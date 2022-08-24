Новий пакет військової допомоги США міститиме шість систем NASAMS, - Пентагон
Пакет військової допомоги Україні, про який оголосив президент США Джозеф Байден у середу, розрахований на довгострокову перспективу.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США
Як зазначають у міністерстві, допомога у розмірі $2,98 млрд виділяється в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). На відміну від попередніх пакетів, що виділяються за розпорядженням президента і використовуються для якнайшвидшої доставки озброєнь, USAI передбачає закупівлю озброєнь у виробників.
"Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання додаткових пріоритетних можливостей Україні в середньостроковій та довгостроковій перспективі, щоб Україна могла продовжувати захищати себе як незалежну, суверенну та процвітаючу державу. На сьогодні це найбільший транш допомоги у сфері безпеки для України", - наголошується в повідомленні.
За інформацією міністерства, до пакета увійдуть шість додаткових національних удосконалених зенітних ракетних систем (NASAMS) із додатковими боєприпасами, 245 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, 65 тис. боєприпасів до мінометів калібру 120 мм., до 24 протиартилерійських РЛС, безпілотні авіаційні системи (БАС) Puma та допоміжне обладнання для систем БАС Scan Eagle, системи боротьби з безпілотними повітряними суднами VAMPIRE, ракетні системи з лазерним наведенням, а також фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
Як повідомлялося, президент Байден у середу оголосив про надання Україні пакета допомоги у сфері безпеки у розмірі $2,98 млрд.
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Это когда "Украина, мы вам друзья, но, может, вы немножко подвинетесь, с РФ придется договариваться? Что? Нет, будете до последнего кацапа драться? А сможете? А ну покажите, сможете ли вы с Джавелина... ***, да нихуя себе, мы не знали, что можно так *******...нате ещё джавелинов... что еще надо? Арту? Ок, вот вам, и еще РСЗО берите. Раз ГШ ВСУ говорит, что надо воевать ВОТ ТАК, значит, надо так... а как Вы считаете, Switchblade хороши? Нате пока тыщу, Вы попробуйте и скажите, что доработать, ладно?
И, если есть время - расскажите, чем же вы так РК "Москва" намочили, а? А пока нате немножко дронов еще, у вас видео интересные потом выходят.
Независимость - это когда граждане знают, что они делают, для кого и почему. Это когда нельзя людям приказать, пока они не решат, что ТАК НАДО.
Это когда со страной лучше договариваться на равных, а не помыкать, как белорусской ССР, например. https://t.me/usinfantryman/9885
кацапи не встигають підвозити рлс-ки замість знищених
По одній в кожний областний центр.
Така кількість озброєнь була би достатньо сильним струмуючим фактором, враховуючи ще і на те, що при адекватному керівництві ми би не загальмували, демонстративно відмовившись від участі у саміті НАТО в 19-му році, бо з путіним президент хотів зустрітися. До того ж і представника України в НАТО з цієї ж причини не призначили. А потім почали задавати питання, чому ми не там? Тобто повели себе не як країна-суб'єкт міжнародної політики, а як недолугий інфантільний довбойоб. І це вже коштувало країні десятки тисяч загиблих та мільйонів десять скалічених доль українців. А далі буде ще.
Мы платили за это жизнями людей, которые умиради от ковида там, где могли бы не умереть, если бы больницы на очередной год пандемии были бы готовы, а люди - вакцинированы. Теперь мы платим за это жизнями людей на "внезапных" фронтах, которых не должно было быть.
Мы платим за это деньгами, нашими деньгами, которые идут олигархам.
Мы платим разрушенными институциями, которые придется теперь строить с нуля.
И мы только начали платить. Это не конец. Ибо проценты за наш выбор будут еще платить наши дети, которые сейчас только заканчивают школу.
Демократия так устроена, что она не обязана превращать граждан в умных и образованных. Если кто-то хочет быть идиотом, то имеет право им остаться. Но имейте в виду, что следующие революции будут происходить вследствие большого разрыва не между богатыми и бедными, а между умными и тупыми. Но мы этого уже не застанем.
і спішить бігом зробити «референдуми»
все буде Україна
«Щиро вдячний Вашингтону, Адміністрації США та особисто Президенту Байдену за черговий потужний прояв підтримки України», - написав Порошенко у https://www.facebook.com/100044276327179/posts/pfbid0Vj7UoGSxQtuB6dsg7WnJwUBqiHWUtZpPewyTnyJvU7qQHVuNG3m9NKuhAXwbTC1ml/ Facebook .
«Майже 3 мільярди безпекової допомоги у День Незалежності нашої держави - це влучний символічний постріл у бік агресора. Хай у кремлі знають, що за Україною і нашою боротьбою стоїть весь трансатлантичний світ - незламно, твердо та із вірою в перемогу України», - вважає Порошенко.
«Більше зброї Україні, більше санкцій проти росії та більше міжнародної ізоляції путінського режиму, аж до депутінізації росії, це і є наша «ядерна тріада» у відповідь на варварську та неспровоковану війну путіна. Разом переможемо!», - пише п'ятий Президент.
"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли ви питаєте, що Рада безпеки буде розглядати питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України", - зауважив лідер партії "ЄС".
"В умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою, в умовах, коли Запорізька станція, яка більша від десяти Чорнобилів, захоплена (ред. - рашистами). В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням ************* зброї, бо я хочу наголосити, що в нас після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані і в Африці, в Лівії - у ніякі порівняння в ці 8,5 років, коли ************ зброя однієї із "найбільших", як казали, армій світу використовується проти вільної, незалежної держави", - сказав Порошенко.
"Отже, ми не піддамося на ядерний шантаж росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. А хочу сказати, що вона відріже весь південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, що вона припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії кінцево довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. російська енергетика - це є елементи російської агресії, російської зброї", - наголосив п'ятий президент.
"І це точно не дасть жодній країні світу втомитися від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні, це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам спасти вас. Ви не допомагаєте Україні, ви інвестуєте зброю у власну безпеку. І поки ви цього не зрозумієте, нічого не буде", - підсумував Порошенко.
https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми: