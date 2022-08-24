Путін доручив видати по 10 тис. рублів батькам, які віддали дітей на навчання в школах на окупованих територіях України

Президент Росії Володимир Путін доручив виплатити по 10 тисяч рублів сім’ям школярів, які мешкають на окупованих територіях України.

Як повідомляється на сайті Кремля, виплати нададуть одному з батьків дітей віком від 6 до 18 років, які мешкають на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської та Херсонської областей, передає Цензор.НЕТ.

Гроші нараховуються за умови, що діти вказаного віку розпочали навчання у школах, розташованих на цих територіях.

Нагадаємо, на Херсонщині загарбники погрожують виселенням та конфіскацією майна батькам, які не віддають школярів на навчання за російськими програмами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються підкупом мотивувати жителів Херсонщини піти на псевдореферендум, - глава ОВА Янушевич