Зеленський в Радбезі ООН: Якщо Росію не зупинити зараз перемогою України, то всі ці вбивці можуть прийти в інші країни

Рішення про виступ Зеленського підтримали 13 держав. Росія висловилася проти, а Китай утримався.

Рада безпеки ООН проголосувала за виступ президента України Володимира Зеленського на його засіданні у відеоформаті. Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Це рішення підтримали 13 держав. Росія висловилася проти, а Китай утримався.

Свій голос проти представник Росії Василь Небензя пояснив тим, що російська делегація "підтримує лише очну участь українського президента у засіданні Ради безпеки".

"Якщо Росія не зупиниться зараз, якщо Росію не зупинити зараз перемогою України, то всі ці вбивці можуть прийти в інші країни Європи, Азії, Африки, Латинської Америки", - сказав президент України.

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Зеленський запропонував провести наступного року у Києві Саміт майбутнього під егідою ООН.

"Генсек ООН Антоніо Гутерреш хоче організувати Саміт майбутнього наступного року. Ми підтримуємо цю ініціативу і знову підтверджуємо: щоб вибудувати наше спільне майбутнє, необхідно залишити на звалищі історії те, що не дозволяло людству жити в умовах миру, а саме – агресію, колоніальні амбіції", - сказав він.

За його словами, "було б символічно провести цей саміт в Україні, в країні, де вирішується, чи буде майбутнє взагалі. Це питання вирішується також на Запорізькій АЕС, наших морських портах, на Донбасі, в Криму".

"Наша незалежність – це ваша безпека", - наголосив президент.

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