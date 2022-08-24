Світ нарешті почав розуміти - Путіну не можна довіряти і його не варто боятись, - Порошенко
Світ нарешті почав розуміти президенту РФ Путіну не можна довіряти і його не варто боятись.
Про це в інтерв´ю на "5 каналі" заявив Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Світ нарешті почав розуміти 2 ключові меседжі, які я намагався йому доносити і доносив протягом 5 років свого президентства. Перше – не вірте Путіну. Він розуміє лише силу. Тому ми створювали Нормандський формат. Тому за нашими плечима вже тоді був Європейський Союз і Сполучені Штати. І тому ми маємо дотискувати Путіна", – сказав Порошенко.
"І друга рекомендація – не бійтесь Путіна. Світ наляканий шантажем Путіна. Шантажем енергетикою, ядерною загрозою, економічної блокади. Шантажем армією, шантажем союзів. Не бійтеся: Путін – "колос на глиняних ногах", – зазначив лідер партії "ЄС".
"Ми не можемо дозволити прецедентів, коли одна країна силою у 21 столітті в центрі Європи буде змінювати кордони. Коли одна країна буде визначати долю іншої країни і її майбутнього, давати дозвіл – зелене чи червоне світло щодо членства в НАТО, у Європейському Союзі. Це неприйнятно. І Україна продемонструвала світові, що цей тарган насправді такий, що його треба перемагати", – наголосив Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи вам розганяти інформацію як бабці біля під'їзду легше?
Чи влада яка зараз при владі вам легше лягає ?
Ні, ти таки прийшло сюди лайно з методичок порозкидати...
отшибло и осталась только длинная, по европейски выстроенная, дорога теперь в никуда, а вдоль десятки тысяч трупов наших граждан, и вокруг пустырь для голодных собак. Нравится, бл...?
Что, статки Порошенко покоя не дают, мучаетесь желудком, сколько отдал для Родины, сколько осталось Ещё? А вы, плесень, сколько отдали для Родины, или вы из окопов пишите, тогда другое дело. Вспомнила из школы большевистский клич 1917 года: всё отобрать и разделить, клич паханов в переулке. А что же не отобрать и разделить мин. Миллиард нашего теперешнего президента по сообщению журнала FOBS. Он то точно за свои грошi из не только нехилой зарплаты ничего не закупил для страны, только увеличил свой статок. Смотрите не только марафон на властных каналах, а читайте ещё и Интернет, сейчас же доступно.
И перестаньте уже обгаживать людей, которые на порядок выше, умнее, компетентнее вас, или радость от того, что тихо, в тайне, нагадил и никто не узнает. Вот таким образом свёл счёты и радуешься. А мама не учила в детстве, что так делать нехорошо, стыдно?
«Я запропонував світу абсолютно чіткий елемент стратегії: це депутінізація Європи, депутінізація світу і врешті-решт - депутінізація росії. На першому етапі це означає, що ми маємо путіна загнати в ізоляцію. путін не має відчувати, що він велика держава. Він - Північна Корея. От у них є союз, який проголосований проти української резолюції, і там було п'ять країн: це сама росія, це Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Венесуела і все. І в цих умовах путін буде в цій ізоляції», - пояснює Порошенко.
«Раніше казали: от ми не можемо створювати проблеми для народу, це ж відповідальність путіна. Можемо і будемо. Бо в Бучі, Бородянці, Охтирці, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній, Маріуполі розстрілювали людей. Не путін натискав гачок. Це робили росіяни, які підтримують путіна в його звірствах проти України», - нагадав п'ятий Президент.
«І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли Рада Безпеки ООН буде розглядати питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова. Це не просто агресія росії проти України. В умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою. В умовах, коли Запорізька станція, яка більша десяти Чорнобилів, захоплена. В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням ************* зброї», - застерігає Порошенко.
«Я хочу наголосити, що після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані та Африці, в Лівії - у ніякі порівняння не йде з цими 8,5 роками, коли ************ зброя однієї із "найбільших", як казали, армій світу використовується проти вільної, незалежної держави, яка створила власну армію», - говорить Порошенко.
«Ми не піддамося на ядерний шантаж росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. Вона відірже весь Південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії кінцево довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. Російська енергетика - це елемент російської агресії, російської зброї. І в цих ситуаціях це точно неприйнятно», - пояснює Петро Порошенко.
«Це точно не дасть жодній країні світу «втомитися» від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні. Це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам врятувати вас. Ви не допомагаєте Україні - ви інвестуєте зброю у власну безпеку», - резюмує Порошенко.
Це форум, і тут буває friendly fire.
Якщо тебе влаштує - я в тебе попрошу пробачення за нього.
Прошу, перепрошую!
І, буває, дехто з наших щось поплутає... Так що тут треба просто перепроситись
Це необхідно для того, щоб президент РФ Володимир Путін відповів за воєнні злочини в Україні, ідеться в https://www.facebook.com/100064814226458/posts/pfbid0JgbXX6CyCpkzdUJ27VkEzKdGnfBSZmNHpET53Hhp9nZEmsSc5VDMWh1g3rRSFwDZl/?d=n повідомленні МЗС у Facebook.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також закликає міжнародних партнерів підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
"Наказавши напасти на Україну, Путін скоїв злочин агресії, найтяжчий з усіх злочинів проти міжнародного миру. Цей злочин не може й не має залишитися безкарним. Світова громадська підтримка ініціативи важлива. Ми закликаємо людей у всьому світі підписати петицію "Путіна під трибунал", - заявив Кулеба. Ще в березні він уперше закликав міжнародну спільноту створити такий спецтрибунал. Відтоді цю ідею підтримала юридична спільнота й громадськість. А також міжнародні інституції - ПАРЄ, Європарламент, ПА НАТО й ПА ОБСЄ. Петицію на Avaaz також підтримали вже 1,8 млн людей.
"Ми приєднуємося до Avaaz і закликаємо підтримати петицію. Маємо довести російським лідерам, що їхні злочини не залишаться безкарними. Що позиція світу щодо відповідальності за тяжкі злочини, скоєні російськими посадовцями й військовими в Україні й проти неї, залишається жорсткою", - ідеться в повідомленні МЗС. В МЗС наголошують, що громадська підтримка цієї ідеї в усьому світі надважлива. Avaaz закликав прихильників петиції зібрати більше підписів, щоб досягти позначки у 2 млн.
Звернення на сайті Avaaz:
"https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/ As terrified mothers and children flee the bombs and bullets, Putin is committing the 'supreme international crime' - aggression - right before our eyes. There is a powerful way to hold him to account: a new Nuremberg-style tribunal to prosecute him personally for this heinous act.
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/ The Ukrainian foreign minister, Dmytro Kuleba, is calling for the world to create this new special court and support is growing fast. Massive public backing would give this idea irresistible momentum and it would send Putin and his cronies a powerful message - the world is going to hold you personally to account.
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/ This new court is key to defending not just Ukraine but the entire world from an attack that was illegal from the minute it began. https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/ Join the global call to prosecute Putin's crime in a new Nuremberg-style tribunal - and Avaaz will work directly with renowned experts to get this moving ." Це зверннення на цю годину підписало 1,805,934 осіб: організатори просять долучитися до підписання, щоб досягнути позначки двох мільонів.
Avaaz - міжнародна громадська організація та соціальна мережа. Вона просуває дії та ідеї активістів з таких питань, як-от права людини, кліматичні зміни, релігійні конфлікти тощо. Мережа активно збирає підписи й розсилає петиції всьому світу. Найбільшу популярність має в Бразилії, США, Франції, Німеччині й Великій Британії.