ЗСУ знищили 12 росіян, ворожу техніку і склад боєприпасів, завдано чергового удару по Каховському мосту, - ОК "Південь"
ЗСУ вдарили по Каховському мосту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
Наша авіація завдала чотирьох ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах ППО в Новій Каховці.
Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань завдано ударів по Каховському мосту. Результати влучань уточнюються.
Крім того, були знищені 12 росіян, три одиниці броньованої автотехніки та склад боєприпасів. Також уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ї військової бази.
Зазначається, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.
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Да,локація 20 км від Н-К.