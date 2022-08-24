Унаслідок війни в Україні загинуло понад 5,5 тис. цивільних людей, - заступниця генсека ООН

Офіс верховного комісара з прав людини ООН зафіксував 5 614 вбитих та 7 946 поранених в Україні з 24 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це на засіданні Радбезу ООН заявила заступниця генерального секретаря Організації Розмарі Дікарло.

"Ми бачимо, що найсерйозніші бої сконцентровані в районі Донбасу, на Півдні та на поруч з Харковом, але від цього страждають усі кутки України, ракети можуть влучити будь-куди. Водночас дуже серйозні напади відбуваються завдяки БПЛА і про це повідомляється в окупованому Криму. Протягом останнього 181 дня Офіс верховного комісара з прав людини зафіксував 5 614 вбитих та 7 946 поранених", - сказала вона.

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Дікарло наголосила, що справжні цифри значно вищі.

"Переважна кількість жертв була через використання вибухових пристроїв. Ми зафіксували велику шкоду закладам охорони здоров'я та освіти. Обстріли військової інфраструктури - це військові злочини. Було зафіксовано 327 випадків незаконного утримання та викрадення представниками РФ на неконтрольованій території. 14 людей були знайдені мертвими або померли під час утримання - 13 чоловіків та одна жінка. Підтверджено 43 випадки сексуального насилля, пов'язаного з конфліктом, що переважно були скоєні ЗС РФ. Усі військовополонені мають бути захищеними гуманітарним правом. Червоний Хрест має мати доступ до всіх полонених, зокрема у РФ", - підсумувала заступниця генсека.

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