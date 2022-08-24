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Новини Санкції проти Росії
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Євросоюз обговорить питання щодо віз для громадян РФ наступного тижня, - Боррель

виза,шенген

Наступного тижня під час неформальної зустрічі у Празі міністри закордонних справ та міністри оборони країн ЄС розглянуть питання щодо візової політики стосовно громадян РФ, а також можливість розгортання тренувальної місії для підготовки українських військових.

Про повідомив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як ЄС ми маємо розглянути, що ще ми можемо зробити для підтримки України та для збільшення ціни цієї війни для Росії. Ми обговоримо це з міністрами ЄС із закордонних справ та оборони у Празі наступного тижня, включаючи питання щодо віз для російських громадян та ймовірної тренувальної місії ЄС для Збройних Сил України", - повідомив Боррель.

Він зауважив, що протягом наступних тижнів міжнародне співтовариство постане перед необхідністю розробки триєдиної стратегії, яка передбачатиме підтримку України, збільшення тиску на Росію та подальше реагування на глобальні наслідки цієї війни. Саме ці питання будуть у центрі дискусій під час Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку вже у вересні, наголосив Боррель.

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Неформальна зустріч міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн ЄС, так званий Gymnich, відбудеться 30-31 серпня у Празі, столиці головуючої в ЄС Чеської Республіки.

Автор: 

віза (732) росія (64911) Шенген (116) Євросоюз (13313) Боррель (1074)


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Топ коментарі
+7
безвиз в Украине и на росии отличается в первую очередь орфографией. В Украине пишется "безвіз" слитно, а на росии раздельно - "без виз".
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24.08.2022 20:01
+3
не наважаться вони заборонити доступ козломордим до цивілізації
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24.08.2022 19:55
+1
Залік!
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24.08.2022 20:04
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Предлагаю не давать визы недогражданам Украины с гражданством рефии. Только никто не признается что имеет, и это количество и так большое, но еще будет увеличиваться.
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24.08.2022 19:53 Відповісти
не наважаться вони заборонити доступ козломордим до цивілізації
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24.08.2022 19:55 Відповісти
безвиз в Украине и на росии отличается в первую очередь орфографией. В Украине пишется "безвіз" слитно, а на росии раздельно - "без виз".
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24.08.2022 20:01 Відповісти
Залік!
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24.08.2022 20:04 Відповісти
Так, хай задумаються. Каци лізуть без віз. Нєх шастать.
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24.08.2022 20:05 Відповісти
Давайте візи тільки гарним руським, з чорними мішками. Збережете багато нєрвів.
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24.08.2022 20:02 Відповісти
Може здивують? Дочекаємось.
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24.08.2022 20:03 Відповісти
Всім москалям по усьому світу вручати відмову в коверті з відомою українською маркою!!!
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24.08.2022 20:04 Відповісти
да щаз..гроші на них переводити
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24.08.2022 20:16 Відповісти
За для святої справи не шкода
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24.08.2022 20:24 Відповісти
z-придурки в европе не нужны.

а кто хочет политическое убежище - пусть выезжает в Турцию, идет в посольство Германии и подает документы на политическое убежище.

Так скажем, политическое убежище через третью страну.
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24.08.2022 20:42 Відповісти
 
 