні-серпні 2022 року 16-річний юнак, маючи стійкі проросійські переконання, співпрацював з представниками держави-агресора. Він передавав ворогу через месенджер графічні координати місць дислокації та бойових позицій артилерійських підрозділів Збройних Сил України у Бахмуті та Бахмутському районі.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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