Рота ворога пішла на прорив, бій тривав 4 години, - боєць Азову з позивним Мосін. ВIДЕО

Полк "Азов" стримує натиск окупанта на Донеччині. Між стрілецькими боями азовці здійснюють евакуацію місцевих жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, один із бійців полку з позивним Мосін розповів про деякі бойові епізоди на Донеччині в інтерв'ю каналу "Бутусов Плюс".

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