Байден буде дзвонити Зеленському з приводу "референдумів" на окупованих територіях, - Кірбі
Президент США Джо Байден зателефонує своєму українському колезі Володимиру Зеленському. Розмова відбудеться, зокрема, через нову інформацію Білого дому про "референдуми" на окупованих територіях України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Білого дому Джона Кірбі.
За його словами, Білий дім має інформацію про те, що Росія може провести псевдореферендуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей протягом найближчих декількох днів.
"Сполучені Штати і міжнародне співтовариство дуже чітко заявили, що будь-які спроби контролювати суверенну територію України не будуть вважатися законними", - підкреслив Кірбі.
США очікують, що Росія буде маніпулювати результатами "референдумів" і неправдиво стверджувати про нібито згоду українців приєднатися до РФ.
"Буде вкрай важливо виявляти і протидіяти цій дезінформації в режимі реального часу", - додав Кірбі.
При цьому, за його інформацією, росіяни зараз стурбовані можливою низькою явкою на псевдореферендуми.
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Вже був референдум в 2014 р. в Криму, який Захід не визнав, а РФ пох... в них все добре...
Противодействие этому имеется: необходимо до референдумов нанести мощный ракетный удар по территории кацапстана. Не Крым и не ОРДЛО или Херсон с Запорожьем, а полностью кацапский город за 200-250км от линии фронта с человеческими жертвами. Тогда кацапы будут вынуждены либо с позором отказаться от своих будущих слов, либо потеряют возможность надавить на союзников, так как эскалация неизбежна. Байден, к сожалению, в его возрасте уже не может понимать таких решений, а Салливан и Бернс это далеко не наши союзники, эти люди вполне честные, но для них Америка превыше всего и они действуют далеко вперед ради интересов своей страны, а не ради Украины.
За атаки Крима вже молнієносно відповіли?
і більше ніщо нам не допоможе
ні дзвінки ні телеграми...
еавіть Ваша присутність...
Що це міняє?
Хоть кожного дня по 10 раз.
Засобами РЕБ - приземліть їхні ракети та літаки.
Можна соцопитування провести на території Херсонщини через додаток "Дія".
В додатку же можна ідентифікувати всіх людей, які прописані в Херсонщині.
І потім представити світу результати, мовляв: "От, 95% жителів Херсонщини за Україну".
І хая які хочуть вже тоді референдуми проводять, ніхто в них не повірить!