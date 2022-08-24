УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4317 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 243 26

Боррель закликав задуматися над гарантіями безпеки для України, щоб запобігти повторенню війни

боррель

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що у довгостроковій перспективі варто задуматися над гарантіями безпеки для України, щоб не допустити повторення війни в майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на блог Жозеп Борелля на сайті Європейської зовнішньополітичної служби.

За його словами, зараз війна явно вступила в нову фазу.

"В тому числі завдяки військовій підтримці Заходу Україні вдалося зупинити російський наступ і нещодавно звільнити деякі території, особливо на півдні країни поблизу Херсона. Було здійснено низку ефективних атак на склади боєприпасів і військові бази в глибині незаконно утримуваної Росією території" - перерахував Боррель.

За його словами, ці атаки, безсумнівно, мають великий символічний і психологічний вплив на Росію та підвищують моральний дух України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз обговорить питання щодо віз для громадян РФ наступного тижня, - Боррель

"Як ЄС, ми маємо побачити, що ще ми можемо зробити щодо підтримки України та збільшення вартості цієї війни для Росії. Ми обговоримо це з міністрами закордонних справ і оборони ЄС у Празі наступного тижня, включно з питанням віз для російських громадян і можливої ​​місії ЄС з підготовки українських збройних сил" - заявив Боррель.

Він наголосив, що найближчими тижнями міжнародне співтовариство має продовжувати курс на потрійну стратегію: підтримка України, тиск на Росію та вирішення ширших проблем із війною. За словами дипломата, це буде в центрі дискусій на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні.

"У довгостроковій перспективі також виникає питання про те, як ми можемо не тільки покласти край цій війні, але й запобігти вибуху іншої через кілька місяців або років. Це включає важливі питання щодо того, як дати можливість Україні захистити себе, а також питання гарантій безпеки" - зазначив Боррель.

Також читайте: Кулеба про гарантії безпеки для України: Зараз йде тиха робота з партнерами щодо їх напрацювання

"Ми не можемо зменшити наші зобов’язання або послабити нашу рішучість, навіть коли ціна зростає. На карту поставлено майбутнє іншої демократії та ширші принципи європейської та навіть глобальної безпеки. Ми повинні бути готові заплатити цю ціну: ціну нашої спільної свободи та нашої спільної безпеки" - наголосив він.

Автор: 

безпека (929) Україна (5861) Боррель Жозеп (1074)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
буду краток:

1. НАТО
2. 5 стаття
показати весь коментар
24.08.2022 20:27
+8
Перестаньте фінансувати фашистську раССію купуючи нафту і газ!
показати весь коментар
24.08.2022 20:31
+8
Вступ до НАТО - це буде непоганим запобіжником.
показати весь коментар
24.08.2022 20:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
буду краток:

1. НАТО
2. 5 стаття
показати весь коментар
24.08.2022 20:27 Відповісти
Все гениальное просто
показати весь коментар
24.08.2022 20:59 Відповісти
Перестаньте фінансувати фашистську раССію купуючи нафту і газ!
показати весь коментар
24.08.2022 20:31 Відповісти
спочатку припинення цієї... а вже тоді - запобігання повторення цього геноциду...
можливо, якщо вдало врізати рашкє по рогам і копитам... то й клопоту с гарантіями буде менше
показати весь коментар
24.08.2022 20:34 Відповісти
Так є в Будапештському меморандумі.

США і Великобританія.

Написано, що територія буде цілістною.
показати весь коментар
24.08.2022 20:39 Відповісти
вот только у меморандума столько же юридической силы, как у слов на заборе.
показати весь коментар
24.08.2022 21:01 Відповісти
Вступ до НАТО - це буде непоганим запобіжником.
показати весь коментар
24.08.2022 20:44 Відповісти
Надо задуматся.... так в думу едь боря боррель, предложи думать им. Денег тебе может дадут, пока думу думать будут.
показати весь коментар
24.08.2022 20:52 Відповісти
Если не военный союз с ядерной державой (Великобританией или США), то восстановлениее термоядернного потенцияла Украины (от 1 до 5 тыс. боеголовок и носителей к ним)!
Другие варианты не лучше "будапештской сортирной бумаги"!
показати весь коментар
24.08.2022 20:58 Відповісти
НАТО - плохой и неэффективный военный союз, либо реформируется (что вряд ли), либо будет новый в друггом составе и формате!
показати весь коментар
24.08.2022 21:03 Відповісти
без гемании, австрии, венгрии, франции и других ГАНДОНОВ!
показати весь коментар
24.08.2022 21:05 Відповісти
сорри австрийская немчура официано "гандоны", которыее не входят нато
показати весь коментар
24.08.2022 21:07 Відповісти
Ну ви й загнули. 100 боєголовок було би достатньо.
показати весь коментар
24.08.2022 21:19 Відповісти
100 боеголовок - это разговор "не о чем", даже 1500, что были у Украины в 1991м паРашке не сделют смертельной угрозы (нужно 5 тыс для такой большой площади)!
показати весь коментар
24.08.2022 21:38 Відповісти
это я не учитываю якутских оленей или дальновосточных морских котиков, только стратегические объекты
показати весь коментар
24.08.2022 21:42 Відповісти
100 боєголовок вистачить,щоб націлити на декілька найголовніших об'єктів.Та й велика кількість,це величезні гроші.Але це все одно тільки слова,в нас вже ядерної зброї не буде.Хіба що натівське,зможе тут стояти.
показати весь коментар
24.08.2022 22:21 Відповісти
проблема в количестве (за сравнительно небольшие деньги) решаема (если ее действительно ее решать по-настоящему серьезно) ключ в научном прорыве и технологиях (теоретической физики как геометрии многомерных пространств), термоядерная реакция возможна без ядерного запала из расщепляющих радиоактивных веществ критической массы)
показати весь коментар
24.08.2022 22:41 Відповісти
а смертельной угрозы и на надо достаточно москву, питер и новосиб накрыть
показати весь коментар
24.08.2022 23:31 Відповісти
Что тут думать, - Украину в НАТО, венгрию, - ***** из НАТО!
показати весь коментар
24.08.2022 21:10 Відповісти
НАТО очень хорошая гарантия. Либо украинское ЯО
показати весь коментар
24.08.2022 21:22 Відповісти
найкраща гарантія - стерти рашку з карти світу
показати весь коментар
24.08.2022 22:00 Відповісти
Відсутність навіть натяку на існування Чмосковії - сама краща і 100 відсоткова гарантія миру!
показати весь коментар
24.08.2022 22:07 Відповісти
Все просто,допомога Україні,але реальна,нормальна,а не як кіт наплакав.1%ВВП Европи,це майже весь ВВП України,яка воює аби Европа могла спокійно собі жити.Всього 1 %!!!Ми в Україні витрачаємо і втрачаємо десятки процентів ВВП,і ще якось живемо!!!
показати весь коментар
24.08.2022 23:34 Відповісти
Значить "московія" в межах "Большой Засечной черты"
показати весь коментар
25.08.2022 09:05 Відповісти
 
 