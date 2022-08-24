Євросоюз обговорить питання щодо віз для громадян РФ наступного тижня, - Боррель

Наступного тижня під час неформальної зустрічі у Празі міністри закордонних справ та міністри оборони країн ЄС розглянуть питання щодо візової політики стосовно громадян РФ, а також можливість розгортання тренувальної місії для підготовки українських військових.

Про повідомив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як ЄС ми маємо розглянути, що ще ми можемо зробити для підтримки України та для збільшення ціни цієї війни для Росії. Ми обговоримо це з міністрами ЄС із закордонних справ та оборони у Празі наступного тижня, включаючи питання щодо віз для російських громадян та ймовірної тренувальної місії ЄС для Збройних Сил України", - повідомив Боррель.

Він зауважив, що протягом наступних тижнів міжнародне співтовариство постане перед необхідністю розробки триєдиної стратегії, яка передбачатиме підтримку України, збільшення тиску на Росію та подальше реагування на глобальні наслідки цієї війни. Саме ці питання будуть у центрі дискусій під час Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку вже у вересні, наголосив Боррель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боррель проти повної заборони на видачу віз росіянам

Неформальна зустріч міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн ЄС, так званий Gymnich, відбудеться 30-31 серпня у Празі, столиці головуючої в ЄС Чеської Республіки.