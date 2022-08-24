Збитки природі України унаслідок збройної агресії РФ досягли 395 млрд грн, - Міндовкілля. ІНФОГРАФІКА

Збитки природі України від збройної агресії Росії за пів року досягли 395 мільярдів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів у Telegram.

Відповідно до підготовленої міністерством інфографіки, за шість місяців війни зафіксовано понад 2 тисячі фактів заподіяння збитків навколишньому середовищу. Нараховані збитки вже досягли 395 млрд грн.

Зокрема, збитки внаслідок забруднення повітря становили 176 млрд грн, водним ресурсам – 106,3 млрд грн, ґрунтам – 8,8 млрд грн.

"З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ми фіксуємо всі злочини окупанта проти навколишнього середовища, щоб надалі змусити його сповна сплатити заподіяне українському народу", – наголосили в повідомленні.