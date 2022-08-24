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Світ ніколи не визнає спробу Росії силою змінити кордони України, - США на Радбезі ООН

оон,радбез

Міжнародне співтовариство ніколи не визнає спробу Росії силою змінити кордони України

Про це заявила на засіданні Ради Безпеки ООН постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ із псиланням на  Укрінформ.

Вона зазначила, що росія дедалі активніше використовує кампанії з дезінформації для підготовки нових спроб анексії української території. Міністр закордонних справ росії лавров, нагадала Томас-Грінфілд, публічно визнав, що це одна з цілей кремля. "Зокрема, росія закладає основу для спроби анексії Херсонської та Запорізької областей, а також повністю Донецької та Луганської областей, - пояснила вона, при цьому додала, що міжнародне співтовариство ніколи не визнає спробу росії силою змінити кордони України".

Постпред зазначила, що саме росія несе відповідальність за створення "ризику ядерної катастрофи", пов’язаного з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС.

США також занепокоєні "фільтраційними" операціями росії, які включають примусову депортацію українського цивільного населення у віддалені райони рф. російські сили насильно вилучають і замінюють паспорти, нав’язують навчальні програми в школах, замінюють українські назви вулиць та інші громадські вивіски на російськомовні, сказала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Засідання Радбезу ООН, присвячене наслідкам російського вторгнення в Україну. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"За все це насильство і звірства, голод і гуманітарні кризи, порушення прав людини і загрози для вразливих груп населення росія, і тільки росія, несе одноосібну відповідальність. І тільки росія є єдиною перешкодою на шляху до швидкого розв’язання цієї кризи", - зазначила вона, підкресливши необхідність "притягнення рф до відповідальності за всі її злодіяння".

Як повідомляв Укрінформ, у середу Рада Безпеки ООН в рамках пункту порядку денного "Підтримання миру та безпеки України" розглянула наслідки піврічного вторгнення рф в Україну. На засіданні в режимі відеоконференції виступив Президент України Володимир Зеленський. росія намагалася не допустити виступу Зеленського, поставивши питання про включення його до числа промовців на голосування. Проте більшість, 13 членів Радбезу, проголосували "за", проти висловилася лише Росія.

Також читайте: Унаслідок війни в Україні загинуло понад 5,5 тис. цивільних людей, - заступниця генсека ООН

Автор: 

США (22473) Радбез ООН (850)


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Топ коментарі
+14
Теж не ясно. Авто вщент згоріло, а тіло не пошкоджене.
Щось тут не те.
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24.08.2022 20:31
+7
Зачем россия устроила эту инсценировку с "убийством" дугиной.

Возможно они хотят начать убивать украинских политиков.

И эта постановка им нужна чтобы потом иметь возможность сказать: "Вы сами первые начали".

Тем более россия стоит в шаге от признания ее страной спонсором терроризма. Поэтому ей нужно какое-то оправдание для того, чтобы начать совершать теракты.
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24.08.2022 20:29
+5
ТГ Бочкала пише, що наші здійснили прорив у Спартаку під Донецьком. Якщо це так, то це найкращий подарунок від ЗСУна День Незалежності
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24.08.2022 20:38
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Зачем россия устроила эту инсценировку с "убийством" дугиной.

Возможно они хотят начать убивать украинских политиков.

И эта постановка им нужна чтобы потом иметь возможность сказать: "Вы сами первые начали".

