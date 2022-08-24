Унаслідок війни в Україні загинуло понад 5,5 тис. цивільних людей, - заступниця генсека ООН
Офіс верховного комісара з прав людини ООН зафіксував 5 614 вбитих та 7 946 поранених в Україні з 24 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це на засіданні Радбезу ООН заявила заступниця генерального секретаря Організації Розмарі Дікарло.
"Ми бачимо, що найсерйозніші бої сконцентровані в районі Донбасу, на Півдні та на поруч з Харковом, але від цього страждають усі кутки України, ракети можуть влучити будь-куди. Водночас дуже серйозні напади відбуваються завдяки БПЛА і про це повідомляється в окупованому Криму. Протягом останнього 181 дня Офіс верховного комісара з прав людини зафіксував 5 614 вбитих та 7 946 поранених", - сказала вона.
Дікарло наголосила, що справжні цифри значно вищі.
"Переважна кількість жертв була через використання вибухових пристроїв. Ми зафіксували велику шкоду закладам охорони здоров'я та освіти. Обстріли військової інфраструктури - це військові злочини. Було зафіксовано 327 випадків незаконного утримання та викрадення представниками РФ на неконтрольованій території. 14 людей були знайдені мертвими або померли під час утримання - 13 чоловіків та одна жінка. Підтверджено 43 випадки сексуального насилля, пов'язаного з конфліктом, що переважно були скоєні ЗС РФ. Усі військовополонені мають бути захищеними гуманітарним правом. Червоний Хрест має мати доступ до всіх полонених, зокрема у РФ", - підсумувала заступниця генсека.
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із Святом !
ну, поїхали !
вірю в Бога та в ЗСУ !
Героям Слава!
Офіційно ! Тільки з Маріуполя орки примусова вивезли 120 000 дітей !
Звідки ООН бере такі дані та куди дивиться українська сторона - чому не спростовує таку занижену цифру?
в Криму вбивають невинних цивільних!
в Криму ми "єщьо нє начіналі" драть по сєрьозному
хто із цивільних загинув від українських БПЛА в Криму ?
аби кизданути та зберігти "політичний баланс?
КУРВА !
стара КУРВА !
Курвище...
Воно більше переживає про голодних обізян. Щоб не злізли з пальми, та не поперли в Європу.
підрахуї фігові..тільки сидять і рахують загиблих, поранених, хто з них чоловіки, жінки, діти..
капець ідіоти..поки путлєр по їх штаб квартирі не шваркне - так і будуть судна з зерном і голодуючих дітей в Африці рахувати
красиво в Біблії про ООН сказано
(Україна платить цій курві із своїх внесків...)
цивільних людей 😠‼️