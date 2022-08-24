Росіяни вдарили по залізничній станції на Дніпропетровщині, загинула 21 людина, -Зеленський. ВIДЕО (оновлено)

У Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинули 15 людей, близько 50 дістали поранення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у виступі по відеозв'язку перед засіданням Ради безпеки ООН ввечері 24 серпня.

Він повідомив, що перед виступом отримав інформацію про те, що росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції, прямо по вагонах на станції Чаплине.

"Чотири пасажирські вагони горять… Станом на даний момент убито щонайменше 15 людей, близько 50 поранено. Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих ще може збільшитися", – сказав Зеленський, якого цитує LIGA.net.

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Залізнична станція Чаплине розташована у селищі міського типу Чаплине Синельниківського району Дніпропетровської області.

Пізніше, президент Зеленський озвучив нову кількість загиблих.



