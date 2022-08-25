Google боротиметься з фейками щодо українських біженців у Польщі, Словаччині та Чехії
Дочірня компанія Google Jigsaw наступного тижня розпочне боротьбу з дезінформацією у Польщі, Словаччині та Чехії щодо українських біженців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Кампанія покликана підвищити стійкість до наративів проти біженців. Польща була обрана тому, що там перебуває найбільше українських біженців, а Чехія та Словаччина будуть корисними лідерами для решти Європи. Бет Голдберг, керівник відділу досліджень Jigsaw, сказала, що це пілотний проєкт і немає жодних причин, з яких кампанію не можна було б масштабувати на інші країни.
У співпраці з Jigsaw психологи з університетів Кембріджа та Брістоля створили 90-секундні ролики, призначені для "щеплення" людей від шкідливого контенту у соціальних мережах. Відео, які демонструватимуться у рекламних блоках YouTube, Twitter, TikTok та Facebook, покликані допомогти людям виявляти емоційні маніпуляції та цапів відбувайлів у заголовках новин.
Кампанія триватиме місяць.
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Звісно, серед біженців є особи з російським воровським менталітетом, але ж не всі. Більшість українців порядні люди
А што, дуже зручно так працювати, і українських біженців обісрала, і друзів наших поляків підставила.
Може вам країну перебування змінити? Переїхати у Швейцарію або у Монако? От там точно ніт «80 відсотків нерозумних» там тільки розумні. Вам, працівнику інтелектуальної праці, не місце у Польщі. Це країна для звичайних людей, яких побила війна. До речі, Австрія та Венгрія - це дві країни , які ненавидять українців та не допомагають нам побороти ***** та його орду, ці країни вам сподобаються.
Таких дописувачів «інтелектуальної праці» треба статевими ганчірками з сайту гнати.
Але я казав би, що перше треба її обстежити. Потім - помістити у стаціонар, де вона пройде курс мозкоправного лікування. А там уже дивитися: ану як і не доведеться застосовувати статеві ганчірки, швабри та інші кумедні засоби впливу?
А якщо пані дуже хоче побачити реальність такою, яка вона є насправді, то не треба топити ліки в унітазі. Їх вживати треба.
Пані то втямила? То нехай ходить здоровою і не писюкає маячні.
Хоча вона ж тут саме для цього, щоб вести пропагандонську війну проти українців.
На роль моєї "улюбленої іграшки" ця курка не тягне - надто вже тупа і вперта. Тому я відрядив її до спаму.
Кацапам це не сподобається.
Вони дуже стараються обливати наших біженців лайном, особливо в ютюбі їх багато. Пффф, та навіть на Цензорі їх туєва хуча. Нічого, поборемо.