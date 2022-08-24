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Рота ворога пішла на прорив, бій тривав 4 години, - боєць Азову з позивним Мосін. ВIДЕО

Полк "Азов" стримує натиск окупанта на Донеччині. Між стрілецькими боями азовці здійснюють евакуацію місцевих жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, один із бійців полку з позивним Мосін розповів про деякі бойові епізоди на Донеччині в інтерв'ю каналу "Бутусов Плюс".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Епічний вибух російського танку Т-90 зафіксував український безпілотник, - Бутусов. ВIДЕО

Також дивіться: Начальник пожежної частини Києва став мінометником у Сєвєродонецьку. Іспанець, Печерське ТрО. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3577) Азов (774)


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Азовці-ви справжня легенда...
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24.08.2022 19:09 Відповісти
Хай береже вас гоподь. А ви кацапи, щоб вс1 передохли.
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24.08.2022 20:07 Відповісти
Хай Господь вас охороняє
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24.08.2022 19:12 Відповісти
Сльози та ненависть до ****** мордару!
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24.08.2022 19:15 Відповісти
ВОИНЫ ! ДАЙ ВАМ БОГ ЗДОРОВЬЯ И ПОБЕДИТЬ ВРАГА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.08.2022 21:39 Відповісти
Крутий чувак...Можна фільм зняти і взяти його на головну роль..Голос чудовий!!!
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24.08.2022 22:53 Відповісти
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24.08.2022 23:23 Відповісти
АЗОВЦІ - ВИ, ГЕРОЇ ! СЛАВА ПОЛКУ АЗОВ ! СЛАВА ЗСУ !
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25.08.2022 08:18 Відповісти
 
 