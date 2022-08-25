ЗСУ знищили 12 росіян, ворожу техніку і склад боєприпасів, завдано чергового удару по Каховському мосту, - ОК "Південь"

ЗСУ вдарили по Каховському мосту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

Наша авіація завдала чотирьох ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах ППО в Новій Каховці.

Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань завдано ударів по Каховському мосту. Результати влучань уточнюються.

Крім того, були знищені 12 росіян, три одиниці броньованої автотехніки та склад боєприпасів. Також уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ї військової бази.

Зазначається, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.

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