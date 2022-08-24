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Збитки природі України унаслідок збройної агресії РФ досягли 395 млрд грн, - Міндовкілля. ІНФОГРАФІКА

поле,донеччина,пожежа

Збитки природі України від збройної агресії Росії за пів року досягли 395 мільярдів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів у Telegram.

Відповідно до підготовленої міністерством інфографіки, за шість місяців війни зафіксовано понад 2 тисячі фактів  заподіяння збитків навколишньому середовищу. Нараховані збитки вже досягли 395 млрд грн.

Зокрема, збитки внаслідок забруднення повітря становили 176 млрд грн, водним ресурсам – 106,3 млрд грн, ґрунтам – 8,8 млрд грн.

"З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ми фіксуємо всі злочини окупанта проти навколишнього середовища, щоб надалі змусити його сповна сплатити заподіяне українському народу", – наголосили в повідомленні.

Збитки природі України унаслідок збройної агресії РФ досягли 395 млрд грн, - Міндовкілля 01

Автор: 

збитки (1422) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (168)


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Природа відновиться, життя не повернеш.
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24.08.2022 19:06 Відповісти
Помните, как в 2019 году кацапское муйло на какой-то конференции причитало, что ветроэнергетика убивает птиц, а червяки выскакивают из земли !?
Кто-то задаст ему вопрос про то, как в Украине кацапскими градами, солцепеками, снарядами, минами, фосфором, взрывами, огнём ...и т.п. уничтожается флора и фауна целой страны???
Грёбаные кацапские лицемеры !!!
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24.08.2022 19:12 Відповісти
Рани української землі заживуть, загояться, як і в душах українців, після перемоги над рашистською пітьмою.
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24.08.2022 19:36 Відповісти
Да и хрен с ним , главное , чтобы не было войны лицемеры все И Гретта тоже , все страны G 20 все время несут дичь для ттупого населения планеты , которому даже читать лень . И ковид Карл куда то делся
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24.08.2022 19:37 Відповісти
конечно хз, но если международные отношения то надо бы считать в валюте, или золото.
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24.08.2022 21:08 Відповісти
А розмінування???
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24.08.2022 23:36 Відповісти
Шкоди яку завдала паРаша Україні на рівні декілької тріліонів доларів - це ближче до істини.
Врахувати скільки років ще треба буде розміновувати Україну після перемоги над кацапами.
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25.08.2022 00:14 Відповісти
Як бігом підрахували збитки мабуть вже і на Донеччині та Луганщині були тепер бігом гроші
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25.08.2022 05:51 Відповісти
 
 