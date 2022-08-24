Неповнолітнього юнака з Бахмута затримано за підозрою у співпраці з ворогом, суд обрав йому запобіжний захід
На Донеччині затримано юнака, що передавав дані про ЗСУ ворогу.
Про це повідомили на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Неповнолітньому мешканцю Бахмуту повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).
За даними слідства, у червні-серпні 2022 року 16-річний юнак, маючи стійкі проросійські переконання, співпрацював з представниками держави-агресора. Він передавав ворогу через месенджер графічні координати місць дислокації та бойових позицій артилерійських підрозділів Збройних Сил України у Бахмуті та Бахмутському районі.
За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
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Сегодня зарегался и сразу жопу Зелупе лизать?
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Регистрация:15.03.2021
Алешенька,что это меняет?Валиш на раисю и там хвалиш *****.Тут президент-просто менеджер,нанятий на 5 лет.Не бог.И если это говно нарушает законы-ему об этом надо говорить.
Институт президенства это по твоему индульгенция на преступления?Януковича этот институт не спас.И таки да,суд еще даст оценку его действиям и по "вагнеровцам" и по Чонгару.И по непотизму во власти.Там длинный список того,за что такие как ты его уважают.
Западной Украине, например в районе Самбора , с промывкой мозгов,
но не минеральной водой, а......
Там шпигуна, можуть відправити в газову камеру.
І не треба казати що це дитина: діти, яким ледь виповнилося 18 років, захищають Україну на фронті!
А це просто біосміття.