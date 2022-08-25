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ЗСУ знищили 12 росіян, ворожу техніку і склад боєприпасів, завдано чергового удару по Каховському мосту, - ОК "Південь"

південь

ЗСУ вдарили по Каховському мосту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

Наша авіація завдала чотирьох ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах ППО в Новій Каховці.

Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань завдано ударів по Каховському мосту. Результати влучань уточнюються.

Крім того, були знищені 12 росіян, три одиниці броньованої автотехніки та склад боєприпасів. Також уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ї військової бази.

Зазначається, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.

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Автор: 

армія рф (17185) знищення (7135) техніка (1820) ЗСУ (7496)


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І добре що луплять гнид кацапських
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25.08.2022 07:53 Відповісти
Як що йдеться про "прильоти" о 20й,то гарно вибухало. Не менше восьми потужніх вибухив з секундними паузами. Рашенське ППО теж працювало,але марно!!!. З Нової Каховки ні яких повідомлень....соц мережа мовчить. Слава ЗСУ!!! І СМЕРТЬ рашистам!!!

Да,локація 20 км від Н-К.
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25.08.2022 07:58 Відповісти
 
 