Окупанти щодня скидають на Сіверськ понад 200 снарядів, у місті та навколишніх селах залишається 2 тис. осіб, – МВС

Близько 2 тисяч жителів залишається у прифронтовій Сіверській об’єднаній територіальній громаді, до якої входить м. Сіверськ Бахмутського району Донецької області та три сусідні села.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

"Тут продовжують працювати правоохоронці. Разом із представниками Бахмутської райдержадміністрації та Сіверської військової адміністрації організують евакуацію та привозять гуманітарні вантажі. Без цієї допомоги громадянам у зоні бойових дій не вижити. Евакуйованих доставляють у Дніпро та Івано-Франківську область. Зараз у Сіверській громаді залишається близько 2 тисяч громадян. Люди їдуть, бо їхні будинки є мішенями для ворога і залишатися в них небезпечно", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, людей вивозять броньованим транспортом, кожен виїзд – смертельна небезпека.

"Російська армія щодня скидає на місто понад 200 снарядів, а нещодавно евакуаційний автомобіль мало не потрапив під вогонь ворожої авіації", - розповіли у МВС.

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