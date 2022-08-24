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Новини Війна
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Унаслідок війни в Україні загинуло понад 5,5 тис. цивільних людей, - заступниця генсека ООН

оон,радбез

Офіс верховного комісара з прав людини ООН зафіксував 5 614 вбитих та 7 946 поранених в Україні з 24 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це на засіданні Радбезу ООН заявила заступниця генерального секретаря Організації Розмарі Дікарло.

"Ми бачимо, що найсерйозніші бої сконцентровані в районі Донбасу, на Півдні та на поруч з Харковом, але від цього страждають усі кутки України, ракети можуть влучити будь-куди. Водночас дуже серйозні напади відбуваються завдяки БПЛА і про це повідомляється в окупованому Криму. Протягом останнього 181 дня Офіс верховного комісара з прав людини зафіксував 5 614 вбитих та 7 946 поранених", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 1000 дітей убито або поранено з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, - ООН

Дікарло наголосила, що справжні цифри значно вищі.

"Переважна кількість жертв була через використання вибухових пристроїв. Ми зафіксували велику шкоду закладам охорони здоров'я та освіти. Обстріли військової інфраструктури - це військові злочини. Було зафіксовано 327 випадків незаконного утримання та викрадення представниками РФ на неконтрольованій території. 14 людей були знайдені мертвими або померли під час утримання - 13 чоловіків та одна жінка. Підтверджено 43 випадки сексуального насилля, пов'язаного з конфліктом, що переважно були скоєні ЗС РФ. Усі військовополонені мають бути захищеними гуманітарним правом. Червоний Хрест має мати доступ до всіх полонених, зокрема у РФ", - підсумувала заступниця генсека.

Також читайте: ЄСПЛ зобов’язав РФ забезпечити права українських військовополонених

Автор: 

ООН (3336) права людини (609) смерть (6739) Радбез ООН (850)


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Топ коментарі
+12
Прикривають дупу москалям, значно занижуючи кількість жертв цивільних. А ще фактично мовчать про депортацію тисяч людей, та викрадання дітей.
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24.08.2022 19:00
+9
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24.08.2022 18:47
+8
Шо це за брєд? Це за один тиждень жертви? Та в одній тільки Бучі в рази більше жертв ніж вона п#здить. Нагадаю це та мерзота яка в своїй першій доповіді розказувала, що українські війскові також вбивають і гвалтують цивільних як і кацапи.
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24.08.2022 18:53
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24.08.2022 18:47 Відповісти


із Святом !
ну, поїхали !

вірю в Бога та в ЗСУ !

Героям Слава!
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24.08.2022 19:31 Відповісти
Офіційно ! В одному Маріуполі було вбито цивільних близько 25 000 !
Офіційно ! Тільки з Маріуполя орки примусова вивезли 120 000 дітей !
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24.08.2022 22:57 Відповісти
А ще в Маріуполі десь блиько 10 тис. і ще невідомо скільки на окупованих територіях
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24.08.2022 18:49 Відповісти
про шо ти пи***иш? помнож на 12
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24.08.2022 19:05 Відповісти
ось це помнож мінімум на три, + невідомо скільки залишаються в зруйнованих булинках?
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24.08.2022 19:33 Відповісти
ну про це казав Вікіпедія на коференції, звичайно ніхто не знає точно скільки там загинуло цивільних.
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24.08.2022 21:31 Відповісти
Маріуполь не менше ніж 20 тисяч.

Звідки ООН бере такі дані та куди дивиться українська сторона - чому не спростовує таку занижену цифру?
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24.08.2022 19:21 Відповісти
водночас дуже серйозні напади відбуваються завдяки БПЛА і про це повідомляється в окупованому Криму.

в Криму вбивають невинних цивільних!
в Криму ми "єщьо нє начіналі" драть по сєрьозному

хто із цивільних загинув від українських БПЛА в Криму ?
аби кизданути та зберігти "політичний баланс?

КУРВА !
стара КУРВА !
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24.08.2022 19:52 Відповісти
а шо вона? вона відробляє пайку,а ось де наші виєбаси? чому їх не чути,чи тільки відосики можуть,а як до діла язик в дупі
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24.08.2022 20:59 Відповісти
посилання на промову https://youtu.be/09wMncvA5-Q?t=1390
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24.08.2022 22:03 Відповісти
Більше! Більше загинуло і ще загине нажаль!
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24.08.2022 18:51 Відповісти
Шо це за брєд? Це за один тиждень жертви? Та в одній тільки Бучі в рази більше жертв ніж вона п#здить. Нагадаю це та мерзота яка в своїй першій доповіді розказувала, що українські війскові також вбивають і гвалтують цивільних як і кацапи.
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24.08.2022 18:53 Відповісти
Что оно несёт??? На хрена такие "офисы" нужны???
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24.08.2022 18:53 Відповісти
Настала ера охвісів. Куди не плюнь, попадеш в охвіс. Зеля і собі змавпував охвіс.
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24.08.2022 19:21 Відповісти
навіть 5,5 тисяч це приголомшлива цифра... це не статистика...це чиєсь єдине життя...
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24.08.2022 18:57 Відповісти
Слухаю вже 40 хвилин....говорять про те,як продуктову кризу подолати і який офігенний гуттереш....вони ніби з Марса
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24.08.2022 18:57 Відповісти
Прикривають дупу москалям, значно занижуючи кількість жертв цивільних. А ще фактично мовчать про депортацію тисяч людей, та викрадання дітей.
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24.08.2022 19:00 Відповісти
Это вы, жирные коты - бездельники и тунеядцы цифру с потолка взяли. И сиииильно её занизили, уроды моральные.
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24.08.2022 19:01 Відповісти
Що ти мелеш, жаба? В десять раз більше мінімум!
Курвище...
Воно більше переживає про голодних обізян. Щоб не злізли з пальми, та не поперли в Європу.
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24.08.2022 19:04 Відповісти
ця ООН перетворилась на якесь статуправління..

