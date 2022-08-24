Світ нарешті почав розуміти - Путіну не можна довіряти і його не варто боятись, - Порошенко

Світ нарешті почав розуміти президенту РФ Путіну не можна довіряти і його не варто боятись.

Про це в інтерв´ю на "5 каналі" заявив Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Світ нарешті почав розуміти 2 ключові меседжі, які я намагався йому доносити і доносив протягом 5 років свого президентства. Перше – не вірте Путіну. Він розуміє лише силу. Тому ми створювали Нормандський формат. Тому за нашими плечима вже тоді був Європейський Союз і Сполучені Штати. І тому ми маємо дотискувати Путіна", – сказав Порошенко.

"І друга рекомендація – не бійтесь Путіна. Світ наляканий шантажем Путіна. Шантажем енергетикою, ядерною загрозою, економічної блокади. Шантажем армією, шантажем союзів. Не бійтеся: Путін – "колос на глиняних ногах", – зазначив лідер партії "ЄС".

"Ми не можемо дозволити прецедентів, коли одна країна силою у 21 столітті в центрі Європи буде змінювати кордони. Коли одна країна буде визначати долю іншої країни і її майбутнього, давати дозвіл – зелене чи червоне світло щодо членства в НАТО, у Європейському Союзі. Це неприйнятно. І Україна продемонструвала світові, що цей тарган насправді такий, що його треба перемагати", – наголосив Порошенко.

Також читайте: "Велика сімка" має попередити РФ про важкі наслідки в разі інцидентів на ЗАЕС, Путін розуміє тільки мову сили, - Порошенко