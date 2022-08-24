Незламна Незалежність! Пів року з початку вторгнення РФ в Україну БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

182-й день Народної війни України. Сьогодні в "Без цензури наживо" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич проаналізують останні новини і зорієнтують вас у хвилях інформації.

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