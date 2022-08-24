Окупанти в Маріуполі блокують квартал із будинком філармонії, де збираються провести судилище над "азовцями", – Андрющенко

Російські окупанти почали блокувати квартал із будинком філармонії, де вони планують провести судилище над полоненими українськими захисниками з полку "Азов". Напередодні туди приїхали три автобуси у супроводі п’яти вантажівок із путінськими терористами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Як він зауважує, пропагандисти напередодні заявляли про мінування філармонії.

"Ця інформація з посиланням на "моє джерело у філармонії точно бачило" схожа на підготовку інформаційного простору до чергової провокації росіян за участю наших захисників. Фактичне мінування в умовах жорстких заходів безпеки в будівлі філармонії і поряд просто неможливе", – зазначив радник.

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Андрющенко наголосив, що поширення та розголос такої інформації може запобігти провокаціям росіян, адже вони досі бояться публічності.

Водночас дата судилища над українськими воїнами залишається невідомою.

"Однак сукупність факторів як закінчення будівельних робіт, нетипове нашестя російських пропагандистів у Маріуполь свідчить про те, що рахунок може йти якщо не на години, то на дні", – додав він.