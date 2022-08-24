Спартц привітала українців з Днем Незалежності: Я продовжуватиму вимагати належного контролю та необхідності покращення логістичних процесів доставки допомоги в Україну

Конгресменка Спартц наголосила на необхідності контролю за доставкою допомоги для України.

Про це конгресменка Вікторія Спартц заявила у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Конгресменка привітала українців з Днем Незалежності та наголосила, що з допомогою США українці переможуть у цій битві добра зі злом.

"Я б хотіла привітати всіх українців із цим Днем Незалежності - ви показали всьому світові, що насправді означає відстоювати свої свободи та захищати свою демократію. Американський народ солідарний з вами. Після вторгнення Путіна в Україну протягом всіх цих місяців я висловлювала свою підтримку країні. Але оскільки в Україну течуть мільярди доларів США, ми повинні вимагати відповідальності не лише заради американських платників податків, а й заради хоробрих українців, які борються з російською агресією та жертвують своїм життям", - наголосила Спартц.

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За її словами, Конгрес має ставити гострі питання, щоб "дозволити критично важливій допомозі дійти до українських військових та здобути перемогу над агресією Путіна".

"Як член судового комітету Палати представників Конгресу я продовжуватиму вимагати належного контролю та необхідності покращення логістичних процесів для підвищення ефективності доставки допомоги в Україну, зниження ризиків саботажу та забезпечення гарантій для американських платників податків", - додала конгресменка.

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