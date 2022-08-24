Зеленський в Радбезі ООН: Якщо Росію не зупинити зараз перемогою України, то всі ці вбивці можуть прийти в інші країни
Рішення про виступ Зеленського підтримали 13 держав. Росія висловилася проти, а Китай утримався.
Рада безпеки ООН проголосувала за виступ президента України Володимира Зеленського на його засіданні у відеоформаті. Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Це рішення підтримали 13 держав. Росія висловилася проти, а Китай утримався.
Свій голос проти представник Росії Василь Небензя пояснив тим, що російська делегація "підтримує лише очну участь українського президента у засіданні Ради безпеки".
"Якщо Росія не зупиниться зараз, якщо Росію не зупинити зараз перемогою України, то всі ці вбивці можуть прийти в інші країни Європи, Азії, Африки, Латинської Америки", - сказав президент України.
Зеленський запропонував провести наступного року у Києві Саміт майбутнього під егідою ООН.
"Генсек ООН Антоніо Гутерреш хоче організувати Саміт майбутнього наступного року. Ми підтримуємо цю ініціативу і знову підтверджуємо: щоб вибудувати наше спільне майбутнє, необхідно залишити на звалищі історії те, що не дозволяло людству жити в умовах миру, а саме – агресію, колоніальні амбіції", - сказав він.
За його словами, "було б символічно провести цей саміт в Україні, в країні, де вирішується, чи буде майбутнє взагалі. Це питання вирішується також на Запорізькій АЕС, наших морських портах, на Донбасі, в Криму".
"Наша незалежність – це ваша безпека", - наголосив президент.
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Йде боротьба Свободи й демократії проти дитатури і імперського фашизму.
Якщо Україна програ - це буде сигнал Китаю, Північній Кореї, Сирії, Турції, Ірану, Ізраїлю - захоплюйте території та беріть в рабство людей.
Вільний світ програв. Повертається середньовіччя.
телєфоном?
Просто за тиждень зробіть колаж що офіційно зробив.
А "заявки" "соплі" на патріотичному сайті не потрібні!
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid02YhmnyhRaaEkEuo91qLbA8yA2DJesneu77dwDw8r6j7mPD9SitUEGHRz3yHBcPiBAl?__cft__[0]=AZXponXL6-dGX_356QGTjtLgA6QKg7fdy8YRuvvu3i6bYnwLlRCJJs_qS9fZ2K2IIOe_j26jYlCLvRB49_gEYf-ugXX6y9xYDanCY5RYxzGmeGUjVd1dy_fBBUqZKGftfSAZpfuMdUp-A3_66sA9utkf2un3oPg8DpPPde-_JQxG0A&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Бу-га-га!!! А король-то, голый! ))
Bloomberg выпустил большую статью по Украине в которой разве что не вытер ноги о потенциал России:
- Решение Кремля вторгнуться в Украину положило начало глубокому переосмыслению мифов о возможностях России. Оно побудило к дальнейшему расширению Организации Североатлантического договора, когда до сих пор нейтральная Финляндия и Швеция решили присоединиться к военному альянсу.
Стало понятно, что Россия "не является военным фронтменом США" или даже равным противником небольшим государствам НАТО, говорит профессор стратегических исследований Филлипс О'Брайен. Война показала, что «Россия не в состоянии проводить сложные операции так, как это могут сделать британцы, французы или израильтяне, поэтому в этой позиции она даже не военная держава второго уровня».
Кроме этого Bloomberg в своей статье о потенциале России задается вопросом, сможет ли Кремль поддерживать свой ядерный арсенал в долгосрочной перспективе, пока РФ остается под санкциями. И ответа, который бы успокоил всех, у издания нет. Россия оказалась глиняным колоссом - немощным, устаревшим и слабым. Мифологизированная мощь России оказалась лишь хорошо распиаренным фейком, который разрушила Украина и ЗСУ.
Эта статья нам в подарок на День Независимости? ))
Притом, цель их нападения геноцид украинцев. Это очень усугубляет их преступность.