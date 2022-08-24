Україна закликає всі держави та організації підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, - МЗС
У МЗС також закликали ввести повне нафтогазове ембарго, розширити секторальні та персональні санкції проти Росії, російських еліт і державних підприємств, а також повністю відрізати Росію від західної банківської системи.
Про це повідомили на сторінці Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.
Як йдеться у заяві, отримавши статус кандидата на вступ до цієї організації Україна прискорила темпи європейських реформ навіть в умовах повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації на її територію, що триває вже шість місяців. За цей час Збройні Сили України, інші сили оборони та весь народ показали приклад героїзму, єдності та самопожертви в ім’я свободи та захисту нашої незалежності.
"Усі країни, зацікавлені у відновленні сталого миру та міжнародного порядку, заснованого на правилах, повинні докласти зусиль для притягнення всіх російських воєнних злочинців і політичного керівництва РФ до відповідальності за вчинення жахливих воєнних злочинів, які принесли страждання українському народу та загрожують глобальній безпеці. Ми закликаємо всі держави та організації підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Разом ми повинні докласти зусиль до того, щоб режим Путіна втратив увесь свій вплив у світі та здатність вести загарбницькі війни проти суверенних держав. Тож закликаємо наших партнерів запровадити повне нафтогазове ембарго, розширити секторальні та персональні санкції проти Росії, російських еліт і державних підприємств, а також повністю відрізати Росію від західної банківської системи", - йдеться у заяві.
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Германию после двух развязанных ею мировых войн не уничтожили, а перевоспитали. И результат хорош.
Правда и немцы находились под влиянием диктатуры всего 12 лет.
А эти уже век.
И они давно перешли из статуса "жертва диктатуры" в статус "основа диктатуры".
Да, проблема...
ОП - це кодло, яке наживається на війні і примножує свої статки завдяки допомозі Заходу.
Ця влада вже давно дискредитована на Заході. Єдине що стримує Захід не покидати Україну - це успішні дії ЗСУ.
Эмбарго должно касаться всего, как и санкции !!!
Ничего у них не покупать и ничего им не продавать !!!
Все остальные варианты - это деньги на крови, на украинской крови !!!!
Лицемеры.
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад - да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
щоб надалі майбутні фюрери знали що буде з ними,
а європа не патякала про те шо такого ще не було і ніхто не знає що робити