Тем более россия стоит в шаге от признания ее страной спонсором терроризма. Поэтому ей нужно какое-то оправдание для того, чтобы начать совершать теракты.
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24.08.2022 20:29 Відповісти
Теж не ясно. Авто вщент згоріло, а тіло не пошкоджене.
Щось тут не те.
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24.08.2022 20:31 Відповісти
говорят, выкинуло её тушку из машины! на видео видно - валяется с голой жопой
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24.08.2022 21:00 Відповісти
Для того щоб почати вбивати наших політиків, під@расам непотрібні обгругтувпння та приводи.
Проте є одне але! Їхні "дипломати" автоматично втратять недоторканість відразу після першого ж випадку. І тоді ніхто не зможе гарантувати недоторканість гриви ґоворящеґо коня, наприклад.
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24.08.2022 21:14 Відповісти
І шо далі бл#дь?
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24.08.2022 20:32 Відповісти
Якщо не рахувати чисельних повстань проти утисків і поневолення українців зі сторони владних інституцій держав, які контролювали історичні українські землі, то теперішня велика війна з рашистською пітьмою - це перша в історії війна, яку самостійно веде український народ і його держава - Україна (звісно, що за підтримки союзниів).
До цього українці приймали участь лише у війнах за чужі державні інтереси і у складі чужих армій. А значить - воювали за власну неволю і несправедливість.
Довгий і важкий шлях до волі своєї привів нас до Дня Незалежності України, і зараз у цій війні ми захищаємо і нашу волю й інших держав та народів від нападів пітьми, військова перемога над якою означатиме її остаточну загибель і вищу справедливість.
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24.08.2022 20:37 Відповісти
Чому це перша? А що Козацька держава не вела самостійних визвольних війн, а УНР, а ЗУНР?
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24.08.2022 20:55 Відповісти
Так може дугіна і не згоріла , а це була інсценіровка?
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24.08.2022 20:37 Відповісти
ТГ Бочкала пише, що наші здійснили прорив у Спартаку під Донецьком. Якщо це так, то це найкращий подарунок від ЗСУна День Незалежності
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24.08.2022 20:38 Відповісти
Та ну ***** -- оце да -- нарешті
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24.08.2022 20:42 Відповісти
Світ не визнав шо в нас забрали Крим -- і шо
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24.08.2022 20:40 Відповісти
Як це "шо"? А санкції! Напомню,що завдяки дії санкцій розвалився "совок". А "совок" напомню тобі, на кінець 90-х мав частку в Світовому ВВП 20%. Московія на 2022 р. мала 1,4%. Те що санкції згубно діють на економіку Московії,заперечуватиме тільки круглий ідіот.
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24.08.2022 20:52 Відповісти
Як на мене ВВП рашки з 14 по 22 не падало . Як Ви мене легко загилили в ідіоти.
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24.08.2022 20:59 Відповісти
Валентин, я й не думав Вас зараховувати в ідіоти. Я думаю, що Ви не станете стверджувати,що санкції не діють? Я про різницю ВВП "совка" і Московії написав, а не про падіння ВВП з 2014 р. до 2022 р.
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24.08.2022 21:09 Відповісти
Шо то ми друг друга не доганяєм . Ви про санкціі за Крим які втулили рашці в 14 р. От і кажу шо відтоді іі ВВП тільки ріс.
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24.08.2022 21:19 Відповісти
Попробую,ще раз: 1)."Совок" розвалився ,даже не дивлячись не те його частка була 20% від Світового ВВП.
2). Московія зараз має частку 1,4%.
Висновок: Московія 2022 року має майже в 15 разів меншу частку в Світовому ВВП, ніж СРСР. Тобто, шанс Московії зберегти свій ******** стан рівняється "0".
Ось це я і хотів донести
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24.08.2022 21:29 Відповісти
Союз завалився бо кінчились нєфтєдолари . рашка зараз не така проста . Вона вже шмальнула труби на Китаи . А иому треба багато-- кроми газу і нафти -- деревина - вуголь -- алюмініи -- мідь -- риба --як то так
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24.08.2022 21:44 Відповісти
Саме головне ,щоб подохла! А провокації з нею,чи без неї будуть однозначно!Смерть кацапам!
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24.08.2022 20:50 Відповісти
Це не спроба змінити кордони.Це спроба знищити Україну і українців! Хіба про кордони верещить кацапська пропаганда?
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24.08.2022 20:51 Відповісти
Світ не визнав - Приднестров'є- Стамбульський саміт1999р.-
Росія повинна була вивести війська в термін 2х років.
А війська там і зараз.
Абхазія -- а військові бази рф і там зараз. Південна Осетія -
рф роздає свої паспорти начебто це їхня територія .
Крим - в росії нема референдумів, але анексували під виглядом
референдумов. Про Донбас і говорити годі. Що ще треба,
щоб перейти від базікання до діла.
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24.08.2022 20:53 Відповісти
Ось в цьому свіженькому відео Турчинов розказує про початок війни. Кому цікаво, то перегляньте:
https://youtu.be/Q2eI4QEpP1A
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24.08.2022 21:01 Відповісти
Господи, бережи всіх наших захисників
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24.08.2022 21:12 Відповісти
https://www.youtube.com/c/AnneksiyaNet ANNEKSIYA NET

Настане день... І ти розплющиш очі,
Можливо, вранці чи то серед ночі.
Не через вибухи або сигнал тривоги
- Від пари слів: "*Вставайте! Перемога!*"

Ти підведешся... і сповзеш по стінці
- Ми вільні, ми живі,
*🇺🇦Ми - УКРАЇНЦІ🇺🇦*

З Днем Незалежності! Перемоги! 💙💛
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24.08.2022 21:10 Відповісти
%лять! ДУРНЯ ГРЬОБАНА!

Який недорозвинений ці сентенції озвучує???!

"Не визнає спробу", БЛТЬ!

Ти можеш 1к разів НЕ визнавати, але це ніяк не впливає на існування спроби!

Імпотенти всрані!
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24.08.2022 22:12 Відповісти
https://www.5.ua/svit/u-sviti-ide-tretia-svitova-tse-ne-prosto-ahresiia-rosii-proty-ukrainy-poroshenko-285844.html П'ятий президент України Петро Порошенко в інтерв'ю з Ларисою Губіною на "5 каналі" сказав, що у світі йде Третя світова війна, це не просто агресія росії проти України .

"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли ви питаєте, що Рада безпеки буде розглядати питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України", - зауважив лідер партії "ЄС".
"В умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою, в умовах, коли Запорізька станція, яка більша від десяти Чорнобилів, захоплена (ред. - рашистами). В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням ************* зброї, бо я хочу наголосити, що в нас після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані і в Африці, в Лівії - у ніякі порівняння в ці 8,5 років, коли ************ зброя однієї із "найбільших", як казали, армій світу використовується проти вільної, незалежної держави", - сказав Порошенко.
"Отже, ми не піддамося на ядерний шантаж росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. А хочу сказати, що вона відріже весь південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, що вона припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії кінцево довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. російська енергетика - це є елементи російської агресії, російської зброї", - наголосив п'ятий президент.
"І це точно не дасть жодній країні світу втомитися від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні, це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам спасти вас. Ви не допомагаєте Україні, ви інвестуєте зброю у власну безпеку. І поки ви цього не зрозумієте, нічого не буде", - підсумував Порошенко.

https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми:
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25.08.2022 12:31 Відповісти
 
 