Світ ніколи не визнає спробу Росії силою змінити кордони України, - США на Радбезі ООН
Міжнародне співтовариство ніколи не визнає спробу Росії силою змінити кордони України
Про це заявила на засіданні Ради Безпеки ООН постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ із псиланням на Укрінформ.
Вона зазначила, що росія дедалі активніше використовує кампанії з дезінформації для підготовки нових спроб анексії української території. Міністр закордонних справ росії лавров, нагадала Томас-Грінфілд, публічно визнав, що це одна з цілей кремля. "Зокрема, росія закладає основу для спроби анексії Херсонської та Запорізької областей, а також повністю Донецької та Луганської областей, - пояснила вона, при цьому додала, що міжнародне співтовариство ніколи не визнає спробу росії силою змінити кордони України".
Постпред зазначила, що саме росія несе відповідальність за створення "ризику ядерної катастрофи", пов’язаного з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС.
США також занепокоєні "фільтраційними" операціями росії, які включають примусову депортацію українського цивільного населення у віддалені райони рф. російські сили насильно вилучають і замінюють паспорти, нав’язують навчальні програми в школах, замінюють українські назви вулиць та інші громадські вивіски на російськомовні, сказала вона.
"За все це насильство і звірства, голод і гуманітарні кризи, порушення прав людини і загрози для вразливих груп населення росія, і тільки росія, несе одноосібну відповідальність. І тільки росія є єдиною перешкодою на шляху до швидкого розв’язання цієї кризи", - зазначила вона, підкресливши необхідність "притягнення рф до відповідальності за всі її злодіяння".
Як повідомляв Укрінформ, у середу Рада Безпеки ООН в рамках пункту порядку денного "Підтримання миру та безпеки України" розглянула наслідки піврічного вторгнення рф в Україну. На засіданні в режимі відеоконференції виступив Президент України Володимир Зеленський. росія намагалася не допустити виступу Зеленського, поставивши питання про включення його до числа промовців на голосування. Проте більшість, 13 членів Радбезу, проголосували "за", проти висловилася лише Росія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Возможно они хотят начать убивать украинских политиков.
И эта постановка им нужна чтобы потом иметь возможность сказать: "Вы сами первые начали".
Тем более россия стоит в шаге от признания ее страной спонсором терроризма. Поэтому ей нужно какое-то оправдание для того, чтобы начать совершать теракты.
Щось тут не те.
Проте є одне але! Їхні "дипломати" автоматично втратять недоторканість відразу після першого ж випадку. І тоді ніхто не зможе гарантувати недоторканість гриви ґоворящеґо коня, наприклад.
До цього українці приймали участь лише у війнах за чужі державні інтереси і у складі чужих армій. А значить - воювали за власну неволю і несправедливість.
Довгий і важкий шлях до волі своєї привів нас до Дня Незалежності України, і зараз у цій війні ми захищаємо і нашу волю й інших держав та народів від нападів пітьми, військова перемога над якою означатиме її остаточну загибель і вищу справедливість.
2). Московія зараз має частку 1,4%.
Висновок: Московія 2022 року має майже в 15 разів меншу частку в Світовому ВВП, ніж СРСР. Тобто, шанс Московії зберегти свій ******** стан рівняється "0".
Ось це я і хотів донести
Росія повинна була вивести війська в термін 2х років.
А війська там і зараз.
Абхазія -- а військові бази рф і там зараз. Південна Осетія -
рф роздає свої паспорти начебто це їхня територія .
Крим - в росії нема референдумів, але анексували під виглядом
референдумов. Про Донбас і говорити годі. Що ще треба,
щоб перейти від базікання до діла.
https://youtu.be/Q2eI4QEpP1A
Настане день... І ти розплющиш очі,
Можливо, вранці чи то серед ночі.
Не через вибухи або сигнал тривоги
- Від пари слів: "*Вставайте! Перемога!*"
Ти підведешся... і сповзеш по стінці
- Ми вільні, ми живі,
*🇺🇦Ми - УКРАЇНЦІ🇺🇦*
З Днем Незалежності! Перемоги! 💙💛
Який недорозвинений ці сентенції озвучує???!
"Не визнає спробу", БЛТЬ!
Ти можеш 1к разів НЕ визнавати, але це ніяк не впливає на існування спроби!
Імпотенти всрані!
"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли ви питаєте, що Рада безпеки буде розглядати питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України", - зауважив лідер партії "ЄС".
"В умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою, в умовах, коли Запорізька станція, яка більша від десяти Чорнобилів, захоплена (ред. - рашистами). В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням ************* зброї, бо я хочу наголосити, що в нас після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані і в Африці, в Лівії - у ніякі порівняння в ці 8,5 років, коли ************ зброя однієї із "найбільших", як казали, армій світу використовується проти вільної, незалежної держави", - сказав Порошенко.
"Отже, ми не піддамося на ядерний шантаж росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. А хочу сказати, що вона відріже весь південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, що вона припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії кінцево довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. російська енергетика - це є елементи російської агресії, російської зброї", - наголосив п'ятий президент.
"І це точно не дасть жодній країні світу втомитися від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні, це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам спасти вас. Ви не допомагаєте Україні, ви інвестуєте зброю у власну безпеку. І поки ви цього не зрозумієте, нічого не буде", - підсумував Порошенко.
https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми: