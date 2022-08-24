Кремль робить ставку на те, що взимку Європа почне тиснути на Україну та схиляти її до перемовин з РФ, - Reuters

Путін вважає, що енергетична криза в ЄС та холоди змусять Захід і Україну бути більш поступливими та почати перемовини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, президент Росії Володимир Путін зараз робить ставку на те, що стрімкі ціни на енергоносії та можливий дефіцит цієї зими переконають Європу вплинути на Україну та схилити її до перемир’я на умовах Росії.

За словами двох російських джерел, знайомих із кремлівським мисленням, це єдиний шлях до миру, який бачить Москва, враховуючи, що Київ каже, що не буде вести переговори, доки Росія не піде з усієї України. Зокрема, повідомляється, що Кремль хоче закріпити "територіальні надбання" та змусити Україну дотримуватися військового нейтралітету.

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"Це буде важка зима для європейців. Ми можемо спостерігати протести, заворушення. Деякі європейські лідери можуть двічі подумати про те, щоб продовжувати підтримувати Україну, і подумають, що настав час для угоди", - йдеться в статті.

Друге джерело, близьке до Кремля, повідомило, що Москва вважає, що вже може помітити похитування європейської єдності, і очікує, що цей процес прискориться на тлі зимових труднощів. Офіційні особи США на умовах анонімності кажуть, що поки що не бачать жодних ознак коливання підтримки України.

