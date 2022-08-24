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У Пентагоні назвали особливість систем VAMPIRE, які отримають ЗСУ

пентагон

США передадуть українським військовим системи протидії безпілотникам VAMPIRE в рамках нового пакету військової допомоги. Вони оснащені ракетами для знищення дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника Міністра оборони США з політичних питань Коліна Каля під час брифінга

"VAMPIRE - це "кінетична" система, яка використовує невеликі ракети, щоб збивати безпілотники, перебуваючи в небі", - заявив Каль.

Варто зауважити, що більш детальні характеристики систем VAMPIRE поки не знаходяться в публічному доступі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У США завантажують нову партію зброї для України. ФОТОрепортаж

Автор: 

Пентагон (1415) ЗСУ (7496)


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Топ коментарі
+52
Респект настоящим братьям.
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24.08.2022 23:28
+37
Гарнюче!
Й НЕ ТРЕБА інформацію у загальний доступ як вони працюють.
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24.08.2022 23:30
+34
Знаю, що важко, але нема вибору. Америка не ропродавала нашi военнi запаси, й говорила копати окопи. Америка заставляла закривати ракетнi програми? Америка заставляла вибрати Зеленського,який прийшов до влади на антивоенних закликах?То не нашi люди говорили, яка разнiца й половина ,по опитуваннях, тепло вiдносилась до росiян у 2018 пiсля Криму й убитих атовцях? Тому варто дякувати, що не спiваемо росiйський гiмн.
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25.08.2022 00:04
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Респект настоящим братьям.
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24.08.2022 23:28 Відповісти
Шо за Вампіри?
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24.08.2022 23:30 Відповісти
Укусить рAзсіянця. і рAзсіянець з поганого перетворюється на хорошого але холодного
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24.08.2022 23:42 Відповісти
ну такі :
заходить до хати вампір волохатий,
підходить до ліжка малого дитяти...
рученьки хрум хрум, ніженьки хрум хрум,
вилізли очі, спокійної ночі

))
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25.08.2022 09:50 Відповісти
Гарнюче!
Й НЕ ТРЕБА інформацію у загальний доступ як вони працюють.
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24.08.2022 23:30 Відповісти
Мы БУКами и С-300 х*ярим по орланам, а у них все это время были легкие противодроновые ракеты
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24.08.2022 23:35 Відповісти
Були так що навіть не гугляться такі системи.

