Кремль робить ставку на те, що взимку Європа почне тиснути на Україну та схиляти її до перемовин з РФ, - Reuters
Путін вважає, що енергетична криза в ЄС та холоди змусять Захід і Україну бути більш поступливими та почати перемовини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Як зазначається, президент Росії Володимир Путін зараз робить ставку на те, що стрімкі ціни на енергоносії та можливий дефіцит цієї зими переконають Європу вплинути на Україну та схилити її до перемир’я на умовах Росії.
За словами двох російських джерел, знайомих із кремлівським мисленням, це єдиний шлях до миру, який бачить Москва, враховуючи, що Київ каже, що не буде вести переговори, доки Росія не піде з усієї України. Зокрема, повідомляється, що Кремль хоче закріпити "територіальні надбання" та змусити Україну дотримуватися військового нейтралітету.
"Це буде важка зима для європейців. Ми можемо спостерігати протести, заворушення. Деякі європейські лідери можуть двічі подумати про те, щоб продовжувати підтримувати Україну, і подумають, що настав час для угоди", - йдеться в статті.
Друге джерело, близьке до Кремля, повідомило, що Москва вважає, що вже може помітити похитування європейської єдності, і очікує, що цей процес прискориться на тлі зимових труднощів. Офіційні особи США на умовах анонімності кажуть, що поки що не бачать жодних ознак коливання підтримки України.
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щоб там меркель не базікала що це не так,
у них пропагандони навіть вихваляються цим, що всі без газу замерзнуть
А так будет. Думаешь пуйло не ударит по тепловым и электрическим узлам? Вангую, что с первыми холодами прилетит
всі увімкнуть абагрєватєлі то не вистачить потужності,
йди почитай де ще газ використовується цаца,
я кажу про те що європа має змінити своє відношення до параши і її газу
Головного він не розуміє - 50-річний період залежності Європи від російських вуглеводнів закінчується. Нехай і із запізненням, але до Європи дійшло - російські нафта та газ не лише товар, а ще й засіб впливу і тому з цієї наркоголки треба злазити.
Європі буде важко, але вона впорається.
Чи впорається в новій реальності росія...?
Будемо сподіватись, що ЄС поставить цінності вище ніж газ. На зараз, дуже потрібна підтримка всього цивілізованного світу, а консенсус важливий як ніколи.
Але навіть в найгіршому для нас випадку, я впевнений - США, Великобританія, Польща - нас не зрадять, а значить потрібно триматись та боротись до перемоги. А каїни, які будуть тиснути на нас з вимогою йти на переговои - слати азом за "русским кораблем"