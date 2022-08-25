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Google боротиметься з фейками щодо українських біженців у Польщі, Словаччині та Чехії

фейк

Дочірня компанія Google Jigsaw наступного тижня розпочне боротьбу з дезінформацією у Польщі, Словаччині та Чехії щодо українських біженців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Кампанія покликана підвищити стійкість до наративів проти біженців. Польща була обрана тому, що там перебуває найбільше українських біженців, а Чехія та Словаччина будуть корисними лідерами для решти Європи. Бет Голдберг, керівник відділу досліджень Jigsaw, сказала, що це пілотний проєкт і немає жодних причин, з яких кампанію не можна було б масштабувати на інші країни.

У співпраці з Jigsaw психологи з університетів Кембріджа та Брістоля створили 90-секундні ролики, призначені для "щеплення" людей від шкідливого контенту у соціальних мережах. Відео, які демонструватимуться у рекламних блоках YouTube, Twitter, TikTok та Facebook, покликані допомогти людям виявляти емоційні маніпуляції та цапів відбувайлів у заголовках новин.

Кампанія триватиме місяць.

Також читайте: Майже третина українців стали біженцями, - ООН

Автор: 

Google (701) біженці (1857) Польща (8474) Словаччина (1096) Чехія (1606) фейк (743)


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Топ коментарі
+5
Генератор фейків,московію,треба знищити,і настане мир!!!
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25.08.2022 07:59
+5
А может надо побороться с кацапскими фейками вообщем,путем отключения этого чумного барака от сети?
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25.08.2022 08:11
+4
https://www.youtube.com/watch?v=J5rIXEZyzgc&t=853s&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0LIVE 24 лютого Україна була не готова до війни, - ОЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ
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25.08.2022 08:16
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Генератор фейків,московію,треба знищити,і настане мир!!!
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25.08.2022 07:59 Відповісти
Вчора Гугл був в жовто-блакитних кольорах.
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25.08.2022 08:05 Відповісти
А может надо побороться с кацапскими фейками вообщем,путем отключения этого чумного барака от сети?
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25.08.2022 08:11 Відповісти
Не можна. Вони й так схиблені. Потрібно їм давати хоч можливість отримати альтернативну інформацію.
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25.08.2022 11:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=J5rIXEZyzgc&t=853s&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0LIVE 24 лютого Україна була не готова до війни, - ОЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ
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25.08.2022 08:16 Відповісти
біженці самі себе дискредитують поводячись, як звичайна бидлота. достатньо згадати відос де панаєхавшая сім'я обсерає Німеччину, що та дала їм безкоштовно "спартанську" квартиру на околиці, якогось пгт, а ані хатєлі в цєнтрє бєрліна ілі мюнхена, с євроремонтом і джакузі. Або безкоштовні квитки від віззейру українцям де біженки хотіли прилаштувати своїх загранічних кабєлєй видаючи їх за українців. Або хитросракі виродки, які паразитують на соціальних грошах, що видають на харчування і побут... І таких випадків дуже багато.
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25.08.2022 09:49 Відповісти
zrja vi vsem etim novye pasporta vidavali....
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25.08.2022 10:01 Відповісти
узагальнення це хибна метода для пізнання світу.
Звісно, серед біженців є особи з російським воровським менталітетом, але ж не всі. Більшість українців порядні люди
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25.08.2022 11:08 Відповісти
Я вам так скажу. Серед українців відсотків 80 - нерозумних (хотіла написати інакше). Вони у Польщі не те що не підтримують один одного,а сваряться,готові перегризти горло один одному за гуманітарну допомогу, лізуть на голову полякам. І це не тільки біженці. Та ж сама ситуація на деокупованих територіях. Наших людей потрібно виховувати законом,ставити їм певні рамки. Нажаль.
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25.08.2022 11:39 Відповісти
В польщу ніколи розумні не їхали на заробітки. Переважно це дніщє суспільства, яке ні здатне до освіти, і тому воно тут жило у дупі.
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25.08.2022 19:46 Відповісти
Так,бачу тут переважно людей фізичної праці. Багато з Заходу України,де більш-менш тихо. Зустріла єдину людину з Бахмута. Яка втратила все,а чоловік в ЗСУ. Обійнялись,поговорили і розбіглись. Чим більше людина пережила горя від війни,тим краще вона поводиться.
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25.08.2022 22:19 Відповісти
А ви якої праці? У яких науках спеціалізуєтесь?
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25.08.2022 22:35 Відповісти
Інтелектуальної праці.
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25.08.2022 22:38 Відповісти
Україномовним ботом на расії під польським vpn?

А што, дуже зручно так працювати, і українських біженців обісрала, і друзів наших поляків підставила.
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26.08.2022 00:08 Відповісти
Який ще бот на росії? Неприємні речі не хочеться чути? А вам звідки відомо як поводяться біженці у Польщі якщо самі в Україні? Нація в нас ще та.
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26.08.2022 01:15 Відповісти
А я була навесні у Варшаві чотири доби. Бачила багато наших біженців, які стояли у чергах за допомогою. Стояли нормально, не сварились, не бились. Бачила їх у магазинах, як вони спілкуються з поляками. Нормально спілкуються, ввічливо та культурно. Вдягнені всі чистенько та охайно.

