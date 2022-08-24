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Байден буде дзвонити Зеленському з приводу "референдумів" на окупованих територіях, - Кірбі

байден,зеленський

Президент США Джо Байден зателефонує своєму українському колезі Володимиру Зеленському. Розмова відбудеться, зокрема, через нову інформацію Білого дому про "референдуми" на окупованих територіях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Білого дому Джона Кірбі.

За його словами, Білий дім має інформацію про те, що Росія може провести псевдореферендуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей протягом найближчих декількох днів.

"Сполучені Штати і міжнародне співтовариство дуже чітко заявили, що будь-які спроби контролювати суверенну територію України не будуть вважатися законними", - підкреслив Кірбі.

США очікують, що Росія буде маніпулювати результатами "референдумів" і неправдиво стверджувати про нібито згоду українців приєднатися до РФ.

"Буде вкрай важливо виявляти і протидіяти цій дезінформації в режимі реального часу", - додав Кірбі.

При цьому, за його інформацією, росіяни зараз стурбовані можливою низькою явкою на псевдореферендуми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США виділяють Україні найбільший пакет військової допомоги - майже $3 млрд, - Байден

Автор: 

Байден (2883) Зеленський (23667) Кірбі (526)


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Топ коментарі
+15
Сміх в тому що саме ЗЕдебіл та Дерьмак дал наказ розмінувати Чонгар та запустити кацапів на Південь.
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24.08.2022 21:44
+12
Наскільки відомо із позиції предвиборної компанії пана Зеленського, то він не дасть жодного сантиметра нашої території, він же не "барига", помре, але не віддасть, не допустить ніяких рефіерендумів. Чого турбуватися Байдену?
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24.08.2022 21:48
+9
високоточна, далекобійна зброя!!!!
і більше ніщо нам не допоможе
ні дзвінки ні телеграми...
еавіть Ваша присутність...
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24.08.2022 21:57
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І що цей дзвінок дасть, коли РФ визнають країною терористом, або бодай спонсором тероризму він не сказав?...
Вже був референдум в 2014 р. в Криму, який Захід не визнав, а РФ пох... в них все добре...
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24.08.2022 21:39 Відповісти
Та это пздц. Его скорей всего и не будет как такового, у нас ходят слухи, что завезли уже пакеты бланков с печатями. Не зря же всё это время собирали паспортные данные любыми способами.
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24.08.2022 21:43 Відповісти
Пока идёт торговля с русскими - никакими спонсорами терроризма их не признают
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24.08.2022 22:20 Відповісти
Сміх в тому що саме ЗЕдебіл та Дерьмак дал наказ розмінувати Чонгар та запустити кацапів на Південь.
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24.08.2022 21:44 Відповісти
Может поэтому не наступают ,чтобы выполнить ДОГОВОРНЯК ДОГОВОРИТЬСЯ ПО-СЕРЕДИНЕ ОТДАТЬ "КОРИДОР" ФАКТ ,ЧТО ТОЛЬКО ВЕРХОВНЫЙ МОГ ОТДАТЬ ПРИКАЗ НА РАЗМИНИРОВАНИЕ ! Разминировали все и минные поля С какой целью ⁉️Нам трандели с утра до вечера про контрнаступление ,НО ПРОМЕНЯЛИ НА "ЗЕРНОВОЙ КОРИДОР"
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24.08.2022 22:25 Відповісти
Наскільки відомо із позиції предвиборної компанії пана Зеленського, то він не дасть жодного сантиметра нашої території, він же не "барига", помре, але не віддасть, не допустить ніяких рефіерендумів. Чого турбуватися Байдену?
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24.08.2022 21:48 Відповісти
Трапилося б перше, так і друге не знадобиться
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24.08.2022 23:46 Відповісти
Вполне ожидаемое действие кацапов. Признать территорию своей и сразу же заявить о молниеносном, быстром ответе (международные СМИ еще неправильно перевели высказывание чмони, тот оговорился и не сказал молниеносно-быстром, что звучало намного сильнее его оговорки, но переводчики это за чмоню исправили) на атаку на этой территории. Это сделано с целью разделить союзников на пополам и сделано эффективно, ведь это даст возможность половине союзников (сами знайте кого) заявлять, что Украина идет на эскалацию войны.

Противодействие этому имеется: необходимо до референдумов нанести мощный ракетный удар по территории кацапстана. Не Крым и не ОРДЛО или Херсон с Запорожьем, а полностью кацапский город за 200-250км от линии фронта с человеческими жертвами. Тогда кацапы будут вынуждены либо с позором отказаться от своих будущих слов, либо потеряют возможность надавить на союзников, так как эскалация неизбежна. Байден, к сожалению, в его возрасте уже не может понимать таких решений, а Салливан и Бернс это далеко не наши союзники, эти люди вполне честные, но для них Америка превыше всего и они действуют далеко вперед ради интересов своей страны, а не ради Украины.
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24.08.2022 21:49 Відповісти
о молниеносном, быстром ответе (международные СМИ еще неправильно перевели высказывание чмони, тот оговорился и не сказал молниеносно-быстром, что звучало намного сильнее его оговорки, но переводчики это за чмоню исправили) на атаку на этой территории

За атаки Крима вже молнієносно відповіли?
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24.08.2022 22:09 Відповісти
високоточна, далекобійна зброя!!!!
і більше ніщо нам не допоможе
ні дзвінки ні телеграми...
еавіть Ваша присутність...
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24.08.2022 21:57 Відповісти
Вони могли ще вчора зробити заяву що провели референдум по всій Україні.
Що це міняє?
Хоть кожного дня по 10 раз.
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24.08.2022 22:05 Відповісти
Краще подзвоніть чимось в Кремль. І не раз.
Засобами РЕБ - приземліть їхні ракети та літаки.
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24.08.2022 22:14 Відповісти
Сама краща мокра печатка на так званому бюлетені від москаля це штамп від Хаймарса на виборчій дільниці
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24.08.2022 22:17 Відповісти
Нащо дзвонити цій Zеленій наволочі? Вона вже б давно здала Україну москалям, ще одразу після січневої зустрічі 2020 р. в Оманському оффшорі Zеленого скомороха з ФСБешніком Патрушевим. Zеленим виродкам плювати на Україну та українців, вони це не приховували й раніше, бо вони були частиною антиукраїнської москальської пропаганди всі останні 20 років, вони збиткувались з України й українців, принижували наши символи та все, що дорого українству. Про що можна радитись з п"ятою колоною москалів?
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24.08.2022 22:21 Відповісти
А Хаймарсу похер, референдум-шмеферендум😁 Спросите у Пушилина он зуб даст, последний, если ещё остался
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24.08.2022 22:21 Відповісти
А чому б Україні не спрацювати на випередження.

Можна соцопитування провести на території Херсонщини через додаток "Дія".

В додатку же можна ідентифікувати всіх людей, які прописані в Херсонщині.

І потім представити світу результати, мовляв: "От, 95% жителів Херсонщини за Україну".

І хая які хочуть вже тоді референдуми проводять, ніхто в них не повірить!
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24.08.2022 22:35 Відповісти
плохая новость....
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24.08.2022 22:47 Відповісти
Байден говорить одне, а насправді можливо буде вимагати щоб Зеля у разі референдуму відмовився від ідеї контрнаступу та подарував ці території Х@йлу. Бо ядерна війна буде. Тому ми як завжди повинні принести себе і свої території в жертву США та Європі щоб вони могли помиритися з Х@йлом та далі торгувати. А зброю для наступу нам навмисно не дають щоб були поступливішими. Народ на це лайно не піде. І якщо контрнаступу не буде найближчим часом, а буде спроба заморозити конфлікт на зиму на догоду х@йлу то Зеля вилитить нах разом з Залужним, який виконує всі забаганки Єрмака в тому числі навмисно зірвав контрнаступ на Херсон. Народ цього лайна довго терпіти не буде. Нам не потрібна війна на 10 років. Армія повинна не рашку послабляти на догоду США протягом 10 років ціною життів наших воїнів, до того ж постійно відступаючи, а відвойовувати наші території щоб люди не були бомжами.
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24.08.2022 23:20 Відповісти
стесняюсь спросить, а ты уже в ЗСУ???? Ты ,урод диванный, ты готов идти в наступ на херсон??? у тебя вооружения вдосталь??? бл... как раздражаете вы ,диванные иксперды сеющие зраду и по сути помогающие рашке....особенно у меня , живущего в этом самом городе под оккупацией, ждущещего и верящего и в ЗСУ, и Залужному, а вы боты рашенские сеете розбрат и недовіру-гореть вам в аду.....
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24.08.2022 23:37 Відповісти
все звонки лучше сопровождать чем-то взрывоопасным для оккупантов, а то поговорить это конечно попроще, только вот, к примеру, Хйло, разговоры не понимает, да и подписанные документы - тоже.
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25.08.2022 00:02 Відповісти
Нічого собі! Да ну,- брешете ) Оце новина
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25.08.2022 00:57 Відповісти
 
 