Це щось із того що не для загалу.
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24.08.2022 23:40 Відповісти
Знаю, що важко, але нема вибору. Америка не ропродавала нашi военнi запаси, й говорила копати окопи. Америка заставляла закривати ракетнi програми? Америка заставляла вибрати Зеленського,який прийшов до влади на антивоенних закликах?То не нашi люди говорили, яка разнiца й половина ,по опитуваннях, тепло вiдносилась до росiян у 2018 пiсля Криму й убитих атовцях? Тому варто дякувати, що не спiваемо росiйський гiмн.
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25.08.2022 00:04 Відповісти
Еее, про 40-ву ракетну армію в Умані згадайте. І хто наполягав на вивозі ракет і підриві шахт, продажу боєголовок в обмін на поставки ТВЕЛів тощо.
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25.08.2022 00:26 Відповісти
Того не знаю. Знаю, що частково нас розброювали й Росiя й США. Чому так робили? А кому потрiбна сильна армiя? США це робили з другоi причини- знаючи толерантнiсть бiльшостi украiнцiв до Росii , й наш полiтичний бомонд. А Росiя, щоб легше було напасти на нас. Третя сила- то корупцiя, яка зробила нашу армiю голою -босою в 2014.
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25.08.2022 00:34 Відповісти
От і добренько. Спочатку розберіться в історії питання щоб не бути місцями різкою як прокисше сітро.
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25.08.2022 00:37 Відповісти
А Ви тут не ерничайте... Або говорiть нормально, що мали на увазi або пройдiть мимо. А то писунiв -циникiв багато розвелось...
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25.08.2022 00:46 Відповісти
Я по середам не подаю. Моя такса за викладання - $500/год.
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25.08.2022 06:21 Відповісти
Вам сказали нормально вiдповiдати або йти... гуляти.
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25.08.2022 11:38 Відповісти
Американцы заставили порезать все СКАДы, миллионы тонн боеприпасов и уже метили на остаток танков, да 14-й помешал. Это не говоря о стратегической авиации и тысячах ракет большой и средней дальности. Из песни слов не выкинешь.
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25.08.2022 13:36 Відповісти
А чим би нам та ракетна армія допомогла ? Ми б що - у помсту за напад кацапів обстрілювали б США ? (( Хтось розумний тут вже писав що маючи балістичні ракети ми б ними хіба що далекий схід кацапії обстрілювали (( така фізика , на жаль , (( але ж нам душу повинен гріти ядерний потенціал (( вісім років триває ця війна - хто застосовував ядерну зброю ?
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25.08.2022 00:51 Відповісти
Про тактичну ядерну зброю що була в Україні мабуть не чув?
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25.08.2022 01:14 Відповісти
Ти видно на всю голову їбанутий , бо тільки такому ідіотові прийде в голову застосовувати ядерну зброю коли відносно тебе цього не роблять . Ну а може і не зовсім трахнутий , а просто коментарів дурнів начитався і свято віриш у те що причина по якій ісраєль та північна корея існують це те що у них під полою є ядерна зброя ((
Чи чув я про тактичні ядерні заряди ? (( А ти думаєш що вони тільки в Україні були ? .....ну тоді думай і далі
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25.08.2022 09:29 Відповісти
На х у й пливи лайно дупоголове. Тебе ******** народили у суспільному сортирі висравши головою на цементну підлогу. Тепер у тебе замість голови - дупа в яку сують свої цюцюрки обдристані наріки.
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25.08.2022 14:30 Відповісти
Дурню - тобі сюди : => ! Коротко і ясно !
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25.08.2022 14:48 Відповісти
Тим же чим і москалям. Москалів в дупу Клінтон і Буш цілували аби лише зброя була на місці. А скільки мільярдів бабла заплатили за вивезений збройний плутоній....
Я вже не кажу про повний і моментальний розгром української фундаментальної та прикладної науки, в той час коли москалів старанно підгодовували щоби вони не продали все оптом Ірану.
Я не злопам'ятний, але все записую. І обов'язково плюну на могилу Кравчука в наступний візит у Київ.
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25.08.2022 06:19 Відповісти
Навіть не буду розбиратися що у нашій науці було фундаментального а що прикладного коли ми у період її " розквіту" ходили голі, босі і голодні зате горді що навколо нас всі як мавпи на пальмах сидять ((
У свій " наступний візит" сходи на могилу першого і низько вклонися що завдяки йому зміг спочатку звідси здриснусти , а тепер маєш можливість повернутися бо за іншого розкладу міг би може і новачком " поласувати" і ми б не почули філософських роздумів про підгодівлю кацапні і гноблення України заходом .
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25.08.2022 09:39 Відповісти
Не розбираєтесь - то і мовчіть. Бородатих дітей і без вас на Липках вистачає.
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25.08.2022 14:11 Відповісти
Не знав що у штатах є Липки )) Для фундаменталіста - Липки це теж Київ якщо що , хоч і не для кожного , тому при виїзді за шлагбаум охорони може дійсно здатися що опинилися не то що в іншому місті , а навіть у іншій державі (( Ну ви там у Липках тримайтеся , там не тільки діти бородаті , там кожен другий бородатий дядя думає що між ногами у нього те що у тьоті , так що співчуваю вам із вибором місця проживання ((
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25.08.2022 14:29 Відповісти
Сотни и сотни ракет с дальностью от 100 до 500 км сейчас бы помогли очень и очень. Не выпрашивали бы АТАСМS
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25.08.2022 13:38 Відповісти
Вірно сказано , а мали чудову можливість власних наробити за три роки , і все для цього було !
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25.08.2022 14:31 Відповісти
лучше бы давали много, а то война все равно бы столько шла (москальни много, бабла тоже, ресурсов тем более, оружия дохрена, хоть и совкового), только мозги может бы вправились ну и жертв вероятно было бы меньше.
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25.08.2022 00:16 Відповісти
Вы думаете у них это много есть в наличии? Его даже для себя не хватит если что.
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25.08.2022 00:35 Відповісти
У Росії? Зброї? Та "валом"! Просто питання в тому - у якому вона стані?! Ми у кінці 80-х їздили отримувать з бази зберігання автомобілі - так тільки кожен п"ятий-шостий запустить вдавалося! Один раз сиділи три дні - чекали поки нам з трьох спецавтомобілів (АПА) один робочий зберуть! Те ж саме - зі зброєю та ************! Сапери наші ще за часів АТО казали, що проблема у них не в мінних полях кацапських, а в тих снарядах та ракетах, що долетіли до нашої території та не вибухнули! Коля сказав - "Десть третя частина не "гупнула"! А нам потім ліквідовувать! Сидиш і розраховуєш - чи вивозить до кар"єра чи воронки найближчої ,чи просто на місці рвонуть?"
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25.08.2022 06:34 Відповісти
Я говорила про зброю Европейских стран , да и Амерканцы не слишком много внимания уделяли собственному вооружению . Вот так и получается что они хотят и нам совершенное оружжие дать и себе его тоже заготовить. А на росии всякого ржавья 100летнего еще огромадная куча и всю эту кучу ни с удвоенным Вяличием спустят на нас.
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25.08.2022 07:00 Відповісти
У "європейских стран" зброї мало - вони останні років сорок взагалі "розхолодилися" під американською "ядерною парасолькою" І я розумію Трампа в тому, що він був сильно невдоволений тим, що європейські країни НАТО не виконують свої зобов"язання стосовно витрат на оборону Поки американці витрачали гроші на модернізацію своїх збройних сил та розробку новиї озброєнь, Європа "жирувала" на дешевому російському газі Вони тільки зараз почали щось розуміть та "потилицю чухать" - коли "на шиї почав затягуваться російський газовий зашморг" Однак навіть для відновлення того що було, потрібні гроші та час! Німеччина набагато заможніша від тієї ж Польщі І людських ресурсів більше Але армію має в кілька разів меншу ніж поляки!
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25.08.2022 08:13 Відповісти
САУ, БМП и танков с самолетами на хранении у США тысячи единиц. Но выделяют по чайной ложке. Как и боеприпасы. Не заинтересованы в быстром переломе хода войны.
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25.08.2022 13:40 Відповісти
все же пару ядерных ударов вполне решили бы вопрос. даже культурное упоминание Будапештского меморандума с искренним обещанием его исполнения всеми возможными методами - скорее всего тоже. а оружия по крайней мере у США и РФ много. в ЕС конечно поменьше, но тоже есть как минимум у топ стран, но, конечно, жалко. народ там немного считает на десятилетия, а не распродает всё наличествующее всем желающим каждые 5 лет, особенно если война - пока - условно далеко.
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25.08.2022 21:55 Відповісти
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24.08.2022 23:38 Відповісти
За край світа зазирає, -
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину...
Т.Г.Шевченко, "Сон"
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25.08.2022 00:12 Відповісти
Шевченко геній від Бога.
Зі святом Незалежності.
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25.08.2022 00:15 Відповісти
Так. Зі святом Незалежності. 💙💛
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25.08.2022 00:38 Відповісти
Потому что поэт из народа, который прошел всю это боль сам
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25.08.2022 01:00 Відповісти
Дуже гарна та корисна річь...
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24.08.2022 23:38 Відповісти
В открытом доступе действительно ничего об этих системах нет. Т.е., это новейшее.
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24.08.2022 23:40 Відповісти
Перші експериментальні закупки зроблені Royal Navy у лютому цього року. Перша демонстрація - у вересні 2021го.
Свіжачок.

