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Новини
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Окупанти в Маріуполі блокують квартал із будинком філармонії, де збираються провести судилище над "азовцями", – Андрющенко

азов,евакуація

Російські окупанти почали блокувати квартал із будинком філармонії, де вони планують провести судилище над полоненими українськими захисниками з полку "Азов". Напередодні туди приїхали три автобуси у супроводі п’яти вантажівок із путінськими терористами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Як він зауважує, пропагандисти напередодні заявляли про мінування філармонії.

"Ця інформація з посиланням на "моє джерело у філармонії точно бачило" схожа на підготовку інформаційного простору до чергової провокації росіян за участю наших захисників. Фактичне мінування в умовах жорстких заходів безпеки в будівлі філармонії і поряд просто неможливе", – зазначив радник.

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Андрющенко наголосив, що поширення та розголос такої інформації може запобігти провокаціям росіян, адже вони досі бояться публічності.

Водночас дата судилища над українськими воїнами залишається невідомою.

"Однак сукупність факторів як закінчення будівельних робіт, нетипове нашестя російських пропагандистів у Маріуполь свідчить про те, що рахунок може йти якщо не на години, то на дні", – додав він.

Автор: 

окупація (6661) суд (11651) Азов (774) Андрющенко Петро (692)


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Топ коментарі
+12
Якщо ви довго сидите на березі, а трупи ворогів не пропливають, є два варіанта:
1) Це ставок
2) Ви мало донатите на ЗСУ
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24.08.2022 21:36
+7
почему бы не ввалить сегодня ночью по этому кварталу?
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24.08.2022 21:46
+7
потрібні валькіріі HIMARS 300км
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24.08.2022 21:57
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Якщо ви довго сидите на березі, а трупи ворогів не пропливають, є два варіанта:
1) Це ставок
2) Ви мало донатите на ЗСУ
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24.08.2022 21:36 Відповісти
Це ставок. Вгадав?
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24.08.2022 21:39 Відповісти
Філармонія заждалась вагнера. Пора зіграть.
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24.08.2022 21:40 Відповісти
потрібні валькіріі HIMARS 300км
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24.08.2022 21:57 Відповісти
почему бы не ввалить сегодня ночью по этому кварталу?
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24.08.2022 21:46 Відповісти
НЕужели нельзя было раньше ********* эту ФИЛАРМОНИЮ.
Или СУКЕ дЕРМАКУ его кураторы из ФСБ не разрешили???
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24.08.2022 21:56 Відповісти
Тихо, ісчо нє вечір. Поглядім.
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24.08.2022 22:11 Відповісти
Якщо судилище відбудеться, то це буде вирок Зеленському
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24.08.2022 22:46 Відповісти
Що він зробив сьогодні, коли віщав хай тільки почнуть міста обстрілювати.....виступив в ООН, а підсумками дня головне ,що не наважилися Київ бомбить,а що люди загинули в інших містах, то таке собі
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24.08.2022 22:50 Відповісти
Київ сьогодні не обстрілювали,тому що завітав Джонсон.
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24.08.2022 23:03 Відповісти
Та ні,новини передали, як злякалися
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24.08.2022 23:40 Відповісти
Сльози розпачу і дикої ненависті одночасно. Не знала, що так буває
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24.08.2022 23:41 Відповісти
 
 