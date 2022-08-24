Світ ніколи не визнає спробу Росії силою змінити кордони України, - США на Радбезі ООН

Міжнародне співтовариство ніколи не визнає спробу Росії силою змінити кордони України

Про це заявила на засіданні Ради Безпеки ООН постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ із псиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що росія дедалі активніше використовує кампанії з дезінформації для підготовки нових спроб анексії української території. Міністр закордонних справ росії лавров, нагадала Томас-Грінфілд, публічно визнав, що це одна з цілей кремля. "Зокрема, росія закладає основу для спроби анексії Херсонської та Запорізької областей, а також повністю Донецької та Луганської областей, - пояснила вона, при цьому додала, що міжнародне співтовариство ніколи не визнає спробу росії силою змінити кордони України".

Постпред зазначила, що саме росія несе відповідальність за створення "ризику ядерної катастрофи", пов’язаного з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС.

США також занепокоєні "фільтраційними" операціями росії, які включають примусову депортацію українського цивільного населення у віддалені райони рф. російські сили насильно вилучають і замінюють паспорти, нав’язують навчальні програми в школах, замінюють українські назви вулиць та інші громадські вивіски на російськомовні, сказала вона.

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"За все це насильство і звірства, голод і гуманітарні кризи, порушення прав людини і загрози для вразливих груп населення росія, і тільки росія, несе одноосібну відповідальність. І тільки росія є єдиною перешкодою на шляху до швидкого розв’язання цієї кризи", - зазначила вона, підкресливши необхідність "притягнення рф до відповідальності за всі її злодіяння".

Як повідомляв Укрінформ, у середу Рада Безпеки ООН в рамках пункту порядку денного "Підтримання миру та безпеки України" розглянула наслідки піврічного вторгнення рф в Україну. На засіданні в режимі відеоконференції виступив Президент України Володимир Зеленський. росія намагалася не допустити виступу Зеленського, поставивши питання про включення його до числа промовців на голосування. Проте більшість, 13 членів Радбезу, проголосували "за", проти висловилася лише Росія.

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