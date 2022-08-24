33 302 8
Рота ворога пішла на прорив, бій тривав 4 години, - боєць Азову з позивним Мосін. ВIДЕО
Полк "Азов" стримує натиск окупанта на Донеччині. Між стрілецькими боями азовці здійснюють евакуацію місцевих жителів.
Як інформує Цензор.НЕТ, один із бійців полку з позивним Мосін розповів про деякі бойові епізоди на Донеччині в інтерв'ю каналу "Бутусов Плюс".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.08.2022 19:09 Відповісти Мені подобається 46
Наталия П
показати весь коментар24.08.2022 20:07 Відповісти Мені подобається 18
Алексей Селезнев
показати весь коментар24.08.2022 19:12 Відповісти Мені подобається 37
Дмитро Піталов
показати весь коментар24.08.2022 19:15 Відповісти Мені подобається 33
мыкола дрон
показати весь коментар24.08.2022 21:39 Відповісти Мені подобається 8
I D #477595
показати весь коментар24.08.2022 22:53 Відповісти Мені подобається 5
Garry Dron #477536
показати весь коментар24.08.2022 23:23 Відповісти Мені подобається 11
Валентина Горшкова
показати весь коментар25.08.2022 08:18 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль