Ворог завдав 2 ракетні удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району, - Хмельницька ОВА
У Хмельницькій області завдано 2 ракетні удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.
Зараз, за словами чиновника, пожежа на місці обстрілу локалізована.Там працюють служби ДСНС.
"В будинках, що знаходяться поруч, вибито вікна, двері. З'ясовується інформація щодо постраждалих", - зазначив Гамалій.
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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Василий Воробец
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