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Новини Війна
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Джонсон про переговори України та РФ: Не можна вести переговори з тим, хто хоче забрати ваше життя

джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, торкаючись теми потенційних переговорів між Україною та РФ, заявив, що не слід виступати з "дрібними" планами перемир’я з тими, хто зазіхає на життя українців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не думаю, що зараз час виходити з якимось дрібним планом перемир'я. Не можна вести переговори з тим, хто хоче напасти на вас на вулиці, хто хоче забрати ваше життя разом із вашим гаманцем. Все, що важливо – це відновити та зберегти територіальну цілісність України", – заявив Джонсон на брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Він також зазначив, що наразі сили РФ у війні проти України виснажуються. "Російські військові вже втомилися, вони зазнають колосальних втрат і їхні ресурси виснажуються... Їхні російські матері плачуть", - сказав глава британського уряду.

Крім того, на переконання Джонсона, партнери України подолають складну економічну ситуацію і вийдуть із цих випробувань ще сильнішими, бо не будуть уразливими перед шантажем з боку РФ. "Європа має позбутися залежності від російського газу. Це буде величезною геополітичною зміною для Європи та катастрофою для Путіна", – зазначив він.

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Автор: 

Джонсон Борис (582) переговори з Росією (1057)


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Топ коментарі
+41
Дякую, від щирого серця, Борисе....
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24.08.2022 20:09
+35
Нехай ЗСУ проводять з москалями перемовини, вони це роблять найкраще
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24.08.2022 20:07
+23
Сер Борис Джонсон, як Україні Вас не вистачає, розумний народ і продажна влада, якась вже закономірність...
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24.08.2022 20:13
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Нехай ЗСУ проводять з москалями перемовини, вони це роблять найкраще
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24.08.2022 20:07 Відповісти
"Нельзя договариваться о мире с теми, кто пришёл тебя убивать". © Голда Меир
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24.08.2022 22:18 Відповісти
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24.08.2022 20:07 Відповісти
Дякую, від щирого серця, Борисе....
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24.08.2022 20:09 Відповісти
Людина, Друґ, Леґенда!
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24.08.2022 22:57 Відповісти
Якщо інакше не виходить то можно. І переговорюючись думати як забрати життя у кацапа. І додуматись і забрати. І тоді файні переговори були значить.
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24.08.2022 20:12 Відповісти
Сер Борис Джонсон, як Україні Вас не вистачає, розумний народ і продажна влада, якась вже закономірність...
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24.08.2022 20:13 Відповісти
Не лише продажна, а й зрадницька влада. Їхні папєрєдніки всім складом в растов накивали п'ятами до своїх кармільців. Цікаво, куди ці дєятєлі будуть шухера давати після розвалу параші?
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25.08.2022 01:30 Відповісти
Розумний народ, який віддав за продажну владу 74% голосів?
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25.08.2022 07:21 Відповісти
це 73% тих, що прийшли на вибори, а не всього населення
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25.08.2022 07:28 Відповісти
вот это он и сказал приЗЕденту...)
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24.08.2022 20:13 Відповісти
Це розуміє наш друг прем'єр Великобританії ,на жаль цього не розуміє наша влада яка після всіх звірств рашистів продовжує гратись в якусь телерантність ,до речі в президента не хватило мужності навіть в день Незалежності підписати закон про заборону ввозу книг З рф і білорусі який ВР прийняла ще два місяці тому.
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24.08.2022 20:13 Відповісти
Слава Богу, что Зе ещё кого то слушает, кроме Ермака. Респект Джонсону! Неутомимый друг Украины и большая умница!
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24.08.2022 20:14 Відповісти
Джонсон і без прем'єрства залишиться Джонсоном! А от ким залишиться зеленський?
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24.08.2022 20:18 Відповісти
Клоуном! Если возьмут!
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24.08.2022 20:21 Відповісти
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24.08.2022 20:59 Відповісти
Сам ты клоун, прокремлевская ************..
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25.08.2022 08:36 Відповісти
Каким он был клоуном-пианистом, таким и останется.
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24.08.2022 23:58 Відповісти
По методичке ФСБ чем больше в комментах льют грязь на руководство Украины тем лучше для Москвы, и многим они за это доплачивают, есть поле деятельности для СБУ..
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25.08.2022 08:35 Відповісти
Спасибо Борис за то что пытаешься многим открыть обоссаные кремлем глаза
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24.08.2022 20:22 Відповісти
Джонсонюк таки має здоровий глузд-респект...
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24.08.2022 20:23 Відповісти
Він приїхав нагадати Зеленському,що не можна вести переговори з терористами.Дякуємо великому другу України Борису Джонсону!
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24.08.2022 20:23 Відповісти
Дякувати Богу,що в нашого народу є такі друзі.
Бо нашу тягу до свободи відчуває весь світ.
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24.08.2022 20:24 Відповісти
Дякувати Богу , що приіхав Джонсон і навів порядок в головах наших
керманичів , які все ще мріють про переговори з фашистами кремля ‼️
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24.08.2022 20:24 Відповісти
Можливо ваших, але не наших...
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25.08.2022 01:32 Відповісти
