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Росіяни вдарили по залізничній станції на Дніпропетровщині, загинула 21 людина, -Зеленський. ВIДЕО (оновлено)

У Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинули 15 людей, близько 50 дістали поранення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у виступі по відеозв'язку перед засіданням Ради безпеки ООН ввечері 24 серпня.

Він повідомив, що перед виступом отримав інформацію про те, що росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції, прямо по вагонах на станції Чаплине.

"Чотири пасажирські вагони горять… Станом на даний момент убито щонайменше 15 людей, близько 50 поранено. Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих ще може збільшитися", – сказав Зеленський, якого цитує LIGA.net.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині загинула 11-річна дитина, - ОП

Залізнична станція Чаплине розташована у селищі міського типу Чаплине Синельниківського району Дніпропетровської області.

Пізніше, президент Зеленський озвучив нову кількість загиблих. 

Росіяни вдарили по залізничній станції на Дніпропетровщині, загинула 21 людина, -Зеленський 01
Росіяни вдарили по залізничній станції на Дніпропетровщині, загинула 21 людина, -Зеленський 02

Автор: 

залізниця (1500) Зеленський Володимир (23667) обстріл (28196) ракети (4000) Дніпропетровська область (3628)


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Топ коментарі
+87
Мерзенні кацапські вбивці-горіти вам усім у пеклі покидьки...
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24.08.2022 21:15
+59
І як Україна має виграти війну не знищуючи воєнну інфраструктуру на території ворога? такі обстріли будуть постійними і що далі?
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24.08.2022 21:17
+50
Крим сьогодні повинен палати!!!
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24.08.2022 21:15
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Грузовые на другом пути. И грузовые вагоны стоят на любой станции всё время.
В чём тут " криминал" ?
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24.08.2022 21:57 Відповісти
На эшелон это мало похоже

Действительно это может быть эвакуационный поезд
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24.08.2022 22:24 Відповісти
давайте пленных орков в церьковь возить откармливать в заключении и в конце концов лечить поправлять их здоровье это же конвенция... а ***** в ответ будет нам валить дома убивать наших граждан мы же гуманисты...
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24.08.2022 21:46 Відповісти
Вы реально не понимаете, что став на один уровень с этими скотами - вы лишитесь мировой поддержки?
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24.08.2022 21:53 Відповісти
А ви там з плакатами ходите по Стамбулі, ну щоб на один рівень не стати з усіма хитрожопими семітами?
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25.08.2022 00:02 Відповісти
Я дуже маю надію що сьогодні вночі або завтра будуть орки просто горіти по всій території і відповідь буде для них пекельна і звучна.
Інакше без відповіді це буде якась дичина.І якщо після такого не відповідати то що тоді простому народу чекати.
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24.08.2022 21:56 Відповісти
Такі терати не обходяться без навідників. Доки Зеленський не визнає на законодавчому рівні стан війни і ми не будемо какрати на смерть ту непотріб, яка займається наведенням обстрілів, це не припинити.
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24.08.2022 21:56 Відповісти
питання до самого зеленського.... за це вже можна давати "отвєтку" ???
то давай наказ ... чи за базар не відповідаєш ????
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24.08.2022 22:00 Відповісти
Самає главнає, чьто папа рімскій замєтіл бєдную дєвачку дугіну, жєртву вайни, а от ці наші ні в чому не винні люди - єта другоє. *********** с бабосікамі очень сільна впліваєт на зрєніє.
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24.08.2022 22:03 Відповісти
Так тут все зрозуміло - єйо такую красівую падбросілі в гроб салдати нато, чьтоб апарочить чеснейшіх фсбешніков, ані же сказалі, что дєвачка сгарєла
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24.08.2022 23:25 Відповісти
За кожного нашого українця москальня мусить втрачати мінімум 10-15 своїх тупих виродків-орків... Щосекунди, щогодини, щодня, цілодобово... Не треба розмірковувати - бити по москалям чи не бити. Бити! Обов"язково, регулярно, постійно, невпинно, цілодобово, наскільки є можливість... Москальська орда розуміє лише силу, якомога більш грубу та безцеремонну, іншої мови ця напівазійська тупа москальська наволоч не розуміла й не розумітиме ніколи...
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24.08.2022 22:07 Відповісти
Не, ці 3,14дараси на мають жити...
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24.08.2022 22:10 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1 jackdorseydonotbanme ретвитнул(а)