https://nationalinterest.org/blog/buzz/royal-navy-moving-forward-%E2%80%98project-vampire%E2%80%99-drones-carriers-200387
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25.08.2022 00:32 Відповісти
Оно ****** дроны, больше никто ничего не знает.
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24.08.2022 23:46 Відповісти
Да и знать не надо, главное что епошит ватолеты!!
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25.08.2022 00:57 Відповісти
думаю как раз такое время что все новое должно быть испытано в настоящем бое, а не полигоне...
именно нашему ВСУ выпала такая доля и честь начинать бить срусню современным оружием новейших разработок и систем...
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24.08.2022 23:47 Відповісти
Я довго калякаю.а так на одній хвилі.
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24.08.2022 23:55 Відповісти
От коли їх випробують в нас в реальних бойових умовах,і тоді будуть реальні характеристики систем.
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24.08.2022 23:50 Відповісти
Реальные характеристики вы можете прочесть уже ,другое дело боевое применение ,на сколько оно рацианально в тех или иных условиях.У них прототипы и макеты на парадах не ездят.
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26.08.2022 08:43 Відповісти
Геть нова зброя. Україна отримає зброю, якої досі ніхто не має. Це круто. God bless America!
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24.08.2022 23:51 Відповісти
кажуть, що Перські дрони у вкацапському керуванні нам будуть пох.
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24.08.2022 23:57 Відповісти
Дай Боже щоб так i було.
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25.08.2022 00:36 Відповісти
Про те які дрони отримала та отримає Україна можна подивитись тут, але на німецькій:
https://gagadget.com/de/154514-afu-erhalt-universelle-anti-drohnen-waffe-dedrone-portable-die-alle-drohnen-bekampft/
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25.08.2022 00:04 Відповісти
ні.

