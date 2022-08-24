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Кремль робить ставку на те, що взимку Європа почне тиснути на Україну та схиляти її до перемовин з РФ, - Reuters

газ,рф

Путін вважає, що енергетична криза в ЄС та холоди змусять Захід і Україну бути більш поступливими та почати перемовини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, президент Росії Володимир Путін зараз робить ставку на те, що стрімкі ціни на енергоносії та можливий дефіцит цієї зими переконають Європу вплинути на Україну та схилити її до перемир’я на умовах Росії.

За словами двох російських джерел, знайомих із кремлівським мисленням, це єдиний шлях до миру, який бачить Москва, враховуючи, що Київ каже, що не буде вести переговори, доки Росія не піде з усієї України. Зокрема, повідомляється, що Кремль хоче закріпити "територіальні надбання" та змусити Україну дотримуватися військового нейтралітету.

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"Це буде важка зима для європейців. Ми можемо спостерігати протести, заворушення. Деякі європейські лідери можуть двічі подумати про те, щоб продовжувати підтримувати Україну, і подумають, що настав час для угоди", - йдеться в статті.

Друге джерело, близьке до Кремля, повідомило, що Москва вважає, що вже може помітити похитування європейської єдності, і очікує, що цей процес прискориться на тлі зимових труднощів. Офіційні особи США на умовах анонімності кажуть, що поки що не бачать жодних ознак коливання підтримки України.

газові переговори (396) Газпром (3386) опалювальний сезон (1744) транзит газу (1012)


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Топ коментарі
+12
Сподіваюсь Боженька дасть теплу зиму і всі многоходовочки ***** проваляться як завжди
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24.08.2022 17:11
+10
Тільки сама незламна українська нація буде обирати своє майбутнє...
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24.08.2022 17:10
+6
а шо, сложно шубку и теплые штаны одет, обогреватель включить и потерпеть 4 месяца, слыш, цаци
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24.08.2022 17:20
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Тільки сама незламна українська нація буде обирати своє майбутнє...
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24.08.2022 17:10 Відповісти
Саме так! Рашка ганебно програє.
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24.08.2022 17:12 Відповісти
До зимы кровавые свинособаки все сдохнут
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24.08.2022 17:36 Відповісти
Сподіваюсь Боженька дасть теплу зиму і всі многоходовочки ***** проваляться як завжди
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24.08.2022 17:11 Відповісти
Все це в Україні прості люди розуміють, але розуміє це зелена команда?
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24.08.2022 17:11 Відповісти
основна зброя параши проти європи це газ,
щоб там меркель не базікала що це не так,

у них пропагандони навіть вихваляються цим, що всі без газу замерзнуть
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24.08.2022 17:12 Відповісти
а шо, сложно шубку и теплые штаны одет, обогреватель включить и потерпеть 4 месяца, слыш, цаци
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24.08.2022 17:20 Відповісти
Умничка! Только вот один удар по какой-то ТЕЦ и ближайшие города остаются и без тепла и без света. Как быть людям в многоэтажках, где нет газа? Тут не то, что обогреватель не включить, а и жрать не приготовить, а для кого-то и не поработать
А так будет. Думаешь пуйло не ударит по тепловым и электрическим узлам? Вангую, что с первыми холодами прилетит
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24.08.2022 19:29 Відповісти
Согласен, но я про ЕС написал
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24.08.2022 19:56 Відповісти
якщо мало мізків то можеш на вулиці взимку переночувати і потєрпєть,
всі увімкнуть абагрєватєлі то не вистачить потужності,

йди почитай де ще газ використовується цаца,

я кажу про те що європа має змінити своє відношення до параши і її газу
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24.08.2022 21:58 Відповісти
Кремлівський людожер мислить у межах доступної йому логіки - все продається і все купується і що не можна купити за гроші, то можна купити за великі гроші.
Головного він не розуміє - 50-річний період залежності Європи від російських вуглеводнів закінчується. Нехай і із запізненням, але до Європи дійшло - російські нафта та газ не лише товар, а ще й засіб впливу і тому з цієї наркоголки треба злазити.
Європі буде важко, але вона впорається.
Чи впорається в новій реальності росія...?
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24.08.2022 17:18 Відповісти
І на жаль, такі сподівання ху@@ла мають право на життя.
Будемо сподіватись, що ЄС поставить цінності вище ніж газ. На зараз, дуже потрібна підтримка всього цивілізованного світу, а консенсус важливий як ніколи.
Але навіть в найгіршому для нас випадку, я впевнений - США, Великобританія, Польща - нас не зрадять, а значить потрібно триматись та боротись до перемоги. А каїни, які будуть тиснути на нас з вимогою йти на переговои - слати азом за "русским кораблем"
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24.08.2022 17:21 Відповісти
Піднакопим заліза і зимою вдаримо
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24.08.2022 17:21 Відповісти
Чем они там на рабсее харчеваться будут, если газ не продавать.
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24.08.2022 17:23 Відповісти
********* доходи -- нафта
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24.08.2022 17:25 Відповісти
Але нафту і транспортувати легше, треба ********* позбавитися нафтових доходів - диверсифікація.
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24.08.2022 17:40 Відповісти
які доходи, люди, та ви хоч вдумливо новини читайте: китай, індія і тюркія купуть нафту з 40-50% знижко!!!!! це нижче собівартості, та спрямовано на те, щоб не законсервувати нафтові свердловини. а без західних технологій видобуток стає чимдалі- тим затратніший.
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25.08.2022 09:16 Відповісти
Ім нормально -- ціна на газ піднялась не хило так шо вони поставляют в 5 р. менше а доходи більші.
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25.08.2022 11:30 Відповісти
ось ти- яскравий приклад невдумливого читання новин...
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11.09.2022 22:51 Відповісти
Фурса сказав.
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12.09.2022 09:09 Відповісти
Сосать рашен *******,будете суки сосать у Украины все до единого ублюдки
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25.08.2022 08:29 Відповісти
 
 