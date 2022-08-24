У Пентагоні назвали особливість систем VAMPIRE, які отримають ЗСУ

США передадуть українським військовим системи протидії безпілотникам VAMPIRE в рамках нового пакету військової допомоги. Вони оснащені ракетами для знищення дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника Міністра оборони США з політичних питань Коліна Каля під час брифінга

"VAMPIRE - це "кінетична" система, яка використовує невеликі ракети, щоб збивати безпілотники, перебуваючи в небі", - заявив Каль.

Варто зауважити, що більш детальні характеристики систем VAMPIRE поки не знаходяться в публічному доступі.

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