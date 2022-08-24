Спартц привітала українців з Днем Незалежності: Я продовжуватиму вимагати належного контролю та необхідності покращення логістичних процесів доставки допомоги в Україну
Конгресменка Спартц наголосила на необхідності контролю за доставкою допомоги для України.
Про це конгресменка Вікторія Спартц заявила у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.
Конгресменка привітала українців з Днем Незалежності та наголосила, що з допомогою США українці переможуть у цій битві добра зі злом.
"Я б хотіла привітати всіх українців із цим Днем Незалежності - ви показали всьому світові, що насправді означає відстоювати свої свободи та захищати свою демократію. Американський народ солідарний з вами. Після вторгнення Путіна в Україну протягом всіх цих місяців я висловлювала свою підтримку країні. Але оскільки в Україну течуть мільярди доларів США, ми повинні вимагати відповідальності не лише заради американських платників податків, а й заради хоробрих українців, які борються з російською агресією та жертвують своїм життям", - наголосила Спартц.
За її словами, Конгрес має ставити гострі питання, щоб "дозволити критично важливій допомозі дійти до українських військових та здобути перемогу над агресією Путіна".
"Як член судового комітету Палати представників Конгресу я продовжуватиму вимагати належного контролю та необхідності покращення логістичних процесів для підвищення ефективності доставки допомоги в Україну, зниження ризиків саботажу та забезпечення гарантій для американських платників податків", - додала конгресменка.
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И скажите заодно согласно каких законов и норм Конституции завхоз из офиса вообще командует вопросами внешней политики и обороны?
Президент країни, повинен, ЗАБОВ'ЯЗАНИЙ захищати країну. Ну як, захистив, асфальтом?
Ця 5 колона, вибила у Байдена ленд-ліз для України. Не підкажете, в чому полягають досягнення дерьмака? Я про користь, а не про шкоду для України.
Скажете, що так не буває?
В Одесі все буває!
А коли кожне місто має своє неповторне лице і Одеса не схожа на Львів, а Харків на Ужгород, це називається культурно-етнографічна різноманітність і лише вітається
Він був космополітом як наша бубочка
Жванецього слухав і поважав майже весь СРСР, у т.ч. і в Україні. Називаєте це космополітизмом - хай так, але його любили.
Тобі не дано підняти своє ІQ вище совкового.
Толче одне й теж як воду в ступі.
А палаті намбе шість, усе щось не так.
Ну це таке. Це не лікується.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
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https://twitter.com/apiontkovsky/status/1562472518681649152 35 с
Встреча Большой тройки -Зеленский, Джонсон, Дуда - в Киеве в исторический день 24 августа 2022 года это прообраз послевоенной системы безопасности - военно-политический союз трех великих европейских держав : Украины, Великобритании, Речи Посполитой.