Окупанти щодня скидають на Сіверськ понад 200 снарядів, у місті та навколишніх селах залишається 2 тис. осіб, – МВС
Близько 2 тисяч жителів залишається у прифронтовій Сіверській об’єднаній територіальній громаді, до якої входить м. Сіверськ Бахмутського району Донецької області та три сусідні села.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.
"Тут продовжують працювати правоохоронці. Разом із представниками Бахмутської райдержадміністрації та Сіверської військової адміністрації організують евакуацію та привозять гуманітарні вантажі. Без цієї допомоги громадянам у зоні бойових дій не вижити. Евакуйованих доставляють у Дніпро та Івано-Франківську область. Зараз у Сіверській громаді залишається близько 2 тисяч громадян. Люди їдуть, бо їхні будинки є мішенями для ворога і залишатися в них небезпечно", - йдеться у повідомленні.
За даними відомства, людей вивозять броньованим транспортом, кожен виїзд – смертельна небезпека.
"Російська армія щодня скидає на місто понад 200 снарядів, а нещодавно евакуаційний автомобіль мало не потрапив під вогонь ворожої авіації", - розповіли у МВС.
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Всех до единого мужчин, кто остался, кацапы в случае захвата города принудительно мобилизуют и они так или иначе будут воевать против нас. Конечно, без оружия. С лопатой выкинут из разведБТРа рыть окоп, но ведь это как минимум выдаст наши позиции для ликвидации этого лопатника.
Это база любой войны. Мужчин гражданских в плен не сдавать и не оставлять. Простейшая операция как раз для СБУ, кто обязан по роду службы это делать, называется принудительная эвакуация. В СССР проводилась сотни раз, все конфликты и способы решения давно изучены, конечно автоматчиками и в том числе и расстрелами особо буйных на глазах остальных. Все работает.
И эвакуировать намного-намного раньше, когда это безопасно для водителей и пожарных. Столько людей погибло при эвакуации очередных идиотов, кто ждал до последнего. Кровь стынет в жилах от этих видео с обстреливаемых трасс, а ведь многие не доехали, раз нету видео с регистратора.
Да, в этих городах живет вата. Ее много. Да, прямо сегодня спустя полгода после войны около 10% граждан Украины, многие из которых уже в Европе живут 5 месяцев, открыто говорят, что войну начал Зеленский и Путин все делает правильно, чтобы не пустить НАТО в Украину. Миллион беженцев прямо сегодня заявляет, что так называемые вооруженные силы российской федерации ни разу не стреляли в мирные цели, а все взорванные дома сделаны нацбатами. Это их мысли, они боятся в Европе их озвучить, но дома на кухне так и говорят. Это же ватные регионы, где 92% проголосовали за слуг и Зеленского.
Пора признать этот факт, что кацапская пропаганда - это единственное великое достижение кацапстана за 30 лет. Очень эффективная, идеально подходящая для переселенцев в Донбассе, которых туда большевики закинули специально для нанесения ущерба нации. Кто смотрел телевизор и поверил ей, тот является больным человеком, которых надо лечить, лечить принудительно против их воли. И эвакуировать вату специально, тех, кто будет сопротивляться, еще поставить под наблюдение с браслетом и скрытой камерой и также лишить средств связи, так как будут сдавать позиции при первой же возможности.
Это циническая манипуляция. Кацапня убила сотни украинских детей, а также тысячи взрослых, многие из которых моложе этой кацапской негодяйки. А также тысячи мужчин, вышедших защищать Украину от московских нацистов.
А они цинично о дугиной, которая одна из тех кто одобрял эти убийства. И которую, притом, никто не убивал. Это манипуляция. Не знаю кто подорвал, но подрывали ее нациста отца. А то что она села в его машину, то это несчастный случай для нее, а не ее убийство.