Джонсон завжди говорить правильно по змісту і йому не потрібно жодних арестовичів-подоляків і решта ОПшних штатно-позаштатних коментаторів як для нашого Зелі. ********** останнім часом як щось брякає від себе і це поза сценарієм, то навіть до зебілів доходить, що це брехня, тому треба відразу зелених шавок спускати в ЗМІ, щоб тлумачили на свою користь ОПшні казки
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24.08.2022 20:27 Відповісти
Золоті слова, пане Джонсон.
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24.08.2022 20:29 Відповісти
Сьогодні вразив виступ ********** на її програмі - ДОСЛІВНО!!! З ПОВНИМИ ЦИТАТАМИ !!! нехай й єхидною поропогандонською мовою викладені повні тексти підтримки Україні, засудження рашизму, й перспектив рашистам у світі туризму були вражаючи . Вислови усіх лідерів на он-лайн Кримській платформі повні й вбивчі - це щось та означає , Путіна готують прибрати , а от хто наступний???!
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24.08.2022 20:30 Відповісти
Добре що приїхав і НАГАДАВ декому про реальні речі
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24.08.2022 20:36 Відповісти
Він процитував Голду Мейр,
уродженку Київа і прем'єр міністра Ізраілю
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24.08.2022 20:43 Відповісти
Там трохи не так, вона казала, як що араби складуть зброю, то не буде війни, а як що Ізраїль складе зброю, то не буде Ізраєлю
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24.08.2022 20:49 Відповісти
адекватні слова адекватної людини, молодець Боря.
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24.08.2022 20:48 Відповісти
Сэр Джонсон так это с вашей точки зрения такие переговоры вести нельзя. А с точки зрения шапито 95 их вести можно и нужно.
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24.08.2022 20:50 Відповісти
Одну добру справу зробила ця страшна війна-дала Україні безцінну дружбу Бориса Джонсона і справжніх друзів-країни Балтії,Польщу.
Війна закінчиться,а друзі залишаться назавжди.Будем раді бачити Джонсона в мирній Україні ,тут йому завжди раді
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24.08.2022 20:51 Відповісти
Бориску на царство! зебилов *****!
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24.08.2022 21:09 Відповісти
Переговры можно вести о капитуляции паРашки, выдачи военных преступников (включая всх проопагандонов) и плане и графике выплат репараций (лет на 25-50)! Но они еще не поняли,что проиграли эту войну (и ядерную тоже продуют), поэтому рано.
Вообще не с кем сейчас и потом будет вести эти переговоры!
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24.08.2022 21:15 Відповісти
Тему переговоров уже закрыли: даже турецкий Эрдоган, сохраняющий с Москвой почти дружественные отношения, сказал, что никакие переговоры не должны проводиться, пока Мордор не выведет свои войска со всех украинских территорий, включая и Крым.
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25.08.2022 02:31 Відповісти
Виписав засранцю пілюлей.
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24.08.2022 21:21 Відповісти
Благослови, боже пана Джонсона! ЗЕгниды на Банковой мать локти себе кусали и вазелинили дупы друг другу, шоб не пострадать при встрече с паном Борисом
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24.08.2022 21:29 Відповісти
А нарід 73% вибрав тих, хто хоче вести переговори, аж пищить, бо гроші вже давно отримано. І переговорщики то, один з Абхазії, всі знають там живуть виключно патріоти і ще антимайданівці, вони також патріоти, тільки не України.
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24.08.2022 21:34 Відповісти
Справжній Джонслнюк!
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24.08.2022 22:24 Відповісти
Мужик!!!!
Завидую Великобритании!
А у нас клоун, просто клоун.....
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24.08.2022 22:53 Відповісти
Джонсонюк прибыл в Украину не один...из Шотландии с базы НАТО прибыли 5 000 украинских солдат и офицеров проходивших учебу с июня..
Слава ЗСУ..💙💛💪
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24.08.2022 23:08 Відповісти
Ой як правий Джонсон.......Після того як вивели в полон АЗОВЦІВ ?? Своїх захисників (???)...а тепер нам розказують як буде страждати африка без нашого хліба (як виявилось нікому не потрібен ???) які і ті дороги ,що набудували оманськікнурі??
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24.08.2022 23:31 Відповісти
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24.08.2022 23:47 Відповісти
Не нервуй Лахта.
Борис свою справу знає, гарно давить паРашу.
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25.08.2022 00:07 Відповісти
До нашої влади приїхав чарівний підсрачник Як Джонсон приїде так Зе вже і у НАТО треба і перемовин із пуйлом не хоче закони приймаються такі як треба та інші потрібні для країни речі Частіше приїжджай до нас Боріс Джонсон
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25.08.2022 05:39 Відповісти
Джонсон приехал поздравить... ему больше нечего делать, как ездить... просто хочется обратить внимание на том, что как только пархатый гнусавый и дерьмак начинают сепаратно лезть в переговоры (все-таки величайший разсветчик века булданов-подтянинаркотиксоккупированныхтерриторий разсведывает), так сразу чаривна п*здюлина прилетает без объявления визита... ведут их то ли трахамония, то ли дьячок тимоха, то ли пиарный журнашлюхпидиляк... пендель все-равно прилетает... но на этот раз очаровательный пендель прилетел официально в последний раз... если гнусавый со своими долбнями сделает еще попытку переговоров - проблема будет решена очень просто - сегодня они у власти - завтра никто...
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25.08.2022 06:39 Відповісти
Якщо зелена кодла тільки промямлить про якись перемовини повішати падлюк
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25.08.2022 07:30 Відповісти
Добре б було як що б Зе пішов на заслужену дострокову пенсію разом зі своєю секретаршою Андріаною.
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25.08.2022 13:41 Відповісти
Пане Джонсон , як підете у відставку то приїжайте до нас керувати , бо наші ненажерливі зелені нікчеми🤡 вже всіх так задовбали .
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25.08.2022 07:53 Відповісти
 
 