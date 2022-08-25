Google боротиметься з фейками щодо українських біженців у Польщі, Словаччині та Чехії

Дочірня компанія Google Jigsaw наступного тижня розпочне боротьбу з дезінформацією у Польщі, Словаччині та Чехії щодо українських біженців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Кампанія покликана підвищити стійкість до наративів проти біженців. Польща була обрана тому, що там перебуває найбільше українських біженців, а Чехія та Словаччина будуть корисними лідерами для решти Європи. Бет Голдберг, керівник відділу досліджень Jigsaw, сказала, що це пілотний проєкт і немає жодних причин, з яких кампанію не можна було б масштабувати на інші країни.

У співпраці з Jigsaw психологи з університетів Кембріджа та Брістоля створили 90-секундні ролики, призначені для "щеплення" людей від шкідливого контенту у соціальних мережах. Відео, які демонструватимуться у рекламних блоках YouTube, Twitter, TikTok та Facebook, покликані допомогти людям виявляти емоційні маніпуляції та цапів відбувайлів у заголовках новин.

Кампанія триватиме місяць.

Також читайте: Майже третина українців стали біженцями, - ООН