підрахуї фігові..тільки сидять і рахують загиблих, поранених, хто з них чоловіки, жінки, діти..

капець ідіоти..поки путлєр по їх штаб квартирі не шваркне - так і будуть судна з зерном і голодуючих дітей в Африці рахувати
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24.08.2022 19:06 Відповісти
Дуже оптимістична цифра, тільки в самому Маріку рахунок йде на десятки тисяч
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24.08.2022 19:06 Відповісти
очередное из пустого в порожнее... считать точно, наверное, только деньги умеют. позорище, а не ООН.
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24.08.2022 19:10 Відповісти
Цим МУДИЛАМ з ООН ПОТРІБНО ПРОПИСАТИ окуляри! Черговий доказ того, що "ООН", як і її колишня попередниця "Ліга націй", ПОВИННА ПІТИ У НЕБУТТЯ!!! Тому як толку від її діяльності НІЯКОГО, але ж держави Світу з якого Гуя досі платять ВЛАСНІ ВЕЛИКІ КОШТИ на підтримку "діяльності" цієї "впливової" структури... Мабуть у цих "чинуш" "впливовими" залишились хіба що КРІВАВІ ГРОШІ московитів, якими ті оплачують "послуги" всіх цих "мирових миротворців"! ГАНЬБА ПОТВОРАМ!!!
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24.08.2022 19:12 Відповісти
Це тільки ті загиблі, що точно відомі на вільних і деокупованих територіях. Склькі людей вбито на тимчасово окупованих територіях, не відомо, але в рази більше.
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24.08.2022 19:14 Відповісти
Даже в Библии - ООН названа как «мерзость запустения».
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24.08.2022 19:16 Відповісти


красиво в Біблії про ООН сказано
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24.08.2022 19:44 Відповісти
Представитель параши циничное лысое чмо несет такой бред и все его слушают. Еще и называет нас братским народом. Облил бы его дерьмом кто-нибудь. Лысый урод такой же омерзительный как и весь лаптестан.
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24.08.2022 19:20 Відповісти
стара нікчемна курва, що сидить на жирній зарплаті ООН
(Україна платить цій курві із своїх внесків...)
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24.08.2022 19:35 Відповісти
госпаде одни дебилы вокруг, даже не потрудились примерно прикинуть число погибших. В Мариуполе только в одном месте за раз близко тысячи(!!!) погибло
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24.08.2022 20:08 Відповісти
ООН, ти брешеш, про-москальська курво!!! Бо тільки в Маріуполі загинули десятки тисяч цивільних, в тому числі літні люди, жінки та діти. Всі основні інститути, котрі колись мали працювати на захист нужденних та стражденних - ООН, Червоний Хрест, ОБСЄ, всі вони вже давно скомпроментовані москальськими грошима та не можуть бути незалежною, неупередженою стороною. Війна в Україні доказала, що ВСЯ безпекова архитектура, від ООН до НАТО має бути швидко та ретельно переглянута, якщо цивілізоване людство не хоче повернутися на століття назад, в епоху вождів, фюрерів та дуче...
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24.08.2022 20:24 Відповісти
А зачем украинцев делить на гражданских и военных, когда у нас общая мобилизация, а суки??? Тоесть вчера отловленный военкоматовскими филерами мужичок, отправленный и погибший на фронте уже не такой как все остальные??? Вы чего там, ****** совсем?
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24.08.2022 20:35 Відповісти
Повний бред , бо тільки в Маріуполі загинуло більше 20- и , а то і більше
цивільних людей 😠‼️
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24.08.2022 21:00 Відповісти
це підтверджені загиблі, яких змогли ідентифікувати, або підтвердити смерть людини,яка поки невідома...в Маріуполі ми тільки знаємо, що там багато загиблих і все, більш нічого конкретного, попереду нас ще очікують жахливі факти...
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24.08.2022 21:35 Відповісти
Повна брехня....
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24.08.2022 23:31 Відповісти
 
 