Це інше.

"VAMPIRE - це "кінетична" система, яка використовує невеликі ракети, щоб збивати безпілотники, перебуваючи в небі"
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25.08.2022 08:53 Відповісти
наверное, дрон-перехватчик с условным пулеметом\снайперкой. казалось бы, чего сложного.
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25.08.2022 00:21 Відповісти
Кінетичними ракетами. Все просто як шматок тангстену, вся магія у наведенні
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25.08.2022 00:35 Відповісти
кинетическаая ракета это ракета без взрывчатки. так себе идея вообще то - можно попасть и ничего летального, как пуля. плюс разве что в том, что деталей больше останется от сбитого. но поскольку у нас нихрена не делают с бушных кацапских дронов украинские дроны, на тысячах заводов, то это мимо.
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25.08.2022 21:46 Відповісти
Росiяни хотіли забрати наше найдорожче - незалежність. Ми заберемо їхнє найдорожче: ілюзії.

Ми покажемо Васі, що сидить в гнілому бараці у селищі за полярним кругом, що він так живе не заради величі, а тому, що нікчема з нікчемного роду.

Бо величі нема.Немає ракет. Немає танків. Ніхто не боїться, і тим більше не поважає. Путін не стратег, а голомозий хворий дід з підлітковими комплексами. Кадиров не жорстокий та жахливий варвар на службі імперії, а просто аніматор на понтах із четвертим підборіддям вздовж цицьок четвертого розміру.

https://www.obozrevatel.com/person/viktor-tregubov.htm?_gl=1*1vhawkp*_ga*MzU5NTgxNDEwLjE1OTA1NDA0MzY.*_ga_JBX3X27G7H*MTY2MTM1OTE1My4yOTYuMS4xNjYxMzYwMDYxLjQyLjAuMA.. Виктор Трегубов
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25.08.2022 00:39 Відповісти
відео проводів на фронт десь на берегах притоків волги. Раніше співали прощання славянки, потім виявилось, що колись давно вкрали мелодію в хохлів, а тепер заунивние северние песнопения і так повіяло духом "первобитно общинного строя" ну просто жуть. Часи Ломоносова повернулись. Істоки рускага міра, однако. Ну кудой - тудой будуть боротися з вампірами, які вдень та вночі будуть полювати на безпілотники з платформ. Глубінное государство, де за Водяного низькорослий чел із підворотні.
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25.08.2022 04:20 Відповісти
- Чим відрізняються проводи в Радянську Армію від «путінвермахту»?

- В Радянську Армію проводжали радісно, пишаючись що син іде вчиться захищать Батьківщину і стане дорослим чоловіком, а на проводах до «путінвермахту» наперед справляють поминки і рахують гроші які отримають у випадку його загибелі...
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25.08.2022 05:47 Відповісти
Що за відео?
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25.08.2022 06:47 Відповісти
Мені одне дивно:для чого ці деталі повідомляти тепер? Щоб налякати чи попередити орків? Це допоможе та убезпечити ЗСУ? (((
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25.08.2022 07:52 Відповісти
А рогатка-це кінетична зброя?
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25.08.2022 08:31 Відповісти
так.

але дуже неефективна проти дронів...

хоча,якщо вам нє..ір робити..... )))
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25.08.2022 08:54 Відповісти
 
 