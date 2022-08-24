Путін доручив видати по 10 тис. рублів батькам, які віддали дітей на навчання в школах на окупованих територіях України
Президент Росії Володимир Путін доручив виплатити по 10 тисяч рублів сім’ям школярів, які мешкають на окупованих територіях України.
Як повідомляється на сайті Кремля, виплати нададуть одному з батьків дітей віком від 6 до 18 років, які мешкають на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської та Херсонської областей, передає Цензор.НЕТ.
Гроші нараховуються за умови, що діти вказаного віку розпочали навчання у школах, розташованих на цих територіях.
Нагадаємо, на Херсонщині загарбники погрожують виселенням та конфіскацією майна батькам, які не віддають школярів на навчання за російськими програмами.
Топ коментарі
+17 FT FT
показати весь коментар24.08.2022 19:49
+11 Maxim Ak-Murza
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+8 Сергей Ткаченко #455867
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Страна увеличила добычу на 22%.
А то аби ляпнути, одне в те ж в кожній темі.
Зокрема, учора набула чинності стаття 30 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19?fbclid=IwAR0bJoqawYs6yC-XQ_fWhRCrEUmr0RBRTHBRuqDBaV5Ij8AbTu451gZBQqE#Text закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" .
Згідно з частиною 2 цієї статті, підприємства, установи та організації усіх форм власності, фізичні особи-підприємці та інші суб'єкти господарювання, що обслуговують споживачів, мають обслуговувати їх державною мовою.
"Нагадуємо основні вимоги законодавства щодо державної мови в закладах освіти, а також звертаємо увагу на те, як стаття 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" стосується сфери освіти.
Заклади освіти є юридичними особами, що надають освітні послуги, тобто комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та / або договором дій, що мають визначену вартість та спрямовані, аби здобувач освіти досягнув очікуваних результатів навчання (пункт 18 частини 1 статті 1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text Закону України "Про освіту" )", -написав Горбачов.
Він також нагадав, що згідно зі статтею 7 Закону України "Про освіту", мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна. Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.
Водночас, особи, які належать до національних меншин України та корінних народів, мають право навчатися в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти мовою відповідної національної меншини чи корінного народу, поряд із державною.
Повертайся. На військовий облік станеш...
А так в коментах «срати» ти гаразд, а як до діла то хай хто інший)))
Доречі, перейди (вивчи) на українську мову. Чи ліньки?
боєкомплектселітру.
10 000дерев'яних - це приблизно 6 000 грн , тільки тварюка не розуміє , що украінці не продаються , а продаються зрадники і колаборанти , яких на росіі теж знищують 😠
Тут - те ж саме: сьогодні вони візьмуть десять тисяч рублів, а завтра їх дитина буде у "Путінюгенді" і піде на фронт!
(елементарно грошей немає) або вирішили чекати ЗСУ у себе ДОМА. Мова не в грошах, а інколи і в грошах щось їсти треба, не у всіх далеко «подушка» на 6міс.,потім або паралельно буде примус. Ви не чули як вони впевнено витираючи юшку з обличчя (після чергової роздачі від ЗСУ) розповідають, що тут буде рашка і Миколаєві і Одесі теж.
Коротше, якщо ви не звідки, все що ви пишете по цій темі відірвано від реальності зовсім.
А щодо "якщо ви не звідки, все що ви пишете по цій темі відірвано від реальності зовсім" - пояснюю: мою дочку з сином-підлітком у березні вивозили з блокованого Чернігова "на перекладних", ночами Вона доїхала до Португалії, не витративши ні копійки грошей Всі евакуаційні транспортні засоби працюють під управлінням волонтерів, та за їх кошти Там вона кілька місяців прожила на утриманні волонтерів І таких людей повно Так що не варто мене "на слизьке заганять"! Там справа скоріше в небажанні їхать Але це ЇХ вибір!
1) при чому тут німці, ну раз на те пішло, можливо чули розповіді як працювали в окупації при німцях. Совецка армія так чкурнула в 41му, що багато опинилось в окупації за дні. Так як зараз - Генічеськ опинився в окупації за 2години. І зараз не той час, тут також деякі пишуть чому партизани з фауспатпонами з кущів не стріляють (пояснювати чому не буду).
2) ви особисто про окупацію знаєте по переказам. Самі не жили.
3) сомоосвіта завжди прийнятна, тим паче в таких умовах. Спочатку будуть гроші, потім будуть інші важелі якщо окупація продовжиться.
4) ви забезпечите інтернетом окуповані території з 100% покриття для комп'ютерного навчання?
5) Навішо ви мені розповідаєте про Чернігів? Я знаю, що там відбувалось, мені невимовно шкода, що людям довелось через це пройти.
6) Ви особисто були в окупації бодай 3місяці підряд? Ні? Тому і відірвані від реальності.
7) волонтерів зараз дуже мало (а багато і не було), ціна автобуса 200у.е. (Або власне авто, якщо є) і черга 2-5днів на блок пості у Василівці. Через Крим на Латвію - від 600уе. Це по Херсону пишу.
7) Ви самі себе на слизьке заганяєте такими дописами - «сьогодні вони візьмуть 10т.р., завтра….» - переважна більшість що досі там не має завтра без України. І так, ЦЕ ЇХ ВИБІР, знаходитись там не зважаючи на небезпеку, і чекати на деокупацію. Вам що заважає це усвідомити? Чи вам краще жити з установками 2000х років,що є чистокровні українці і іншого сорту?
З вами немає що обговорювати. Ви крім себе нікого не чуєте і не хочете чути. Я таких багато бачив, добре ситуація з вакцинацію «проявила»
А щодо "Ви крім себе нікого не чуєте і не хочете чути" відповім: "Я чую те, що можна зрозуміть і того, кого можна зрозуміть"! А вислуховувать "безкінечний потік свідомості" - не моє захоплення. Таке мені ще по роботі "осточортіло"!
не хочете, маєте право. Ви вже перейшли до граматики, про що розмовляти? Я не збираюсь вказувати на чиїсь граматичні помилки на форумі,висновки про людей роблю не по цьому критерію.
Маю надію, що моя манера висловлюватись, цього разу, не зшкодить вам зрозуміти сенс написаного.
А от як ви особисто себе б повели в окупації - не відомо, так що…
Був у Чернігові, був під Миколаївом...
А от у "окупації" не був...
І з особистих спостережень люди дуже по різному себе проявили, знаєш людей все життя і повно «сюрпризів» як приємних, так і не дуже.
а тест на москальство - місцеві знають хто не пройшов (і похід у школу не індикатор) після делкупації розберемось, є за що..
А от "похід у школу" за-для 10ти тисяч рублів (на що у х*йла якраз і розрахунок) - це вже тест...
І шоб ви там не казали, але і у Харкові, і у Херсоні, і у Києві, далеко не всі його пройшли. Загалом - Так! Але гнид і просто дурнів, там теж було, є і нажаль буде ще...
Вони ще мають надію «сподобатись» місцевому населенню, тож спочатку будуть гроші, хто не «зрозуміє» будуть інші способи примусу.
Та є там гниди (вони скрізь є), я не заперечую, але біля 10%, і за пів року вони вже так встигли себе проявити, що без школи зрозуміло «ху із ху», і мало їм не буде після деокупації.
Лиш маю надію, що не буде там ніякого освітнього процесу через своєчасні вдалі дії ЗСУ. Дуже на це сподіваюся.
багатьом таким виродкам , вправить мвзки 😠
Хотя, даже самому тупому понятно, что первым пришедшим "под камеру" дадут, а остальным Х#Й покажут.