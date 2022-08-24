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Новини
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Зеленський в Радбезі ООН: Якщо Росію не зупинити зараз перемогою України, то всі ці вбивці можуть прийти в інші країни

зеленський

Рішення про виступ Зеленського підтримали 13 держав. Росія висловилася проти, а Китай утримався.

Рада безпеки ООН проголосувала за виступ президента України Володимира Зеленського на його засіданні у відеоформаті. Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Це рішення підтримали 13 держав. Росія висловилася проти, а Китай утримався.

Свій голос проти представник Росії Василь Небензя пояснив тим, що російська делегація "підтримує лише очну участь українського президента у засіданні Ради безпеки".

"Якщо Росія не зупиниться зараз, якщо Росію не зупинити зараз перемогою України, то всі ці вбивці можуть прийти в інші країни Європи, Азії, Африки, Латинської Америки", - сказав президент України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Засідання Радбезу ООН, присвячене наслідкам російського вторгнення в Україну. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Зеленський запропонував провести наступного року у Києві Саміт майбутнього під егідою ООН.

"Генсек ООН Антоніо Гутерреш хоче організувати Саміт майбутнього наступного року. Ми підтримуємо цю ініціативу і знову підтверджуємо: щоб вибудувати наше спільне майбутнє, необхідно залишити на звалищі історії те, що не дозволяло людству жити в умовах миру, а саме – агресію, колоніальні амбіції", - сказав він.

За його словами, "було б символічно провести цей саміт в Україні, в країні, де вирішується, чи буде майбутнє взагалі. Це питання вирішується також на Запорізькій АЕС, наших морських портах, на Донбасі, в Криму".

"Наша незалежність – це ваша безпека", - наголосив президент.

Також читайте: США в Радбезі ООН: Росія використовує ядерний об’єкт ЗАЕС як плацдарм для війни

Автор: 

Зеленський (23667) Радбез ООН (850)


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Топ коментарі
+14
Те, у що він одягнений, Тарас Чорновіл назвав військовою нижньою білизною.
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24.08.2022 18:35
+12
100 % так може бути, тому парашка має припинити своє існування.
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24.08.2022 18:34
+11
Увесь час в одній замизганій футболці. Позориться на весь світ. Зображає з себе другого після Черчілля. Куди дивиться скумбрія?
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24.08.2022 19:05
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100 % так може бути, тому парашка має припинити своє існування.
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24.08.2022 18:34 Відповісти
Те, у що він одягнений, Тарас Чорновіл назвав військовою нижньою білизною.
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24.08.2022 18:35 Відповісти
Увесь час в одній замизганій футболці. Позориться на весь світ. Зображає з себе другого після Черчілля. Куди дивиться скумбрія?
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24.08.2022 19:05 Відповісти
Прийдуть, не прийдуть...
Йде боротьба Свободи й демократії проти дитатури і імперського фашизму.
Якщо Україна програ - це буде сигнал Китаю, Північній Кореї, Сирії, Турції, Ірану, Ізраїлю - захоплюйте території та беріть в рабство людей.
Вільний світ програв. Повертається середньовіччя.
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24.08.2022 18:43 Відповісти
Сунь Цзы утримався.
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24.08.2022 18:51 Відповісти
у них..сунь в кишеню дзи
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24.08.2022 18:53 Відповісти
а як шольц і макрон зміг би зупинити орду, яка б ринула на їх територію?
телєфоном?
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24.08.2022 18:51 Відповісти
Блін , вчора про переговори, сьогодні протилежне! Визначся! І не дратуй народ!
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24.08.2022 18:57 Відповісти
Команда сайт, после Ермака можливо достатньо цього зрадника показувати в новинах?

Просто за тиждень зробіть колаж що офіційно зробив.

А "заявки" "соплі" на патріотичному сайті не потрібні!
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24.08.2022 19:01 Відповісти
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid02YhmnyhRaaEkEuo91qLbA8yA2DJesneu77dwDw8r6j7mPD9SitUEGHRz3yHBcPiBAl?__cft__[0]=AZXponXL6-dGX_356QGTjtLgA6QKg7fdy8YRuvvu3i6bYnwLlRCJJs_qS9fZ2K2IIOe_j26jYlCLvRB49_gEYf-ugXX6y9xYDanCY5RYxzGmeGUjVd1dy_fBBUqZKGftfSAZpfuMdUp-A3_66sA9utkf2un3oPg8DpPPde-_JQxG0A&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Бу-га-га!!! А король-то, голый! ))

Bloomberg выпустил большую статью по Украине в которой разве что не вытер ноги о потенциал России:

- Решение Кремля вторгнуться в Украину положило начало глубокому переосмыслению мифов о возможностях России. Оно побудило к дальнейшему расширению Организации Североатлантического договора, когда до сих пор нейтральная Финляндия и Швеция решили присоединиться к военному альянсу.

Стало понятно, что Россия "не является военным фронтменом США" или даже равным противником небольшим государствам НАТО, говорит профессор стратегических исследований Филлипс О'Брайен. Война показала, что «Россия не в состоянии проводить сложные операции так, как это могут сделать британцы, французы или израильтяне, поэтому в этой позиции она даже не военная держава второго уровня».

Кроме этого Bloomberg в своей статье о потенциале России задается вопросом, сможет ли Кремль поддерживать свой ядерный арсенал в долгосрочной перспективе, пока РФ остается под санкциями. И ответа, который бы успокоил всех, у издания нет. Россия оказалась глиняным колоссом - немощным, устаревшим и слабым. Мифологизированная мощь России оказалась лишь хорошо распиаренным фейком, который разрушила Украина и ЗСУ.

Эта статья нам в подарок на День Независимости? ))

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24.08.2022 19:08 Відповісти
Вірно сказав. Чи тєкст нормальний написали. Хай подумають в радбезі.
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24.08.2022 19:09 Відповісти
Балаболить по те що і без нього всі знають. Грає роль розумного Буратіни.
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24.08.2022 19:09 Відповісти
Самое большое преступление парашки это то что они на нас напали и убивают наших людей.
Притом, цель их нападения геноцид украинцев. Это очень усугубляет их преступность.
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24.08.2022 19:23 Відповісти
Президент прав на сто.
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24.08.2022 19:24 Відповісти
Не Президент, а той хто писав йому текст. Так точніше.
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24.08.2022 19:36 Відповісти
Ось якщо я скажу що завтра зійде сонце. Буду я прав на всі 100?
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24.08.2022 20:15 Відповісти
Поганную ЫМПЕРИЮ мало остановить, ее нужно уничтожить!
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24.08.2022 20:30 Відповісти
А кому його теревені цікаві, пуста балаканина ні про що.
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24.08.2022 21:17 Відповісти
Які вже тут звернення до СВІТУ...Після того як вивели в полон АЗОВЦІВ ?? Своїх захисників (???)...а тепер нам розказують як буде страждати африка без нашого хліба (як виявилось нікому не потрібен ???) які і ті дороги ,що набудували оманськікнурі??
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24.08.2022 23:27 Відповісти
 
 