Може вам країну перебування змінити? Переїхати у Швейцарію або у Монако? От там точно ніт «80 відсотків нерозумних» там тільки розумні. Вам, працівнику інтелектуальної праці, не місце у Польщі. Це країна для звичайних людей, яких побила війна. До речі, Австрія та Венгрія - це дві країни , які ненавидять українців та не допомагають нам побороти ***** та його орду, ці країни вам сподобаються.
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26.08.2022 10:40 Відповісти
Я вам можу накидати купу посилань на українські ресурси, де українки одна одній заздрять, бажають зла і таке інше. І я займаюсь гуманітаркою в Україні на деокупованій території. Ці люди, які стоять осторонь у війні і просто ходять за харчами. Верніше їздять на непоганих машинах, нічого окрім огиди не викликають. Я загалом про українців кажу, а не тільки у Польщі. Ця війна вивернула всі наші якості на зовні. Звісно, всі різні. Але така тенденція є. Дивіться, я висловила своє суб'єктивне бачення з власних спостережень і скільки вже гімна на мене вилито і скільки непрошених порад отримано )
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26.08.2022 11:05 Відповісти
Пані! Та пішла ви за рузкім карабльом!
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26.08.2022 12:49 Відповісти
Вважайте, пані. Бо пекельні борошна, спричинені спілкуванням із форумчанами на "Цензорі", цілком здатні знести вам підлогу мозку, внаслідок чого станете інвалідом розумової праці.
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26.08.2022 00:20 Відповісти
Пані вирішила, що у статі про боротьбу Гугла з фейками про українських біженців можна ці самі фейки і декларувати.

Таких дописувачів «інтелектуальної праці» треба статевими ганчірками з сайту гнати.
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26.08.2022 00:41 Відповісти
Можна і статевими ганчірками.
Але я казав би, що перше треба її обстежити. Потім - помістити у стаціонар, де вона пройде курс мозкоправного лікування. А там уже дивитися: ану як і не доведеться застосовувати статеві ганчірки, швабри та інші кумедні засоби впливу?
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26.08.2022 04:37 Відповісти
Та ви очі собі промийте. Звичайні речі пишу. Сходіть в чергу за гуманітаркою. Там іноді до бійки доходить. Концентрація злості,заздрощів один до одного зашкалює. Не дай Боже комусь кращий пакет дати. От те ж саме відбувається і в Польщі. Відсоток адекватних всі інші хатизкраю. Можете скільки завгодно ображати,але реальність це не змінить
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26.08.2022 01:26 Відповісти
Якби пані поконкурувала з бомжами при зборі вторсировини на смітнику, то знала б, що таке "концентрація злості". А ще пані було б корисно дізнатися, що незнайомим людям не прийнято казати, чим би вони мали займатись на її переконання. Бо в такому разі незнайомі люди можуть послати пані вслід за кацапським карабльом.
А якщо пані дуже хоче побачити реальність такою, яка вона є насправді, то не треба топити ліки в унітазі. Їх вживати треба.
Пані то втямила? То нехай ходить здоровою і не писюкає маячні.
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26.08.2022 04:29 Відповісти
Не дарма резонує,не дарма. Відчуваю заробітчанина на польській трускавці. Себе побачив у моїх словах. Це добре,може,щось поворухнеться в голові 😃
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26.08.2022 08:23 Відповісти
Враховуючи вашу альтернативну обдарованість, повторю: ліки вживайте, а не топіть в унітазі. Бо буде біда.
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26.08.2022 10:02 Відповісти
Та йди вже. 100 слів і жодного по суті. Потік підсвідомості.
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26.08.2022 11:09 Відповісти
Зі своїми потоками свідомості хай би пані йшла до лікаря-мозкоправа. Бо мені ті потоки свідомості нецікаві.
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26.08.2022 11:20 Відповісти
Ця інтелектуальна працівниця реально тупа. Їй відкритим текстом кажуть, щоб не принижувала українських біженців, а вона типу не врубається.

Хоча вона ж тут саме для цього, щоб вести пропагандонську війну проти українців.
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26.08.2022 13:09 Відповісти
Так і є.
На роль моєї "улюбленої іграшки" ця курка не тягне - надто вже тупа і вперта. Тому я відрядив її до спаму.
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26.08.2022 13:57 Відповісти
Всемогутній Гугл вчора був синьо-жовтим на честь свята , приємно було заходити.

Кацапам це не сподобається.

Вони дуже стараються обливати наших біженців лайном, особливо в ютюбі їх багато. Пффф, та навіть на Цензорі їх туєва хуча. Нічого, поборемо.
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25.08.2022 22:32 Відповісти
 
 