immortality

@immorta83072852

·

https://twitter.com/immorta83072852/status/1562434838761963521 5 ч

Просто нет слов. Ком в горле и слезы. Будь проклята война Будь проклята Россия навеки вечные...
https://twitter.com/i/status/1562368261471277056
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24.08.2022 22:11 Відповісти
Підари гнойні! Пекло на вас чекає! Смерть кацапу навіть через 100 років на нашій землі! Навіть кожній самці і кожному новонародженому кацапу!
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24.08.2022 22:19 Відповісти
ЗМІРІТЬСЯ ВЖЕ З ЦИМ, ТІЛЬКИ ЗНИЩЕННЯ -


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24.08.2022 22:31 Відповісти
тільки вночі передивлявся:

https://www.youtube.com/watch?v=DsUzoKK0Bas&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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24.08.2022 22:45 Відповісти
Московити були, є і будуть канібалами.
Відео трохи несерйозно відбиває цю тезу.
Тут не може бути двох або більше думок, московити таки нащадки андрофагів.
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24.08.2022 23:36 Відповісти
Херню не неси. Как минимум 4 из них за против Путлера.
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24.08.2022 23:36 Відповісти
Лахта, бояри випий.
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24.08.2022 23:40 Відповісти
Страдай, ******* путинский.
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24.08.2022 23:41 Відповісти
Опохмелісь відморозок
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24.08.2022 23:49 Відповісти
Если обосрался то иди подтерись кремлебот, а то воняет, дебил.
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24.08.2022 23:54 Відповісти
Недороблений - твої росіянє це мразі як і ти судячи по всьому.
Як що росіянин не відраховує грощі на потреби ЗСУ то він окупант.
Запамятай це і не пиши мені свою х**ню дебільно дитячу, я з розумово відсталими не спілкуюсь.
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24.08.2022 23:59 Відповісти
І хто ж то?
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25.08.2022 00:07 Відповісти
хто там вчора погрожував жорстко відповідати на удари ? де відповідь ?
чи відповідь оце - криваві соплі і сльози ?
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24.08.2022 22:35 Відповісти
Рашисти будьте прокляті ! Ніяк крові українських дітей не напється пуйло
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24.08.2022 22:37 Відповісти
Я одного не пойму,из Харьковской области-Смерчами и Ураганами,Украина может спокойно достать до ближайшего крупного города Белгород. Без всяких там американских "нищаков" договоренность которые не применять по территории ********** очевидно была дана. Но может пришло время выдвинуть встречный ультиматум кацапам и как только Харьков будет подвергнут очередному удару,в ответ накрывать Белгород...Или там нет военных целей??? Иначе,этот террор не кончится никогда. Сколько можно это терпеть,банальные убийства мирных Украинцев без ассиметричного ответа.
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24.08.2022 22:39 Відповісти
Буде. Згодом.
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24.08.2022 23:38 Відповісти
найти мразь, которая слила координаты.
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24.08.2022 22:44 Відповісти
США, это еще не терроризм, не?!
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24.08.2022 22:48 Відповісти
Бред не неси от говняшки в них ніхто не пострадае в самій країні, економічні зв'язки мізерні це не Китай))))
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24.08.2022 23:37 Відповісти
московити кончені.
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24.08.2022 22:50 Відповісти
А хто очолює оборону Харківщини ?!! Його треба розпинати. за те. що не дає відповідь за знищення міста та регіону. А також вимагати від генштабу та Залужного змінити стратегію оборони - застосувати нанесення прямих точкових ударів у відповідь по ворожій території у радіусі дальності нашої зброї.
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24.08.2022 22:55 Відповісти
Пане Залужний, і весь Генштаб,ви що не читаєте допис Гошкової?Негайно поміняйте стратегію оборони,чи може тактики,все так для мене складно,но поміняйте.А то напишем петицію і передамо президенту...
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25.08.2022 13:28 Відповісти
А де ж потужна відповідь? Ти ж обіцяв..А люди тобі повірили..
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24.08.2022 22:58 Відповісти
Де ППО? *****, де ППО?
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24.08.2022 23:00 Відповісти
в ******** дорогах
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24.08.2022 23:09 Відповісти
ППО якраз там де треба.Ти над собою хоч один літак кацапський бачив?Ні.Отож ППО на місці.Мова має йти про ПРО,котрого,нажаль,у нас немає.Поки що...
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25.08.2022 03:04 Відповісти
млять ну нет слов, ну говорили же трезвонили что сегодня никуда не высовываться сидеть по домам?!
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24.08.2022 23:08 Відповісти
А Ти в курсі що то за поїзд?Так отож.Тут питання про те,хто про нього знав.
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25.08.2022 03:06 Відповісти
Вангую свинособаки расскажут что это постановка.
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24.08.2022 23:24 Відповісти
ruske mrazi....zdite otvetku urodi
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24.08.2022 23:29 Відповісти
Правильно, тільки в цьому випадку було потрібне не ПВО, а ПРО.
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25.08.2022 06:46 Відповісти
Петя,ну чому Зейханнн,є вже привичне Вальцман.Яку б про і на скільки міст України,можно було купити за ті гроші,що освоїли,чи виділии на дороги.?Та всі ж популісти при затверджені бюджету тєльняшки на собі рвали-вчителям,медикам,соціально не захищеним і т.д.
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25.08.2022 13:34 Відповісти
Иди на >>>> зеленобот
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25.08.2022 15:36 Відповісти
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25.08.2022 00:02 Відповісти
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25.08.2022 00:06 Відповісти
виродкі!!! коли ж ми їх вже випхаємо з нашої землі!?
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25.08.2022 00:14 Відповісти
надерти зади цим паскудям!!!
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25.08.2022 00:16 Відповісти
А вибух-то не простий. Вагони приплющило, але не поперекидало. Контактана мережа і опори - цілі. Воронка взагалі не спостерігається. Асфальт пробитий точково.

