Україна закликає всі держави та організації підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, - МЗС

У МЗС також закликали ввести повне нафтогазове ембарго, розширити секторальні та персональні санкції проти Росії, російських еліт і державних підприємств, а також повністю відрізати Росію від західної банківської системи.

Про це повідомили на сторінці Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

Як йдеться у заяві, отримавши статус кандидата на вступ до цієї організації Україна прискорила темпи європейських реформ навіть в умовах повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації на її територію, що триває вже шість місяців. За цей час Збройні Сили України, інші сили оборони та весь народ показали приклад героїзму, єдності та самопожертви в ім’я свободи та захисту нашої незалежності.

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"Усі країни, зацікавлені у відновленні сталого миру та міжнародного порядку, заснованого на правилах, повинні докласти зусиль для притягнення всіх російських воєнних злочинців і політичного керівництва РФ до відповідальності за вчинення жахливих воєнних злочинів, які принесли страждання українському народу та загрожують глобальній безпеці. Ми закликаємо всі держави та організації підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Разом ми повинні докласти зусиль до того, щоб режим Путіна втратив увесь свій вплив у світі та здатність вести загарбницькі війни проти суверенних держав. Тож закликаємо наших партнерів запровадити повне нафтогазове ембарго, розширити секторальні та персональні санкції проти Росії, російських еліт і державних підприємств, а також повністю відрізати Росію від західної банківської системи", - йдеться у заяві.