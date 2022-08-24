Збитки природі України унаслідок збройної агресії РФ досягли 395 млрд грн, - Міндовкілля. ІНФОГРАФІКА
Збитки природі України від збройної агресії Росії за пів року досягли 395 мільярдів гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів у Telegram.
Відповідно до підготовленої міністерством інфографіки, за шість місяців війни зафіксовано понад 2 тисячі фактів заподіяння збитків навколишньому середовищу. Нараховані збитки вже досягли 395 млрд грн.
Зокрема, збитки внаслідок забруднення повітря становили 176 млрд грн, водним ресурсам – 106,3 млрд грн, ґрунтам – 8,8 млрд грн.
"З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ми фіксуємо всі злочини окупанта проти навколишнього середовища, щоб надалі змусити його сповна сплатити заподіяне українському народу", – наголосили в повідомленні.
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Кто-то задаст ему вопрос про то, как в Украине кацапскими градами, солцепеками, снарядами, минами, фосфором, взрывами, огнём ...и т.п. уничтожается флора и фауна целой страны???
Грёбаные кацапские лицемеры !!!
Врахувати скільки років ще треба буде розміновувати Україну після перемоги над кацапами.