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Спартц привітала українців з Днем Незалежності: Я продовжуватиму вимагати належного контролю та необхідності покращення логістичних процесів доставки допомоги в Україну

спартц

Конгресменка Спартц наголосила на необхідності контролю за доставкою допомоги для України.

Про це конгресменка Вікторія Спартц заявила у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Конгресменка привітала українців з Днем Незалежності та наголосила, що з допомогою США українці переможуть у цій битві добра зі злом.

"Я б хотіла привітати всіх українців із цим Днем Незалежності - ви показали всьому світові, що насправді означає відстоювати свої свободи та захищати свою демократію. Американський народ солідарний з вами. Після вторгнення Путіна в Україну протягом всіх цих місяців я висловлювала свою підтримку країні. Але оскільки в Україну течуть мільярди доларів США, ми повинні вимагати відповідальності не лише заради американських платників податків, а й заради хоробрих українців, які борються з російською агресією та жертвують своїм життям", - наголосила Спартц.

Читайте також: Конгресвумен Спартц, яка вимагала усунути Єрмака, прибула в Україну та зустрілась з послом США Брінк

За її словами, Конгрес має ставити гострі питання, щоб "дозволити критично важливій допомозі дійти до українських військових та здобути перемогу над агресією Путіна".

"Як член судового комітету Палати представників Конгресу я продовжуватиму вимагати належного контролю та необхідності покращення логістичних процесів для підвищення ефективності доставки допомоги в Україну, зниження ризиків саботажу та забезпечення гарантій для американських платників податків", - додала конгресменка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресвумен Спартц про статтю CNN про нібито невдоволення її риторикою щодо Єрмака: Її автор раніше розповсюдила містифіковане "російське досье Трампа"

День Незалежності (701) Конгрес США (1222) США (22473) Спартц Вікторія (47)


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Топ коментарі
+50
Вікторії Спартц-респект за непохитну позицію...
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24.08.2022 17:33
+32
Контроль -- железнии -- тут вона права
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24.08.2022 17:33
+31
Дякуємо 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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24.08.2022 17:33
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Контроль -- железнии -- тут вона права
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24.08.2022 17:33 Відповісти
Вікторії Спартц-респект за непохитну позицію...
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24.08.2022 17:33 Відповісти
Краще б вона вимагала збільшення поставок зброї,хай з'їздить на Антонівський міст з ревізією.
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24.08.2022 17:48 Відповісти
Краще б всякі дерьмаки не сунули своє рило в логістику.
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24.08.2022 18:06 Відповісти
Факти в студію,в штатах діє могутня п'ята колона кремля.просраного у афганістані трильйона не видно? В таджикистані та узбекистані знаходиться більше сотні літаків та вертольотів які афганці зуміли евакуювати.чому б не передати її Україні?натомість дають крихти лише для того щоб зупинити кацапський наступ.ленд-лізом і не пахне.
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24.08.2022 19:02 Відповісти
А хіба зеленим пацюкам вони щось винні, зелені дебіли розповідають що так готувались до війни з 2019 що не купили ні одного броніка, ні одного снаряда.Після війни, а може і ще раніше будуть їх по каштанах розвішувати, а зелених дебілів секти 73% просто *******.
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24.08.2022 21:15 Відповісти
Вони винні Україні яка віддала ядерну зброю та винні знову ж Україні яка бореться з кацапо-китайською загрозою.
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24.08.2022 21:20 Відповісти
Допомагають тому хто допомагає собі сам.
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24.08.2022 21:27 Відповісти
вони допомагають але допомагають недостатньо.а такі як Спарц підривають підтримку.
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24.08.2022 21:46 Відповісти
Поддерживают недостаточно? Вы сначала голосуете за гниду, которая срывает свое производство оружия, игнорирует предупреждения штатов, называет их паникерами и "хуже Скаабеевой". А потом еще заявляете что недостаточно? Скажите спасибо что вообще поддерживают Украину, т.к прагматики.