Це, часом, не об'ємного вибуху картина ? Невибірковою зброєю по цивільному об'єкту ...
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25.08.2022 00:32 Відповісти
всі чекали що орки утнуть якись злочин щоб зіпсувати нам свято , і вони виправдали свою репутацію тварин. Бодай би вони всі там повиздихали в тій своїй орді!
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25.08.2022 00:39 Відповісти
«Ракетный удар России по железнодорожной станции, полной мирных жителей в Украине, вписывается в схему зверств. Мы будем продолжать вместе с партнерами со всего мира поддерживать Украину и добиваться привлечения к ответственности российских чиновников.»
Это заявление госсека США Блинкена, но однако никогда не употребляет слово терроризм по отношению к зверствам русских и рф признать страной спонсором терроризма он не готов.
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25.08.2022 03:11 Відповісти
крестик. ты лучше расскажи как вам азербайджанцы показали как воевать нужно. вы же как московиты живете с придуманной историей и на чужой земле. вечно кому то ублажаете и служите. индия ваша родина вас блуждающих заждалась!
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25.08.2022 07:39 Відповісти
кстати а почему не флаг родины? индии конечно же
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25.08.2022 07:41 Відповісти
маньячок клавишный, вам предателям свого народа путлер яйца уже отрезал и кормит теперь петушар, чтобы вы за него гибли. Ахмат бессилие.
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25.08.2022 07:22 Відповісти
Только полная капитуляция с последующим трибуналом Агрессора. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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25.08.2022 06:58 Відповісти
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