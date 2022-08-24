Росіяни вдарили по залізничній станції на Дніпропетровщині, загинула 21 людина, -Зеленський. ВIДЕО (оновлено)
У Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинули 15 людей, близько 50 дістали поранення
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у виступі по відеозв'язку перед засіданням Ради безпеки ООН ввечері 24 серпня.
Він повідомив, що перед виступом отримав інформацію про те, що росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції, прямо по вагонах на станції Чаплине.
"Чотири пасажирські вагони горять… Станом на даний момент убито щонайменше 15 людей, близько 50 поранено. Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих ще може збільшитися", – сказав Зеленський, якого цитує LIGA.net.
Залізнична станція Чаплине розташована у селищі міського типу Чаплине Синельниківського району Дніпропетровської області.
Пізніше, президент Зеленський озвучив нову кількість загиблих.
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В чём тут " криминал" ?
Действительно это может быть эвакуационный поезд
Інакше без відповіді це буде якась дичина.І якщо після такого не відповідати то що тоді простому народу чекати.
то давай наказ ... чи за базар не відповідаєш ????
immortality
@immorta83072852
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https://twitter.com/immorta83072852/status/1562434838761963521 5 ч
Просто нет слов. Ком в горле и слезы. Будь проклята война Будь проклята Россия навеки вечные...
https://twitter.com/i/status/1562368261471277056
https://www.youtube.com/watch?v=DsUzoKK0Bas&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
Відео трохи несерйозно відбиває цю тезу.
Тут не може бути двох або більше думок, московити таки нащадки андрофагів.
Як що росіянин не відраховує грощі на потреби ЗСУ то він окупант.
Запамятай це і не пиши мені свою х**ню дебільно дитячу, я з розумово відсталими не спілкуюсь.
чи відповідь оце - криваві соплі і сльози ?
Це, часом, не об'ємного вибуху картина ? Невибірковою зброєю по цивільному об'єкту ...
Это заявление госсека США Блинкена, но однако никогда не употребляет слово терроризм по отношению к зверствам русских и рф признать страной спонсором терроризма он не готов.