И скажите заодно согласно каких законов и норм Конституции завхоз из офиса вообще командует вопросами внешней политики и обороны?
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24.08.2022 21:57 Відповісти
я голосував за Петю у першому турі і шо це міняє? США допомагають не Зеленському і Ермаку а всім нам зрозумійте це нарешті.віслюки маріупольці більшість з яких голосували за Зеленського також не заслужили того пекла чи ти ще напишеш що діти які не голосували теж винні?
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24.08.2022 23:42 Відповісти
У будапештському договорі так і записано, що вони винні надавати нам зборою? Серйозно? А кацапи, що нам винні?
Президент країни, повинен, ЗАБОВ'ЯЗАНИЙ захищати країну. Ну як, захистив, асфальтом?
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24.08.2022 21:31 Відповісти
країну захищає не Зеленський а ЗСУ чим більше зброї тим менше втрат,хіба це не зрозуміло йолопи?
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24.08.2022 21:40 Відповісти
Прямий обов'язок ПрезИдента країни, її захист. Саме тому він Верховний Головнокомандувач і забов'язаний забезпечити армію зброєю, захистом, їжею, зарплатами, житлом. Та деякі йолопи, вже три роки шукають, як відмазати асфальтоукладчика від відповідальності за злочинне невиконання своєї роботи.
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24.08.2022 21:45 Відповісти
я його не відмазую (краще б він втік) мені шкода наших воїнів,американці могли дати значно більше.Спарц відверто пиз...ть
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24.08.2022 21:48 Відповісти
Она требует от нашей власти исполнения законов и Конституции и задвинуть завхоза туда, где ему место - к швабрам и метелкам.
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24.08.2022 21:59 Відповісти
в якому місті порушений закон у поставках зброї я ж кажу напишіть не можете ні про шо розмовляти,Спарц піариться на зашквареному персонажі за рахунок України.
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24.08.2022 23:44 Відповісти
Ага. Хріново працюєте.
Ця 5 колона, вибила у Байдена ленд-ліз для України. Не підкажете, в чому полягають досягнення дерьмака? Я про користь, а не про шкоду для України.
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24.08.2022 21:27 Відповісти
може вам зі Спарц краще видніше в чому полягають досягнення Ермака,Спарц своїми заявами не грає на користь Україні. є там трамп і такер карлсон так от вона майже на одному з ними полі. Американці могли поставляти нам значно більше зброї тоді б втрати були не такими значними Спарц взагалі казала що Хаймарси можуть виплисти на кордоні з Мексикою та іншу маячню.
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24.08.2022 21:45 Відповісти
Американці прямим текстом вимагають прибрати дерьмака і боротися з корупцією, яка, на сьогодні, править країною.
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24.08.2022 21:47 Відповісти
наведіть приклади коррупції пов'язані з американською зброєю. Спарц підриває основу військової допомоги Україні.
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24.08.2022 21:49 Відповісти
І до речі, можете не шукати ніяких здобутків завхоза, пов'язаних з користю для України. Їх немає, від слова "взагалі", самі зради.
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24.08.2022 21:49 Відповісти
ще раз повторюю мені шкода українців а не ермака чи Зеленського американці могли дати більше і раніше але від них лунали заяви "про неприпустимість ескалації" заява саллівана про те що вони не допустять поразки України після заяви Остіна про те що будуть допомагати до перемоги......
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24.08.2022 21:52 Відповісти
Дякуємо 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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24.08.2022 17:33 Відповісти
а за кількістю?
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24.08.2022 17:34 Відповісти
"В конце каждой улицы поставить турникеты" М. Жванецкий. Правда, классик писал это в мирное время.
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24.08.2022 17:34 Відповісти
Класик якої культури?
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24.08.2022 17:35 Відповісти
Ворожої!
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24.08.2022 17:46 Відповісти
Одеської культури.
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24.08.2022 17:47 Відповісти
Класик одеської культури, яка не російська, не українська та не єврейська, а саме, що одеська.
Скажете, що так не буває?
В Одесі все буває!
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24.08.2022 17:49 Відповісти
Так починається сепаратизм...
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24.08.2022 17:56 Відповісти
Сепаратизм це коли ворогові повідомляють дані про переміщення військ та готують плакати - "Ласкаво просимо російські воїни-визволителі".
А коли кожне місто має своє неповторне лице і Одеса не схожа на Львів, а Харків на Ужгород, це називається культурно-етнографічна різноманітність і лише вітається
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24.08.2022 18:02 Відповісти
Мало того - й кожна людина має своє лице і на своїй власній, лише їй самій зрозумілій мові розмовляє!
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24.08.2022 18:43 Відповісти
Буває і так. У Біблії такий епізод згадується - спроба побудувати Вавилонську башту.
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24.08.2022 21:54 Відповісти
Жванецький не був сепаратистом та сепаратизм не підтримував.
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24.08.2022 19:14 Відповісти
У Москві краще годували і був СРСР.Ось і весь його сепартізм.
Він був космополітом як наша бубочка
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24.08.2022 20:26 Відповісти
Натякаєте на його єврейство, без цього аж ніяк, це як останній аргумент?

