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Новини Війна
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Україна закликає всі держави та організації підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, - МЗС

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У МЗС також закликали ввести повне нафтогазове ембарго, розширити секторальні та персональні санкції проти Росії, російських еліт і державних підприємств, а також повністю відрізати Росію від західної банківської системи.

Про це повідомили на сторінці Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

Як йдеться у заяві, отримавши статус кандидата на вступ до цієї організації Україна прискорила темпи європейських реформ навіть в умовах повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації на її територію, що триває вже шість місяців. За цей час Збройні Сили України, інші сили оборони та весь народ показали приклад героїзму, єдності та самопожертви в ім’я свободи та захисту нашої незалежності.

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"Усі країни, зацікавлені у відновленні сталого миру та міжнародного порядку, заснованого на правилах, повинні докласти зусиль для притягнення всіх російських воєнних злочинців і політичного керівництва РФ до відповідальності за вчинення жахливих воєнних злочинів, які принесли страждання українському народу та загрожують глобальній безпеці. Ми закликаємо всі держави та організації підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Разом ми повинні докласти зусиль до того, щоб режим Путіна втратив увесь свій вплив у світі та здатність вести загарбницькі війни проти суверенних держав. Тож закликаємо наших партнерів запровадити повне нафтогазове ембарго, розширити секторальні та персональні санкції проти Росії, російських еліт і державних підприємств, а також повністю відрізати Росію від західної банківської системи", - йдеться у заяві.

МЗС (4107) росія (64911) трибунал (259) воєнні злочини (1848)


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Топ коментарі
+6
Зачем уничтожать?
Германию после двух развязанных ею мировых войн не уничтожили, а перевоспитали. И результат хорош.
Правда и немцы находились под влиянием диктатуры всего 12 лет.
А эти уже век.
И они давно перешли из статуса "жертва диктатуры" в статус "основа диктатуры".
Да, проблема...
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24.08.2022 18:07
+5
Трибунал- хорошо, но полное физическое уничтожение Параши с её быдлоскотом- лучше.
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24.08.2022 17:58
+5
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад - да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
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24.08.2022 18:35
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Трибунал- хорошо, но полное физическое уничтожение Параши с её быдлоскотом- лучше.
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24.08.2022 17:58 Відповісти
Зачем уничтожать?
Германию после двух развязанных ею мировых войн не уничтожили, а перевоспитали. И результат хорош.
Правда и немцы находились под влиянием диктатуры всего 12 лет.
А эти уже век.
И они давно перешли из статуса "жертва диктатуры" в статус "основа диктатуры".
Да, проблема...
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24.08.2022 18:07 Відповісти
Не сравнивайте руссиш швайн с немцами. Этих свиней не переделать- только на бойню.
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24.08.2022 18:56 Відповісти
s nachalo pustj eti urodi zaplatjat za vse - potom tribunal(posmertno)
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24.08.2022 18:19 Відповісти
Для початку відправте в тюрьму свого кореша і агента ФСБ Єрмака і його компанію.

ОП - це кодло, яке наживається на війні і примножує свої статки завдяки допомозі Заходу.

Ця влада вже давно дискредитована на Заході. Єдине що стримує Захід не покидати Україну - це успішні дії ЗСУ.
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24.08.2022 18:12 Відповісти
Нам не страшні московські воші, нам страшні шоколядні гниди (© С. Пелюра)
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24.08.2022 18:15 Відповісти
Лучше увели бы санкции против РОСАТОМА тогда все ядерные програмы и контракты сведутся к нулю .
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24.08.2022 18:13 Відповісти
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24.08.2022 18:15 Відповісти
Вот его "трибунал"...

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24.08.2022 18:20 Відповісти
Странное заявление МЗС... Есть Гаагский трибунал. Что за зебилизм???
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24.08.2022 18:16 Відповісти
В атаку йдеш?
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24.08.2022 18:19 Відповісти
А ты был на фронте чтобы спрашивать про поход в атаку?
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24.08.2022 18:22 Відповісти
Всі держави послухають тебе , створять . А ти на перемовини поїдеш . Як їм після цього будеш у вічи дивитись ?
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24.08.2022 18:21 Відповісти
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24.08.2022 18:22 Відповісти
Почему только нефтегазовое эмбарго ?
Эмбарго должно касаться всего, как и санкции !!!
Ничего у них не покупать и ничего им не продавать !!!
Все остальные варианты - это деньги на крови, на украинской крови !!!!
Лицемеры.
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24.08.2022 18:31 Відповісти
видалення ракової пухлини "росія" - найкращий трибунал
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24.08.2022 18:33 Відповісти
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад - да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
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24.08.2022 18:35 Відповісти
автор Юрий Нестеренко
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24.08.2022 18:36 Відповісти
так потрібно створити прецендент: конфіскація майна на виплати, суд над вбивцями і тд.

щоб надалі майбутні фюрери знали що буде з ними,

а європа не патякала про те шо такого ще не було і ніхто не знає що робити
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24.08.2022 22:02 Відповісти
І кого той трибунал буде судити? Окремих бурятів терористів? Виконуйте Конституцію і оголошуйте стан війни, інакше ***** буде дулі вам крутити. Зебіли довбані.
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24.08.2022 22:12 Відповісти
 
 