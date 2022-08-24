Новий пакет військової допомоги США міститиме шість систем NASAMS, - Пентагон

Пакет військової допомоги Україні, про який оголосив президент США Джозеф Байден у середу, розрахований на довгострокову перспективу.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США

Як зазначають у міністерстві, допомога у розмірі $2,98 млрд виділяється в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). На відміну від попередніх пакетів, що виділяються за розпорядженням президента і використовуються для якнайшвидшої доставки озброєнь, USAI передбачає закупівлю озброєнь у виробників.

"Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання додаткових пріоритетних можливостей Україні в середньостроковій та довгостроковій перспективі, щоб Україна могла продовжувати захищати себе як незалежну, суверенну та процвітаючу державу. На сьогодні це найбільший транш допомоги у сфері безпеки для України", - наголошується в повідомленні.

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За інформацією міністерства, до пакета увійдуть шість додаткових національних удосконалених зенітних ракетних систем (NASAMS) із додатковими боєприпасами, 245 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, 65 тис. боєприпасів до мінометів калібру 120 мм., до 24 протиартилерійських РЛС, безпілотні авіаційні системи (БАС) Puma та допоміжне обладнання для систем БАС Scan Eagle, системи боротьби з безпілотними повітряними суднами VAMPIRE, ракетні системи з лазерним наведенням, а також фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Як повідомлялося, президент Байден у середу оголосив про надання Україні пакета допомоги у сфері безпеки у розмірі $2,98 млрд.

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