Ви – джерело натхнення для майбутніх поколінь: Санду привітала українців з Днем Незалежності
Президентка Молдови Майя Санду привітала українців із 31-ю річницею незалежності й запевнила у підтримці України на тлі повномасштабної агресії РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вона повідомила у Твіттері.
"У День Незалежності України ми захоплюємося мужністю та нескореністю українців – захисників рідного дому та борців за свободу, незалежність і демократію. Ви – джерело натхнення для майбутніх поколінь", - написала Санду.
Вона побажала українцям миру та процвітання.
За даними NewsMaker, також сьогодні біля будівлі посольства росії у центрі молдовської столиці Кишинева проходить акція протесту, учасники якої виступають проти військового вторгнення росії до України, висловлюючи підтримку уккраїнцям.
Протест організував рух "Stop russian agression - Moldova".
"Сьогодні Україна – це щит Європи. Вона захищає західні цінності та ідеали. Україна веде війну з російськими загарбниками не лише за свою незалежність, а й за незалежність усіх цивілізованих країн світу", — повідомили організатори, зазначивши, що після посольства росії мають намір дійти до парламенту, щоб вшанувати пам'ять загиблих у війні.
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На Николаевщине небо поздравило Украину с Днем Независимости.
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