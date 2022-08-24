В перші дні широкомасштабного нападу РФ Єрмак розсилав світлини вбитих росіянами дітей світовим лідерам, щоб ті дали допомогу, - WP

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак, намагаючись посилити міжнародну допомогу Україні, розсилав світовим лідерам фото вбитих українських дітей і зруйнованих будинків.

У новій статті The Washington Post описується, серед іншого, реакція вищого військового та політичного керівництва України на початок повномасштабного наступу Росії 24 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Високопосадовці готувалися до нападу, але не до кінця не вірили у нього. Декілька спікерів розповіли, що представники Кремля після 24 лютого зв’язувалися з ними, закликаючи капітулювати. Йдеться також про успіхи й невдачі у обороні України у перші дні та пошук допомоги у боротьбі з агресором.

Журналісти, зокрема, схвально відгукуються про один з підходів - коли президент України Володимир Зеленський не лише спілкувався з політиками, а завертався напряму до урядів і народів.

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Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розповів журналістам, що регулярно відправляв смс-повідомлення з фотографіями вбитих українських дітей і зруйнованих українських будинків на мобільні телефони чиновників у всьому світі.

"Зізнаюся, це були жахливі фотографії, які не давали мені спати вночі. Дев'яносто відсотків людей, які отримали їх, відреагували, передзвонили і почали робити ще більше", - повідомив він.

За даними видання, фото, зокрема, отримували радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, члени Конгресу США.

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