Жванецього слухав і поважав майже весь СРСР, у т.ч. і в Україні. Називаєте це космополітизмом - хай так, але його любили.
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24.08.2022 21:52 Відповісти
При всій повазі до одеситів цитувати можете але не слід відносити М.Жванецького до класиків бо класична література є зразком для тієї чи іншої епохи, завдяки своєму значенню для закладення основ культури хоча для 95 кварталу це звісно класика
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24.08.2022 18:42 Відповісти
Ті, хто пам'ятає 1980-і, той погодиться, що Жванецький - класик.
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24.08.2022 19:17 Відповісти
а я думаю что жванецкого вслед за руским кораблем надо отправить, вместе с его орденом из рук путина.
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24.08.2022 18:57 Відповісти
Босоте во власти нужен кнут а потом будут пряники!
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24.08.2022 17:45 Відповісти
Досить з них пряників. Щоб вони їм поперек горла стали.
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24.08.2022 17:50 Відповісти
Пряники нам. Там кореш зеленої шмарклі Трухін вже отримав пряника за 850 гривень.Азохен вей!
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24.08.2022 17:55 Відповісти
Вікторії респект і дай Боже щоб вона і такі як вона не дали злити південь як і заплановано було зекомандою на початку війни бо щось цей контрнаступ який анонсував арестович на тачанках с 5 по 8 серпня виливається в орковсткий контрнаступ зі значним посиленням їх військ на правому березі Дніпра
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24.08.2022 17:48 Відповісти
Ты посмотри какая неугомонная - считает деньги в Зелином кармане
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24.08.2022 17:59 Відповісти
Дякуємо, пані Вікторіє!
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24.08.2022 18:08 Відповісти
Спартц - кріпкий мужик, молодетць!
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24.08.2022 18:14 Відповісти
Вітання, пані СПАРТС!!!!! Дякуємо
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24.08.2022 18:20 Відповісти
Ніяк не вкладається в голові: трампістка, яка підтримує Україну.
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24.08.2022 18:25 Відповісти
а ти думай, думай, думай!; якщо вже ти, зебіл, задумався - ти ще не пропащий
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24.08.2022 18:50 Відповісти
Так і думав: без конструктиву, зате з емоціями і лайном.
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24.08.2022 19:03 Відповісти
а ти, зебіл, вважаєш, що за 2019-тий рік я тебе хвалити буду?
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25.08.2022 09:46 Відповісти
Тупа мавпа, я тебе досі не ображав. До речі, в 2019 я за Зеленського не голосував і прихільником слуги народу ніколи не був. Але зараз він на своєму місті, і це факт. А дебільна позиція "хай буде гірше, але тільки не зебіли" - це клініка.
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25.08.2022 12:07 Відповісти
пшол ти нахй, типовий ти 73/43%зебіл
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25.08.2022 12:17 Відповісти
Да, таки я виявився правий - тупа мавпа з остаточним аргументом "пішов нах@й".
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25.08.2022 13:23 Відповісти
здохни зеботіна брехлива!
Тобі не дано підняти своє ІQ вище совкового.
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25.08.2022 13:54 Відповісти
Вот мені цікаво - ти дурень, чи дура. Схиляюся більш до того, що таки дура.
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25.08.2022 15:50 Відповісти
щоб тебе зебіла йбоного розкололо на молекули
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25.08.2022 16:32 Відповісти
І це все?
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25.08.2022 17:26 Відповісти
Може поміститься в голові не трампістка а член республіканської партії і не рядовий.
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24.08.2022 18:51 Відповісти
Та нема питань. Перевіряй, контролюй, перевіряй. Ні хто не заперечує.
Толче одне й теж як воду в ступі.
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24.08.2022 18:30 Відповісти
Ще раз, по відношенню до Вікторії Спартц (Кульгейко) якнайкраще розпізнається 73/43%зебіл. Це абсолютно вірний маркер.
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24.08.2022 18:48 Відповісти
Спартц хоче як найкраще перевіряти , та контролювати. Їй не заперечуєш, підтримуєш. Говориш , контролюй, перевіряй. Досить базікати. Роби як рахуєш за потрібне.
А палаті намбе шість, усе щось не так.
Ну це таке. Це не лікується.
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24.08.2022 21:04 Відповісти
ой прям геморой на заднице у наших чиновников, как же их бесит Спартц!
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24.08.2022 18:54 Відповісти
навзаєм, пані Вікторії, мочіть ворожіх агентів
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24.08.2022 19:02 Відповісти
Пані конгресвумен, Вас теж зі святом, Ви ж українка, а за контроль щира подяка, продовжуйте це робити і далі.
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24.08.2022 19:07 Відповісти
Підіграла москалям щодо контрабанди зброї, а потім буде вимагати належного контролю та покращення логістики, тобто певною мірою протилежних речей, щоб заявляти як все забюрократизовано і повільно просувається
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24.08.2022 19:11 Відповісти
дай Боже що б так і сталося і що б цьому не завадили Єрмаки, Бужанські, Зеленські та ватний, мудрий і простий нарід какаяразница👇

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·

https://twitter.com/apiontkovsky/status/1562472518681649152 35 с

Встреча Большой тройки -Зеленский, Джонсон, Дуда - в Киеве в исторический день 24 августа 2022 года это прообраз послевоенной системы безопасности - военно-политический союз трех великих европейских держав : Украины, Великобритании, Речи Посполитой.
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24.08.2022 19:16 Відповісти
Як же мені подобається, ця мила, смилива, та розумна жіночка Вікторія Спартц. Нам би таких наснажених , та більше !!!
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24.08.2022 19:43 Відповісти
Хто и шо б не говорил, но я знаю одно - за зелёной плесенью надо глаз да глаз. Рыться у них в карманах и следить за шаловливыми ручками, шоб у ,,Слуг урода" и мысли не возникало заныкать какую-нибудь помощь западных партнёров
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24.08.2022 22:06 Відповісти
Сама успішна українка в Америці, яка викликає люту заздрість у нікчем та лузерів. Пишатись треба такими співвітчизниками, а не вишукувати зраду.
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25.08.2022 00:02 Відповісти
 
 