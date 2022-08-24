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Ворог завдав 2 ракетні удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району, - Хмельницька ОВА

вибух,обстріл

У Хмельницькій області завдано 2 ракетні удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз, за словами чиновника, пожежа на місці обстрілу локалізована.Там працюють служби ДСНС.

"В будинках, що знаходяться поруч, вибито вікна, двері. З'ясовується інформація щодо постраждалих", - зазначив Гамалій.

Також читайте: Телеграм-канали повідомляють про вибухи на Рівненщині, Житомирщині і Хмельниччині

Автор: 

крилаті ракети (1070) обстріл (28196) Хмельниччина (914)


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Згідно "будунова" ці ракетні удари були точно не з Білорусії.
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24.08.2022 22:17 Відповісти
Нічого,прийде час і ми забомбимо кацапську мразь як захочемо!
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25.08.2022 08:08 Відповісти
 
 