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Вночі окупанти завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району, зафіксовано два прильоти, - голова ОВА Кулеба (оновлено)

ракета

У громаді Вишгородського району Київської області пролунали кілька вибухів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова ОВА Київщини Олексій Кулеба.

"Маємо інформацію про декілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району. Інформацію уточнюємо. Екстрені служби вже працюють", - йдеться в повідомленні.

Кулеба просить не нехтувати сигналом тривоги і відразу йти в укриття.

Також читайте: Телеграм-канали повідомляють про вибухи на Рівненщині, Житомирщині і Хмельниччині

Пізніше Кулеба оновив інформацію щодо вибухів на Київщині: "Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Зафіксовано два прильоти".

Як зазначається, жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні.

"Обстеження атакованої території триває. Інші вибухи, що чули жителі регіону – робота нашої ППО", - додав Кулеба.

Автор: 

вибух (4436) Київська область (4003) Кулеба Олексій (178)


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Топ коментарі
+4
З якого це переляку у руzzкіх ракети закінчаться?
Всі кацапські ракетні заводи працюють:
єкатиринбург - калібри

новосибірськ - кинжали

воткінськ (удмуртія) - Іскандери

москва - с300, с400

Над жодним з них ще не пролітала бавовна
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25.08.2022 09:02
+4
А елементну базу для систем наведення кацапи вже навчилися самі робити чи на Аліекспресі купують?
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25.08.2022 09:16
+2
Насамси та іриски прибудуть своєчасно,коли у каців скінчиться ракети.
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25.08.2022 06:31
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Насамси та іриски прибудуть своєчасно,коли у каців скінчиться ракети.
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25.08.2022 06:31 Відповісти
З якого це переляку у руzzкіх ракети закінчаться?
Всі кацапські ракетні заводи працюють:
єкатиринбург - калібри

новосибірськ - кинжали

воткінськ (удмуртія) - Іскандери

москва - с300, с400

Над жодним з них ще не пролітала бавовна
показати весь коментар
25.08.2022 09:02 Відповісти
А елементну базу для систем наведення кацапи вже навчилися самі робити чи на Аліекспресі купують?
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25.08.2022 09:16 Відповісти
Не переживайте, все у китайців куплять. Якщо не напряму - то через країни-посередники (типу Сингапуру) чи взагалі якісь офшорні острови
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25.08.2022 10:08 Відповісти
Не впевнений, що Китаю під час глибокої економічної кризи цікаво за копійки від вже економічно мертвої держави втратити ринки США та ЄС.
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25.08.2022 10:26 Відповісти
Вже разів у нерозірваних ракетах знаходили китайську і навіть європейську електроніку (це навіть міжнародні експерти підтверджували)причому нову, 2022 року виготовлення згідно маркувань. Але від цього глобально нічого не змінилося
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25.08.2022 12:16 Відповісти
Я штук 6 прильотів нарахував о 3 ночі.
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25.08.2022 08:50 Відповісти
Это не от Луки случайно подарочек к годовщине Независимости?
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25.08.2022 09:26 Відповісти
От него самого.
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25.08.2022 09:49 Відповісти
 
 