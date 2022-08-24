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Новини
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Ви – джерело натхнення для майбутніх поколінь: Санду привітала українців з Днем Незалежності

санду

Президентка Молдови Майя Санду привітала українців із 31-ю річницею незалежності й запевнила у підтримці України на тлі повномасштабної агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вона повідомила у Твіттері.

"У День Незалежності України ми захоплюємося мужністю та нескореністю українців – захисників рідного дому та борців за свободу, незалежність і демократію. Ви – джерело натхнення для майбутніх поколінь", - написала Санду.

Вона побажала українцям миру та процвітання.

За даними NewsMaker, також сьогодні біля будівлі посольства росії у центрі молдовської столиці Кишинева проходить акція протесту, учасники якої виступають проти військового вторгнення росії до України, висловлюючи підтримку уккраїнцям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова також відчула наслідки війни Росії проти України, - Санду

Протест організував рух "Stop russian agression - Moldova".

"Сьогодні Україна – це щит Європи. Вона захищає західні цінності та ідеали. Україна веде війну з російськими загарбниками не лише за свою незалежність, а й за незалежність усіх цивілізованих країн світу", — повідомили організатори, зазначивши, що після посольства росії мають намір дійти до парламенту, щоб вшанувати пам'ять загиблих у війні.

Також дивіться: Макрон, Шольц і Драгі привітали українців з Днем Незалежності

Автор: 

День Незалежності (701) привітання (730) Мая Санду (252)


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Топ коментарі
+22
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24.08.2022 18:23
+15
дякуємо, пані Президент!
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24.08.2022 18:24
+10
Дякуємо звичайно-а коли молдавани стануть джерелом натхнення для своїх майбутніх поколінь та повернуть частину своєї окупованої кацапами території...
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24.08.2022 18:25
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24.08.2022 18:23 Відповісти
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24.08.2022 18:51 Відповісти
дякуємо, пані Президент!
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24.08.2022 18:24 Відповісти
Дякуємо звичайно-а коли молдавани стануть джерелом натхнення для своїх майбутніх поколінь та повернуть частину своєї окупованої кацапами території...
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24.08.2022 18:25 Відповісти
Коли Україна допоможе.
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24.08.2022 19:22 Відповісти
и о прекрасном !!!!
///
На Николаевщине небо поздравило Украину с Днем Независимости.

https://t.me/dneproperatyv/38683
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24.08.2022 18:25 Відповісти
Знак Божий!
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24.08.2022 22:23 Відповісти
Молдова не використовує "вікно можливостей", йдіть звільняйте свою землю, тил у вас надійний
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24.08.2022 18:30 Відповісти
Спасибо Молдова!
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24.08.2022 19:03 Відповісти
За ЧТО?
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24.08.2022 19:06 Відповісти
за 100к принятых беженцев
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24.08.2022 19:10 Відповісти
Ну, разве что за это. Впрочем за приём беженцев - спасибо. Более не за что.
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24.08.2022 19:29 Відповісти
Казалось, что к власти в Молдове пришла Санду, а оказалась, что в Молдове к власти пришла СРАНЬду.
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24.08.2022 19:08 Відповісти
А вы посмотрите что раньше было.
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24.08.2022 19:23 Відповісти
И что, ПНР на месте, а могла бы и воспользоваться окном возможностей прикрываясь Украиной. Но увы......
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24.08.2022 19:31 Відповісти
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24.08.2022 19:36 Відповісти
Фу ***, я до сих пір пам'ятаю я ця дурепа Санду на початку війни включила нейтральну передачу. бридота. Пішла у дупу
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24.08.2022 19:56 Відповісти
Хотілося, щоб украінці стали джерелом натхнення також і для молдован. Чи довго ше вони будуть терпіти оте т.з. пмр?
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24.08.2022 22:50 Відповісти
Не хочу быть джерелом натхнення, хочу просто жить и получать удовольствие от жизни!!!
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24.08.2022 23:53 Відповісти
 
 