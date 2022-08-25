Вночі окупанти завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району, зафіксовано два прильоти, - голова ОВА Кулеба (оновлено)
У громаді Вишгородського району Київської області пролунали кілька вибухів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова ОВА Київщини Олексій Кулеба.
"Маємо інформацію про декілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району. Інформацію уточнюємо. Екстрені служби вже працюють", - йдеться в повідомленні.
Кулеба просить не нехтувати сигналом тривоги і відразу йти в укриття.
Пізніше Кулеба оновив інформацію щодо вибухів на Київщині: "Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Зафіксовано два прильоти".
Як зазначається, жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні.
"Обстеження атакованої території триває. Інші вибухи, що чули жителі регіону – робота нашої ППО", - додав Кулеба.
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