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У Пентагоні назвали особливість систем VAMPIRE, які отримають ЗСУ
США передадуть українським військовим системи протидії безпілотникам VAMPIRE в рамках нового пакету військової допомоги. Вони оснащені ракетами для знищення дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника Міністра оборони США з політичних питань Коліна Каля під час брифінга
"VAMPIRE - це "кінетична" система, яка використовує невеликі ракети, щоб збивати безпілотники, перебуваючи в небі", - заявив Каль.
Варто зауважити, що більш детальні характеристики систем VAMPIRE поки не знаходяться в публічному доступі.
Топ коментарі
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+37 Aleksiey Ykropovich
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заходить до хати вампір волохатий,
підходить до ліжка малого дитяти...
рученьки хрум хрум, ніженьки хрум хрум,
вилізли очі, спокійної ночі
))
Й НЕ ТРЕБА інформацію у загальний доступ як вони працюють.
Це щось із того що не для загалу.
Чи чув я про тактичні ядерні заряди ? (( А ти думаєш що вони тільки в Україні були ? .....ну тоді думай і далі
Я вже не кажу про повний і моментальний розгром української фундаментальної та прикладної науки, в той час коли москалів старанно підгодовували щоби вони не продали все оптом Ірану.
Я не злопам'ятний, але все записую. І обов'язково плюну на могилу Кравчука в наступний візит у Київ.
У свій " наступний візит" сходи на могилу першого і низько вклонися що завдяки йому зміг спочатку звідси здриснусти , а тепер маєш можливість повернутися бо за іншого розкладу міг би може і новачком " поласувати" і ми б не почули філософських роздумів про підгодівлю кацапні і гноблення України заходом .
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину...
Т.Г.Шевченко, "Сон"
Зі святом Незалежності.
Свіжачок.
https://nationalinterest.org/blog/buzz/royal-navy-moving-forward-%E2%80%98project-vampire%E2%80%99-drones-carriers-200387
именно нашему ВСУ выпала такая доля и честь начинать бить срусню современным оружием новейших разработок и систем...
https://gagadget.com/de/154514-afu-erhalt-universelle-anti-drohnen-waffe-dedrone-portable-die-alle-drohnen-bekampft/
Це інше.
"VAMPIRE - це "кінетична" система, яка використовує невеликі ракети, щоб збивати безпілотники, перебуваючи в небі"
Ми покажемо Васі, що сидить в гнілому бараці у селищі за полярним кругом, що він так живе не заради величі, а тому, що нікчема з нікчемного роду.
Бо величі нема.Немає ракет. Немає танків. Ніхто не боїться, і тим більше не поважає. Путін не стратег, а голомозий хворий дід з підлітковими комплексами. Кадиров не жорстокий та жахливий варвар на службі імперії, а просто аніматор на понтах із четвертим підборіддям вздовж цицьок четвертого розміру.
https://www.obozrevatel.com/person/viktor-tregubov.htm?_gl=1*1vhawkp*_ga*MzU5NTgxNDEwLjE1OTA1NDA0MzY.*_ga_JBX3X27G7H*MTY2MTM1OTE1My4yOTYuMS4xNjYxMzYwMDYxLjQyLjAuMA.. Виктор Трегубов
- В Радянську Армію проводжали радісно, пишаючись що син іде вчиться захищать Батьківщину і стане дорослим чоловіком, а на проводах до «путінвермахту» наперед справляють поминки і рахують гроші які отримають у випадку його загибелі...
але дуже неефективна проти дронів...
хоча,якщо вам нє..ір робити..... )))